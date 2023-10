Raiffeisenbank mění ceník a podmínky. Bývalým klientům Equa bank se zvýší některé poplatky

Raiffeisenbank bude mít od ledna nový ceník. Zároveň si dělá pořádek v produktech. Ty staré transformuje do těch současných a podobně sjednocuje i produkty klientů, kteří k ní přešli v rámci spojení s Equa bank.

Změny u eKonta Smart a eKonta Komplet

Raiffeisenbank od ledna změní definici aktivního používání u starších účtů eKonto Smart a eKonto Komplet. Při jejím splnění mohou klienti dosáhnout na lepší cenu za vedení účtu a na bonusovou sazbu na spořicím účtu. Dosud bylo nutné pro splnění podmínky aktivního účtu dodržet minimální hranici příchozích plateb ve výši 15 tis. Kč za měsíc a tři odchozí platby. Od nového roku postačí tři zaúčtované transakce debetní nebo kreditní kartou (výběry z bankomatu se nepočítají).

Banka také od ledna ukončí možnost využívat k těmto účtům nadstavbové balíčky. U eKonta Smart dojde ke zrušení balíčku s neomezenými výběry z bankomatu všech bank v zahraničí (za 40 Kč) a balíčku s obsluhou účtu přes libovolný kanál (20 Kč). U obou účtů už také nebude k dispozici balíček neomezeného počtu informačních SMS za 20 Kč a neomezeného počtu výběrů hotovosti na pokladně pobočky za 40 Kč.

Změny v ceníku

Klienty Equa bank čeká zdražení

V ceníku dojde ke sjednocení (zdražení) poplatků u původních produktů z Equa bank na úroveň produktů Raiffeisenbank, a to v oblasti platebního styku zadávaného na pobočce či přes call centrum (kromě Firemního účtu Equa, který bude mít ceník samostatně).

Klienti z Equa bank tedy budou platit za zadání elektronického platebního příkazu na pobočce nebo přes Telefonní bankovnictví nově 100 Kč (původně 20, nebo 29 Kč).

Dojde také k navýšení poplatku za elektronicky zadanou expresní úhradu (z 29 Kč na 100 Kč) a za expresní platbu zadanou na pobočce či přes call centrum (z 49 Kč na 200 Kč), kterou ale ve většině případů plnohodnotně zastupují bezplatné okamžité platby. Poplatek by se tak mohl uplatnit pouze v situaci, kdy potřebujete například zaslat promptně peníze do banky, která do systému okamžitých plateb dosud není zapojená.

Všem těmto platbám se můžete vyhnout zadáním plateb přes mobilní nebo internetové bankovnictví.

Snížení nebo zrušení poplatku

V případě platebních karet naopak klienti z Equa bank (podnikatelé i nepodnikatelé) už nebudou nadále platit poplatek za vydání náhradní karty. Banka také všem sníží poplatek za Cash Advance (výběr hotovosti debetní kartou u třetí strany, např. směnárny) ze 150 Kč + 0,5 % na 99 Kč.

Dražší vstup do salonku

Klientům s vydanou debetní kartu Debit Mastercard Gold, Visa Gold a Mastercard World Elite FWR nebo kreditní kartou RB Premium banka zvýší i poplatek za vstup do salonku LoungeKey. Změna se ale dotkne jen situace, kdy vyčerpáte své čtyři bezplatné vstupy. V takovém případě budete platit místo 30 nově 32 USD. Ke zvýšení ceny za vstup do salonků LoungeKey přistupujeme z důvodu zvýšení ceny vstupu provozovatelem, vysvětlila banka.





Výpisy zdraží všem

Raiffeisenbank také zdraží papírové výpisy. Klientům z Equa bank poplatek sjednotí s vlastním ceníkem. Bude tak stát místo současných 29 Kč měsíčně nově 80 Kč měsíčně. Cena ale stoupne i stávajícím klientům, kteří nyní platí 40 Kč. Ke zvýšení ceny za zasílání papírového výpisu dochází z důvodu zvyšujících se nákladů na poštovní služby, vysvětluje Raiffeisenbank. Nutno dodat, že papírové výpisy, stejně jako transakce zadávané na pobočkách nebo přes call centra, zdražují i ostatní banky. Snaží se tak klienty nasměrovat k mobilnímu a internetovému bankovnictví, kde je možné řadu věcí vyřídit bezplatně.

Změny u hypoték

Raiffeisenbank změní i některé poplatky týkající se hypotečních úvěrů. Poplatek za rezervaci prostředků v případě nevyčerpání úvěru (méně než 50 %) dosud účtovala jako 5 % z nevyčerpaného úvěru (19 900 Kč u hypotéky Klasik), nově bude stanoven fixně ve výši 29 900 Kč.

Banka zavádí i nový poplatek za změnu smlouvy v případě převzetí úvěru novým dlužníkem, a to ve výši 9900 Kč. Ostatní změny smlouvy o stovku zlevní, budou stát 4900 Kč.

O stovku zlevní i poplatek v situaci, kdy budete potřebovat prodloužit období čerpání úvěru. Nově zaplatíte 4900 + 0,1 % z nevyčerpaného úvěru za každý (i započatý) měsíc prodloužení.

Zahraniční platební styk

V případě zahraničního platebního styku sjednotí banka poplatky za eurové platby mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), tedy například do Švýcarska nebo Velké Británie. Eurové platby v rámci EHP (EU plus Island, Norsko a Lichtenštejnsko) budou účtované i nadále za cenu domácí platby. Cena za expresní odchozí zahraniční úhradu se pak bude nově skládat z ceny za standardní odchozí úhradu plus příplatek.

Příchozí eurová platba mimo EHP v rámci SEPA prostoru bude nově pro klienty Equa bank stát 1 % z částky, min. však 300 Kč, max. 1200 Kč. Odchozí pak 1 % z částky, min. 300 Kč, max. 1500 Kč (dosud nebylo zpoplatněno). Odchozí expresní úhrada v rámci EHP zdraží z 29 Kč na 100 Kč.

Změna obchodních podmínek

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank, stejně jako podmínky platebního styku a produktové podmínky účtů, investic a debetních karet, k příštímu lednu zaniknou. Vztahy s klienty budou nově upravovat jen podmínky Raiffeisenbank (dosud se na příchozí klienty z Equa bank v některých případech vztahovaly oboje).

Pro klienty přibude v podmínkách například možnost nechat si vydat virtuální kartu s tím, že bude na vás, zda k ní chcete nechat vydat i kartou plastovou. Nově také bude možné zadat trvalou platbu v cizí měně nebo doručit výpověď smlouvy i prostřednictvím RBboxu.

Migrace účtů

Banka chce zjednodušit svou nabídku, takže přemigruje starší typy běžných či spořicích účtů na novější. Změny se dotknou produktů:

eKonto Student → Aktivní účet pro studenty,

eKonto Student Premium → Aktivní účet pro studenty,

eKonto Včelička → Aktivní účet pro studenty,

Spořicí účet Flexi pro podnikatele s výpovědní lhůtou 14 dní → Spořicí účet Plus pro podnikatele,

Spořicí účet XL → Základní spořicí účet.

Úrokové sazby na podnikatelských spořácích mají zůstat stejné, na účtech už ale nebude výpovědní lhůta. V případě účtů pro studenty platí, že jsou bez poplatku bez podmínek do 26 let.

Migrace se dotkne také účtů z Equa bank:

Equa spořicí účet pro podnikatele a právnické osoby s výpovědní lhůtou → Spořicí účet Plus pro podnikatele,

Equa spořicí účet pro podnikatele a právnické osoby bez výpovědní lhůty → Spořicí účet Plus pro podnikatele,

Spořicí účet Max → Základní spořicí účet,

Samostatné spořicí účty Extra, Hit → Samostatný spořicí účet Max.

I v tomto případě mají úrokové sazby zůstat stejné.