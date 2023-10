Rizika při výběru hotovosti v zahraničí: jak se můžete chránit před podvodníky?

Dobrá zpráva hned na začátek: v Evropě je bezpečno. Téměř všechny výběry z bankomatů probíhají přes čip, ať už kontaktní, nebo bezkontaktní. Mimo Evropu to ale vázne. Stále existují bankomaty, které preferují magnetický proužek. Anebo je bankomat čipový, ale cesta k němu vede přes samoobslužnou zónu, kterou otevřete jen… magnetickým proužkem vaší karty.

Tzv. skimming je způsob trestné činnosti, kdy pachatel zkopíruje data obsažená na magnetickém proužku platební karty. Ty pak snadno zkopíruje a kdekoli na světě takřka obratem vyrobí její klon. Pokud při kopírování dat získá i váš PIN, např. pomocí skryté kamery, má zcela volnou cestu k peněžním prostředkům na vaší kartě.

Skimming v překladu znamená „odsávání“. Zloději tak chtějí odsát vaše peníze. Tento druh podvodu existuje necelých 30 let.

Skimming je neznámější při zneužití bankomatů. Před štěrbinou, do které se vkládá platební karta, dojde k instalaci čtecího zařízení. Současně s ním se pak nejčastěji do prostoru klávesnice s PINPADem instaluje kamera, která snímá PIN.

Jak snadno se kopírují a klonují platební karty, ukazuje toto odborné video. Je v angličtině, ale velmi dobře jej pochopíte i bez znalostí jazyka.

V Česku je skimming nejznámější právě na bankomatech. Jenže v zahraničí se nejčastěji týká obchodníků. Ne, že by oni sami podváděli, ale nevšimnou si, že jim na jejich platební terminál podvodník nainstaloval kopírovací zařízení.

Skimming může být nasazený kdekoli. Mezi typickými napadenými místy jsou samoobslužné čerpací stanice, mýtné brány, ale podvodníci si troufnou i na frekventovaná pokladní místa přímo v obchodech.

Tři videa dají za 6 tisíc slov. První ukazuje napadený bankomat, druhé samoobslužný stojan a třetí pak napadený platební terminál u obchodníka.

Skimming a napadený bankomat přímo v restauraci McDonald's (USA)

Skimming a napadený tankovací automat (Kanada)

Instalace skimmovacího zařízení začíná v čase 0:20.

Skimming a napadený terminál v obchodě (USA)

Instalace skimmovacího zařízení začíná v čase 0:38.

Zatímco v Evropě je skimming na ústupu, mimo ni je stále úspěšný. Důvodem jsou stále chybějící čipové terminály u některých obchodníků. I když je vaše karta plně čipová a bezkontaktní, pokud obchodník není vybavený čipovým terminálem, transakce proběhne přes magnetický proužek.

Existuje sice řešení, že platební karta bude bez magnetického proužku, ale na druhé straně byste se tím dostali do značného nepohodlí, pokud byste potřebovali kartu použít mimo čipový terminál. Vždy je otázkou, zda maximálně zabezpečit daný platební prostředek, čímž se značně omezí nejen jeho zneužití, ale i použití, nebo zda hledat kompromisní cestu.

Základním prvkem zabezpečení vaší platební karty je práce s jejími limity. Nenechávejte na kartě příliš vysoké transakční limity, pokud je denně nepotřebujete. Případné zneužití karty pak narazí právě na zadaný transakční limit. Práce s limity patří mezi dnes již základní formy snížení rizika.

