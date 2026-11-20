Smluvní ordinace vám může nabídnout placený rezervační systém. Musíte ale mít i možnost objednat se zdarma a na srovnatelný termín. Rozdíl mezi vyšetřením za několik dnů a čekáním v řádu měsíců podle Ministerstva zdravotnictví nesmí určovat zaplacený poplatek.
Ministerstvo pravidla shrnulo v metodickém stanovisku zveřejněném 8. října 2026. Vysvětluje v něm platnou právní úpravu pacientům i úřadům, které postup ordinací kontrolují.
Od 1. ledna 2026 zákon výslovně zakazuje požadovat platbu za péči v rozsahu hrazeném pojištěním. Smluvní ordinace zároveň nesmí přijetí pacienta ani pokračování péče podmínit koupí dalších služeb či jiným plněním, které pro péči není nezbytné. Co změna znamená pro pacienty, jsme popsali také v dřívějším přehledu na Měšci.
Za registraci ani rezervaci termínu lékařům platit nemusíte. Nově jim hrozí pokuty
Za hrazené vyšetření ordinaci platit nemusíte
Za vyšetření, které plně hradí pojišťovna, smluvnímu lékaři platit nemusíte. Musí ale jít o smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou a o výkon, který je ve vašem případě skutečně hrazený.
U gynekologů navíc od roku 2026 funguje pravidelná měsíční platba za registrované pacientky. Všeobecná zdravotní pojišťovna uvádí základní částku 118 Kč. S úhradovým dodatkem je to 120 Kč a při splnění všech dalších kritérií může gynekolog získat až 161 Kč měsíčně za pacientku.
Podmínkou nároku na tuto platbu je preventivní prohlídka pacientky v posledních 24 měsících. Pro samotné pacientky se tím interval prevence nemění, dál je jednou ročně. Měsíční platba zahrnuje preventivní a běžnou léčebnou gynekologickou péči včetně standardních ultrazvukových vyšetření.
Roční balíček musí zůstat dobrovolný
Ordinace může nabízet také služby, které zdravotní pojišťovna nehradí. Jejich nákup nesmí být podmínkou přijetí do hrazené péče ani jejího pokračování. To platí i tehdy, když balíček zahrnuje služby recepce, pozvánky na prohlídky nebo jiné organizační výhody.
Pokud si doplňkové služby nekoupíte, nemáte kvůli tomu přijít o hrazené vyšetření. Ministerstvo přitom nerozlišuje, zda ordinace platbu nazve registračním, administrativním nebo ročním poplatkem.
Vyšetření či jiný úkon, který má ve vašem případě plně uhradit pojišťovna, se také nesmí stát další placenou položkou v balíčku. Jeho zařazení mezi výhody programu samo o sobě nezakládá právo požadovat od pacienta peníze.
Stejné pravidlo platí pro dar nebo sponzorský příspěvek ordinaci. Darovat můžete dobrovolně, ordinace ale nesmí péči vázat na to, zda jí přispějete. VZP zároveň upozorňuje, že pozdější dokazování nátlaku bývá složitější, pokud je na dokladu uveden právě dobrovolný dar.
Placená recepce nesmí být jedinou cestou k termínu
Podle Ministerstva zdravotnictví může smluvní ordinace zpoplatnit určitý způsob rezervace. Musí ale nabídnout i funkční bezplatnou možnost, třeba telefon nebo e-mail. Bez placeného programu se tedy nemusíte dostat ke všem službám recepce, musíte se však mít jak objednat k hrazené péči.
Pořadí má určovat především naléhavost zdravotního stavu. Přednost může dostat akutní pacient. Ministerstvo ale odmítá, aby ji získal ten, kdo zaplatí balíček, na úkor ostatních. Dřívější termín hrazeného vyšetření tedy nelze prodávat jako jeho výhodu.
Kód eReceptu musí přijít zdarma
Identifikátor eReceptu vám vždy musí recepce předat bezplatně. Je to kód, podle kterého vám lékárna vydá předepsaný lék. Zdarma musí být i zaslání SMS nebo e-mailem, a to také u nesmluvních ordinací.
Ordinace podle ministerstva nemůže chtít příplatek s vysvětlením, že osobní vyzvednutí eReceptu je zdarma a peníze pokrývají pouze odeslání zprávy. Stejně tak nemůže poplatek zdůvodnit náklady na provoz či správu informačního systému.
O tom, zda před předepsáním léku potřebujete osobní kontrolu, rozhoduje lékař podle zdravotního stavu a povahy léku. Podle stanoviska ministerstva ale nemá osobní návštěvu vyžadovat jen po pacientech, kteří odmítli zaplatit za zaslání kódu.
Pokuta za zmeškaný termín vyžaduje dohodu
Ministerstvo připouští smluvní pokutu. Ordinace se na ní ale musí s pacientem předem dohodnout. Má být jasné, za jakých okolností ji bude požadovat a kolik bude činit, případně jak se vypočítá.
Souhlas pacienta musí být podle stanoviska dobrovolný, výslovný a prokazatelný, například podpisem dohody nebo elektronickým potvrzením. Pouhé zveřejnění částky v čekárně, na webu nebo v hromadném e-mailu ministerstvo za dohodu nepovažuje. Pokud pacient souhlas nevyjádřil, podle tohoto výkladu mu samotným zveřejněním podmínky povinnost zaplatit nevzniká.
Stanovisko také odmítá, aby ordinace úhradou předem nesjednané pokuty podmiňovala další hrazenou péči.
Přehled plateb a podmínek
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Platba
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Co uvádí ministerstvo
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Co to znamená pro pacienta
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Platbou nelze podmínit přijetí do hrazené péče ani její pokračování.
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Odmítnutí doplňkové služby samo nesmí vést k odmítnutí pacienta.
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Doplňkové nehrazené služby musí zůstat dobrovolné.
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Hrazené vyšetření nemá záviset na koupi balíčku.
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Vedle něj musí fungovat bezplatná a srovnatelná možnost.
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Bez placeného systému máte mít přístup k časově srovnatelným termínům.
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Pořadí se má řídit zdravotní naléhavostí, ne zaplacením poplatku.
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Dřívější hrazené vyšetření nemá být odměnou za koupi programu.
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Předání i zaslání identifikátoru je bezplatné.
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Za samotnou SMS nebo e-mail s kódem se platit nemá.
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Nehrazená odborná péče může být za přímou úhradu.
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Cena konzultace se nesmí zaměňovat s poplatkem za pouhé odeslání kódu.
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Smluvní pokuta vyžaduje předchozí dobrovolnou a prokazatelnou dohodu.
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Samotná částka vyvěšená na webu podle ministerstva nestačí.
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Poskytnutí daru nesmí být podmínkou hrazené péče.
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Příspěvek musí být dobrovolný.
Chtějte doklad s popisem služby
Pokud po vás ordinace chce další peníze, ptejte se, za co přesně platíte a zda službu můžete odmítnout. Měli byste se dozvědět i to, jak se bez placeného balíčku objednáte k hrazenému vyšetření a jaké termíny dostanete na výběr.
Cenu nehrazené služby musíte znát předem. Má být v dostupném ceníku a po zaplacení máte dostat doklad s uvedenou službou. VZP doporučuje spornou platbu řešit s doktorem ještě před úhradou. Pokud je na dokladu například dobrovolný dar, zpětně se obtížněji prokazuje, že vás k platbě ordinace nutila.
Když vám kvůli nezaplacení odmítnou hrazenou péči, požádejte o písemné odůvodnění, se kterým se potom obraťte na svou zdravotní pojišťovnu. Ta může ověřit, zda má ordinace daný výkon nasmlouvaný. Pokud ano, ordinace za něj po pojištěném pacientovi nemůže požadovat peníze.
Stížnost na postup při poskytování péče se nejprve podává samotné ordinaci. Pokud s jejím vyřízením nesouhlasíte, můžete se obrátit na krajský úřad, v Praze na magistrát. Poplatek za předání nebo zaslání kódu eReceptu můžete oznámit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.
Pokud ordinace chce po pacientovi zaplatit péči, kterou má hrazenou z pojištění, hrozí jí pokuta až 1 000 000 Kč. Za nezákonné odmítnutí přijetí do péče nebo její ukončení může dostat až 300 000 Kč.