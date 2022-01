Recenze Garmin Pay: Když chcete pohyb a platby nezávisle na operačním systému

Garmin není jen značka amerického výrobce nositelných zařízení a navigací včetně map. Garmin je styl. Můžete mít chytrý mobil a v něm chytré mapy. Nebo jako jablíčkáři používat Apple Watch. Nebo si koupíte Garminy, protože vy chcete spolehlivé řešení bez ohledu na to, jaký mobil zrovna máte. Garmin vsadil na jinou strategii než jeho konkurenti v oblasti nositelné elektroniky, cílí na jiné zákazníky.

Umí být podstatně dražší a nevadí mu to. Nejlevnější hodinky s platební funkcí stojí 4990 Kč (Venu® Sq), nejdražší naopak 47 490 Kč (MARQ® Golfer). Garminy si prostě kupujete proto, že je chcete a vyhovují vám funkce, které mají. Ne kvůli ceně. Recenze na techniku od Garminu ale hledejte jinde.

Já se zaměřil na testování platební funkce Garmin Pay. K testovaní jsem dostal zapůjčené chytré hodinky Garmin vívoactive 4. Je jedno, jaký typ zařízení s Garmin Pay používáte, princip a funkce jsou stejné.

Ve zkratce o hodinkách Garmin Výhody Spolehlivá zařízení s bohatou nabídkou bezplatných služeb a funkcí.

Dobrá podpora dalších (i placených) aplikací.

Specializovaná zařízení pro různé profese a hobby.

Podpora pro Android a iOS.

V ČR Garmin Pay podporuje 9 bank a 3 nebanky.

Do aplikace zadáte max. 10 platebních karet (konkurence má i menší počet).

Pečlivé střežení osobních údajů. Garmin garantuje, že vaše data nikomu dalšímu za účelem byznysu nedá. Vaše osobní údaje nikomu neprodáváme. A vaše osobní údaje sdílíme s ostatními pouze ve specifických situacích.

Pokud nechcete svá fitness data synchronizovat se servery, budete je mít lokálně uložené v hodinkách/telefonu. Nevýhody Cena. Garminy prostě nejsou levné.

Garmin Pay obecně podporuje karty Discover, ale karty Diners Club ne (Discover je vlastníkem Diners Club). Řešením je použít kartu Curve.

Při koupi si vybíráte mezi levnější verzí se základními hardwarovými službami a dražší s vylepšenými vlastnostmi.

Při maximálním využití výdrž levnějších modelů maximálně den, často ani to ne.

Zařízení jsou určená primárně pro lidi milující pohyb, výzvy a různá dobrodružství. Pokud mezi tuto cílovku nepatříte, pro placení si kupte něco levnějšího.

Zlobí transakce na bankomatech.

Občas chybová hlášení při komunikaci se servery v aplikaci.

Podpora bank je dobrá

V Česku Garmin Pay podporuje 9 bank a další 3 nebanky vydávající elektronické peníze. Pokud však máte podporovanou zahraniční kartu, můžete si ji také přidat. Já jsem takto úspěšně přidal polsko-litevskou kartu Zen.com, přestože vydavatel karty službu Garmin Pay garantuje pouze pro Litvu, Polsko a Spojené království. Úspěšně fungovala i ruská karta YooMoney.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Přehled v Česku působících vydavatelů karet s podporou Garmin Pay. (1. 12. 2021, Asus ZenFone 7 Pro)

U českých bank pozor na to, že ne všechny karty jsou podporované, byť daná banka Garmin Pay podporuje.

Fio banka podporuje Garmin Pay jen u karet Maestro a Mastercard, Visu ne. Stejně je na tom Raiffeisenbank, Garmin Pay povolila jen pro Mastercard, držitelé Visa mají smůlu.

Podpora platebních karet u Garmin Pay Vydavatel karty Datum spuštění Maestro Mastercard Visa Air Bank 5. 11. 2019 – ano – Banka CREDITAS 17. 7. 2019 – ano – Curve 12. 12. 2019 – ano – Česká spořitelna 24. 9. 2019 ano ano ano ČSOB 5. 11. 2019 – ano ano Fio banka 29. 6. 2020 ano ano ne Komerční banka 28. 11. 2018 ano ano ano MONETA Money Bank 4. 9. 2018 ano ano ano mBank 28. 8. 2019 – ano ano Raiffeisenbank 7. 4. 2020 – ano ne Revolut 11. 3. 2019 – ano ano Wise 20. 8. 2020 (?) ano – YooMoney 7. 12. 2018 – ano – Zen.com 2021 (?) – ano –

Spárování hodinek/trackerů

Pro spárování hodinek nebo trackerů s mobilním telefonem potřebujete aplikaci Garmin Connect (Android, iOS), test probíhal na mobilu Asus Zenfone 7 Pro. Spárování proběhlo bez komplikací, automaticky se mi nabídla aktualizace firmware pro testované hodinky Garmin vívoactive 4.

Jestli je koupě chytrého zařízeni Garmin váš první kontakt s Garminem, připravte se na nutnost prokousat se podrobným nastavením aplikace Garmin Connect, včetně podrobných údajů o vašem pohybu, životosprávě, sportovních aktivitách a zdravotních prioritách. Pokud budete vše poctivě vyplňovat, proces vám zabere asi půl hodiny. Až poté se dostanete k možnosti aktivace Garmin Pay.

Pozor, zákaznický účet u Garminu může mít jen osoba od 16 let včetně a výše, jinak bude účet smazán.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Vytvoření účtu ve službě Garmin. (25. 11. 2021, Motorola Moto G 30)



Autor: Dalibor Z. Chvátal Nastavení služby Garmin Pay. Aktivace služby a propojení s hodinkami. (1. 12. 2021, Asus ZenFone 7 Pro)

10 platebních karet v peněžence

Registrace platebních karet do aplikace Garmin Connect probíhala ověřením pomocí SMS a všechny testované karty byly nakonec přidány bez komplikací. V jednom případě se mi kartu podařilo přidat až na druhý pokus, ale domnívám se, že to nebyl problém Garminu, ale běžného vyhodnocování rizika, protože v daném období jsem karty různě přidával a odebíral na mnoha zařízeních. To rozhodí nejeden bezpečnostní systém vydavatele karet.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Ověření platební karty do Garmin Pay probíhá pomocí SMS. (1. 12. 2021, Asus ZenFone 7 Pro)

Když máte dvě tři platební karty, dá se s tím žít. Ale pokud jich budete mít všech 10, do peněženky Garmin Pay se přidají „tak, jak jsou“ a už s nimi nehnete. Nelze je přesouvat, nelze měnit jejich pořadí, nelze změnit jejich název pro lepší orientaci, nelze nastavit prioritní kartu. Budete se prostě muset vždy proklikat až k požadované kartě a tou zaplatit. Dlužno dodat, že konkurence v tom také zaostává.

Protože jsem v Garminech měl plných 10 karet, znamenalo to projíždět jednu po druhé, až se dostanu na kartu, kterou chci v daném momentě použít. To je nepohodlné a zdržuje to. Nicméně toto je problém i Google Pay v hodinkách Samsung Galaxy. Pouze Fitbit umí ve Fitbit Pay nastavit preferovanou kartu a navíc nastavit jejich pořadí. A pouze Google Pay umí v hodinkách přidělit kartě přezdívku. (Recenze vyjdou tento týden.)



Autor: Dalibor Z. Chvátal Garmin Pay, všechny karty v aplikaci pohromadě. (1. 12. 2021, Asus ZenFone 7 Pro)

Bezpečnost

Ve výchozím stavu s Garminy nezaplatíte a „samy od sebe“ zaplatit neumí. Pro platbu buď v menu hodinek vyberete aplikaci Garmin Pay a tu spustíte, nebo si zvolíte zkratku a pak stačí prstem jen posunout na druhou obrazovku podle typu hodinek.

PIN pro potvrzení transakcí si volíte v aplikaci Garmin Connect v sekci Garmin Pay. Je 4místný a máte vždy 3 pokusy na jeho zadání. Pokud jej zapomenete, po 3. neúspěšném pokusu se celá peněženka Garmin Pay smaže a musíte si ji nastavit znovu (včetně karet v ní).

V hodinkách zadáváte PIN vždy při první transakci během dne a poté vždy po každém sundání hodinek z ruky, nebo po 24 hodinách, podle toho, co nastane dříve.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Garmin vívoactive 4. SMS s potvrzením transakce kartou Curve přes Garmin Pay. Test proběhl na čerpací stanici, na které působí bývalý ropný a budoucí mediální magnát Starý Mrzout. (1. 12. 2021, Asus ZenFone 7 Pro)

Kdy koupit „Garminy“ Chcete nezávislost na mobilu a operačním systému. Data můžete synchronizovat i s počítačem přes Garmin Express, mobil není nutný, ale je to pohodlnější.

Využijete/potřebujete rozmanité služby, které zařízení umí. Třeba zdravotní funkce, mapy, služby pro hráče golfu, potápěče, vášnivé cyklisty, piloty letadel atd.

Hýbete se soukromě nebo pracovně, aktivní život je pro vás samozřejmost.

Rádi si hrajete se statistikami a exporty. Baví vás se v tom „vrtat“, a přitom za to nechcete dodatečně platit.

Záleží vám na ochraně vašich osobních dat.

Chcete mít možnost platit a vybírat hotovost.

Potřebujete funkční notifikace (hovory, SMS, e-maily, kalendář). Kdy nekupovat Stačí vám běžné služby a nechcete dát za zařízení balík peněz (−> Xiaomi).

Má to být vaše prodloužená ruka mobilu, musí to umět volat i mluvit (−> Apple, Samsung).

Potřebujete hlavně fitness/sportovní data a možnost platit. (−> Fitbit)

Video: Oficiální video Garmin o nastavení Garmin Pay

Chybová hlášení

Při sledování historie transakcí v aplikaci Garmin Pay se občas transakce nezobrazily a vyskočilo chybové hlášení. Po novém spuštění appky už vše fungovalo jak má. Chybové hlášky však čas od času vyskočily i jinde (viz galerie). Nejde o nic závažného, jen občas asi vázla komunikace se servery.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Transakční historie Garmin Pay v aplikaci Garmin Connect. Příklad debetní karty Curve Mastercard Business. (1. 12. 2021, Asus ZenFone 7 Pro)



Autor: Dalibor Z. Chvátal Občas se objevila nečekaná chybová hlášení. (1. 12. 2021, Asus ZenFone 7 Pro)

Platby, bankomaty, vkladomaty

Placení hodinkami probíhalo absolutně bez problémů. To však nelze říct o bankomatech. Nejde ale jen o Garmin. Bankomaty v Česku občas mají potíže hodinky přečíst. Může se vám stát, že s hodinkami (nejen Garminu) budete muset zkoušet snímač bankomatu „přesvědčit“ na více pokusů, než hodinky načte.

V bankomatech můžete s hodinkami jen vybrat hotovost. Přestože většina bank má vlastní vkladomaty, peníze do nich nevložíte. Výmluvně to ukazuje snímač bankomatu Raiffeisenbank, který přímo uvádí jen „bezhotovostní výběr“.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Bezkontaktní snímač v bankomatu Raiffeisenbank. (2. 12. 2021, Asus Zenfone 7 Pro)

Ani v menu bankomatu neuvidíte možnost vkladu hotovosti, přestože použijete kartu stejné banky, příklad z ČSOB.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Bankomat ČSOB neumí vklad hotovosti pomocí hodinek/mobilu. (2. 12. 2021, Asus Zenfone 7 Pro)

Až na jednu výjimku. Česká spořitelna jako (zatím) jediná banka umí vložit hotovost s využitím bezkontaktních hodinek nebo mobilu.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Bankomat České spořitelny jako jediný umí vklad hotovosti pomocí hodinek/mobilu. (2. 12. 2021, Asus Zenfone 7 Pro)

Vklad hotovosti přes vkladomat České spořitelny proběhl s Garmin vívoactive 4 bez komplikací. Načtení bylo okamžité, zadal jsem PIN a pak jsem jen vložil peníze.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Bankomat České spořitelny jako jediný umí vklad hotovosti pomocí hodinek/mobilu. (2. 12. 2021, Asus Zenfone 7 Pro)

Video: Vklad hotovosti pomocí Garmin Pay

S kým uzavíráte smlouvy Aktivací aplikací Garmin uzavíráte smlouvu s americkou společností: Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street, Olathe

Kansas 66062

USA Garmin používá Amazon Web Services (AWS) a Zendesk. Vaše data jsou na serverech v Austrálii, Spojeném království a v USA. Správcem osobních údajů je německá společnost: Garmin Würzburg GmbH

Beethovenstr. 1a

97080 Würzburg

Germany

euprivacy@garmin.com

Shrnutí

Garmin není vaše kancelář na zápěstí. Umí spolehlivě pracovat s notifikacemi, ale nechcete na něm vyřizovat svoji pracovní agendu. Na to je Apple Watch nebo Samsung Galaxy Watch. A na ten zbytek je Garmin. Zařízení od Garminu nejsou jen obyčejné chytré hodinky, vyšší typy jsou v podstatě malý počítač na zápěstí, který vám bude spolehlivě sloužit k tomu, na co jste si jej koupili. Jako bonus přidá platby kartou.

A to je zásadní otázka v případě koupě hodinek Garminu: ne zda (ne)koupit, ale k čemu je budete používat. Podle toho se bude odvíjet, jaké si máte koupit. Využijete služby v nich obsažené? Nebo vám stačí nějaký základ? To už přesahuje rámec článku. Garmin Pay však bude spolehlivě fungovat na všech, které jej podporují.