Rýsuje se zákonná podoba kurzarbeitu. Jaká budou nová pravidla?

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová představila první obrysy toho, jak by měl fungovat kurzarbeit. Tedy nástroj, který má natrvalo zakotvit v zákoně a umožnit státu, aby pomohl firmám v dobách, jako je například současná pandemie nebo dlouhodobý ekonomický pokles.

Ministerstvo práce načrtlo tři možné scénáře, které by kurzarbeit zaktivovaly:

aktivace v případě nárůstu nezaměstnanosti o 15 %

aktivace pro jednotlivé sektory nebo odvětví, které se budou potýkat se strukturálními problémy

plošná aktivace na základě rozhodnutí vlády v případě nenadálé události, jako jsou například povodně, pandemie nebo dlouhodobější hospodářský pokles

Nad parametry kurzarbeitu se tento týden sešla tripartita, tedy zástupci státu, odborů a firem. Podle Maláčové se různí názory na to, jak dlouho by měl kurzarbeit trvat.

Shoda panuje na minimální době čerpání, která by měla být nejméně 6 měsíců. Co se týče maximální délky, na stole jsou návrhy na 9 nebo 12 měsíců. Padl i návrh na délku 24 měsíců, což je doba, po kterou mohou kurzarbeit čerpat firmy v Německu. Já si myslím, že 12 měsíců by byla zlatá střední cesta, uvedla ministryně.

Čím delší čerpání, tím méně peněz

Současná představa ministerstva práce je taková, že podpora od státu by měla být odstupňovaná podle délky čerpání, tedy že by po určité době klesla. Maláčová navrhuje, aby to bylo vždy po třech měsících. To by znamenalo, že čím déle by firma kurzarbeit čerpala, tím by byla podpora od státu nižší.

Kurzarbeit by měl mít zároveň dvě podoby. Ta první by se týkala případů hospodářského poklesu, kdy by jednou z podmínek čerpání mělo být, že firma zajistí zaměstnanci práci alespoň 3 dny v týdnu.

Druhá podoba by se týkala nepředvídatelných událostí, jako je třeba právě probíhající pandemie nebo například povodně, kdy se firma ze dne na den dostane do situace, kdy nemůže vyrábět, a to ani v omezeném režimu. I v takovém případě by kurzarbeit, postavený na částečné zaměstnanosti, měl být zaměstnavatelům k dispozici.

Další věc, která je ještě k diskusi, jsou rekvalifikace. Jde o to, zda bude rekvalifikace v době, kdy bude zaměstnanec na kurzarbeitu (a bude dostávat mzdu od státu), řešena přes úřad práce, nebo přes zaměstnavatele.

Co bude s Antivirem?

Tripartita by se měla nad doladěním návrhu znovu sejít v druhé půlce srpna. Poté chce ministerstvo práce v řádu dnů předložit návrh zákona. Maláčová plánuje k návrhu trvalého kurzarbeitu předložit ještě další legislativní změny na podporu trhu práce, které plánuje představit v druhé půlce srpna.

Kurzarbeit v současné chvíli operativně supluje program Antivirus, který je schválený do konce srpna. Ve hře je jeho další prodloužení. To by bylo pravděpodobně do doby, než kurzarbeit zakotví v legislativě, to je ale v tuto chvíli jen spekulace, detaily zatím nejsou jasné.