Rodičovské vouchery v Brně aneb Boj obcí o trvalý pobyt občanů

Brno od 15. listopadu přijímá žádosti o Rodičovské vouchery, které budou moci dětští (trvalí) obyvatelé Brna využít od 1. ledna 2024 na vybrané volnočasové aktivity, pokud příjem rodiny nepřevýší čistý roční příjem 750 000 Kč.

Pomalu, ale jistě se tak zostřuje boj o občany ČR, kteří budou mít v daném městě trvalý pobyt. A je jedno, jestli se jedná o negativní faktor, například prostřednictvím modrých zón, nebo pozitivní motivaci ve formě příspěvků, slev a dotací.

V praxi jde o přetahování lidí, kteří v daném městě mají nahlášený trvalý pobyt. A nahlášený trvalý pobyt má sice vysokou korelaci s tím, jak často daný člověk je v daném městě a je ho snadnější nastavit na danou obec, když je člověk v dané obci (spolu)vlastník nebo nájemce nějaké obyvatelné nemovitosti, ale to je tak všechno. Trvalý pobyt je čistě evidenční formální údaj, který si při splnění podmínek může Ostravák nahlásit do Aše.

Místem trvalého pobytu se podle zákona rozumí adresa pobytu občana v ČR, která je vedena v základním registru obyvatel a jež si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Můžeme mít jen jedno místo trvalého pobytu (v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci).





Mnoho lidí má celkem snadnou možnost si zvolit trvalý pobyt tam, kde bydlí (doložením nájemní smlouvy nebo listu vlastnictví), nebo tam, kde bydlí jeho rodiče, příbuzní, známí (doložením souhlasu vlastníka nemovitosti s umístěním trvalého pobytu na adrese domu – bez vazby na konkrétní byt).

Mohou využít i služeb firem, které umožňují placený trvalý pobyt na vybraných adresách – především ve větších městech, jako je Brno, Ostrava, Praha, např. za cenu 5000 Kč na 10 let. Ale když se dokážou domluvit s jakýmkoliv ubytovatelem, který je vlastníkem nemovitosti, mohou mít trvalý pobyt prakticky kdekoliv. Samozřejmě kromě dětí zaplatí poplatek za změnu trvalého pobytu a bude třeba nový trvalý pobyt nahlásit na mnoho míst, smluvním partnerům apod.

Na co má trvalý pobyt vliv u občana?

Na základě trvalého pobytu se platí poplatky. Především se jedná o poplatek z odpadu. Zpravidla ve větších obcích se platí vyšší než v menších obcích. V menších obcích se také častěji setkáte s nějakým složitějším systémem, než je platba paušálního poplatku za obyvatele. Každá obec má samostatně nastavené i další poplatky, jako např. poplatek za psa, z pobytu nebo třeba za užívání veřejného prostranství, v mezích zákona č. 565/1990 Sb.

Trvalý pobyt má vliv na tzv. spádovost školek a škol. Dochází tak k tomu, že rodiče dětí jim často změní trvalou adresu, aby je dostali na školu, která jim více vyhovuje, například přístupem.

Dle trvalého pobytu občané volí do zastupitelstev obcí. U ostatních voleb pomocí voličského průkazu mohou volit i mimo svou obec, případné místní volební lístky dostanou u urny.





Pojišťovny zohledňují více či méně trvalý pobyt např. pro výši pojistného u pojištění aut. Trvalým pobytem v menší obci můžete ušetřit i tisíce korun ročně oproti Praze.

Trvalý pobyt má vliv např. i na okolí, ve kterém vám je zdravotní pojišťovna povinna zajistit lékaře.

Benefity, nebo úplatky?

Ale čím dál častěji můžeme narazit na další výhody poskytované obcí lidem, co zde mají trvalý pobyt.

Pro mnoho z nich jsou například zásadní modré zóny, možnost výrazně levněji parkovat ve větším městě. Místo hodinového poplatku 30 Kč tak platíte třeba 200 Kč ročně. Takže mnoho lidí mění provozovatele svých vícero vozidel na rodinné příslušníky, kteří auto nemají.

A samozřejmě mnoho lidí dojíždějících do větších měst (zaměstnanci, studenti) si zařídilo trvalý pobyt ve „svém“ větším městě, ať už zdarma pomocí známých, či placených služeb. Denně dojíždějící autem by jinak zaplatili desítky tisíc ročně navíc na parkovném, zvláště pokud pracují v noci, nebo by řešili dojíždění jinak (např. parkování mimo modré zóny s tím, že zbytek dojedou koloběžkou).

V Brně nově dostanete až 4000 Kč na volnočasové aktivity dětí, máte-li zde trvalý pobyt a pokud je rodinný čistý příjem menší než 750 000 Kč ročně. Změnit trvalé bydliště dítěti je přitom snazší než dospělému. Nízkopříjmovým rodinám to tak může dávat smysl.

V Brně dostanete také příspěvek 1425 Kč na nepřenosnou roční předplacenou jízdenku na MHD, minimálně pro brněnské zóny 100 a 101. Standardní cena je přitom 4750 Kč. Dojíždějící veřejnou dopravou přesunutím trvalého pobytu do Brna tedy může ušetřit další částku.

Proč to obce dělají

Stručně? Má to zásadní vliv na příjem obce. Podrobněji by to bylo na samostatný článek. Zjednodušeně řečeno má ale obec tím více peněz, čím více obyvatel zde má hlášeno trvalý pobyt.

Bohužel to není lineární závislost, že by každá obec měla stejně na jednoho obyvatele, ale progresivní. Pro představu pár příkladů dle kalkulačky předpokládaných daňových výnosů obcí pro rok 2024:

nejmenší obec v ČR Přebuz (79 obyvatel) může očekávat 15 291 Kč na hlavu,

obec Viničné Šumice s 1373 obyvateli může očekávat 15 787 Kč na hlavu,

okresní město Hodonín (23 805 obyvatel) může očekávat 16 375 Kč na hlavu,

okresní město Prostějov (43 551 obyvatel) může očekávat 17 604 Kč na hlavu,

krajské město Olomouc (101 825 obyvatel) může očekávat 18 670 Kč na hlavu,

krajské město Brno (396 101 obyvatel) může očekávat 34 538 Kč na hlavu,

největší, hlavní město Praha s 1 357 326 obyvateli může očekávat na každého dokonce 59 094 Kč.

S počtem obyvatel souvisí přímo i nepřímo další příjmy ze státního rozpočtu. A vyšší příjem na obyvatele a z toho plynoucí výdaje ve prospěch města vytváří kladnou zpětnou vazbu, kolik občanů, podnikatelů a firem přesídlí do většího města a zvýší tak ještě víc příjem větších obcí na úkor těch menších.

Čím více peněz větší města budou mít, tím víc obyvatel a firem nalákají. Tím víc lidí je pak spokojeno s tím, že jejich město dostává víc na úkor ostatních měst. Tím víc lidí bude chtít navýšit peníze pro své město.

Představa, že by se alespoň prosadilo, aby Praha měla na obyvatele úplně stejně jako Přebuz (když už ne méně, protože kvůli zákonům je mnoho byrokracie velmi podobně náročná), se čím dál víc vzdaluje.

A větší města samozřejmě i tak budou lákat víc obyvatel, protože v minulosti postavená občanská vybavenost jim zůstane jako značná konkurenční výhoda, nemluvě o přirozené efektivitě větších měst – ale nemusí se tento trend podporovat z veřejných peněz.

Je jasné, že větší města, především kvůli modrým zónám, přesvědčí mnohé občany bydlící, ale i nebydlící v daném městě ke změně trvalého pobytu.

Co může nabídnout menší obec? Něco málo ušetříte na poplatcích (především odpadu), i pár tisíc ročně na povinném ručení a to je tak finančně téměř vše.

Ale nerozhodujte se jen dle peněz, hrozí, že jinak menší obce budou strádat. Bohužel současné diskriminační nastavení je spíše nezvratný proces.