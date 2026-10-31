Raiffeisenbank vrací polovinu za Netflix i Spotify, Mikov zlevňuje nože až o 84 %

Až 6 000 Kč zpět za streamování a AI služby
Kdo platí za Netflix, Spotify, YouTube Premium nebo třeba za předplatné umělé inteligence, může si teď část peněz nechat vracet. Raiffeisenbank nabízí novým klientům, kteří si do konce roku založí běžný účet, 50 % zpět z plateb za vybrané streamovací a AI služby po dobu prvních 12 měsíců. Strop je 500 Kč měsíčně, takže za rok to může být až 6 000 Kč. Podmínkou je zaplatit kartou alespoň desetkrát měsíčně, což u účtu, který člověk skutečně používá, nebývá problém. Pokud vás streamování neláká, banka nabízí i jiné varianty odměny, například 10 % zpět z nákupu potravin.
Cashback až 7 200 Kč na fotovýbavu Panasonic
Kdo zvažuje nový fotoaparát nebo objektiv, má do 13. listopadu dobrý důvod nečekat. Fotoškoda nabízí na vybranou fotovýbavu Panasonic cashback až 7 200 Kč. Peníze se nevracejí hned u pokladny, ale po registraci nákupu, takže si nezapomeňte schovat doklad a hlídat termíny pro uplatnění.
Nože Mikov se slevou až 84 %
Legendární nože z Mikulovic jsou dárek, který nikdy neurazí. Mikov teď zlevňuje vybrané produkty až o 84 %. Nejvyšší slevy se týkají jen části sortimentu, takže se vyplatí projít akční nabídku pořádně. Kdo chce mít vánoční dárky vyřešené s předstihem, má tu jasný tip.
V košíku máte zboží za 17 mega. Pokračovat v nákupu?
Tohle je nejdražší věc na Alze. Stojí skoro 17 milionů a žádný slevový kód na ní nemáme :(
Za cenu pražského bytu dostanete jednu krabici. Uvnitř je ale osm grafických karet NVIDIA B300 a osm zdrojů po 3 000 W.
Malé spotřebiče Gorenje o 30 % levněji
Mixér, kuchyňský robot nebo jiný pomocník do kuchyně? Gorenje nabízí slevu 30 % na malé spotřebiče pro přípravu pokrmů. Stačí při nákupu zadat kód MALESPOTREBICE30-AFF. Akce platí do konce roku, takže se dá využít i na vánoční dárky.
Zimní pneumatiky s dopravou zdarma
Od 1. listopadu platí povinnost mít zimní pneumatiky, jakmile jsou na silnici zimní podmínky, a přezouvání se nevyhne skoro nikdo. Na NejlevnejsiPneu.cz je teď doprava osobních pneumatik zdarma, což u čtyř kol představuje příjemnou úsporu. K pneumatikám značky Tomket navíc přibalí tričko zdarma.
Repasovaný počítač o 600 Kč levněji
Repasovaný notebook nebo stolní počítač je jeden z nejrozumnějších způsobů, jak ušetřit na technice. Počítače24 dají při nákupu nad 10 000 Kč slevu 600 Kč, stačí zadat kód mamslevu600. Sleva platí na repasované produkty.
Boty a móda se slevou 20 %
Zimní boty nebo nový kabát se dají pořídit levněji na Spartoo. S kódem AUTUMNCZ20 dostanete slevu 20 % při nákupu od 2 435 Kč. Kód nejde kombinovat s ostatními akcemi a neplatí na zboží partnerských prodejců, takže je dobré si to v košíku zkontrolovat. Platí do konce listopadu.
Podzimní wellness se slevou
Pojeďte na pár dní do wellness hotelu a relaxujte v sauně, bazénu, na masáži nebo třeba ve vířivce či pivní lázni. Nechte se zkrátka opečovávat a užívejte si zaslouženou relaxační dovolenou.
I levné wellness pobyty udělají velkou parádu.
Rodinný výlet do muzea LEGA o 30 % levněji
Na podzimní víkend, kdy venku prší, je ideální tip pražské Museum of Bricks s rozsáhlou sbírkou stavebnic LEGO. Vstupenky koupíte online o 30 % levněji s kódem PARTNER30. Akce platí až do konce ledna, takže se dá využít i o vánočních prázdninách.
Kusové koberce se slevou 10 %
Když se po letní sezóně začne víc času trávit doma, teplý koberec v obýváku se hodí. Koberce K+K nabízejí 10 % slevu na kusové koberce s kódem KOB10, a to až do konce roku.
Kávovar Cafissimo za 499 Kč pro držitele ISIC
Studenti a další držitelé karty ISIC si mohou pořídit kapslový kávovar Cafissimo Now za pouhých 499 Kč. Při nákupu na Tchibo použijte kód ISICKAVOVAR. Nabídka platí do 17. listopadu a je to jeden z nejlevnějších způsobů, jak mít doma kávu z kapslí.
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