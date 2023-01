Revolut mění podmínky. Snížil cashback u firemních karet a zpoplatní některá dobíjení

Revolut Pro je po technické stránce předplacená debetní karta vydávána v rámci klasického účtu Revolut. Mezi standardní kartou Revolut a předplacenou kartou Revolut Pro jsou dva rozdíly.

1) Firemní karta

Standardní debetní karta Revolut je soukromá, spotřebitelská karta. Předplacená karta Revolut Pro je naopak karta firemní. Revolut ji sice vydá každému, ale při aktivaci služby Revolut Pro potvrzujete, že jste OSVČ a danou kartu budete používat výhradně pro transakce související s vaším podnikáním.

2) Vyšší mezibankovní poplatky

Soukromá debetní karta Revolut je součástí poplatkové regulace, tj. maximální mezibankovní poplatek v rámci EU/EHP je 0,20 % z transakce. Více Revolut z transakce nedostane.

Firemní karta Revolut Pro je již ze své podstaty neregulovaná. Mezibankovní poplatky v EU/EHP se tak pohybují okolo 1,50 % z transakce (přesně od 0,75 do 2,10 %).

A právě vyšší mezibankovní poplatky jsou důvodem, proč je obecně u některých firemních platebních karet cashback. Vydavatel karty se jinými slovy s vámi rozdělí o svůj zisk a motivuje vás k větší útratě. Je potřeba dodat, že to zaplatí kdo? Obchodník… Ale zpět k tématu.

Nižší cashback a podle tarifu

Cashback u podnikatelské verze účtu Revolut Pro už je nižší. Revolut vydal nové podmínky služby Revolut Pro, které jsou platné od 23. 1. 2023.

Stávající zákazníci Revolutu Pro, kteří si účet a platební kartu k němu aktivovali do 17. 1. 2023 včetně, mohou nadále využívat původné výši cashbacku, ale jen do 25. 3. 2023, kdy dojde ke změně na nové podmínky (viz tabulka níže). (Revolut na webu uvádí platnost původního cashbacku max. do 20. 3. 2025, některým klientům však přišel e-mail s platností až do 25. 3. 2023).





Máte tak poslední dva měsíce bez omezení. Dvouměsíční lhůta je plně v souladu s právními předpisy, platební instituce je povinna svého klienta informovat nejméně 2 měsíce před začátkem účinnosti nových podmínek, a to Revolut udělal.

Novinkou je, že cashback už bude přímo navázaný na tarif, což původně nebylo. Cashback byl k dispozici i pro základní, neplacený účet Revolut, a to bez omezení výše útraty.

Pokud by někoho napadlo přes Revolut nezřízeně utrácet vlivem neexistence stropu cashbacku, mám pro vás špatnou zprávu. Revolut transakce pečlivě monitoruje a s pravděpodobností hraničící s jistotou u vysokoobjemových transakcí spadnete brzy do AML procesu. To znamená, že kromě původu použitých prostředků budete dokládat i účel takové transakce. V tomto případě obchodní účel, tj. musí souviset s vaším podnikáním. V opačném případě sbohem a šáteček, blokace účtu a konec. Takto to funguje v praxi.

Revolut Pro – cashback Tarif Výše cashbacku původní → nová Dodatečný cashback u soukromé karty podle tarifu Cena tarifu měsíčně Standard 1 % → 0,40 % bez omezení – 0 Kč Plus 1 % → 0,40 % bez omezení – 89,99 Kč (nebo 899,99 Kč ročně = v přepočtu 74,99 Kč měsíčně) Premium 1 % → 0,60 % bez omezení – 174,99 Kč (nebo 1750 Kč ročně = v přepočtu 145,83 měsíčně) Metal 1 % → 0,80 % bez omezení 0,10 % v EHP a Švýcarsku, 1 % ostatní země, max. 299,99 Kč měsíčně 299,99 Kč (nebo 3000 Kč ročně = v přepočtu 250 Kč měsíčně)

Příklad

Abyste u Revolut Pro dosáhli na nejvyšší cashback 0,80 % z transakce bez omezení jeho výše, potřebujete mít aktivní tarif Metal. Ten má i své další výhody, ale budeme se věnovat jen cashbacku.

Při roční předplatbě 3000 Kč vyjde Metal měsíčně na 250 Kč. Aby se vám pomyslně zaplatil poplatek na soukromém účtu (ale pozor, Revolut Pro je oddělený účet), musíte kartou Pro utratit měsíčně nejméně 31 250 Kč. Až od této částky výše už získáváte plusový cashback (0,80 %).

U tarifu Premium (0,60 %) je potřeba pro úhradu měsíčního poplatku v přepočtu 145,83 Kč utratit nejméně 24 305 Kč.

U tarifu Plus (0,40 %) při přepočtu měsíčního poplatku 74,99 Kč to je nejméně 18 747,50 Kč.

Tarif Standard je bez poplatku a z každé transakce kartou Pro tak máte 0,40 %.

Příklad měsíční útraty Revolut Pro + cashback Měsíční útrata kartou Revolut Pro 100 000 Kč 200 000 Kč Původní cashback 1 % 1000 Kč 2000 Kč Cashback 0,80 % (Metal) 800 Kč (−200 Kč) 1600 Kč (−400 Kč) Cashback 0,60 % (Premium) 600 Kč (−400 Kč) 1200 Kč (−800 Kč) Cashback 0,40 % (Standard, Plus) 400 Kč (−600 Kč) 800 Kč (−1200 Kč)

Příklad je typický pro nákup rychloobrátkového zboží, např. zásobování prodejen potravin.

Nová výše cashbacku Revolut Pro už není tak atraktivní a při porovnání s firemními kreditními kartami českých vydavatelů neobstojí. Komerční banka a MONETA Money Bank nabídnou OSVČ u firemních kreditních karet cashback 1 %, bez omezení výše. Výhodou Revolutu stále zůstává, že jde o debetní kartu, takže ji získá každý. Naproti tomu firemních kreditek je stále poskrovnu, protože skóring obou českých vydavatelů je přísný – jde o úvěrový produkt.

Dobíjení firemními kartami podraží

Zatímco dobíjení účtu Revolut soukromými kartami je bez poplatku, dobíjení účtu firemními kartami zpoplatněno je. Až na jednu výjimku: pokud k dobití Revolutu použijete Apple Pay nebo Google Pay a v něm firemní kartu (debetní, kreditní), dobití účtu je bez poplatku.

To se změní a Revolut začne vždy účtovat poplatek u dobíjení firemními kartami, a to bez ohledu na způsob dobití. Výše poplatku je 1,335 % z dobíjené částky. To je celkem rozumná výše, např. Zen.com si u firemních karet účtuje 2,50 % z částky.