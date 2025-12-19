Regulace kryptoměn: Více ochrání spotřebitele, ale pohřbí spoustu menších hráčů na trhu

Dnešní díl podcastové série Bitcoin a blondýna jsme věnovali evropské regulaci kryptoměn, přesněji tedy nařízení DORA (Digital Operational Resilience Act) o digitální provozní odolnosti finančního sektoru a především nařízení MiCA (Markets in Crypto Assets) o trzích kryptoaktiv (a zákonu o digitalizaci finančního trhu, který na tyto evropské předpisy navazuje). Zmíněná úprava výrazně ovlivnila subjekty, které u nás poskytují služby spojené s kryptoměnami a posunula jejich činnost směrem k výrazně regulovanému prostředí.
Subjekty, které poskytují služby spojené s kryptoměnami, už to totiž nemohou bez dalšího dělat jen na základě živnostenského oprávnění. Aby mohli takoví podnikatelé ve své činnosti dlouhodobě pokračovat, museli požádat o licenci Českou národní banku. Během přechodného období ještě mohou svou živnost využívat, ale jen pokud mají o licenci už požádáno a řízení běží.
Podcast si můžete poslechnout přímo tady:
Od června příštího roku by ale teoreticky mělo být možné takovou činnost provozovat pouze za podmínky, že je subjekt právnickou osobou a už získal zmíněnou licenci MiCA. Ta na podnikatele klade vyšší nároky v různých oblastech, například z hlediska výše vlastního kapitálu, jeho oddělení od kapitálu klientů, nebo úrovně odbornosti. Cílem je více chránit majetek spotřebitelů, zajistit stabilitu sektoru, ale zabezpečit i IT infrastrukturu (tím se zabývá DORA).
V ČR požádal o licenci velký počet subjektů (někdy šlo ale i o subjekty ze zahraničí). Zdaleka ne všichni ale povolení od centrální banky skutečně dostanou. Budou proto muset skončit (nebo přerušit, pokud jim licenční řízení dosud běží) nebo se spojit s větším hráčem, který toto oprávnění už má. Ti, kteří licenci získají, budou moci na jejím základě po oznámení národnímu orgánu dohledu podnikat na celém území EU.
Je regulace dobře nebo špatně?
Bitcoinová komunita nemá na evropskou regulaci, která se dotýká kryptoměn, jednotný názor. Zatímco někteří by kryptoměny neregulovali vůbec, jiní to vítají. Jde například o podnikatele, kteří poskytují služby spojené s bitcoinem, ale dosud se potýkali s problémy kvůli nedůvěře bank v kryptoměny. Tím, že vyhoví podmínkám regulace, získají v očích bank větší kredibilitu. Bitcoineři, kteří nechávají kryptoměnu v úschově u jiných subjektů zase ocení, že ty musely splnit například bezpečnostní nároky spojené s úschovou kryptoměn apod. (ačkoli i nadále doporučujeme uchovávat kryptoměnu u sebe, ideálně v hardwarové peněžence).
Podle Radima Kozuba, spoluzakladatele advokátní kanceláře Blockchain Legal regulace obsahuje řadu věcí, které jsou z jeho pohledu zbytečně extenzivní, ale určité prvky regulace naopak smysl dávají.
Jako příklad uvádí transparentnost a informování klientů, nebo zmiňuje požadavek proof of reserves (požadavek na dostatečné rezervy pro pokrytí závazků vůči klientům) a připomíná případ velké zahraniční burzy FTX, která v minulosti zkrachovala kvůli špatným obchodním rozhodnutím i nerozvážným nakládáním s aktivy klientů. To podlomilo důvěru v celý systém. Podle Kozuba je přitom v zájmu celého sektoru, aby se podobným událostem předcházelo.
Kozub označil za přínos i jednotnou úpravu dané oblasti pro celou EU:
Doteď platilo, že když jsem měl úspěšnou směnárnu v Česku a chtěl jsem expandovat do Polska, Litvy, Portugalska, tak jsem musel reagovat na různé legislativy. Teď to bude fungovat tak, že budu mít licenci MiCA z ČR, přijdu do Polska a jen poštu nějakou notifikaci místnímu regulátorovi. Stále jsem pod regulací České národní banky, tamní regulátor ví, že tam působím, ale dál už je to jen o tom byznysu, abych byl schopný si tam najít zákazníka.
Bohužel podle něj ale řada menších subjektů v polovině příštího roku skončí, protože nemají kapacity na to vyhovět požadavkům regulace nebo ji administrativně zvládnout:
Neumím to vyjádřit v absolutních číslech, ale bude jich hodně, protože kapacity, které je nutné na to licenční řízení vynaložit, jsou enormní. Takže ten trend bude takový, že se trh víc korporativizuje. Otázka je, co to přinese, resp. sebere. A myslím, že to sebere rychlejší přístup k novinkám (ani ty ale nemusí být vždy pozitivní). Pro mě je zajímavá otázka, jak to bude celé fungovat s něčím, co je vestavěné v tom kryptu. Ta obrovská flexibilita a inovativnost.
Dále se v tomto dílu bavíme o tom, co se mu na regulaci MiCA nelíbí, co by na ní změnil nebo jakým subjektům se MiCA vyhne. Radim také popisuje jaké potíže způsobují podnikajícím subjektům agenti, kteří jim za vysokou úplatu slibují vyřízení licence o jejímž rozsahu nemají prakticky potuchy nebo jak dlouho skutečně trvá se na licenční řízení MiCA připravit. Bavíme se ale i o dění v oblasti stablecoinů.
