Půjčíte si 20 tisíc, za měsíc splatíte už 29 tisíc aneb Kde si rozhodně nepůjčovat?

Na trhu je 13 solidních poskytovatelů úvěrů, u kterých si můžete vzít půjčku poměrně bezpečně. Dalších pět nemusí znamenat riziko z hlediska skrytých podmínek jako spíš kvůli vysokým cenám, za které půjčují. Dalším 18 poskytovatelům byste se měli spíš vyhnout. Informace vyplývají ze zprávy organizace Člověk v tísni, která každý rok sestavuje tzv. Index odpovědného úvěrování. V něm vyhodnocuje, kteří poskytovatelé nabízí férové půjčky, s jakými náklady a jakou výší sankcí v případě, že byste se opozdili se splácením.

Nejnovější Index srovnává 44 krátkodobých půjček od 36 bankovních i nebankovních poskytovatelů (9 bank, ostatní jsou nebankovní poskytovatelé).

Nabízené půjčky jsou hodnoceny pomocí 15 různých parametrů ze tří oblastí:

Náklady – kolik zaplatíte za měsíční půjčku, co bude stát případné prodloužení o tři měsíce a jaké náklady budete hradit při neschopnosti splácet.

Transparentnost – srozumitelnost webových stránek, úplnost, rozsah a přehlednost zveřejňovaných informací.

Procesní vstřícnost a zkoumání úvěruschopnosti – jak důkladně poskytovatel posuzuje schopnost půjčku splatit a jak se chová k těm, kteří se dostali do problémů se splácením.

Z hlediska váhy byly pro účely hodnocení nejrelevantnější náklady (standardní náklady 15 %, náklady na prodloužení půjčky 15 %, náklady při prodlení 15 %), dále zkoumání úvěruschopnosti 9 %, kalkulačka na webu 5 %, vzor smlouvy na webu 5 %, uvedení maximální ceny 5 %, rada při problémech se splácením 5 % a zbytek vždy po 4 %: vyčíslení nákladů při prodlení, prodlužování promlčecí lhůty, první půjčka zdarma, doložka přímé vykonatelnosti, vymáhání promlčených úvěrů, využívání formulářových žalob, rozsah dokumentace.

Z 20 tisíc je po měsíci 29 tisíc ke splacení

Při porovnávání nákladů vycházeli autoři Indexu z modelového příkladu měsíční půjčky ve výši 20 tis. Kč. Její cena se u věřitelů výrazně liší a to i mezi jednotlivými typy úvěru.

Za měsíční půjčku formou kontokorentu zaplatíte navíc maximálně několik stovek. (Hned u 3 bank je to minimum ve výši 315 Kč, náklady se vyšplhají max. na 367 Kč.)

Autor: Člověk v tísni o.p.s.

U kreditní karty jsou náklady vyšší, ale pořád v celkovém porovnání patří mezi ty nižší. Pohybují se od 356 Kč do 556 Kč.

Autor: Člověk v tísni o.p.s.

Naproti tomu když zamíříte pro mikropůjčku ke společností Credit Portal či CreditGo, vyjde vás téměř na 9000 Kč.

Autor: Člověk v tísni o.p.s.

V ceně mikropůjček jsou obrovské rozdíly, takže se opravdu vyplatí ji ohlídat. Některé společnosti nabízejí sice přijatelnou úrokovou sazbu, avšak vedle ní účtují i vysoké poplatky. Pokud už si půjčku vzít musím, měl bych se vyhnout společnostem v pravé části grafu, varuje David Borges, analytik a autor Indexu.





Autor: Člověk v tísni o.p.s.

Na webu organizace Člověk v tísni je pod tímto obrázkem interaktivní graf s podrobnějšími výsledku u každého poskytovatele úvěru.

Když nemáte na splátku

Vysoké ceny zboží a služeb a nabobtnalé náklady na bydlení mohou řadu lidí dostat do takových finančních problémů, že jim nepostačí na pokrytí ani celé vlastní příjmy.

Nezřídka sáhnou k půjčkám, a protože v bankách nepochodí, jejich jedinou možností bývají drahé nebankovní půjčky. Ne každá nebankovní společnost je problematická, ale pokud si lidé půjčí peníze s úrokem ve výši stovek procent, často mají problém úvěr splatit a půjčky si prodlužují či si berou další, popisuje analytik typický příklad pádu do dluhové pasti s tím, že jsou podle něj jednorázově splatitelné půjčky pro lidi s nízkými příjmy nevhodné.

Jestliže jsem si nedokázal v minulosti vytvořit aspoň malou finanční rezervu, jaká je šance, že do měsíce splatím celý úvěr i s úroky? Pokud už si tedy musím vzít půjčku, lepší volbou jsou pravidelné splátky na šest či dvanáct měsíců, myslí si Borges.

Jak se zachovají poskytovatelé úvěru v situaci, kdy nemáte na splátku? Uvažujete-li o půjčce, měli byste se pídit i po těchto informacích, ne vždycky je ale snadné je na webu najít. Podle autora Indexu se v tomto ohledu některé společnosti hodně zlepšily a nabízejí možnosti řešení i vysvětlení souvisejících rizik. Naopak pouhou informaci o možnosti prodloužení půjčky vnímáme jako nedostatečnou, zejména proto, že prodloužení nejčastěji nabízejí právě společnosti, které půjčují za vysoký úrok, uvedl Borges a vysvětlil, že praxe ukazuje rostoucí šanci na splacení závazků spíš v případech, kdy věřitel nezatíží dlužníka sankcemi a nabídne třeba rozložení splátky v čase.

Ačkoli se podle něj situace pomalu zlepšuje, řada poskytovatelů shovívavá nebude a raději vám naúčtuje dohodnutý smluvní úrok až do úplného zaplacení pohledávky a vedle toho také úrok z prodlení, sankce a takzvané oprávněné náklady (např. za upomínky). Těší nás, že téměř polovina dotazovaných společností od účtování smluvního úroku po splatnosti již upustila a uplatňuje pouze úrok z prodlení. Jiné společnosti sice účtují oba úroky souběžně, ale vzdaly se zákonné sankce. Řada společností však může využít všechny náklady, které zákon připouští, což je pro klienta v problémech samozřejmě ještě více zatěžující, varuje s odkazem na poskytovatele Rerum Finance nebo Švýcarská půjčka, kde mohou dle nastavených podmínek dodatečné náklady z prodlení přijít i na desítky tisíc korun.

Index reflektuje i to, zda společnosti vymáhají promlčené pohledávky a jestli neprodlužují zákonnou tříletou promlčecí lhůtu. Je zarážející, že mezi tyto společnosti patří s desetiletou promlčecí lhůtou i UniCreditBank, všímá si Borges a připomíná, že pokud dá věřitel k soudu promlčenou pohledávku, dlužníka v takovém případě zachrání námitka, že nárok je již promlčený.

Nenechte si namazat med kolem pusy

Výše úrokové sazby, sankce a celková RPSN by měly být hlavním vodítkem, kterým se bude výběr budoucího věřitele řídit. Bez dalšího se nenechte se nalákat ani na akci první půjčky „zdarma“. Podle Burgese ji nabízí každá třetí nebankovní společnost. Pokud si ji vezmou spotřebitelé, kteří nebudou mít na splacení, které si tak budou muset prodloužit, budou muset přeplatit vysokou částku kvůli vysokému úroku, který poskytovateli úvěru počáteční velkorysost vynahradí.