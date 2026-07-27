Revolut nabídne soukromé fondy už od 1 eura. Výběr peněz ale může být omezený nebo odložený

Nabídka bude dostupná také klientům v Česku a na Slovensku. Revolut dnes o novince informoval česká média v tiskové zprávě.
Přímo v aplikaci získáte přístup k fondům spravovaným společnostmi Apollo, Ares, Hamilton Lane a Partners Group. Ty investují například do neveřejně obchodovaných firem, soukromých úvěrů a infrastrukturních projektů. Produkty budou fungovat v režimu evropských fondů dlouhodobých investic LTIF 2.0.
Investovat můžete už od 1 eura
Minimální investice bude 1 €. Do vybraných fondů ale nebudete vstupovat přímo.
Podle vyjádření Revolutu budou investice klientů sdružovány prostřednictvím sběrné struktury spravované Revolutem. Ta následně peníze umístí do příslušných fondů. Klientské investice sdružovány prostřednictvím feederové struktury spravované Revolutem, uvedl v rozhovoru pro Bloomberg Rolandas Juteika, šéf investic Revolutu
Takové řešení umožňuje výrazně snížit minimální vklad. U tradičních fondů soukromého kapitálu se vstupní investice běžně pohybují v desítkách až stovkách tisíc eur.
Nízká vstupní částka však neznamená, že jde o jednoduchou alternativu k akciím nebo burzovně obchodovaným fondům ETF. Soukromé trhy jsou méně likvidní, jejich aktiva se obtížněji oceňují a prodávají a jejich hodnota se nemusí měnit tak průběžně a transparentně jako cena cenných papírů obchodovaných na burze.
Investice je proto pro vás vhodná jen v případě, že počítáte s horizontem několika let, během nichž vložené peníze nebudete potřebovat.
Žádosti o odkup se zpravidla zpracují jednou za čtvrtletí
Fondy ELTIF nabízené Revolutem mají být otevřené a bez pevně stanoveného data ukončení. Podíly tak budete moci průběžně nakupovat a v určených termínech žádat o jejich odkup.
To ale neznamená, že se ke svým penězům dostanete kdykoliv.
Podle zveřejněných evropských obchodních podmínek Revolutu se nákupní pokyny zpravidla předávají ke zpracování 1× měsíčně. Žádosti o odkup podílů se obvykle předávají 1× za čtvrtletí.
Pokyn můžete v aplikaci zadat dříve, k jeho zpracování ale dojde až v příslušném obchodním období. Po předání žádosti může určení ceny podílu a vypořádání obchodu trvat další 1 – 3 týdny. Přesné podmínky se budou lišit podle konkrétního fondu.
Fond může mít rovněž stanovenou minimální dobu držení. Během takového uzavřeného období podíly neprodáte vůbec. Při střední době držení fondem daného období je můžete prodat dříve, fond vám však může strhnout poplatek za předčasný odkup.
Podíly navíc nebudete moci převést k jinému obchodníkovi ani je prodat na burze nebo jiném sekundárním trhu. Možnost ukončit investici tak bude záviset na odkupních termínech a pravidlech konkrétního fondu.
Soukromé trhy byly dosud dostupné především institucionálním investorům nebo velmi majetným klientům. Běžné investory omezovaly mimo jiné vysoké minimální vklady, složitější administrativa a dlouhá doba, po kterou nemohli se svými penězi volně nakládat.
Fond může vyplatit jen část požadované částky
Pravidelné odkupní termíny neznamenají, že správce musí vyhovět všem investorům v plném rozsahu.
Pokud bude chtít své podíly prodat příliš mnoho investorů současně, může fond nastavit limit pro objem odkupů v jednom období. Žádost pak může být provedena jen částečně. O prodej zbývajících podílů bude nutné požádat znovu v některém z dalších termínů.
Správce může odkupy také dočasně pozastavit, například při mimořádné situaci na trhu, problémech s oceněním majetku nebo v případě, že by nucený prodej aktiv poškodil ostatní investory.
Revolut ve svých podmínkách výslovně upozorňuje, že úplný odkup podílů v konkrétním termínu není zaručen.
Nejde pouze o teoretické riziko. Několik významných správců soukromých fondů v roce 2026 výběry skutečně omezilo. Nemusí však nutně jít o stejné konkrétní fondy, které nabídne Revolut.
Investoři chtěli ve druhém čtvrtletí roku 2026 vybrat přibližně 16,8 % podílů z fondu Apollo Debt Solutions. Fond ale odkupy omezil na 5 % podílů.
Podobná situace nastala u fondu Ares Strategic Income Fund. Investoři požádali o odkup 14,4 % podílů, fond však opět vyplatil jen část odpovídající 5% limitu.
Partners Group v červnu 2026 omezila odkupy ze svého otevřeného fondu soukromého kapitálu o velikosti 8,6 miliardy dolarů. Společnost následně upozornila, že zvýšený zájem o výběry z některých starších evergreenových fondů může pokračovat ještě několik čtvrtletí.
Tyto příklady ukazují, jak mohou odkupní limity fungovat v praxi. Možnost pravidelně požádat o prodej podílů totiž není totéž jako zaručené vyplacení celé požadované částky.
Revolut nebude účtovat vstupní provizi, dostane ale odměnu od správců
Revolut si nebude účtovat samostatnou platformní ani transakční provizi za zpřístupnění fondů.
Zaplatíte však náklady samotného fondu. Mezi ně mohou patřit
- poplatky za správu,
- výkonnostní odměna,
- provozní náklady nebo
- poplatek za předčasný odkup.
Jejich výši uvidíte v dokumentu s klíčovými informacemi a v aplikaci před provedením investice.
Revolut zároveň bude od správců fondů dostávat takzvané retrocese, tedy distribuční odměny spojené s konkrétní podílovou třídou fondu.
Přestože tedy neuvidíte samostatný poplatek Revolutu, distribuce není bezplatná. Náklady na ni mohou být zahrnuty v celkové nákladovosti příslušné podílové třídy.
Podle vyjádření společnosti mají být tyto platby stejné jako u ostatních distributorů dané podílové třídy. Revolut je ve svých obchodních podmínkách označuje jako pobídky a uvádí, že případný střet zájmů řeší podle své interní politiky.
Důležité dokumenty Revolutu
Jen jako investiční doplněk
Před první investicí budete muset vyplnit dotazník. Revolut pomocí něj posoudí vaše zkušenosti, finanční situaci, schopnost nést ztrátu, investiční cíle a toleranci k riziku.
Vedle omezené likvidity musíte sledovat i další rizika. Některé fondy mohou využívat úvěrové financování, které zesiluje nejen případné výnosy, ale také ztráty. Pokud fond investuje nebo vede podílovou třídu v jiné měně, můžete nést rovněž kurzové riziko a náklady na měnovou konverzi.
Fondy soukromých trhů proto berte pouze jako dlouhodobý doplněk portfolia. Nevkládejte do nich peníze, které můžete v nejbližších letech potřebovat.
Před investicí si ověřte zejména celkové náklady, doporučenou dobu držení, případné zadlužení fondu, pravidla pro odkup podílů a podmínky, za kterých může správce výplaty omezit nebo pozastavit.