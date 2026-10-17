Raiffeisenbank vrací polovinu plateb za online zábavu, ASKO zlevňuje celý sortiment o 20 %

ASKO – NÁBYTEK: 20 % dolů z celého sortimentu
Kdo plánuje novou sedačku, skříň nebo jen pár bytových doplňků, má teď u ASKO – NÁBYTEK dobrou příležitost. Se slevovým kódem SLEVOMANIE ušetříte 20 % na celý sortiment. Akce je ale krátká a končí už v úterý 20. října, takže s rozhodováním moc neotálejte – u dražšího nábytku jde o úsporu v řádu tisíců korun.
Raiffeisenbank: 50 % zpět za online zábavu celý rok
Pokud stejně platíte za předplatné a online zábavu, může se vám vyplatit podívat na nabídku běžného účtu od Raiffeisenbank. Banka u něj vrací polovinu plateb za online zábavu po dobu prvních 12 měsíců. Než účet založíte, projděte si podmínky akce – bankovní odměny mívají limity a pravidla, za jakých se připisují. Nabídka platí do konce roku 2026.
Albatros Media: 199 knih za poloviční cenu
Podzimní výprodej u Albatros Media se týká celkem 199 knih, které jsou zlevněné o 50 %. Je to ideální chvíle, kdy si doplnit knihovnu na dlouhé zimní večery, případně rovnou nakoupit první vánoční dárky za polovic. Výprodej běží do 31. října.
Alza: Samsung se slevovými kódy až 40 %
Alza má na vybranou elektroniku Samsung slevové kódy, které se uplatní v nákupním košíku. Vybrali jsme tři kousky, u kterých je úspora nejvýraznější:
- 65" Samsung QE65S90H – OLED televize s 4K rozlišením a obnovovací frekvencí až 165 Hz v herním režimu. S kódem ALZADNY40 ji pořídíte za 36 990 Kč místo 61 650 Kč, ušetříte tedy přes 24 600 Kč.
- Samsung Galaxy Watch Ultra (2025) Šedý titan – odolné chytré hodinky s titanovým pouzdrem, LTE, GPS, měřením EKG a monitoringem spánku. S kódem ALZADNY30 stojí 9 990 Kč místo 14 271 Kč.
- Samsung Galaxy S25 FE 8GB/128GB Navy – telefon s 6,7" AMOLED displejem a trojicí zadních fotoaparátů. S kódem ALZADNY20 vyjde na 12 490 Kč místo 15 612 Kč.
Massivo: druhá matrace zdarma
Matrace patří k věcem, které se kupují jednou za mnoho let, a o to víc se vyplatí počkat na dobrou akci. Massivo teď nabízí matrace v režimu 1+1 zdarma – ke každé zakoupené matraci dostanete druhou bez placení. Pro manželskou postel nebo vybavení dětského pokoje je to prakticky poloviční cena. Akce platí do konce října.
Adidas: outlet se slevami až 50 %
Sportovní oblečení a boty nemusíte kupovat za plnou cenu. V outletu Adidas najdete zboží zlevněné až o polovinu. Outlet se hodí hlavně tomu, kdo nepotřebuje nejnovější kolekci a stačí mu osvědčené modely. Slevy platí do 31. října.
Lékárna.cz: produkty Bayer o polovinu levněji
Domácí lékárničku se vyplatí doplnit ještě před sezónou nachlazení. V e-shopu Lékárna.cz získáte s kódem CH50 slevu 50 % na vybrané produkty značky Bayer. Sleva se vztahuje jen na produkty zařazené do akce, proto si před objednávkou zkontrolujte, zda je ten váš mezi nimi. Kód platí do 31. října.
Počítače24: až 600 Kč dolů z repasované techniky
Repasovaný počítač nebo notebook je jedna z nejrozumnějších cest, jak ušetřit na technice. Počítače24 k tomu přidávají stupňovitou slevu: při nákupu v rozmezí 2 000–4 999 Kč ušetříte s kódem mamslevu200 200 Kč, při nákupu za 5 000–9 999 Kč s kódem mamslevu400 400 Kč a nad 10 000 Kč s kódem mamslevu600 rovnou 600 Kč. Kódy platí na repasované produkty do konce roku 2026.
Podzimní prázdniny se slevou
Podzimní prázdniny se blíží a kdo ještě neví, kam s dětmi vyrazit, najde inspiraci na Slevomatu. Pobyty mimo hlavní sezonu vycházejí levněji a na turistických stezkách i u atrakcí je mnohem klidněji. V nabídce jsou horské pobyty v Krkonoších, na Šumavě, v Beskydech nebo v polských Tatrách, wellness a termály v Polsku a Maďarsku pro případ, že by pršelo, i rodinné city breaky třeba do Paříže nebo do Vídně. Kdo plánuje na poslední chvíli, může sáhnout po last minute pobytech, které mají o prázdninách ještě volno. Prázdniny navazují na státní svátek 28. října, takže většinou vyjde 4–5 dní volna.
Spartoo: 20 % sleva na boty a oblečení
Na podzimní a zimní obuv se hodí sleva od Spartoo. S kódem AUTUMNCZ20 získáte 20 % dolů při nákupu od 2 435 Kč. Kód nelze kombinovat s jinými probíhajícími akcemi, takže se vyplatí hlavně na nezlevněné zboží. Platí do 30. listopadu.
Krmeni.cz: granule Amity se slevou a dárkem
Krmivo pro domácí mazlíčky je pravidelný výdaj, na kterém se dá dlouhodobě ušetřit. Na Krmeni.cz jsou teď granule značky Amity zlevněné až o 24 % a k nákupu navíc dostanete dárek. U větších balení, která vydrží na několik týdnů, je úspora znát. Akce platí do konce října.
Superpotraviny Naturalis: 11 % na značky Semante a Naturalis
Kdo si oblíbil superpotraviny, může využít kód ACPODZIM v e-shopu Superpotraviny Naturalis. Sleva 11 % se vztahuje na produkty značek Semante a Naturalis a platí až do 30. listopadu, takže je dost času na podzimní zásobu.
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