Vyzkoušeno za vás: takto vás okradou o úspory. Nová vlna podvodů cílí na ziskuchtivé spotřebitele

Už druhým rokem prudce stoupá kyberkriminalita, před níž policie, banky i státní správa pořád dokola varují: Nedávejte na internetu nikomu své přístupové údaje k platebním kartám ani kódy a hesla, nebo přijdete o peníze. Ty pak skončí neznámo kde na zahraničních účtech a nejspíš je už nikdy neuvidíte. Podvodníci jsou velmi vynalézaví a i sama policie přiznává, že pachatelé jsou vždy o krok napřed.

Po už (doufejme) obecně známých podvodných telefonátech falešných bankéřů, policistů, e-mailech a SMS se začíná rozrůstat další způsob, jak vás chtějí internetoví zloději okrást. Spočívá v povzbuzení lidské touhy po snadném a pokud možno bezpracném výdělku, kdy se peníze samy sypou ze „zaručeného“ systému.

Obchodníci s bezpracným ziskem

Jde o platformy, které se tváří jako stránky brokera, jenž poskytuje možnost online obchodování s akciemi, měnovými páry, komoditami, deriváty, kryptoměnami a dalšími. Vypadá to, že se s tímto typem „obchodníků“ nyní roztrhl pytel. Varování před podvodníky vydala 28. listopadu 2022 i Česká národní banka (ČNB), a to hned před dvěma „firmami“ najednou.

Česká národní banka upozorňuje veřejnost, že zahraniční společnost Capital Star LTD, která se neoprávněně prezentuje jako subjekt disponující povolením k činnosti uděleným Českou národní bankou (viz podvržený a v této podobě Českou národní bankou nevydaný dokument s názvem „Povolení ČNB“ umístěný na https://capital-star.com/cz ) a na webových stránkách https://capital-star.com/cz/markets nabízí obchodování s měnovými páry (forex), akciovými indexy, komoditami a kryptoměnami, a dále uvádí, že vykonává činnost investiční společnosti a samostatného investičního fondu, nemá žádné povolení k poskytování investičních služeb ani nedisponuje žádným jiným povolením k činnosti na finančním trhu v České republice, uvádí na svém webu ČNB.

A hned druhým dechem, ve stejný den, varuje i před dalším podvodníkem, tentokrát „firmou“ Jotul Capital Limited z Londýna. Tato údajná společnost, zabývající se rovněž investicemi stejného typu jako Capital Star LTD, rovněž nemá povolení k provozování investičních ani jiných finančních služeb v ČR.

Reklamy na podvodné obchodníky začínají vyskakovat takřka všude. Například na kanálu YouTube, kde je hned první pole určeno pro reklamy, se objevila tato:

Podvodná reklama používá tuto webovou stránku: https://cz22chaine.web.app/

Samotná reklama nejspíš průměrně finančně gramotného člověka neosloví, ale jistě dokáže zacílit na někoho z nízkopříjmové skupiny obyvatel, který se v podobných věcech vůbec neorientuje, tudíž ho může zaujmout snadný recept: Vydělej tady a teď a pak už napořád.

Rozhodla jsem se vyzkoušet, jak podvodná „firma“ komunikuje, a vyplnila jsem svůj kontakt, aby se mi „obchodníci“ ozvali. Zadala jsem pouze jméno, e-mail a telefonní číslo. Netrvalo ani dvě hodiny a podvodníka jsem měla na telefonu. Měl zřetelný východní přízvuk, ale hovořil velmi dobře česky.

Jak se kupuje a prodává pomeranč

Představil se jako Vladislav, prý pochází z Běloruska a v Praze studoval na Českém vysokém učení technickém (ČVUT). Jeho projev byl velmi zdvořilý, ochotný a kultivovaný. Pro zjednodušení ho budu i nadále nazývat Vladislavem.





Je vám už 18 let a máte nějakou zkušenost s obchodováním?, ptá se Vladislav. Odpovídám, že žádnou zkušenost nemám. Když se Vladislav zeptá, zda vím, jak obchodování probíhá, řeknu, že vůbec netuším, o co jde. Dostanu tedy školení:

Představte si, že jste koupila pomeranč za 1 euro. Po nějakém čase bude mít tento pomeranč hodnotu 3 euro a vy se rozhodnete ho prodat. Ten rozdíl v ceně, to je váš výdělek. Náš systém je podobný, akorát obchodujeme s něčím jiným. Nebudeme investovat do pomeranče, ale například do Samsungu. Neobchodujeme s kryptoměnami, ale se surovinami, měnami a akciemi společností. A my takhle otevíráme a zavíráme různé pozice a tím pádem se vydělají peníze, popisuje Vladislav.

Poté se mě Vladislav ptá, kolik času bych chtěla obchodování věnovat. Nabízí mi dvě možnosti: buď přenechám aktivitu robotovi, který bude obchodovat místo mě a firma si za to vezme provizi, a nebo budu obchodovat sama. Zabere mi to přibližně od 30 do 90 minut denně. Opakuji, že obchodovat neumím a vůbec tomu nerozumím, na což mě Vladislav ujistí, že od toho je mi k dispozici jejich analytik, který mě obchodováním provede a bude mi pomáhat. Analytik mě vezme do své skupiny s ostatními zákazníky a bude mi volat, aby mi řekl, kam je vhodné peníze investovat a kam ne.

Už u nás máte otevřený obchodní účet. Číslo vašeho účtu je 30527, říká Vladislav.

Já už mám vytvořený obchodní účet? divím se.

Vladislav potvrzuje, že když jsem dělala registraci, účet se mi automaticky vytvořil. Připomínám, že se tak mělo stát pouze na základě mého jména, e-mailu a telefonu.

Poté mi Vladislav sdělí, že minimální vklad je 150 euro, tedy přibližně 3700 Kč. Ale pozor, dostanu bonus. Každý zákazník, který udělá první klad, dostane bonusem 50 eur na svůj obchodní účet, takže moje základní částka bude celkem 200 eur. Potvrdím, že tuto částku mám k dispozici, takže můžeme jít na věc.

Obchodování nové generace

Vladislav nejprve poslal z e-mailove adresy „novak.h@gfitrade.cz“ odkaz na webovou stránku https://globalfinancialin­vestment.net/cz a požádal o jeho rozkliknutí. Jenom pro pořádek, v České republice skutečně existuje společnost Global Financial Investment s.r.o. se sídlem na pražských Vinohradech, která však nemá s našimi podvodníky nic společného.

Po rozkliknutí odkazu se objevila se tato stránka:

Podvodná webová stránka falešného obchodníka na burze, údajné společnosti Global Financial Investment (https://globalfinancialin­vestment.net/cz) Autor: Ivana Bondareva Dubnová

Po přihlášení jsem se dostala do fiktivní obchodní platformy:

Po přihlášení na falešném webu neexistující firmy Global Financial Investment se objeví tato zdánlivá obchodní platforma se svíčkovým grafem. Autor: Ivana Bondareva Dubnová

Nelekejte se, vypadá to hrozně, ale věřte mi, že to nic složitého není. Na obrazovce vidíte takový hrad, ale toho se vůbec nebojte, uklidňuje mě Vladislav, jakmile se na obrazovce ukáže svíčkový graf obchodní platformy, který je v reálném čase.

Má se mi prý ozvat verifikační oddělení, abych potvrdila své údaje, což má být mé jméno a trvalé bydliště, abych mohly být vydělané peníze připsané na můj účet.

Chtěla byste peníze vybírat na bankovní účet, nebo na kartu? Když kliknete na ‚vybrat peníze‘, do 15 minut vám bude volat naše finanční oddělení. Budou volat kvůli tomu, abyste potvrdila vaše údaje, což znamená jméno a příjmení, datum narození a trvalé bydliště. Potvrdíte jim, že to byla vaše transakce, chcete vybrat například 600 eur na bankovní účet a do půl hodiny budete ty peníze mít, vysvětluje mi Vladislav. Teď vám pošlu do e-mailu další odkaz, ten rozkliknete, abyste mohla uhradit poplatek.

Mail přichází od fiktivní kolegyně Michaely Besnikové (e-mailová adresa „besnikova@gmail.com“). Odkaz se však už obávám rozkliknout, a tak se vymlouvám, že ho rozkliknout nejde. Mezitím, co se Vladislav snaží problém s nefunkčním linkem vyřešit, pátrám po falešném webu, kde má údajná společnost sídlo.

To všechno budete mít napsané ve smlouvě, kterou vám pošlu, jakmile teď aktivujeme váš účet. Domluvíte se s vaším analytikem, který vám zavolá ještě dneska, abyste se s ním seznámila a začnete s ním obchodovat, jen ještě musíte podepsat smlouvu. Je to pro vaši i naši bezpečnost, říká Vladislav.

Moje bezpečí má spočívat v tom, že firma nesmí předat mé vložené peníze nikomu dalšímu. Kdo by je chtěl, tak je od nás nedostane, ubezpečuje mě Vladislav. To mi tedy spadl kámen ze srdce.

Podpis smlouvy se však má odehrát poté, co aktivuji účet, což probíhá tím způsobem, že vyplním své kompletní údaje z platební karty, včetně bezpečnostního kódu, a uhradím poplatek.

Sídlo „firmy“ na fotbalovém stadionu v Bratislavě

Na webu nacházím domnělou adresu sídla.

Podvodná webová stránka údajného obchodníka na burze, falešné kontaktní údaje Autor: Ivana Bondareva Dubnová

Zadávám adresu do mapy a ukáže se, že je to adresa bratislavského fotbalového stadionu ve čtvrti Nové Mesto.

Údajné sídlo falešné investiční společnosti Global Financial Investment na adrese fotbalového stadionu v Bratislavě – Novém Mestě Autor: Ivana Bondareva Dubnová

Vy máte sídlo v Bratislavě? ptám se.

Ano, to je naše hlavní kancelář, odpovídá Vladislav.

Na té adrese je fotbalový stadion. Vy máte sídlo na stadionu? podotýkám.

Pošlu vám smlouvu jiného klienta, abyste mi věřila

Počkejte, já vám pošlu vzor smlouvy, abyste se mohla přesvědčit. Omlouvám se, nemám tady prázdnou smlouvu, mohu vám poslat smlouvu jednoho mého klienta? Je na ní jeho jméno a číslo obchodního účtu, nevadí to? ptá se Vladislav.

Asi to má vzbudit důvěru, že Vladislav má klienty, takže se není třeba bát. Ve skutečnosti by však asi v každém soudném člověku hrklo, že se Vladislav chystá poslat smlouvu s osobními údaji někoho jiného. Za okamžik mám smlouvu v e-mailu. Kromě jména a příjmení údajného Tomáše Nacházela zde však žádné další personálie nejsou.

Samotná „rámcová smlouva“ má 19 stran a je tvořena souborem velice komplikovaných vět, které místy nedávají smysl.

Falešná „rámcová smlouva“ fiktivního obchodníka na burze

Vladislav mi sděluje, že pokud by se mi povedlo rozkliknout zaslaný odkaz, dostala bych se přímo na platební údaje, abych mohla poslat vklad 150 eur. Protože nic posílat nemíním, vymluvím se, že musím hovor ukončit.

A takhle vás dostanou

Dál potom pátrám na webu, kde se snadno, i bez navigace, dostávám k možnosti platby. Tady lze vyplnit jakékoli údaje, nad kterými se „systém“ vůbec nepozastavuje a přesměrovává bez okolků na platební bránu:

Podvodná webová stránka falešného obchodníka na burze. Můžete zadat jakékoli nesmyslné údaje, web vás stejně bez problémů přesměruje na platební bránu. Autor: Ivana Bondareva Dubnová

A takhle dostanou vaše peníze. Stačí vyplnit údaje své platební karty a můžete se rozloučit se všemi penězi, které máte na účtu.

Pokud vyplníte údaje své karty, během okamžiku přijdete o všechny peníze, které máte na účtu. Autor: Ivana Bondareva Dubnová

Za povšimnutí stojí stránka s otázkami a odpověďmi, která má za úkol ujistit zájemce, že pokud se zapojí do obchodování, nemůže prodělat. Vše je 100% bezpečné.

Stránka FAQ – často kladené otázky – na webu falešného obchodníka na burze Autor: Ivana Bondareva Dubnová

Po rozkliknutí záložky „Mohu prohrát a nevydělat?“ se objeví následující text (a níže si ukážeme, proč mě právě tato stránka zaujala):

Webová stránka falešného obchodníka na burze – FAQ – Mohu prohrát a nevydělat? Autor: Ivana Bondareva Dubnová

V začátku textu jsme citovali varování ČNB před podvodnou firmou Capital Star LTD. Při návštěvě jejích webových stránek vidíme zcela totožné texty jako u naší Global Financial Investment:

Totožný text na webové stránce falešného obchodníka na burze Capital Star LTD jako na stránce další podvodné společnosti Global Financial Investment Autor: Ivana Bondareva Dubnová

Co je zapotřebí k založení reálného obchodního účtu?

Právě jsem vám založil obchodní účet, oznamoval mi Vladislav. Údajně mu k tomu stačilo jen moje jméno a e-mailová adresa. Dalo by se říct, jak málo stačí ke štěstí. Realita je však zcela jiná. Jméno, e-mail a telefon k založení skutečného obchodního účtu opravdu nestačí.

Abyste mohli založit reálný obchodní účet, zákon proti praní špinavých peněz (253/2008 Sb.) po vás vyžaduje, abyste doložili: E-mail a heslo, které budou sloužit jako přihlašovací údaje.

Uvedete jméno, příjmení, místo narození a telefonní číslo.

Zvolíte si měnu, ve které chcete obchodovat.

Musíte uvést informace o předchozích zkušenostech s obchodováním finančních nástrojů (CFD, opce, akcie, futures kontrakty, dluhopisy, ETF, forwardové kontrakty).

Informace o vašich příjmech, odkud pocházejí a jaká je jejich roční čistá výše.

Informace, jak vysokou míru rizika jste ochotni přijmout.

Jaká je roční hodnota plánované investice.

Musíte nahrát kopie 3 osobních dokumentů: občanský průkaz (nebo pas), druhý dokument (např. řidičský průkaz) a doložit, že máte bankovní účet (např. výpis z účtu, ne starší 60 dnů).

Tato povinnost vás čeká u každého skutečného brokera (například takto vypadá založení účtu u brokera XTB S.A.).

Jaké jsou varovné signály, že jde nejspíš o podvod?

Přímé obchodování na burze není snadná záležitost a vyžaduje znalosti, informace a zkušenosti. Proto také každý broker nabízí otevření tzv. demo účtu, což je cvičný účet na skutečné obchodní platformě. Můžete si nanečisto vyzkoušet, jak by dopadly vaše obchody, které byste zadali, a to bez ztráty peněz, protože na cvičném účtu peníze neinvestujete. A to právě z toho důvodu, že obchodování je riziková záležitost a pro nezkušeného začátečníka může skončit ztrátou všech peněz.

