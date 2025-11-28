Rakousko autem. Praktické zkušenosti a finanční rady z pohledu řidiče

Aktualizováno 28. 11. 2025, 11:45 hod. Upřesněné podmínky služby Flex.
Rakousko je takzvaně za humny a cesta autem do této země patří mezi nejrychlejší, ale i nejlevnější formy přepravy.
Proč autem do Rakouska
- Můžete si s sebou vzít a zpět odvézt co chcete. Pohybujete se v EU a Schengenu.
- Svoboda na cestách.
- V autě se dá přespat, nejen v nouzi.
- Do místa, kam cestujete, není přímé železniční spojení, nebo by cesta vlakem trvala dlouho.
- Je vás moc, navíc máte zavazadla a letenky nebo jízdenky by vyšly draze.
- Nechcete se mačkat v dálkovém autobusu a vnímat vůně ostatních cestujících.
Co vás čeká
- Na rakouských dálnicích potřebujete dálniční známku, ale není to žádná drahota.
- Parkovné. Ve městech je skoro všude.
- Toalety na rakouských dálnicích u čerpacích stanic jsou vždy zpoplatněné. Na odpočívadlech jsou bezplatné.
- Pozor si dávejte na tranzitní úseky na jihozápadu a západu Rakouska, typicky při cestách z/do Švýcarska a Německa. Je to jen pár kilomentrů, ale potřebujete rakouskou dálniční známku, protože vedou po dálnici. Alternativně můžete dálnici objet po místních cestách.
- LPG stanic v Rakousku je poskrovnu a jen hrstka stanic je na dálnicích a otevřena nonstop. Dá se natankovat v Česku, Německu, Itálii a následně Rakouskem jen projet či jezdit.
- V Rakousku si tankujete vždy sami.
- Pohonné hmoty včetně LPG a CNG jsou trošku dražší, ale cena potravin a zboží je často nižší, než v Česku.
- Jakákoli technická pomoc na cestě vás vyjde na tisíce korun a je drahá. Bez dobrého pojištění nejezděte.
- V neděli je zavřená drtivá většina obchodů.
- Když se vám v Rakousku s autem přihodí problém v pátek odpoledne, počítejte s tím, že se začne řešit až v pondělí. Mezitím auto odtáhnete a někde přespíte.
- Bez pojištění vás vyjde levněji sehnat odtah z Česka. Pokud jste z česko-polského pohraničí, tak i z Polska.
Co musíte mít
- Jste v civilizované zemi, kde je svět v pořádku. Není se čeho bát.
- Základem jsou vaše doklady a doklady k vozidlu. Plnou moc nepotřebujete.
- Kvalitní pojištění s asistencí vám ušetří nervy a peníze.
- Hodí se vám tempomat. Když je na např. dálnici omezení na 110 km/hod., všichni jedou max. 110 km/hod. Stacionární radary jsou velmi časté, tolerance je +3 km.
Jak do Rakouska autem
Těch možností je tolik, že překračují kapacitu článku. Zkráceně, pusťte si navigaci, kam potřebujete jet, a jeďte. Základem je dostat se z Česka, o zbytek se už postará vaše navigace.
Chcete jen po dálnici
Do Rakouska z Česka vede přímá dálnice. Ale přes Slovensko.
Pokud z nějakého důvodu chcete jet jen po dálnici, vždy pojedete přes Bratislavu. Připravte si 8,10 € (cca 195,85 Kč) za 1denní slovenskou dálniční známku. Tato trasa je navíc časově i kilometrově delší.
Například, z Brna do Vídně je to 137 km a cca 2 hodiny jízdy. Přes Bratislavu pojedete o dalších 40 minut déle a trasa měří 206 km.
Dva hlavní směry: České Budějovice a Brno
Směrem z Prahy nejkratší cesta vede přes České Budějovice a případně Linz.
Směrem z Moravy je trasa do Rakouska nejrychlejší přes Brno.
Alternativní směry: Znojmo a Břeclav
Hlavní směr do Rakouska přes Mikulov je často nejrychlejší trasou, dokud se něco nepokazí. Protože pak provoz na cestě houstne a stojí. V obou směrech. Proč? Chybí dálnice.
Vozidla do 3,5 tuny mohou využít alternativní trasy. Jsou pohodové, ale časově trošku delší, podle toho, kam do Rakouska míříte.
Cesta přes Břeclav v Rakousku vede malými obcemi a po cca 15 minutách se napojíte na dálnici. Mohla by to být klidná pohodová cesta, nebýt Břeclavi… Toto město je skoro pořád plné uzavírek a kolon, takže vás na cestě může dost znatelně zbrzdit, i o 30 minut. Má ale jednu výhodu. V Břeclavi natankujete LPG či jiné PHM za normální cenu a pak už máte Rakousko před sebou. (V Mikulově natankujete také, ale výrazně dráž, počítejte s cenou až +3 Kč/l.)
Cesta přes Znojmo nebo přes Hevlín vás zpomalí, pojedete okresními cestami. Pro řidiče jedoucí z Vysočiny však tyto trasy mohou dávát smysl. A opět, před hranicemi levně natankujete, minimálně ve Znojmě nebo v Hrušovanech nad Jevišovkou.
Je celá řada dalších možných tras, záleží jen na tom, kam do Rakouska jedete a odkud.
Dokumenty potřebné do Rakouska
Potřebné dokumeny k vjezdu vozidlem do Rakouska:
- Osvědčení o registraci vozidla (ORV).
- Zelená karta (A jako Austria automaticky kryjí všechny české pojišťovny).
- Doklad totožnosti (pas nebo OP)
- Řidičský průkaz (český, jste v EU)
Policisté v Rakousku
Rakouští policisté jsou korektní a přísní. Namátková kontrola není úplně běžná. Provoz na cestách a rychlost za policisty řeší radar.
Pokud vás policisté zastaví, kontrola sice bude důsledná, ale máte-li vše v pořádku, bude na pohodu. (Osobní zkušenost autora.)
S rakouskými policisty nemá smysl vyjednávat. Pokud jste něco porušili, pokuta je jistá. Navíc není pevná a liší se podle spolkové země, ve které byl přestupek spáchaný. Zaplatíte ji na místě v hotovosti, nebo kartou, nebo vaše vozidlo bude stát do doby uhrazení pokuty. Žádná složenka, mazat se s vámi nebudou.
Plynule a v klidu
Dodržování rychlosti v Rakousku je alfou a omegou pro vaše úspory. Radary jsem už zmínil, berte je vážně, fungují a obálka s platbou vám automaticky dorazí domů (přesněji provozovateli vozidla).
Sledujte dopravní značky, zvláště na dálnicích je proměnlivé dopravní značení, takže ze standardní 130km rychlosti pojedete třeba další půlhodinu jen stovkou. Oficiálním důvodem jsou nižší emise.
Není se čeho bát, v Rakousku se jezdí pohodlně. Stačí sledovat provoz kolem vás. Když auta na dálnici jedou stovkou, a to skoro všechna, asi k tomu mají důvod a možná jste jen přehlédli sníženou rychlost. Když v obci pojedete padesátkou, tedy ne „českých“ 53 km/hod., ale skutečně max. 50 km/hod., nikdo se na vás lepit nebude a nikdo na vás nebude troubit. A pokud ano, bude to tzv. „výstřední“ (východoevropský nebo středoevropský) řidič, Rakušák pojede přesně. I na třicítce – a že jich tam mají opravdu hodně.
Tabulka: Maximální rychlost v Rakousku
|Typ komunikace
|Max. rychlost
|Dálnice
|130 km/hod i s lehkým přívěsem
100 km/hod. autobusy
80 km/hod. vozidla nad 3,5 t, osobní auta s těžkým přívěsem
Min. rychlost: 60 km/hod.
|Mimo obec
|100 km/hod. i s lehkým přívěsem
80 km/hod. vozidla nad 3,5 t, auta s těžkým přívěsem, autobusy
|Obec
|50 km/hod.
|Při tažení vozidla
|40 km/hod.
Rakouské dálnice
Po rakouských dálnicích vás bude bavit jezdit, zvláště, jezdíte-li rádi úsporně. Maximální rychlost na dálnicích je 130 km/hod. a tuto max. rychlost dodržuje drtivá většina řidičů. Nikdo vás nevytlačuje, nikdo na vás nebliká, nikdo nemá zapnutý levý blinkr v levém jízdním pruhu za vámi. A pokud ano, za volantem sedí opět tzv. „výstřední“ řidič. Drtivá většina Rakušanů totiž jede na pohodu rychlostí okolo 110 km/hod. Včetně elektromobilů. Což znamená, že ve 120km rychlosti často předjíždíte.
Hodně vám pomůže tempomat, jen jej nastavíte a jedete. Když budete potřebovat předjet vozidlo jedoucí rychlostí 128 km/hod., nemusíte se nijak stresovat tím, že za vámi vidíte další vůz a vy jedete 130: jeho řidič vás pustí, také pojede svoji 130km rychlostí a zařadí za vás. A je mu to jedno. Pohoda. Plynulá jízda bez stresu, a to i v silné provozu. (Samozřejmě, i v Rakousku mají piráty silnic.)
V Rakousku, na rozdíl od Česka, můžete používat pneumatiky s hroty. Mimo obec na nich můžete jet rychlostí max. 80 km/hod. a na dálnici max. 100 km/hod. (Rakouské dopravní předpisy.)
Při tranzitu přes Rakousko opatrně s 1denní známkou. Ta totiž platí jen v daný kalendářní den. Pokud se vám, jako autorovi článku, stane, že do Rakouska vjedete po 23. hodině a nestihnete jej do půlnoci mimo dálnici opustit, musíte si koupit 10denní známku, nebo si udělat přestávku do půlnoci a až poté najet na dálnici s platnou známkou.
Tabulka: Ceny rakouských dálničních známek pro rok 2026
|Typ dálniční známky
|Cena
|1 den (kalendářní den)
|9,60 € (cca 232 Kč)
|10 dnů
|12,80 € (cca 309,34 Kč)
|2 měsíce
|32 € (cca 772,34 Kč)
|1 rok
|106,80 € (cca 2581,05 Kč)
Pozor: Spotřebitel vs. podnikatel
Rakouská dálniční známka s platností 2 měsíce a 1 rok zakoupená online platí až od 18. dne po zakoupení spotřebitelem. Důvodem je vaše zákonné právo odstoupit do 14 dnů od kupní smlouvy.
Pokud chcete tyto dálniční známky zakoupit s okamžitou platností, zakupte je na webu jako podnikatel nebo firma. Alternativně je zakoupíte na čerpacích stanicích.
U ostatních typů dálničních známek toto omezení neplatí.
Mýto
Kromě dálniční známky vás čeká i platba mýtného na některých dálničních úsecích a tunelech. Neplatí na nich dálniční známka a mýto hradíte na místě platební nebo palivovou kartou. Jde celkem o 5 úseků.
Tabulka: Úseky v Rakousku s mýtem pro osobní vozidla
|Dálniční úsek
|Cena mýta
|A13 Brenner
|12 € (cca 290 Kč) 1 jízda
72 € (cca 1740 Kč) předplatné
|A10 Tauern
|14,50 € (cca 350,41 Kč) 1 jízda
87 € (cca 2102,50 Kč) úředplatné
|S 16 tunel Arlberg
|12,50 € (cca 302,10 Kč) 1 jízda
75 € (cca 1812,50 Kč) předplatné
|A11 Karawanken
|8,80 € (cca 212,66 Kč) 1 jízda
předplatné nelze
|A9 Pyhrn, Bosruck a Gleinalm
Cena je za celý, maximální úsek,
dálnice má 2 samostatné úseky
|18,50 € (cca 447,08 Kč) 1 jízda
77,50 € (1872,98 Kč) předplatné
Na mapě níže přesně vidíte, o jaké úseky jde:
Digitální úsekové mýto
Pokud často pojedete mýtnými úseky, aktivujte si službu Digitální úsekové mýto Flex (podmínky). Kromě dálnice A11, na které musíte i s touto službou uhradit jednorázové mýto, na ostatních placených dálnicích ušetříte.
Po aktivaci služby (musíte si zřídit účet u Asfinag, web je v češtině) vám služba garantuje, že za průjezd mýtnými úseky v tabulce uvedených výše nezaplatíte více, než je maximální cena předplatného, tj. v případě dálnice A13 Brenner je to např. 72 €, a to během 365 dnů od prvního projetí mýtnou bránou.
Technicky to funguje tak, že po každém projetí mýtnou bránou zaplatíte standardní poplatek, a to až do výše maximálního poplatku. Ten se vám strhává z registrované platební karty, nebo inkasem z účtu. Jakmile dosáhnete maximální výše poplatku, po další období v daném úseku už jezdíte bez dalších plateb mýta, max. po dobu 365 dnů od prvního projetí daným úsekem.
Pro každý mýtný úsek se to počítá samostatně.
Důležité
Vždy mějte s sebou potvrzení o platbě služby Flex. Ta totiž obsahuje i čárový kód. Mýtná závora se otevírá automaticky po načtení vaší registrační značky.
Jenže pokud se neotevře (např. značka je poškozená, špinavá apod.), můžete načíst čárový kód, který je právě na potvrzení objednávky. Ten přiložíte ke čtečce na mýtném automatu nebo požádáte o pomoc přes interkom (německy, anglicky).
ASFINAG jako kamarád
Pokud do Rakouska nejedete jen jednorázově, vyplatí se vám zřídit zákaznický účet na webu ASFINAG, což je správce rakouských dálnic. Web je i v češtině (byť strojově přeložený) a bude vaším pomocníkem nejen v počítači, ale i v mobilu (Android, iOS).
Získáte kompletní administraci pro nákup dálničních známek a případného předplatného Flex. Nemusíte si je kupovat na čerpacích stanicích nebo u různých zprostředkovatelů s provizemi.
A jako bonus máte informace o stavu dálnic a dopravních situacích.
Nákladní Škoda Octavia
Jestli cestujete vozidlem kategorie N = nákladním vozidlem, při vjezdu do některých míst v Rakousku máte povinnost zakoupit a nalepit ekologickou nálepku. Pro vozidla kategorie M (osobní) to neplatí a nálepka je jen dobrovolná.
Pokud takovým autem pojedete do daného místa bez vylepené nálepky, pokuta může dosáhnout až 2180 € (cca 52 686 Kč). A pozor, policisté toto kontrolují, stačí namátková, běžná silniční kontrola, nebo při dopravní nehodě.
Nálepku získáte třemi způsoby:
- Na rakouském webu společnosti Dekra (47,15 € včetně poštovného, cca 1139,51 Kč)
- Na obchodních místech rakouského autoklubu (43,20 €, cca 1044,04 Kč)
- Zprostředkovaně přes českou Dekru (cca 1300 Kč).
K nákupu budete potřebovat technický průkaz vozidla, ve kterém je zřetelně uvedena emisní norma vozidla.
Cestujte se správnou platební kartou pro cestovatele
V době publikace článku má 1 euro hodnotu přibližně 24,16 Kč. Většinou v Rakousku přežijete jen s platební kartou, ale v menších obcích a na horách se můžete setkat s případy platby jen v hotovosti.
Ještě více ušetříte použitím správné „cestovatelské“ platební karty. To je platební karta (debetní, kreditní), která si neúčtuje žádnou marži za platbu v cizí měně či výběr hotovosti v cizí měně, nebo má marži nastavenou velmi nízko.
Tabulka: Nejlepší platební karty pro české cestovatele
Nejlepší kartou pro cestovatele je debetní karta Partners Banky (viz podrobný test kurzů platebních karet včetně eura).
Mezi kvalitní cestovatelské karty však lze zařadit celkem 8 karet. Z pohledu cestovatelských zkušeností můžeme s čistým svědomím doporučit karty v tabulce níže.
|Vydavatel karty
|Typ karty
|Komentář
|Partners Banka
|Visa debetní
|Absolutní jednička, nic nemusíte řešit.
Velmi dobrá nabídka pro cestovatele.
|Revolut
|Mastercard i Visa
|Výborné kurzy.
Lepší podmínky jsou jen v placených tarifech.
V nižších tarifech víkendové příplatky.
Velmi dobrá nabídka pro cestovatele.
|Air Bank
|Mastercard
zahraniční karta
|Férové kurzy.
Potřeba splnit podmínky pro bezplatné vedení.
Sleva na kurzu se vyplácí následující měsíc.
Dobrá nabídka pro cestovatele.
|mBank
|Mastercard
mKreditka Travel
|Férové kurzy.
Nutnost dobré bonity pro vydání karty.
|Trading 212
|Mastercard
|Absolutně nejlepší kurzy.
Primárně investiční aplikace.
Geolokační omezení.
|XTB
|Mastercard
|Férové kurzy.
Primárně investiční aplikace.
|Wise
|Visa Infinite
|Výborné kurzy.
Velmi dobrá nabídka pro cestovatele.
|Zen.com
|Mastercard
|Výborné kurzy.
Velmi dobrá nabídka pro cestovatele.
Lepší kurzy jen v placeném tarifu.
Pokud do cestovatelského kritéria přidáme i další důležité prvky, jako zákaznickou podporu, jednoduché podmínky, poplatky za výběry z bankomatů a dobrý reklamační proces, doporučení by bylo mírně odlišné:
- Partners Banka (nejlepší kurzy, férové podmínky).
- Air Bank, Revolut (spolehlivé banky, férové kurzy a podmínky).
- Wise, Zen.com (spolehlivé platební instituce, skvělé kurzy, ale vklady nejsou pojištěny).
Technologické aplikace Trading 212 a XTB mají sice dobré kurzy, ale nejsou primárně určeny pro cestovatele. Kreditku mBank dostanou jen bonitní klienti. Platební karty výše získá kdokoli.
Důležité kontakty a bezpečnost
Rakousko je bezpečnou zemí.
Na dálnicích v Rakousku není oficiální bezplatná silniční asistence. Vždy voláte na nějakou tísňovou linku níže, nejčastěji 112, nebo policii a až ta zařídí označení překážky. Anebo volejte na asistenční službu přes vaši pojišťovnu, základní pomoc poté dostanete většinou bezplatně.
Tabulka: Oficiální nouzové kontakty
|Instituce
|Telefonní číslo
|Univerzální číslo Emergency
(policie, záchranáři, hasiči)
|112
|Záchranka
|144
|Pohotovostní lékař
|141
|Pohotovost pro děti a mládež
|147
|Policie
|133
|Policie – pro neslyšící
|+43 800 133 133
|Hasiči
|122
|Horská služba
|140
|Krizová, nouzová linka
|142
|Toxikologické centrum
|+43 1 406 43 43
Ceny pohonných hmot
V Rakousku si tankujete sami. Platební karty akceptují všude, standardem jsou i dobíjecí místa pro EV, jsou takřka „na každém rohu“. Horší je to s LPG, kde je jen pár desítek stanic a jen část z nich je v nepřetržitém provozu.
Orientační ceny PHM ke dni publikace článku
|PHM
|Orientační cena
|Benzín 95
|37,21 Kč/l
|Benzín 98
|43,50 Kč/l
|Nafta
|38.66 Kč/l
|Nafta Premium
|44,80 Kč/l
|LPG
|27,10 Kč/l
|CNG
|39,40 Kč/kg
Jakou navigaci
Autor článku při cestách do Rakouska používá navigace v tomto pořadí:
- Waze: Komunita wazerů je silná i v Rakousku. Waze je volba na prvním místě hlavně pro aktuální dopravní informace na cestě. Waze vám pomůže včas získat infomace o nepříjemných dopravních situacích.
- Google Maps: Kde končí Waze, začínají Google Maps včetně dopravní situace. Někdy mají lepší data než Waze, někdy je to opačně. Ideální je kombinace obojího. Je to o datech uživatelů, mapy od Google používá velmi mnoho lidí.
- Mapy.cz: Mimo Česko jsou používány mapové podklady Open Street Map. Jsou dobré, ale nemají dopravní data. Mapy.cz ale mají skvělou vychytávku: můžete si trasu naplánovat předem a nastavit si konkrétní body, Mapy.cz se jich pak drží jako klíště. Takže např. Waze vám čistí cestu a Mapy.cz vás na ní drží (pokud vám běží obě navigace). Stáhněte si offline mapy.
- Sygic, Here: Jde o kvalitní záložní aplikace, které se vyplatí mít v mobilu, když cokoli výše selže. Stáhněte si předem pro ně offline mapy.
- Apple: Podklady jsou z Open Street Map, lepší jsou Mapy.cz.
Jakého mobilního operátora
Použijte vaši stávající českou SIM. Jste v EU, máte automaticky EU datový roaming s FUP limitem mezi 5 – 80 GB podle vašeho tarifu. Pokud v Rakousku nebudete 14 dnů online sledovat videa, nic moc řešit nemusíte.