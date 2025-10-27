Raiffeisenbank mění poplatky u investování. Tady je přehled změn

Změny poplatků investičních služeb
Poplatky níže se obecně účtují u investičních služeb poskytovaných Raiffeisenbank. Typicky jde o služby přes osobního bankéře, telefonické obchody, aktivní správu vašich investic apod. (Podrobný dokument.)
Zdražení investičních obchodů ve Francii
Čeho se týká:
- Akcie, certifikáty, ETF a další investiční nástroje obchodované na zahraničních burzách a OTC. Pokyny realizované přes RBroker
U obchodů ve Francii se mírně zvyšuje poplatek související s transakčními daněmi. Jde o tzv. finanční transakční daň a daň z převodu cenných papírů. Tyto daně se platí i u lokálních cenných papírů obchodovaných na jiných trzích. Vybírá je Francie.
|Burza
|Odměna banky
|Daně
|Poplatek celkem
|Min. poplatek
|Francie
nákup
|0,30 %
|0,30 → 0,40 %
|0,60 → 0,70 %
|40 €
Čeho se týká:
- Akcie, certifikáty, ETF a další investiční nástroje obchodované v Evropě
|Burza
|Odměna banky
|Daně
|Poplatek celkem
|Min. poplatek
|Francie
nákup
|0,40 %
|0,30 → 0,40 %
|0,70 → 0,80 %
|50 €
Zdražení investičních obchodů v Řecku
U obchodů v Řecku se zavádí transakční daň při nákupu, při prodeji mírně zdražuje. Vybírá ji Řecko.
Čeho se týká:
- Akcie, certifikáty, ETF a další investiční nástroje obchodované v Evropě
|Burza
|Odměna banky
|Daně
|Poplatek celkem
|Min. poplatek
|Řecko
nákup
|1 %
|0 → 0,0325 %
|1 → 1,0325 %
|90 €
|Řecko
prodej
|1 %
|0,10 → 0,1325 %
|1,10 → 1,1325 %
|90 %
Zdražení investičních obchodů v Hongkongu a Singapuru
Zavádí se transakční daň v Hongkongu a Singapuru. Vybírají ji tyto samosprávy.
Čeho se týká:
- Akcie, certifikáty, ETF a další investiční nástroje obchodované v dalších zemích.
|Burza
|Odměna banky
|Daně
|Poplatek celkem
|Min. poplatek
|Hongkong
|0,40 %
|0 -> 0,1085 %
|0,40 → 0,5085 %
|80 €
|Singapur
|0,60 %
|0 → 0,04 %
|0.60 → 0,64 %
|80 €
Zdražení REPO operací
Tyto služby využívají jen velmi pokročilí investoři. Repo operace se používá v případě, když chcete rychle uvolnit hotovost ze svého portfolia, ale bez prodeje cenných papírů (např. potřebujete překlenout krátké období nebo financovat nákup dalších cenných papírů).
|Služba
|Poplatek
|REPO operace s CP na BCPP
|1000 → 2500 Kč
|REPO operace se zahraničními CP
|100 € (nový poplatek)
Nový poplatek pro custody služby
Raiffka zavádí nový poplatek za tzv. custody služby. Jde o službu, která zajišťuje, že vaše akcie/dluhopisy jsou bezpečně evidované, vypořádají se obchody a dostanete všechno, co vám z nich plyne. Nejde o poradenství ani o správu portfolia, custodian za vás nerozhoduje, jen se stará o provozní a právní věci kolem držených aktiv).
Čeho se týká:
- Smlouvy o zprostředkování služeb souvisejících s vedením evidence zaknihovaných cenných papírů.
Tyto smlouvy se uzavírají jen v segmentu privátního bankovnictví, běžného spotřebitele se změny poplatků níže nedotknou.
|Služba
|Poplatek
|Custody
|0,10 % p.a.
min. 1210 Kč měsíčně
Změna cen služby delivery versus payment
Delivery versus payment je forma vypořádání obchodu s cennými papíry, kdy převod cenných papírů proběhne jen tehdy, když současně proběhne i platba – a naopak. Cílem je odstranit riziko, že jedna dodá cenné papíry a druhá už ne.
|Služba
|Poplatek
|Tuzemské investiční nástroje
Systém krátkodobých dluhopisů
|85 € → 1500 Kč
(zlevnění)
|Austrálie, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Hongkong, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Japonsko, Johoafrická republika, Kanada, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, USA, Velká Británie
+ Eurobondy
|155 → 85 €
|Albánie, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Černá Hora, Filipíny, Indie, Indonésie, Jižní Korea, Kazachstán, Malajsie, Mexiko, Nový Zéland, Portugalsko, Severní Makedonie, Singapur, Slovinsko, Srbsko, Taiwan, Thajsko
|185 → 120 €
|Ukrajinaa ostatní trhy
|145 €
nový poplatek
Zdražení služeb přes CDCP
Raiffka původně neúčtovala poplatek za výpis majetkového účtu klienta evidovaného v nezařazené evidenci CDCP. Nově už nepůjde o výpis, ale o zajištění informace, nadále bude bez poplatku.
Čeho se týká:
- Služby banky zajištěné v Centrálním depozitáři cenných papírů.
- Jde o poplatky účtované klientům banky.
|Služba
|Poplatek
|Zajištění výpisu z majetkového účtu klienta
zařazeného pod banku jako účastníka CDCP
|100 → 200 Kč
|Zajištění informace o stavu Investičních nástrojů
na majetkovém účtu klienta evidovaného
v nezařazené evidenci CDCP
|0 Kč
(nový poplatek)
|Zajištění převodu cenných papírů z
nezařazeného majetkového účtu klienta pod bankou
|100 → 500 Kč
|Zajištění zřízení, změny a zániku zástavních práv
na majetkových účtech v CDCP
|0 → 500 Kč
Změny poplatků pro aplikaci Raiffeisen mobilní investice
Poplatky níže se účtují/mění i pro klienty používající aplikaci Raiffeisen mobilní investice (Android, iOS). (Podrobný dokument.)
Zdražení investičních obchodů ve Francii
Čeho se týká:
- Akcie, certifikáty, ETF a další investiční nástroje obchodované na zahraničních burzách
Také u investování přes mobilní aplikaci se zvyšuje poplatek vlivem vyšší transakční daně (viz důvody popsané výše)
|Burza
|Odměna banky
|Daně
|Poplatek celkem
|Min. poplatek
|Francie
nákup
|0,30 %
|0,30 → 0,40 %
|0,60 → 0,70 %
|40 €
Investiční poradenství
Raiffka zavádí novou položku s názvem investiční poradenství. Poplatek je nulový a má zdůraznit, že investiční poradenství od banky je bezplatné, resp. je v ceně služby. (Což je stejné i u investičních zprostředkovatelů, včetně konkurenčních bank.)
|Služba
|Poplatek
|Investiční poradenství
|0 Kč
Zdražení služeb přes CDCP
Raiffka původně neúčtovala poplatek za výpis majetkového účtu klienta evidovaného v nezařazené evidenci CDCP. Nově už nepůjde výpis, ale o zajištění informace, nadále bude bez poplatku.
Čeho se týká:
- Služby banky zajištěné v Centrálním depozitáři cenných papírů.
- Jde o poplatky účtované klientům banky.
|Služba
|Poplatek
|Zajištění výpisu z majetkového účtu klienta
zařazeného pod banku jako účastníka CDCP
|100 → 200 Kč
|Zajištění informace o stavu Investičních nástrojů
na majetkovém účtu klienta evidovaného
v nezařazené evidenci CDCP
|0 Kč
(nový poplatek)
|Zajištění převodu cenných papírů z
nezařazeného majetkového účtu klienta pod bankou
|100 → 500 Kč
|Zajištění zřízení, změny a zániku zástavních práv
na majetkových účtech v CDCP
|0 → 500 Kč