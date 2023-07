S létem přišly změny. Co nově platí od července a jaké důležité novinky nás čekají v blízké době

V letošním roce začaly platit některé změny v daňovém systému a další čekají na schválení v nejbližší době. S čím už nyní můžete počítat a na co se v budoucnu připravit? Podíváme se na (zatím) nejdůležitější změny.

Skončily potravinářské průkazy

Doposud musel mít potravinářský průkaz každý, kdo pracoval v následujících oborech:

provozování stravovacích služeb,

výroba potravin,

uvádění potravin do oběhu,

výroba kosmetických přípravků,

kadeřnictví a holičství,

pedikúra a manikúra,

kosmetické služby,

masérské, regenerační nebo rekondiční služby,

provozování solária nebo tatérského studia,

úpravy vod a vodovodů.

Vlastnictví tohoto průkazu však ve skutečnosti neosvědčovalo, zda je jeho majitel opravdu zdravý a může pracovat například s potravinami. Průkazy často ani neměly datum platnosti. Potravinářské průkazy už od 1. července 2023 nemusíte mít.

Klesla vyhlášková cena nafty

Od července 2023 platí nová vyhlášková cena nafty ve výši 34,40 Kč. Tuto cenu budete nově používat pro výpočet cestovních náhrad, jak jsme popisovali v článku Cestovní náhrady při pracovní cestě: Vyhlášková cena nafty výrazně klesá. Na „ztrátě“ účtenky už nevyděláte.

Zaměstnancům, kteří využívají svůj vůz na pracovních cestách, se nyní už nevyplatí tvrdit zaměstnavateli, že „ztratili“ účtenku od čerpací stanice. Dosud totiž, pokud zaměstnanec nemohl prokázat, kolik za pohonné hmoty zaplatil, použil zaměstnavatel pro výpočet náhrady stanovenou vyhláškovou cenu, která byla vyšší než účtovaná na benzínkách.

Zkontrolujte si, zda váš finančák ještě existuje

Od 1. července 2023 se natrvalo uzavřela některá sídla finančních úřadů. Celkem jde o 77 poboček po celé ČR, které nejsou tak vytížené jako ostatní. Tyto pobočky měly mizivou návštěvnost a fungovaly spíše jen jako podatelny. Drtivá většina těchto poboček také byla otevřena pouze dva dny v týdnu a našli jste v nich maximálně dva zaměstnance. Ministerstvo financí se tedy rozhodlo v rámci zefektivnění státní správy tyto pobočky zcela zrušit.

Seznam poboček, které jsou zrušené, naleznete v našem článku Finanční správa zruší málo vytížené pobočky. Podrobný seznam zrušených poboček.

Pro dlužníky na daních a sociálním pojištění se spustilo Milostivé léto

Letošní Milostivé léto, které začalo probíhat s vypuknutím prázdnin, má pomoci s dluhy na daních a sociálním pojištění. Tentokrát tedy nepůjde o dluhy vymáhané soudními exekutory, ale dluhy, které si úřad vymáhá sám (správní a daňové exekuce). Nejde o odpuštění samotného dluhu, tedy daní nebo sociálního pojištění, které jste povinni zaplatit, ale odpustí se vám tzv. příslušenství dluhu, tedy:

úroky,

penále,

další sankce,

náklady spojené s vymáháním.

Základní podmínkou mimořádného odpuštění dluhů na sociálním pojištění byla plná úhrada dlužného pojistného, které bylo nutné zaplatit do konce června. Pro ty, kteří tento termín nestihli, pak ještě existuje záchranná možnost, když v období od 1. 7. do 30. 11. 2023 podáte oznámení, že dlužné pojistné zaplatíte. Oznámení se podává přes ePortál ČSSZ, na kterém si můžete od 10. 7. zjistit přesnou výši dluhu. Můžete splatit částku buď celou, nebo u dluhů, které přesahují 5000 Kč, rozložit platby do splátek.





Přečtěte si také: Blíží se Milostivé léto. Zbavit se můžete dluhů na daních a sociálním pojištění

U daní běží tzv. odpustné období od 1. července do 30. listopadu 2023. Podmínkou je, že tento nedoplatek vznikl nejpozději do 30. září 2022 (aby se zamezilo spekulativnímu chování dlužníků). Samotný dluh na pojistném pak musíte uhradit nejpozději do konce listopadu, anebo požádat do konce listopadu o rozložení do splátek.

Měli jste účet u Equa bank? Nezapomeňte to nahlásit svému finančáku

Podnikáte a mívali jste dříve účet u Equa bank, kterou vloni koupila Raiffeisenbank? Nezapomeňte se ozvat svému finančnímu úřadu, protože ačkoli máte stejné číslo účtu, změnil se kód banky. Původní kód 6100 přestal existovat, a pokud jste to zapomněli oznámit finančnímu úřadu, nemá vám kam posílat přeplatky.

O změně kódu banky jsme psali v článku Měli jste účet u Equa bank? Pozor, kód banky 6100 přestane platit.

Ubytováváte ve své domácnosti ukrajinské uprchlíky?

Od 1. července 2023 už nedostáváte od státu solidární příspěvky. Lidé, kterým poskytujete střechu nad hlavou, vám nyní musí platit nájemné, na které dostanou peníze od státu v humanitární dávce, která zahrnuje i započitatelné náklady na bydlení. Podmínkou pro vyplacení nákladů na bydlení v humanitární dávce je zapsání nemovitosti do evidence bytů a smluv MPSV.

Započítatelné náklady v evidovaných bytech se zohlední takto:

3000 Kč za kalendářní měsíc pro 1 osobu,

6000 Kč za kalendářní měsíc pro 2 osoby,

9000 Kč za kalendářní měsíc pro 3 osoby,

12 000 Kč za kalendářní měsíc pro 4 osoby,

15 000 Kč za kalendářní měsíc pro 5 a více osob.

Ve všech ostatních prostorech jsou započitatelné náklady na bydlení zohledněny z 80 %:

2400 Kč za kalendářní měsíc pro 1 osobu,

4800 Kč za kalendářní měsíc pro 2 osoby,

7200 Kč za kalendářní měsíc pro 3 osoby,

9600 Kč za kalendářní měsíc pro 4 osoby,

12 000 Kč za kalendářní měsíc pro 5 a více osob.

Více se dočtete v našem článku Změny ve „válečných dávkách“: Humanitární dávka se změnila, solidární příspěvek skončil.

Žádáte Úřad práce o sociální dávky? Úřad se může zaměstnavatelů napřímo ptát na vaše příjmy

Žádosti o příspěvky nebo doplatky na bydlení, v hmotné nouzi a podobně jste museli do této doby sami dokládat potvrzením o výši svých příjmů. Nově už se o toto starat nemusíte, Úřad práce si vašeho zaměstnavatele sám najde a zašle mu do datové schránky žádost o výši vašich čistých příjmů za určité období. To se týká nejen českých žadatelů, ale také například uprchlíků z Ukrajiny, u kterých je zapotřebí posoudit jejich hmotnou nouzi.

V srpnu začne platit zákon o ochraně oznamovatelů

Od 1. srpna 2023 vejde v platnost zákon o ochraně oznamovatelů, neboli tzv. whistleblowerů. Má ochránit nejen zaměstnance před jakoukoli formou zvůle ze strany nadřízených či přímo zaměstnavatele, ale také další osoby v obchodním nebo pracovním styku, například dodavatele, studenty na stáži, dobrovolníky a další.

Zaměstnavatelé, kterých se zákon týká, musí ve své struktuře zavést oznamovací systém, který vám umožní informovat zaměstnavatele o tom, že se děje něco protizákonného. Systém vás musí chránit před případnou mstou ze strany toho, kdo se protiprávní činnosti dopouští. Vaše jméno zůstane v utajení (pokud si to budete přát), za což bude ručit speciálně ustanovený pracovník.

Oznamovací systém jsou povinni zavést všichni zadavatelé veřejných zakázek (kromě malých obcí, které mají méně než 10 tisíc obyvatel). Další povinnou skupinou jsou zaměstnavatelé, kteří k 1. lednu příslušného roku zaměstnávají nejméně 50 zaměstnanců. Mezi zaměstnance se počítají nejen ti, kteří mají hlavní pracovní poměr, ale také pracovníci na dohodu o provedení práce či pracovní činnosti.

Od října už si nedáte zahřívaný tabák

Novela zákona o veřejném zdraví zakázala s účinností od 23. října 2023 prodej ochucených zahřívaných tabákových výrobků, které jsou mezi kuřáky velmi populární.

Jediné povolené výrobky budou ty bez příchuti, ale i u těch se změní způsob prodeje. Výrobci, dovozci i prodejci zahřívaného tabáku bez příchuti budou muset označovat tyto výrobky stejně jako tabák k ručnímu balení cigaret nebo vodních dýmek a označovat je zdravotním varováním o rizikovosti kouření.

Prodejci ochuceného zahřívaného tabáku se budou muset do října zbavit všech svých zásob, takže jste-li milovníkem tohoto tabáku, zřejmě můžete očekávat s příchodem podzimu výrazné cenové slevy.

Brigádničíte? Čekají vás výhody, ale i nevýhody

Pokud někde pracujete jako brigádníci, nejspíš máte se zaměstnavatelem podepsanou dohodu o provedení práce (DPP) nebo o pracovní činnosti (DPČ). Tyto typy smluv čekají od nového roku velké změny (pokud projdou celým legislativním procesem).

Změny u dohod budou zřejmě jednou z největších změn, které pracovní trh v nejbližší době čekají, říká Jana Jáčová, majitelka účetnické sítě UOL Účetnictví. Osobně se obávám, že tyto změny budou pro firmy tak zatěžující a drahé, že to jejich brigádníky zažene na černý pracovní trh.

Pracovníky na DPP nebo DPČ čeká od (nejspíš) od roku 2024 příjemná výhoda, a tou je placená dovolená a placená doba strávená u lékaře. Na dovolenou budete mít nárok, pokud splníte dvě základní podmínky:

Odpracujete minimálně 28 kalendářních dnů

a překročíte celkový počet 80 odpracovaných hodin.

Psali jsme: Dovolená pro zaměstnance na dohody dostala konkrétní pravidla. Jak zjistíte, že na ni máte nárok?

Finanční nevýhodou se pro vás nejspíš stane registr dohod, který povede Česká správa sociálního zabezpečení a všechny vaše smlouvy se do ní budou muset zavést. Problém nastane, pokud pracujete pro více zaměstnavatelů a váš celkový příjem překročí limit 40 % průměrné mzdy.

Příklad: Pokud je průměrná mzda stanovena na 40 324 Kč, pak si jako brigádník bude moct u více zaměstnavatelů vydělat maximálně celkem 16 130 Kč. Od této částky už budete muset odvádět ze své mzdy zdravotní a sociální pojištění.

Jenom na sociálním pojištění bude firma odvádět 24,8 % z částky, kterou svému brigádníkovi vyplácí, dalších 6,5 % se strhne přímo z platu brigádníka. Tedy pokud má brigádník například odměnu 5400 Kč měsíčně, pak firma odvede na sociální pojištění ze svého 1339 Kč plus 351 Kč, kterou strhne z brigádníkova platu. Útěchou však pro vás bude, že se vám práce na DPP či DPČ začne započítávat do důchodu.

Online žádosti o důchod

Novelu zákona o sociálním zabezpečení v dubnu schválila vláda, nyní se čeká na schválení také v Parlamentu a Senátu. Umožnit požádat o důchod online vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1724, které členským státům EU zakládá povinnost zavést tuto možnost nejpozději do 12. prosince 2023.

Žádosti o důchod se budou elektronicky podávat přes ePortál. Abyste si mohli požádat o důchod elektronicky, budete muset využít některou z forem digitální identity kvůli ověření (např. eObčanka, NIA ID, mojeID, Bankovní identita, datová schránka). Ostatně, jinak se na ePortál ani nepřihlásíte. Elektronickou žádost pak bude nutné opatřit digitalizovaným podpisem.

Čtěte také: Stát umožní o všechny druhy důchodů požádat i přes internet

Změní se příspěvky na penzijko. Důchodci je nebudou dostávat vůbec

Změna výše státních příspěvků má nastat od 1. ledna 2024. Vláda v červnu schválila změnu podmínek pro podporu penzijního spoření, a pokud návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu, úspěšně projde také Parlamentem a Senátem, čekají střadatele významné změny.

Ta nejméně příjemná změna se dotkne všech stávajících penzistů, kteří už pobírají důchod a kteří si nadále spoří, ať už v penzijním připojištění (PP), nebo v doplňkovém penzijním spoření (DPS). Jim totiž podpora v podobě státního příspěvku skončí a zůstane jim pouze zhodnocení z vkladů, které závisí na tom, jaký typ „penzijka“ mají.

Druhým krokem se pak stane změna výše státní podpory pro ty, kdo si na důchod teprve spoří. Napříště by státní příspěvek činil 20 % z částky, kterou měsíčně do penzijka posíláte, ale až od částky 500 do maximálních 1700 Kč.

Psali jsme: Přehledně: Jak se (asi) změní státní příspěvky u penzijního spoření?

Zvýší se rodičovský příspěvek

Pokud vládou schválený záměr projde celým legislativním procesem, od ledna 2024 se zvýší příspěvek pro nově narozené děti o 50 tisíc Kč. Celková suma, kterou budou mít rodiče k výplatě, tedy bude ve výši 350 tis. Kč. Rodiče vícerčat, kteří obecně dostávají u rodičáku 1,5násobek, nově získají o 75 000 více, tedy celkově vyčerpají 525 tis. Kč.

Rodičovský příspěvek si však budete muset od příštího roku rozložit pouze do 3 let, nikoli do maximálních 4 let, jako tomu je doposud. Délka čerpání příspěvku má napříště odpovídat době rodičovské dovolené.

Změny se však budou týkat pouze dětí, které se narodí od první vteřiny roku 2024. Rodiče miminek, která přijdou na svět třeba jen o hodinu dříve, už peníze navíc nedostanou.