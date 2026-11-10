Rodiče dětí si od roku 2027 finančně polepší. Vzrostou dávky i daňové výhody

V příštím roce dojde k řadě změn, které ovlivní rodinné rozpočty rodičů s malými dětmi. Většinou vyplynou z daňových novinek, jindy například z růstu minimální mzdy nebo životního minima.
Rodičovský příspěvek
Celková částka rodičovského příspěvku se od ledna zvýší ze současných 350 000 Kč na 400 000 Kč pro jedno dítě a ze 700 000 Kč na 800 000 Kč pro dvojčata a vícerčata. Dávku ale stát navýší jen na potomky narozené od roku 2027.
Rodičovský příspěvek standardně následuje po ukončení čerpání peněžité pomoci v mateřství (tzv. mateřská), na kterou se nastupuje 6 – 8 týdnů před porodem a příjemci ji čerpají 28 týdnů (resp. 37 týdnů v případě porodu dvojčat a vícerčat). Mateřská je ale dávkou nemocenského pojištění a nevzniká na ní nárok automaticky jen z titulu narození dítěte. Pokud někdo na mateřskou nárok nezíská, v současnosti platí, že může rodičovský příspěvek čerpat od porodu. Od příštího roku ale bude v těchto případech možné čerpat rodičovský příspěvek už dva měsíce před porodem.
Daňový bonus
Hranice pro výši příjmů, od které už vzniká nárok na daňový bonus, příští rok stoupne. Daňový bonus (záporná výše daně z příjmů) vznikne tehdy, když si odečtete od daně slevu na dítě a v tom důsledku se s daní z příjmů dostanete do mínusu.
Bonus mohou využívat poplatníci s příjmy ze zaměstnání či podnikání aspoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Šestinásobek letos vychází na 134 400 Kč, příští rok kvůli růstu minimální mzdy tato hranice příjmů vzroste na 149 400 Kč.
Daňový bonus můžete formou přeplatku na dani uplatnit za podmínky, že je aspoň ve výši stokoruny. Shora částka omezena není. Dá se čerpat také měsíčně. To pokud máte hrubou mzdu vyšší než polovinu minimální mzdy, což je letos 11 200 Kč a příští rok bude 12 450 Kč.
Odvody u dohodářů
Rodiče malých dětí často musí pracovat jen na částečný úvazek, což v praxi znamená, že nemají sjednaný hlavní pracovní poměr, ale některou z dohod. Příští rok se zvýší hranice měsíčního příjmu, od kterého je nutné z těchto dohod platit odvody. Ze současných 4500 Kč na 5000 Kč totiž vzroste výše rozhodného příjmu, který zaměstnancům zakládá povinnost účastnit se nemocenského a důchodového pojištění. V praxi to znamená, že budou pojištěni jen v měsících, kdy jejich hrubý měsíční příjem bude aspoň 5000 Kč.
U dohody o pracovní činnosti se tak zvýší limit pro odvod nemocenského a důchodového pojištění na 5000 Kč, přičemž povinnost platit pojistné vznikne právě už při měsíčním příjmu ve výši 5000 Kč.
Vzroste ale také limit pro odvod pojistného u dohody o provedení práce, i když se počítá jinak. Stanovuje se jako 25 % průměrné mzdy pro daný rok a zaokrouhluje se na celé pětistovky dolů. Hranice rozhodující o tom, zda dohodář bude či nebude platit odvody, se posune z letošních 12 000 Kč na 12 500 Kč. I tady platí, že povinnost platit odvody zakládá právě už odměna 12 500 Kč měsíčně.
Odvody v zaměstnání se budou platit od vyšší částky. Ovlivní to i lidi pracující na dohody
Daňová sleva na studenta
Od příštího roku bude možné znovu využít daňovou slevu na studenta. Tak jako před jejím zrušením bude ve výši 4020 Kč ročně a půjde jí uplatnit jen za podmínky, že se poplatník soustavně připravuje na budoucí povolání (do dovršení 26 let) nebo studuje v prezenční formě studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání (do dovršení 28 let).
Soustavnou přípravou na budoucí povolání se pro účely daní z příjmů myslí soustavná příprava dítěte na budoucí povolání tak, jak ji chápe zákon upravujícího státní sociální podporu.
Školkovné
Vrátí se také daňová sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení. Ta umožňuje rodičům dětí ve školce nebo obdobném zařízení odečíst výši skutečně zaplaceného školkovného od daně z příjmů. Maximálně však do výše minimální mzdy pro daný rok. U příjmů za rok 2027 to bude do 24 900 Kč. Znovu ale připomeňme, že toto je jen zákonné maximum, v praxi je možné slevu odečíst pouze do výše uhrazených nákladů na školkovné.
Sleva bude vázána na vyživované dítě, takže v případě střídavé péče, kdy žije potomek ve více společně hospodařících domácnostech, se rovnoměrně rozdělí mezi tyto domácnosti. Poplatníci mohou po dohodě slevu rozdělit i v jiném poměru, součet však musí být do výše minimální mzdy.
V rámci jedné domácnosti, kde vyživuje dítě více poplatníků, si může slevu za školkovné odečíst za jeden rok vždy jen jeden z nich a to pouze, pokud:
- žije dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti alespoň po část zdaňovacího
období a
- nebyly výdaje prokazatelně vynaložené za umístění vyživovaného dítěte v předškolním
zařízení uplatněny poplatníkem jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných
příjmů.
Za vyživované dítě poplatníka se nepovažuje vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud péče o něj nenahrazuje péči rodičů.
Zaměstnanců se příští rok dotkne několik daňových změn. Podívejte se, které to budou
Odměna pro pěstouny
Příští rok se v důsledku růstu minimální mzdy zvýší odměna pro pěstouny. Jde o pravidelný měsíční příspěvek, který za péči o svěřené dítě ve zprostředkované pěstounské péči stát vyplácí osobám s uzavřenou dohodou o výkonu pěstounské péče. Konkrétní výše dávky záleží na typu pěstounské péče, počtu dětí a také na jejich zdravotním stavu.
|Svěřené dítě
|Odměna pěstouna v současnosti
|Současná výše odměny pěstouna
|Nová výše od 1.1.2027
|1 dítě
|1x minimální mzda
|22 400 Kč
|24 900 Kč
|1 dítě v I. stupni závislosti
|1,2násobek minimální mzdy
|26 880 Kč
|29 880 Kč
|2 děti
|1,5násobek minimální mzdy
|33 600 Kč
|37 350 Kč
|3 děti
|2násobek minimální mzdy
|44 800 Kč
|49 800 Kč
|1 dítě ve stupni závislosti II – IV
|2násobek minimální mzdy
|44 800 Kč
|49 800 Kč
|Za každé další dítě
|+ 0,5násobek minimální mzdy
|11 200 Kč
|12 450 Kč
|Za každé další dítě ve stupni závislosti III – IV
|+ 0,7násobek minimální mzdy
|15 680 Kč
|17 430 Kč
Odměna pro pěstouny na přechodnou dobu závisí na stejných věcech, ale je v jiné výši.
|Svěřené dítě
|Odměna pěstouna
|Současná výše
|Výše od 1.1. 2027
|Žádné nebo 1 dítě
|1,8násobek minimální mzdy
|40 320 Kč
|44 820 Kč
|1 dítě v I. stupni závislosti
|2násobek minimální mzdy
|44 800 Kč
|49 800 Kč
|1 dítě v II. – IV. stupni závislosti
|2,2násobek minimální mzdy
|49 280 Kč
|54 780 Kč
|Za každé další dítě
|+0,3násobek minimální mzdy
|6720 Kč
|7470 Kč
|Za každé další dítě ve stupni závislosti III – IV
|+0,5násobek minimální mzdy
|11 200 Kč
|12 450 Kč
Hlídáčkovné
V důsledku růstu minimální mzdy se od ledna zvýší i tzv. hlídačkovné, nová dávka pro studující rodiče. Vyplácí se ve výši 1/3 minimální mzdy. Pro letošek jde o částku 7467 Kč, příští rok vzroste na 8300 Kč měsíčně. Tato částka by teoreticky měla pokrýt asi 12 hodin hlídání týdně s tím, že se nevyplácí v červenci a srpnu nebo v době přerušení studia.
Nová dávka pro studující rodiče odstartuje v září. Na hlídání dostanou 7467 korun měsíčně
Sociální stipendium
Od minimální mzdy se odvíjí i výše sociálního stipendia, které činí jednu čtvrtinu minimální mzdy měsíčně. Vyplácí se vysokoškolským studentům, jejichž domácnost nedisponuje příjmem vyšším než na úrovni 1,5násobku životního minima a zároveň mají nárok na superdávku (bonus na dítě – bývalé přídavky). Protože životní minimum se od října zvýšilo, vzrostla i možná výše příjmů domácnosti, které na sociální stipendium ještě dosáhnou.
Životní minimum se od října zvýší, ovlivní to řadu dávek. Některé budou vyšší, na jiné získá nárok více lidí
Lepší podmínky spoření na důchod pro mladé
Připomeňme, že od příštího roku se změní také podmínky, za kterých spoří spotřebitelé ve třetím pilíři na důchod. Kromě výrazného snížení poplatků má jedna ze změn zatraktivnit i nastavení doplňkového penzijního spoření pro mladé střadatele, což může spoustu rodičů motivovat k tomu sjednat smlouvy potomkům už v dětském věku.
Mladým účastníkům do 29 let by měl vzrůst státní příspěvek ze současného 20% podílu na 40 % a nezletilým zároveň zmírnit podmínky pro vznik nároku na něj tak, že se pro ně sníží spodní hranice pro státní příspěvek už na 100 Kč. Státní příspěvky by se tak měly přiznávat podle následujících pravidel:
- účastníci, kteří nedosáhli 18 let, získají státní příspěvek ve výši 40 % z částky měsíčního příspěvku, je-li jeho výše 100 – 1699 Kč, nebo 680 Kč, je-li výše měsíčního příspěvku 1700 a více Kč,
- účastníci od 18 let do 29 let vč. získají státní příspěvek ve výši 40 % z částky měsíčního příspěvku, je-li jeho výše 500 – 1699 Kč, nebo 680 Kč, je-li jeho výše 1700 a více Kč,
- účastníkům od 30 let zůstane státní příspěvek ve výši 20 % z částky měsíčního příspěvku, je-li jeho výše 500 – 1699 Kč, nebo 340 Kč, je-li jeho 1700 a více Kč.
Mladí účastníci dostanou ještě jednu výhodu. Po deseti letech spoření (120 kalendářních měsíců) získají ti, kteří dosáhnou 18 let, nárok na částečné odbytné do výše jedné třetiny jejich prostředků (ale bez příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků). Právo na toto odbytné zanikne, pokud o něj takový účastník nepožádá do dosažení svých 36 let.
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Ocenění za péči
Rodičů se týká i změna, která má upravit ocenění za péči o malé děti a o osoby závislé na pomoci druhých, jež se promítá do důchodu. Předchozí vláda schválila úpravy, podle kterých se od příštího roku nebude valorizovat výchovné a začne se vyplácet jen na třetí a další dítě. Za první dvě děti by stát oceňoval období péče prostřednictvím tzv. fiktivního vyměřovacího základu.
Současná vláda chce systém na poslední chvíli změnit tak, aby se výchovné i nadále valorizovalo, ale přiznávalo se jen do konce letošního roku. Od příštího roku by pak stát za péči oceňoval výhradně fiktivního vyměřovacího základu.