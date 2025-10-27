Měšec.cz  »  Spoření a investice  »  Raiffeisenbank mění poplatky u investování. Tady je přehled změn

Raiffeisenbank mění poplatky u investování. Tady je přehled změn

Dalibor Z. Chvátal
Včera
Doba čtení: 4 minuty
Ilustrační obrázek
Autor: Shutterstock
Od 1. 1. 2026 Raiffeisenbank změní některé poplatky u investičních služeb. Mění se poplatky jak obecně u investičních služeb, tak i poplatky při používání její investiční aplikace. Prošli jsme dokumenty a zjistili změny.

Změny poplatků investičních služeb

Poplatky níže se obecně účtují u investičních služeb poskytovaných Raiffeisenbank. Typicky jde o služby přes osobního bankéře, telefonické obchody, aktivní správu vašich investic apod. (Podrobný dokument.)

Zdražení investičních obchodů ve Francii

Čeho se týká:

  • Akcie, certifikáty, ETF a další investiční nástroje obchodované na zahraničních burzách a OTC. Pokyny realizované přes RBroker

U obchodů ve Francii se mírně zvyšuje poplatek související s transakčními daněmi. Jde o tzv. finanční transakční daň a daň z převodu cenných papírů. Tyto daně se platí i u lokálních cenných papírů obchodovaných na jiných trzích. Vybírá je Francie.

Burza Odměna banky Daně Poplatek celkem  Min. poplatek 
Francie
nákup		 0,30 % 0,30 → 0,40 % 0,60 → 0,70 % 40 €

Čeho se týká:

  • Akcie, certifikáty, ETF a další investiční nástroje obchodované v Evropě
Burza Odměna banky Daně  Poplatek celkem  Min. poplatek 
Francie
nákup		 0,40 % 0,30 → 0,40 % 0,70 → 0,80 % 50 €

Zdražení investičních obchodů v Řecku

U obchodů v Řecku se zavádí transakční daň při nákupu, při prodeji mírně zdražuje. Vybírá ji Řecko.

Čeho se týká:

  • Akcie, certifikáty, ETF a další investiční nástroje obchodované v Evropě
Burza Odměna banky Daně  Poplatek celkem  Min. poplatek 
Řecko
nákup		 1 % 0 → 0,0325 % 1 → 1,0325 % 90 €
Řecko
prodej		 1 % 0,10 → 0,1325 % 1,10 → 1,1325 % 90 % 

Zdražení investičních obchodů v Hongkongu a Singapuru

Zavádí se transakční daň v Hongkongu a Singapuru. Vybírají ji tyto samosprávy.

Čeho se týká:

  • Akcie, certifikáty, ETF a další investiční nástroje obchodované v dalších zemích.
Burza Odměna banky Daně  Poplatek celkem  Min. poplatek 
Hongkong 0,40 %  0 ->  0,1085 % 0,40 → 0,5085 % 80 €
Singapur 0,60 % 0 → 0,04 % 0.60 → 0,64 % 80 €

Zdražení REPO operací

Tyto služby využívají jen velmi pokročilí investoři. Repo operace se používá v případě, když chcete rychle uvolnit hotovost ze svého portfolia, ale bez prodeje cenných papírů (např. potřebujete překlenout krátké období nebo financovat nákup dalších cenných papírů).

Služba Poplatek
REPO operace s CP na BCPP 1000 → 2500 Kč
REPO operace se zahraničními CP 100 € (nový poplatek)

Nový poplatek pro custody služby

Raiffka zavádí nový poplatek za tzv. custody služby. Jde o službu, která zajišťuje, že vaše akcie/dluhopisy jsou bezpečně evidované, vypořádají se obchody a dostanete všechno, co vám z nich plyne. Nejde o poradenství ani o správu portfolia, custodian za vás nerozhoduje, jen se stará o provozní a právní věci kolem držených aktiv).

Čeho se týká:

  • Smlouvy o zprostředkování služeb souvisejících s vedením evidence zaknihovaných cenných papírů.

Tyto smlouvy se uzavírají jen v segmentu privátního bankovnictví, běžného spotřebitele se změny poplatků níže nedotknou.

Služba Poplatek
 Custody 0,10 % p.a.
min. 1210 Kč měsíčně

Změna cen služby delivery versus payment

Delivery versus payment je forma vypořádání obchodu s cennými papíry, kdy převod cenných papírů proběhne jen tehdy, když současně proběhne i platba – a naopak. Cílem je odstranit riziko, že jedna dodá cenné papíry a druhá už ne.

Služba Poplatek
Tuzemské investiční nástroje
Systém krátkodobých dluhopisů		 85 € → 1500 Kč
(zlevnění)
Austrálie, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Hongkong, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Japonsko, Johoafrická republika, Kanada, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, USA, Velká Británie

+ Eurobondy		 155 → 85 € 
Albánie, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Černá Hora, Filipíny, Indie, Indonésie, Jižní Korea, Kazachstán, Malajsie, Mexiko, Nový Zéland, Portugalsko, Severní Makedonie, Singapur, Slovinsko, Srbsko, Taiwan, Thajsko 185 → 120 €
Ukrajinaa ostatní trhy 145 €
nový poplatek

Zdražení služeb přes CDCP

Raiffka původně neúčtovala poplatek za výpis majetkového účtu klienta evidovaného v nezařazené evidenci CDCP. Nově už nepůjde o výpis, ale o zajištění informace, nadále bude bez poplatku.

Čeho se týká:

  • Služby banky zajištěné v Centrálním depozitáři cenných papírů.
  • Jde o poplatky účtované klientům banky.
Služba Poplatek
Zajištění výpisu z majetkového účtu klienta
zařazeného pod banku jako účastníka CDCP		 100 → 200 Kč
Zajištění informace o stavu Investičních nástrojů
na majetkovém účtu klienta evidovaného
v nezařazené evidenci CDCP		 0 Kč
(nový poplatek)
Zajištění převodu cenných papírů z
nezařazeného majetkového účtu klienta pod bankou		 100 → 500 Kč
Zajištění zřízení, změny a zániku zástavních práv
na majetkových účtech v CDCP 		 0 → 500 Kč

Změny poplatků pro aplikaci Raiffeisen mobilní investice

Poplatky níže se účtují/mění i pro klienty používající aplikaci Raiffeisen mobilní investice (Android, iOS). (Podrobný dokument.)

Zdražení investičních obchodů ve Francii

Čeho se týká:

  • Akcie, certifikáty, ETF a další investiční nástroje obchodované na zahraničních burzách 

Také u investování přes mobilní aplikaci se zvyšuje poplatek vlivem vyšší transakční daně (viz důvody popsané výše)

Burza Odměna banky Daně Poplatek celkem  Min. poplatek 
Francie
nákup		 0,30 % 0,30 → 0,40 % 0,60 → 0,70 % 40 €

Investiční poradenství

Raiffka zavádí novou položku s názvem investiční poradenství. Poplatek je nulový a má zdůraznit, že investiční poradenství od banky je bezplatné, resp. je v ceně služby. (Což je stejné i u investičních zprostředkovatelů, včetně konkurenčních bank.)

Služba Poplatek
Investiční poradenství 0 Kč

