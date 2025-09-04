Měšec.cz  »  Práce a mzdy  »  Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Příští rok se zvýší i ta minimální. Kolik budou brát uklízeči a kolik specialisté?

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Příští rok se zvýší i ta minimální. Kolik budou brát uklízeči a kolik specialisté?

Gabriela Hájková
Dnes
Doba čtení: 5 minut
3 nové názory

Sdílet

Muž v kravatě v kanceláři ukazuje perem na kalkulačku
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek
Růst průměrné mzdy překvapil ekonomy i centrální banku. Jak se zvyšuje průměrná mzda letos a jak vysoká by měla být pro příští rok? A o kolik vzroste příští rok minimální mzda a nejnižší zaručený plat?

Průměrná mzda se v letošním roce zvýšila tak, že to překvapilo ekonomické experty i centrální banku. V příštím roce vzroste i minimální mzda a nejnižší úrovně zaručeného platu.

Překvapivý růst průměrné mzdy

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda za druhý kvartál letošního roku se meziročně zvýšila více než se očekávalo. Nad očekávání vzrostla i reálná mzda, která už je očištěná o inflaci (zohledňuje, jak nominální mzdu na výplatnici reálně sníží růst cen). Mezičtvrtletně se průměrná mzda zvýšila o 2,2 %. Informace vyplývají z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Ve 2. čtvrtletí 2025 vzrostla průměrná nominální mzda o 7,8 % na 49 402 Kč. Po zohlednění vlivu inflace vzrostla mzda reálně o 5,3 %. Medián mezd vzrostl v tomto období o 7,2 % na 41 115 Kč, okomentovala vývoj mezd Jitka Erhartová, vedoucí oddělení statistiky práce ČSÚ.

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Jde tedy o teoretický průměr, který ale v praxi nevypovídá o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance ani neříká to, že by většina zaměstnanců snad měla mzdu na této úrovni. Strukturální výdělkové statistiky, které mají k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než celostátní průměr, vysvětluje ČSÚ.

Jak upozornil Miroslav Novák, hlavní analytik ze společnosti Citfin – Finanční trhy, reálně vyšla data o průměrné mzdy poměrně výrazně nad prognózou České nároční banky (ČNB), která očekávala, že nominální mzda poroste v tomto období meziročně o 6,7 % a reálná pak o 4,3 % oproti stejnému období minulého roku. Výsledky dále zvyšují pravděpodobnost toho, že bankovní rada ČNB do konce letošního roku již nebude snižovat úrokové sazby, myslí si Novák.

Největší nárůst u mezd byl evidován v odvětví profesních, vědeckých a technických činností (růst o 12,7 %), ve stavebnictví (růst o 11 %) a u činností v oblasti nemovitostí (10,9 %). Nejmenší naopak v oblasti těžby a dobývání (4,8 %), u tzv. ostatních činností (5 %) nebo peněžnictví a pojišťovnictví (5,1 %).

Nejrychleji rostly mzdy nepřekvapivě v Praze (8,2 %), dále pak ale v Moravskoslezském kraji (8,2 %), Jihomoravském kraji (8,1 %) a Pardubickém kraji (8,1 %). Nejpomalejší byl nárůst mezd naopak v Ústeckém kraji (5,6 %), Libereckém kraji (6,4 %) a na Vysočině (6,7 %).

Mzdový růst byl ve druhém čtvrtletí skutečně impozantní. Překonal jak historicky běžné hodnoty, tak i všeobecná očekávání a suverénně i růst samotné české ekonomiky. Zaměstnanci tak momentálně evidentně tahají za výrazně delší konec provazu, a to hlavně v sektoru služeb a stavebnictví. Zde se projevuje silná poptávka a nedostatek kvalifikovaných pracovníků, což tlačí mzdy směrem nahoru, vysvětlil Vít Hradil, hlavní ekonom společnosti Investika s tím, že průměrná mzda rostla znatelně rychleji než ta mediánová (medián mezd dosáhl 41 115 Kč, označuje střední hodnotu uprostřed mzdového rozdělení, kdy polovina hodnot mezd je nižší než medián a druhá polovina je zase vyšší - pozn. red.). To naznačuje, že se lépe dařilo zaměstnancům s vyššími příjmy. 

Reálně se výdělky mezičtvrtletně zvýšily už po deváté v řadě. Reálná kupní síla průměrné mzdy v hrubém vyjádření podle něj aktuálně odpovídá druhému čtvrtletí roku 2019. Pokud porovnáme vývoj čistých mezd, jsou podle Hradila zhruba na úrovni konce roku 2020, tedy na historickém rekordu: Lze tedy konečně konstatovat, že reálný čistý příjem průměrného zaměstnance nikdy v tuzemské historii nebyl vyšší a propad z nevydařeného inflačního období byl vykompenzován. To se ovšem pochopitelně týká těch, kterým zrušení superhrubé mzdy pomohlo, což jsou pouze středně – a vysokopříjmoví pracovníci, upozornil ekonom, podle kterého se bude v průměru za celý letošní rok mzdový růst pohybovat zhruba kolem 7 %.

Minimální mzda v roce 2026

Podle odhadů Ministerstva financí v srpnové makroekonomické predikci bude průměrná hrubá měsíční nominální mzda pro rok 2026 činit 51 497 Kč. Na základě této predikce už je možné stanovit i výši minimální mzdy pro rok 2026. 

Ta by se měla od ledna 2026 zvýšit o 1600 Kč a dosáhnout úrovně 22 400 Kč měsíčně. Tomu odpovídající hodinová sazba při stanovené týdenní pracovní době (40 hodin) bude činit 134,40 Kč. Informace vyplývají ze zprávy Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

Na základě odhadů ministerstva už je možné stanovit také nejnižší úrovně zaručeného platu a rozpětí příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí v platové sféře (MPSV je vyhlásí sdělením ve Sbírce zákonů do 30. září 2025).

Rozpětí výše příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí u zaměstnanců odměňovaných platem odpovídá 5 – 15 % měsíční minimální mzdy. V roce 2026 tedy půjde o částku od 1120 do 3360 Kč měsíčně.

Nejnižší úroveň měsíčního a hodinového zaručeného platu pro zaměstnance ve veřejných službách, správě a pro státní zaměstnance odpovídá: 

  • v 1. skupině prací 1násobek minimální mzdy, tedy 22 400 Kč měsíčně (134,40/hod.),
  • ve 2. skupině prací 1,2násobek, tedy 26 880 Kč měsíčně (161,30 Kč/hod.),
  • ve 3. skupině prací 1,4násobek, tedy 31 360 Kč měsíčně (188,20 Kč/hod.),
  • ve 4. skupině prací 1,6násobek, tedy 35 840 Kč měsíčně (215,10 Kč/hod.).
Vývoj minimální mzdy v roce 2026

Příklady zaměstnání v jednotlivých skupinách prací dle jednotlivých nejnižších úrovní zaručeného platu 

Autor: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zvýšení minimální mzdy vychází z nového valorizačního mechanismu, který má zajistit její předvídatelný a transparentní vývoj. Poprvé se podle něj navyšovala minimální mzda v letošním roce.

V minulosti se rozhodovalo na poslední chvíli, dnes lidé i firmy znají výši minimální mzdy s dostatečným předstihem. Od ledna se zvyšuje na 22 400 Kč, což je další krok k naplnění našeho cíle, aby v roce 2029 dosáhla minimální mzda 47 % průměrné mzdy, uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Podle cíle MPSV by se měl podíl minimální mzdy na průměrné hrubé mzdě průběžně zvyšovat. V roce 2024 činil 41,2 %, v letošním roce přibližně 42,2 % a v tom příštím by měl vzrůst zhruba na 43,4 %. V roce 2029 by měl dosáhnout cílových 47 %. 

Školení pro účetní - podzimní novinky

Vývoj minimální mzdy v roce 2026

 Vývoj minimální mzdy za posledních 11 let

Autor: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Jak se zvyšuje minimální mzda

Minimální mzda se nově navyšuje automaticky podle toho, jak se vyvíjí ekonomické ukazatele. Valorizační mechanismus je navázán na predikci průměrné mzdy v národním hospodářství a na koeficient referující o kupní síle minimální mzdy vzhledem k životním nákladům. Koeficient, kterým se predikce průměrné mzdy násobí, stanovuje vláda nařízením, většinou na období dvou let. (Výsledná částka se následně zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru.) Může ho ale v případě podstatné změny ekonomických podmínek změnit i dříve. 

Koeficient pro letošní rok je ve výši 0,434. Vynásobíme-li ho predikovanou průměrnou mzdou pro příští rok ve výši 51 497 Kč, dostaneme po zaokrouhlení na stovky nahoru právě částku měsíční minimální mzdy pro příští rok 22 400 Kč.

Mechanismus výpočtu minimální mzdy je ukotven v zákoníku práce, stejně jako podmínky stanovení koeficientů pro výpočet minimální mzdy a jejich frekvence. 

Minimální mzda bude v roce 2025 nakonec vyšší, než se čekalo Přečtěte si také:

Minimální mzda bude v roce 2025 nakonec vyšší, než se čekalo

Seriál: Změny a novinky v roce 2026
Přečtěte si všechny díly seriálu Změny a novinky v roce 2026 nebo sledujte jeho RSS
Vstoupit do diskuse (3 názory)

Autor článku

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

A přesně proto je absurdní dneska řešit "kolik musím měsíčně spořit abych měl v důchodu milion" případně "abych měl v důchodu 10 tisíc měsíčně k dobru". Protože za těch 35 let bude možná milion cena jízdního kola a 10 tisíc cena obědu v restauraci..
Skočdopole

Nejžádanější

Komerční sdělení

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Když se místo na banány stála fronta na burgery. Jaký byl příchod světových značek do Česka?
1/10 otázek
Spustit kvíz
Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2025
30. 9. 2025
9:00
Více
Mzdová účtárna v příkladech
9. 10. 2025
9:00
Více
Aktuální problémy uplatňování DPH a změny pro rok 2026
7. 11. 2025
9:00
Více

Z našich webů

Aktuální kurzovní lístek - dne 4. 9. 2025

Dále u nás najdete

Spoření v září: Kam bezpečně s penězi? Přehled nabídek

S Meta je to peklo, ale bez ní to nejde. Jak přežít drahou reklamu?

Které banky zvýhodňují hypotéky na nízkoenergetické domy?

Péče o dítě se začne započítávat do důchodu dalším lidem

Kralupská Dekonta vyvinula linku na recyklaci vysloužilých solárů

Microsoft opravuje chyby, které se objevily v srpnových aktualizacích

Nejoblíbenější DAB+ přijímače u velkých prodejců

Vyznáte se v jedovatých houbách a poznáte je podle fotek?

Lednička potřebuje servis? Řekne si o něj česky

Pokud zákazník při reklamaci zvolí opravu, získá delší záruční dobu

Granko, Kofila, lentilky a další. Tak kdysi vypadaly oblíbené sladkosti

Úniky dat v roce 2025: výrazný pokles, přesto miliony účtů

Spotřeba energie pro AI se rapidně snižuje

Třetina lidí špatně spí. Pomůže kozlík, hořčík či melatonin

Každý Čech sní za rok minimálně jednu Studentskou pečeť

Ledová káva z plechovky propadla: moc tuku a cukru, málo kafe

Polovina e-shopů nekomunikuje s potenciálními zákazníky

STAN: Chceme základní slevu na dani převádět do bonusu

Google si může nechat Chrome, musí se však dělit o data

Vibe coding: AI převrací vývoj software, firmy loví specialisty

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).