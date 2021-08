Rychlé placené rande: Dá se za 4 minuty poznat, jestli přeskočí jiskra? (TEST)

Každý je zvyklý seznamovat se nějakým způsobem. Někdo v baru, někdo přes společenské a kulturní akce, někdo osloví protějšek jen tak na ulici. Současná doba ale seznamování příliš nepřeje. Stále se měnící podmínky umožňující společenský život mohou nezadané frustrovat. Jedním z řešení, které se v dnešní době nabízí, je takzvané rychlé rande neboli speed dating. Pořadatelé vám slibují, že se za poměrně krátký čas seznámíte třeba i s 10 protějšky a máte větší šanci navázat vztah. Co za své peníze dostanete a jak to probíhá?

Rozhodla jsem se podobný typ akce vyzkoušet a popsat vlastní zkušenost. Hledat jsem nemusela dlouho, protože se mi do rukou dostal letáček zvoucí na akci speed dating společnosti Rande Motýl. Letáček lákal na možnost seznámit se s až 14 protějšky během jednoho večera.

Pozor na věkové hranice

Při výběru akce na webu je potřeba zohlednit několik parametrů. Zaprvé datum, které se vám hodí, a dále pak věkovou kategorii, případně nějaké specifické zaměření seznamovací akce, například když hledáte parťáka na sport.

Věkové kategorie jsou různé. Formát je obecně určen lidem od 20 do 65 let. Na akci se pak potká skupina nezadaných v určitém předem daném věkovém rozmezí. Většinou ale nejsou tyto seznamovací akce dělané tak, že věkový rozptyl pro ženy a muže je stejný. Standardně bývají muži o něco starší.

Seznamovací akce je tak například určena pro ženy ve věku 22–34 let a pro muže ve věku 32–42 let. Najdete ale i bližší věkové kategorie, například pro ženy od 22 do 32 let a pro muže od 27 do 35 let. A výjimečně i obráceně, kdy muži jsou mladší, ve věku 24–35 let a ženy naopak starší, ve věku 33–45 let. Každý si tak může vybrat podle svého.

Nejsou totiž úplně striktní

Na paměti je dobré mít také to, že věkové kategorie nejsou striktní. Už na webu se dočtete, že věková tolerance je ± dva roky. Na rychlé rande, které je určeno ženám ve věku 22–32 a mužům ve věku 32–42, se tak prakticky mohou hlásit ženy ve věku 20–34 let (s věkovou tolerancí ± dva roky) a muži ve věku 30–44 let (opět s přidanou tolerancí ± dva roky). Což už pro někoho může být příliš velký rozptyl, kdy například 20letá slečna nemusí mít zájem o seznámení se 44letým mužem.

Také je možné vybírat jen z kategorií, kde je vyznačeno, že věkové kategorie jsou striktní. I tam to ale neplatí stoprocentně.

A průběžně se s nimi hýbe

Já jsem si vybrala seznamovací akci typu „START“, což na webu označuje nejmladší věkovou kategorii, pro kterou jsou seznamovací akce vytvořeny. Setkání bylo určeno pro muže ve věku 24–31 let a pro ženy ve věku 20–30. Právě u této kategorie bylo uvedeno, že věkové hranice jsou striktní, a neměla by pro ni tedy platit ani tolerance ± dva roky.



Autor: Veronika Doskočilová Snímek z 8. 7. 2021.

Když jsem ale o dva dny později chtěla provést registraci a přihlášení na akci, zjistila jsem, že věkový limit se mezitím změnil. Najednou byla akce určena pro ženy pouze do 28 let, což byl limit, který jsem už nesplňovala.



Autor: Veronika Doskočilová Snímek z 10. 7. 2021. Došlo ke změně ceny a věkové kategorie.

I přesto by však má registrace systémem prošla. Pro jistotu jsem tedy zavolala na uvedené telefonní číslo s dotazem, jestli se mohu přihlásit, nebo ne.

Velmi milá paní mi na lince sdělila, že přihlášení bez obav mohu provést a na akci dorazit. Věkový limit se prý během posledních dnů změnil proto, protože v současné době jsou přihlášeny pouze ženy ve věku 20–28 let, a tak došlo k úpravě věkové hranice, aby více odpovídala skutečnosti. Pokud mi prý ale tato kategorie vyhovuje, mohu se přihlásit a na akci přijít.

U žen prý takové překročení věkových hranic není problém. Naopak u mužů to prý ale nepovolují, protože se velmi často stává, že se na seznamovací akce s limitem 35 let hlásí i muži, kterým je už přes 40 let.

Nakonec jsem tedy registraci provedla a agentura následně věkové rozmezí upravila znovu do původní podoby.

Je tedy dobré počítat s tím, že ačkoli jste na akci už přihlášeni, může se ještě změnit věková hranice, a nakonec tak mohou na seznamovací akci přijít lidé i starší či mladší, než s jakými jste se původně plánovali seznámit.

A mění se i cena

A mění se i cena, kterou za seznamovací akci zaplatíte. Standardně se pohybuje mezi 690–890 Kč. V závislosti na obsazenosti ale můžete získat i poměrně velkou slevu, a to ať už jste muž, nebo žena.

Na seznamovací akci, kam jsem se přihlásila já, už byla místa pro muže plně obsazena a vznikl i pořadník náhradníků. Pro muže tedy platila cena 890 Kč bez možnosti slevy. Naopak žen se ale nepřihlásilo dost, a tak bylo možné koupit si místo na akci za 200 Kč a pár dní před akcí pak za 290 Kč.

Funguje to ale i obráceně, na některé typy akcí jsou pořadníky náhradnic naopak u žen a muži mají možnost koupit si lístek na akci se slevou, například za 290–390 Kč.

Jestli se akce uskuteční, zjistíte až pár dní předem

Téměř do poslední chvíle jsem neměla jistotu, jestli se seznamovací akce uskuteční, nebo ne. Během telefonického hovoru jsem se totiž dozvěděla, že se zatím nepřihlásilo dost žen, a je možné, že se akce neuskuteční. Finální potvrzení o konání akce tak dostanete až 2–3 dny před akcí. To může pro někoho být nepříjemné, protože už s akcí počítá a vyčlení si na ni čas, který by případně mohl věnovat něčemu jinému.

V našem případě se však akce uskutečnila.

S sebou: potvrzení o bezinfekčnosti a přezdívku

Dva dny před akcí mi přichází e-mail, že se seznamovací akce uskuteční a je potřeba dodržet několik pokynů.



Autor: Veronika Doskočilová Pokyny k chystané akci.

S sebou je potřeba přinést doklad buď o očkování proti koronaviru, negativní covid test, nebo potvrzení o prodělání nemoci. Kromě toho je potřeba přijít alespoň 10 minut před začátkem. A také si zapamatovat svou přezdívku, se kterou pak celý večer budete pracovat.

Akce probíhá v uzavřeném salonku

Na místo tedy dorážím zhruba 10 minut před začátkem akce a od organizátorek si přebírám desky se svou přezdívkou. Mou skutečnou totožnost nikdo neověřuje, a kdybych tak na poslední chvíli nemohla přijít a poslala za sebe například kamarádku, stačilo by, aby nahlásila mně přidělenou přezdívku. Objednávám si pití u baru (jeden drink je v ceně akce) a mířím o patro výše do soukromého salonku. Celá akce probíhá v uzavřeném prostoru, což působí příjemně a komorně.

Po příchodu vidím několik stolečků označených čísly a jeden si náhodně vybírám. U většiny ostatních už sedí ostatní účastnice. Dress code na akci není uveden, a každý tak volí oblečení podle sebe. Některé ženy džíny, mikinu a tenisky, jiné sukni, halenku a lodičky, další třeba dlouhé letní šaty a některé účastnice krátké večírkové šaty.

Pánové zatím sedí o patro níže u baru a přichází až na signál organizátorek. I u nich je dress code volný. Někteří tak přišli v džínech a triku, jiní k džínám zvolili sako. A někdo vzhledem k teplému letnímu dni přišel v šortkách.

Vysvětlíme si pravidla

Těsně před zahájením nám organizátorky vysvětlují pravidla. Na deskách, které jsme dostali, jsou uvedeny naše přezdívky, kterými se máme jeden druhému představovat. V deskách jsou pak dva papíry a oba obsahují seznam všech přezdívek mužů, kteří na akci přišli.



Autor: Veronika Doskočilová Seznam přezdívek, které dostali jednotliví muži.

Do prvního papíru máme zakroužkovat, s kým máme zájem se seznámit. Druhý papír slouží pro naše poznámky.

Pravidla jsou jednoduchá. Ženy po celou dobu sedí u svých stolečků a muži si k nim přisedávají. Na rozhovor máme vždy 4 minuty. Až uplynou, zazvoní organizátorka zvonečkem. V tu chvíli ještě můžeme dokončit větu a pak už dochází ke střídání ve směru hodinových ručiček.

Organizátorka dodává, že pokaždé, když uplyne časový limit, máme chvilku na to, abychom si do papíru poznamenali nějaké informace. Například co nás na druhém zaujalo, podle čeho si ho vybavíme, jestli nás vůbec zaujal a jestli se s ním chceme, nebo nechceme znovu setkat. Tyhle poznámky jsou jen pro nás a na konci nám mohou pomoci v rozhodování. Ženy si poznámky napíšou vsedě, muži by správně měli poodstoupit, dopřát ženám soukromí a udělat si poznámky vestoje.

V praxi se ale ukazuje, že na to není čas.

Začínáme: nervozita a trochu zmatek

Organizátorka zazvoní a ke mně si postupně přisedávají různí muži. Na některých je znát trochu nervozita, a tak chvíli trvá, než najdeme společnou řeč. Jiní působí, že mají dopředu naučený projev, kterým se chtějí prezentovat, a tak je nechávám mluvit. Většinou pak mluví o tom, kolik jim je let, kde bydlí a kde pracují, kolik vydělávají a jaké mají zájmy ve volném čase. Trochu si připadám jako na pohovoru, kdy se mi druhý snaží prodat svoje znalosti a zkušenosti.

Já žádné speciální otázky připravené nemám. Konverzaci nechávám volně plynout a snažím se ji vést přirozeně. Pokud nemají nic připraveného, ptám se třeba na jejich přezdívku, abych si je zařadila, a pak na to, jak jsou s ní spokojení a jestli znají filmy, odkud daná postava pochází. A pak už plynule přecházíme k jiným filmům a dalším koníčkům.

Po zazvonění a střídání si chci napsat pár poznámek, ale prakticky na to není prostor. Ihned totiž běží další 4 minuty, a tak si ke mně prakticky ihned přisedává další muž a seznamování začíná od začátku.

V polovině pauza na oddech

Přibližně v polovině akce nastává zhruba 10minutová pauza. Na objednání drinků, vydechnutí, toaletu. Pauzu využívám k pročítání svých skromných poznámek. Zjišťuji, že si nedokážu vybavit všech 6 mužů, se kterými jsem mluvila. Postupně se tedy snažím vybavit si jednoho po druhém a dodatečně si dopisuji nějaká poznávací znamení, která mi pomohou vybavit si je později. Třeba stejný smysl pro humor, nebo nějaké specifické téma, o kterém jsme mluvili.

Za chvíli zvoní další zvonek a začíná druhá polovina seznamovací akce. Všechno utíká velmi rychle a za chvíli nám zvonek ohlašuje konec. Dostáváme poslední pokyny, jak vyplnit papír, který máme i s deskami odevzdat, a kde. Organizátorky následně zhruba do hodiny vyhodnotí výsledky a propojí páry, které si navzájem daly shodu. První krok je na mužích. Dostáváme také informaci, že se salonek bude zavírat, a tak se můžeme přesunout dolů na bar a pokračovat v konverzacích tam, pokud chceme.

Přeskočí za 4 minuty jiskra?

Dávám si další pauzu na oddech a pročítám svoje poznámky. Znovu si vybavuji jednotlivé účastníky a přemýšlím, koho zaškrtnu pro další setkání. S jedním mužem jsem vedla zajímavou debatu, ale přerušil nás časový limit. Kroužkuju tedy jeho, abychom měli možnost v debatě pokračovat. U dalšího muže jsme měli společné koníčky, a tak kroužkuju i jeho s tím, že může být fajn získat parťáka.

Přemýšlím ale i nad tím, že akce je určena pro seznámení za účelem navázání vztahu. A jestli mezi mnou a jiným účastníkem přeskočila jiskra. A zjišťuji, že formát speed datingu (tedy rychlého rande) je na mě opravdu hodně rychlý. Většinou při seznamování nechávám situaci plynout volně a v klidu. Tady jsem ale vlivem krátkého časového limitu cítila tlak a potřebu celé seznamování urychlit, abychom stihli naťuknout více témat a zjistit, jestli a kde máme společné zájmy.

Dokážu si tedy představit, že se sejdu s pár zajímavými muži a budeme pokračovat v naší debatě. Necítím ale, že by mě nějaký z přítomných mužů zaujal tak, že bych měla alespoň teoreticky zájem ho více poznat za účelem vztahu. Na to jsou pro mě 4 minuty velmi krátká doba.

Zhodnocení

Pokud máte rádi podobné rychlé formáty a cítíte se v nich komfortně, může pro vás být rychlé rande cestou, jak v poměrně krátké době navázat kontakt s různými protějšky a propojit se se zajímavými lidmi. Ať už za účelem vztahu, přátelství, nebo sdílení koníčků.

Rozhodne totiž neplatí, že by se na podobné akce hlásily „ztracené existence“ či zoufalí lidé, kteří už neví, jak se seznámit. Během večera jsem poznala různé muže, kteří měli různé stupně vzdělání od středoškolského až po vysokoškolské a měli různý společenský status. Někteří bydleli ve vlastním domě či bytě, jiní v pronájmu a někteří se spolubydlícími. Byli mezi nimi zámečníci, programátoři, projektoví manažeři, ale i třeba DJové nebo profesionální řidiči. Rozhodně se tak nedá říct, že na podobné akce chodí nějaká konkrétní skupina lidí.

Pro někoho ale mohou být 4 minuty velmi krátká doba na to, aby si o osobě sedící naproti vytvořil nějaký obrázek či dojem a zhodnotil, jestli se chce vidět znovu, nebo ne.

Tomu nasvědčuje i poznámka organizátorek na konci celé akce. Apelovaly na ženy, aby, když už jim s někým vyjde shoda, danému muži alespoň odepsaly na první pokus o kontakt. Stává se prý poměrně často, že ženy některé muže zaškrtnou, ale když ti se jim ozvou s nabídkou dalšího setkání, už se reakce nedočkají.