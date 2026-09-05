Raiffeisenbank vrací 50 % a Fotoškoda dá slevu 25 000 Kč na Nikon

Raiffeisenbank.cz – běžný účet
Pokud si teprve vybíráte banku, mrkněte na nabídku Raiffeisenbank. Nový běžný účet vám totiž vrátí 50 % z útraty za online zábavu po dobu prvních dvanácti měsíců – to znamená seriály, hudbu i hry za polovinu. Stačí si účet založit a splnit podmínky pro cashback, zbytek si banka pohlídá sama. Platnost akce trvá až do konce roku, takže si výběr nemusíte uspěchat, ale vyplatí se s ním dlouho neotálet, ať vám neuteče část cashbacku.
Fotoškoda.cz – Nikon
Jestli přemýšlíte nad novým fotoaparátem, Fotoškoda.cz aktuálně nabízí slevu až 25 000 Kč na vybrané modely Nikon. Je to jedna z nejvyšších slev, jaké jsme v poslední době viděli, takže se hodí projít si celou nabídku a najít tělo nebo objektiv, který vám sedne. Akce platí jen do konce září, takže pokud fotoaparát zvažujete delší dobu, tohle může být ten správný impulz ke koupi.
E.ON.cz
Sjednání nové smlouvy s E.ON vám může přinést bonus až 7 500 Kč. Hodí se to hlavně, pokud právě řešíte stěhování nebo vám končí fixace u současného dodavatele a hledáte výhodnější podmínky. Kromě samotného bonusu stojí za to porovnat i aktuální ceny energií, protože rozdíly mezi dodavateli bývají citelné. Nabídka platí do konce září, takže srovnání se vyplatí udělat co nejdřív.
Alza: Google Pixel 11 je tady
Google Pixel 11 dorazil na Alzu – navíc s výkupním bonusem za starý telefon. Vybrali jsme tři varianty, které pokrývají různé rozpočty i nároky na výbavu.
- Google Pixel 11 256GB Obsidian – základní model s 6,3" AMOLED displejem a trojicí fotoaparátů, cena 24 303 Kč, s výkupním bonusem 5 000 Kč vyjde na 19 303 Kč
- Google Pixel 11 Pro 512GB Obsidian – vyšší řada s větším úložištěm a lepším fotoaparátem, cena 32 220 Kč, s výkupním bonusem 7 500 Kč za 24 720 Kč
- Google Pixel 11 Pro XL 1TB Obsidian – největší displej a 1TB úložiště pro náročné uživatele, cena 43 605 Kč, se slevovým kódem GOOGLEPIXEL11TB za 37 105 Kč
Samsung CZ
Na nový telefon nebo tablet od Samsungu můžete aktuálně ušetřit až 13 000 Kč na modelech řady Galaxy. Sleva se týká hlavně novějších telefonů, takže je to dobrá příležitost, pokud jste čekali na vhodnou chvíli k upgradu. Doporučujeme projít si celou akční nabídku, protože výše slevy se liší podle konkrétního modelu a paměti. Akce běží do konce září.
CCC.eu CZ
Členové Modivo Clubu mají u CCC nárok na slevu 40 % na tašky, batohy a kufry. Ideální příležitost, pokud se chystáte na podzimní cesty nebo shánite něco praktického do školy či práce. Registrace do klubu je zdarma a zabere jen pár minut, takže se vyplatí i lidem, kteří tam dosud nenakupovali. Akce potrvá až do konce listopadu, takže na výběr máte dost času.
Adidas.cz
V outletu Adidas.cz teď najdete slevy až 50 % na sportovní oblečení i obuv. Skladem jsou i poslední kusy z předchozích sezón, takže je dobré se nerozmýšlet příliš dlouho. Nabídka je ideální na doplnění sportovní výbavy před podzimem, ať už chystáte běhání, fitness nebo jen pohodlné oblečení na denní nošení. Akce platí jen do 9. září, takže spěchejte.
Zážitek nad Prahou
Luxusní pětichodové menu v Žižkovské věži: kozí sýr, krevety, kachní prsa, cheesecake a signature koktejly. To si dám.
Airalo.com
Pokud se chystáte na cestu do zahraničí, nová eSIM od Airalo vám ušetří starosti s roamingem. Noví zákazníci dostanou slevu 15 % s kódem NEWTOAIRALO15. Aplikaci si stáhnete během chvilky, eSIM aktivujete online a nemusíte řešit fyzickou kartu ani frontu na přepážce. Hodí se skoro na jakoukoli destinaci, protože Airalo pokrývá desítky zemí po celém světě.
Spartoo.cz
Na obuv u Spartoo.cz ušetříte 20 % při objednávce nad 2 435 Kč s kódem AUTUMNCZ20. Sortiment zahrnuje značky pro celou rodinu, takže je to dobrá příležitost i na nákup podzimních bot pro děti. Slevu si spočítejte předem, ať víte, kolik párů se vám do limitu vejde. Kód nelze kombinovat s dalšími akcemi, platí do konce listopadu.
Palmknihy.cz
Milovníci audioknih ocení slevu 40 % na Palmknihy.cz. Vybrat si můžete z širokého katalogu žánrů, od beletrie po literaturu faktu, a poslouchat třeba cestou do práce nebo při domácích pracích. Sleva platí jen do 13. září, takže pokud máte v seznamu přání knihu, na kterou jste čekali, tohle je vhodná chvíle ji pořídit.
Sky Showtime CZ
Roční předplatné SkyShowtime vyjde aktuálně na 199 Kč měsíčně, což je výrazně méně než běžná cena. Najdete tam oblíbené seriály i filmy, takže se hodí jako doplněk k dalším streamovacím službám nebo jako první volba, pokud zatím žádnou neplatíte. Nabídka platí do konce září, po jejím vypršení se cena vrátí na standardní úroveň.
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