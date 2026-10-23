Raiffeisenbank končí s Mastercard. Všechny karty vymění za Visu, některým klientům omezí výhody

Raiffeisenbank se rozhodla ukončit spolupráci s karetovým schématem Mastercard při vydávání platebních karet. Nadále bude vydávat pouze karty konkurenční společnosti Visa. Rozhodnutí se týká všech klientů, tedy soukromých osob, podnikatelů i firem. Banka vám v roce 2027 vymění nejen debetní, ale také kreditní karty. Jako první o změně informoval server Peníze.cz (a od něj to bez uvedení zdroje opsala E15.cz).
Server Měšec.cz oslovil Raiffeisenbank s dalšími otázkami a žádostí o podrobnější informace a máme pro vás odpovědi.
Jde o jednoduchost a náklady
Raiffeisenbank byla jednou z českých bank, která vám umožňovala používat karty obou nejrozšířenějších kartových schémat, tj. Mastercard a Visa. Tato možnost končí.
Důvodem konce karet Mastercard je, že Raiffka tímto krokem chce zjednodušit nabídku platebních karet a zároveň ušetřit na jejich provozu.
Volba jednotného řešení představuje snazší a přímější cestu pro klienty i pro bankéře v rámci nabídky produktů. Dalším důvodem je jednoduchost v rámci interních procesů. Samozřejmě s tím jdou ruku v ruce i náklady na provoz, odpověděla Měšci Tereza Kaiseršotová, tisková mluvčí Raiffeisenbank.
Raiffka však nepotvrdila, zda je pro ni Visa levnější než Mastercard. Konkrétní náklady a podmínky spolupráce s kartovými schématy žádná banka přirozeně nezveřejňuje.
Nejde ale o rozhodnutí celé rakouské bankovní skupiny Raiffeisen Bank International. Podle mluvčí jde výhradně o rozhodnutí české Raiffeisenbank.
Karty Mastercard končí, výměna bude v roce 2027
Nové debetní karty Mastercard přestala Raiffka vydávat od 1. 10. 2026. Noví klienti tak už automaticky dostanou debetní kartu Visa.
U stávajících držitelům karet Mastercard ale Raiffka nebude čekat až na konec jejich platnosti, nýbrž jim karty v průběhu roku 2027 předčasně vymění.
Změna se bude týkat všech klientů s kartou Mstercard a bude probíhat v průběhu roku 2027. Máme připravenou detailní komunikaci pro klienty tak, abychom jim proces výměny co nejvíce usnadnili, uvedla pro Měšec.cz Tereza Kaiseršotová.
Výměna vás zastihne i tehdy, pokud vám karta Mastercard platí ještě několik let. Přesné termíny pro jednotlivé skupiny držitelů karet zatím Raiffka nezveřejnila.
Pro vás to bude znamenat především nové údaje o platební kartě. Pokud ji používáte k předplatným, opakovaným platbám nebo ji máte uloženou v mobilní peněžence, budete si ji muset pro tyto platby znovu nastavit, protože nepůjde o navazující kartu, ale o zcela odlišný typ karty a jiné schéma (Visu).
Kreditní karty Mastercard skončí až ve 2. pol. 2027
Zatímco u debetních karet jste si u Raiffky mohli vybírat mezi Visou a Mastercard, kreditní karty banka vydávala primárně s logem Mastercard. To se také změní a rovněž kreditky budou Visa.
Změna se týká všech karet Mastercard, tedy včetně těch kreditních. Samotná výměna kreditních produktů proběhne až v druhé polovině roku 2027. Konkrétní kroky se klienti dozvědí z individuální komunikace, která jim bude s předstihem zaslána, potvrdila Kaiseršotová.
Změna se tak týká i držitelů historických kreditních karet, které Raiffeisenbank již nenabízí, ale stávající klienti je stále používají. Typicky jde o kreditky O2, Life, De Luxe a další starší produkty. Některé z nich původně vydávala Citibank, po převzetí jejího českého portfolia je začala spravovat Raiffeisenbank a stále je udržuje.
Zatím není jasné, zda s přechodem na Visu zůstanou zachovány i stávající benefity kreditek, nebo se jejich parametry změní. Banka redakci Měšce odkázala na budoucí individuální komunikaci.
Exkluzivní účet: dvě zlaté karty zůstanou, ale už ne pro jednoho držitele
Pokud máte Exkluzivní účet, změna „jen Visa“ vás zasáhne citelněji.
V rámci tohoto cenového tarifu jste mohli mít 2 zlaté debetky, typicky Visa Gold a Mastercard Gold. Každá z nich nabízí mj. 4 bezplatné vstupy ročně do letištních salonků prostřednictvím programu LoungeKey.
S oběma kartami jste mohli čerpat ročně 8 bezplatných vstupů. S kartou Visa Gold máte ještě navíc neomezené vstupy pro držitele do salonku Visa Lounge na pražském letišti.
Po přechodu jen na Visu se vám tato výhoda změní.
Klient bude mít i nadále možnost využít u Exkluzivního účtu 2 zlaté karty, nicméně vždy pouze jednu na držitele. Znamená to, že 2 karty bude moci využít v případě, že bude mít 2. kartu pro disponenta na účtu. Může to být třeba manželka, partner atd., vysvětlila pro Měšec.cz mluvčí Raiffeisenbank.
V praxi to znamená, že majitel Exkluzivního účtu, který obě zlaté karty využíval sám, přijde o možnost čerpat salonkové vstupy z druhé karty. Dvě zlaté karty budou nadále možné například pro manžele nebo partnery, resp. dalšího disponenta k účtu.
Rozmohl se nám tady takový nešvar…
Přechod na jediné kartové schéma není na českém trhu novinkou. V minulosti k podobnému kroku přistoupily MONETA Money Bank, Česká spořitelna a UniCredit Bank. Poslední jmenovaná dokonce během několika let kartové schéma změnila dvakrát.
UniCredit Bank: Přechod na Visu a zase zpět na Mastercard
V roce 2020 přešla z karet Mastercard na Visu, přičemž výměna probíhala na podzim roku 2020. Nešlo ale o úplný konec Mastercard, protože některé kreditní a prémiové karty pod tímto schématem v UCB zůstaly.
Primárním důvodem přechodu byly podle našich tehdejších informací poplatky. Visa byla pro UniCredit Bank levnější. Změna byla součástí širšího skupinového projektu.
Jenže o čtyři roky později bylo všechno jinak.
V dubnu 2024 skupina UniCredit oznámila, že se vrací zpět k Mastercard. V Česku začala výměna karet Visa v srpnu 2024 a podle oznámeného harmonogramu měla pokračovat do června 2025.
Tentokrát už šlo o rozhodnutí celé skupiny UniCredit, které se týkalo přibližně 20 milionů debetních a kreditních karet ve 12 zemích.
MONETA Bank: V roce 2021 přešla na Visu
Další bankou, která se rozhodla sjednotit vydávané platební karty, byla MONETA Bank. MONETA v srpnu 2021 postupně vyměňovala stávající karty Mastercard za nové karty Visa. Změna se týkala debetních i kreditních karet.
Také v tomto případě tedy banka opustila souběžné používání dvou kartových schémat.
Česká spořitelna: Všechny Mastercard skončily v roce 2023
Další velkou změnu uskutečnila v roce 2023 Česká spořitelna. Ta se rozhodla přejít výhradně na platební karty Visa.
Soukromé karty Mastercard a Maestro běžných klientů skončily k 31. 8. 2023. Prémiové a firemní karty následovaly 30. 11. 2023. Banka je vyměňovala za nové karty Visa bez ohledu na jejich původní datum expirace.
Tehdejší mluvčí České spořitelny Filip Hrubý pro Měšec.cz uvedl, že přibližně 85 % klientů už používalo karty Visa a zbývajících 15 % Mastercard.
Dvě kartová schémata podle banky komplikovala zavádění nových technologií a poskytování jednotných věrnostních programů a výhod všem klientům.
Jediné kartové schéma je jednodušší pro banku, ale ne pro klienta
Pro banky má sjednocení platebních karet nesporné provozní výhody. Nemusejí souběžně udržovat dvě produktové řady a mohou zjednodušit jejich správu, technologický rozvoj i marketingové programy.
Pro jejich klienty to už tak výhodné není. Schopnost použití karty se nemění, na světě najdete už jen několik vzácných míst, kde lze použít jen karty Mastercard, nebo jen karty Visa.
Rozdíly jsou u doplňkových benefitů, především u prémiových karet, letištních salonků a partnerských slevových programů. A tam už omezení jen na jedno kartové schéma poznáte.