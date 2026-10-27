Reklamace zboží se změní. Oprava místo výměny vám má prodloužit lhůtu o rok

Přestane vám po třech letech fungovat pračka. Pokud už nemáte nárok na bezplatné odstranění vady, musíte řešit, zda seženete servis, náhradní díl a zda se vám oprava vůbec vyplatí. Nová pravidla mají u vybraných výrobků uložit výrobci povinnost, aby na vaši žádost opravu zajistil. Může ji provést sám nebo ji delegovat na jiný servis.
Poslanecká sněmovna 14. 10. 2026 schválila návrh zákona o povinnostech souvisejících s opravou výrobku a související novelu zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku. Do českého práva mají převést evropská pravidla známá jako právo na opravu.
Pro vás z nich vyplývají dvě odlišné změny. Jedna se týká poruch, u kterých nemáte nárok na bezplatné odstranění vady u prodejce. Druhá má zvýhodnit opravu v době, kdy za vadu stále odpovídá prodejce.
Reklamaci řešíte s prodejcem, novou povinnost má mít výrobce
U oprávněné reklamace požadujete nápravu po prodávajícím, případně opravu u jím určeného servisu. Zákonná odpovědnost se u běžného nového zboží vztahuje na vady, které existovaly při převzetí a projevily se do dvou let. Jejich odstranění pro vás musí být bezplatné. Jak připomíná Česká obchodní inspekce, právně nejde o automatickou záruku na jakoukoli poruchu.
Nové právo vůči výrobci má pomoci i tehdy, kdy vám prodejce nemusí vadu bezplatně odstranit. Například proto, že se závada objevila až po skončení této doby, nebo jste si výrobek poškodili sami. Podmínkou bude, aby konkrétní výrobek a oprava spadaly do rozsahu nových pravidel a oprava výrobku byla možná.
Výrobce ji má provést bezplatně nebo za přiměřenou cenu. Samotný název „právo na opravu“ vám tedy bezplatný servis nezaručuje.
|
Co řešíte
|
Oprávněná reklamace u prodejce
|
Oprava podle nové povinnosti výrobce
|
Na koho se obrátíte
|
Na prodejce, případně jím určený servis
|
Na výrobce nebo subjekt, který jeho povinnost plní
|
Kdo zaplatí odstranění vady
|
Prodejce
|
Vy, pokud není nabídnuta bezplatně
|
Jak rychle má být hotovo
|
Nejpozději do 30 dnů, nedohodnete-li se na delší lhůtě
|
V přiměřené době podle výrobku a závady
|
Kterých výrobků se týká
|
Obecně spotřebního zboží podle pravidel odpovědnosti za vady
|
Vybraných výrobků v rozsahu evropských požadavků na opravitelnost
Za opravu místo výměny máte získat rok navíc
S reklamací u prodejce souvisí druhá podstatná změna. Pokud si k odstranění vady zvolíte opravu místo dodání nového kusu, má se doba odpovědnosti prodávajícího prodloužit o 12 měsíců. U běžné dvouleté doby by tak šlo celkem o tři roky.
Evropská pravidla počítají s jednorázovým prodloužením. Vztahovat se má na celý výrobek, nikoli pouze na opravenou součástku.
Příkladem může být nákup spotřebiče, na který už budou dopadat nová pravidla. Po 18 měsících oprávněně reklamujete vadnou pračku a zvolíte její opravu. Původní dvouletá doba by končila po 24 měsících od převzetí. Po prodloužení má skončit až po 36 měsících.
Prodloužení se má týkat zákonné odpovědnosti za vady. Neznamená, že prodejce převezme náklady na běžné opotřebení nebo na poškození, které způsobíte sami.
Povinná oprava se nebude týkat každé věci a každé závady
Výrobce má mít povinnost opravit zboží, pro které evropské předpisy stanovují požadavky na opravitelnost a které je zahrnuté v seznamu příslušné směrnice. Patří sem například pračky, myčky, ledničky, vysavače, televizory nebo chytré telefony a tablety.
Ani u nich ale nepůjde o neomezený nárok na odstranění jakékoli závady po celou životnost. Rozhodující bude, na které součásti a po jakou dobu se požadavky vztahují. Evropská komise vysvětluje, že povinnost opravy navazuje například na povinnost zajistit konkrétní náhradní díly.
U praček už pravidla požadují dostupnost stanovených dílů nejméně deset let od uvedení posledního kusu daného modelu na trh. Některé díly mají být dostupné i zákazníkům, jiné jen odborným opravnám. Konkrétní požadavky shrnuje Evropská komise a stanoví je nařízení pro pračky a pračky se sušičkou.
Cenu budete moci porovnat před objednáním opravy
Výrobci mají na volně přístupném webu zveřejňovat orientační ceny běžných oprav. Požadavek na přiměřenou cenu přitom neurčuje jednotný ceník ani částku, za kterou vám každý servis musí vyměnit displej nebo opravit pračku. Při porovnávání nabídek proto sledujte i dopravu a případné další účtované služby.
Pomoci má evropský informační formulář o opravě. Servis do něj uvede například cenu nebo způsob jejího výpočtu, předpokládanou dobu opravy a podmínky případného zapůjčení náhradního zařízení.
Poskytnutí formuláře bude dobrovolné. Pokud ho opravář využije, má ho vydat zdarma a uvedené podmínky dodržet po dobu 30 kalendářních dnů, případně déle podle dohody. Během této doby si můžete nabídku porovnat s konkurencí.
Samostatná diagnostika ovšem může být placená. Před jejím objednáním si proto ověřte cenu a také to, zda vám ji servis při následné opravě odečte z celkové částky. Třicetidenní platnost nabídky si zároveň nepleťte s termínem dokončení práce. U opravy podle nové povinnosti výrobce má platit přiměřená doba. Současná lhůta 30 dnů pro vyřízení spotřebitelské reklamace se tak na placenou opravu automaticky nepřenáší.
Jiný servis nemá být důvodem k odmítnutí opravy
Výrobce nemá odmítnout opravu jen proto, že výrobek už předtím opravoval někdo jiný. Pravidla mají omezit také neodůvodněné smluvní, hardwarové nebo softwarové překážky oprav. Připouštějí však objektivně odůvodněné výjimky, například kvůli ochraně práv duševního vlastnictví.
Náhradní telefon nebo jiný přístroj po dobu opravy vám výrobce může zapůjčit zdarma či za přiměřený poplatek. Automatický nárok na zápůjčku z nové úpravy neplyne.
Nová práva zatím v Česku neplatí
Členské státy měly směrnici převést do svého práva do 31. července 2026, Česko tento termín nestihlo. Pro uplatnění nových práv bude rozhodující účinnost přijatých zákonů a jejich přechodná ustanovení. Ze samotného schválení poslanci proto zatím nemůžete dovozovat nárok na roční prodloužení odpovědnosti prodejce ani novou povinnost výrobce opravu zajistit.
Hledání opraven má později usnadnit evropská online platforma. Evropská komise nyní počítá s jejím spuštěním v lednu 2028.