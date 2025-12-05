Provoz kryptoměnové burzy není žádný punk. Procesy se zde v porovnání s bankou zas tolik neliší

Provozovat banku a kryptoměnovou burzu je podobnější, než byste možná odhadovali. V obou případech je nutné dodržovat přísné protokoly a bezpečnostní procesy. Jen s tím rozdílem, že banka drží hotovost v trezoru, zatímco Coinmate má aktiva na blockchainu.
O provozu kryptoměnové burzy jsme si v dalším dílu podcastové řady Bitcoin a blondýna povídali s Martinem Košťálem, šéfem rozvoje české burzy Coinmate.
Před tím, než Martin začal pracovat pro českou kryptoměnovou burzu Coinmate, působil v Hello Bank ze skupiny BNP Paribas, která vznikla na základech bývalého poskytovatele úvěrů Cetelem. Martin tu měl na starosti nejprve rozvoj projektového portfolia v ČR a na Slovensku, později působil na pozici IT ředitele pro obě země. Finanční skupina však později rozhodla, že se z některých zemí byznysově stáhne a ČR a Slovensko byly mezi nimi.
Podcast si můžete poslechnout přímo tady:
Martin tak měl příležitost vidět procesy, které probíhají při zavírání banky. Z minulosti přitom měl naopak zkušenosti s tím, jaké to je banku naopak budovat a rozdíl v náročnosti obou procesů ho překvapil:
Zjistil jsem, že je těžší banku zavřít, než ji otevřít. To pro mě bylo velké prozření. Těch důvodů, proč to bylo náročnější, bylo víc. Jednak se tady v Čechách žádná banka posledních 15 let nezavírala, takže se nešlo inspirovat procesy odjinud a ani my, ani regulátor jsme vlastně nevěděli, jak se zavírá banka. Navíc to bylo složité i lidsky. Celá ta banka funguje do určité míry jako fabrika. Jsou tam nějaké pásy, lidi s nimi umí pracovat a teď ze dne na den se najednou ty pásy otočí, jdou druhým směrem a ještě se to musí udělat tak, aby jezdily úplně jinudy. Takže celá organizace se změní ze standardní, liniové na projektovou, co oddělení, to nový projekt a musí se to uřídit. Navíc je nutné se lidsky vypořádat s tím, že každý ví, že za nějakou chvíli bude končit. Vy naopak potřebujete, aby dělali víc než normálně, ale oni vědí, že na konci budou vyhozeni a je tam za tím tedy lidský stres. I s tím se musíte z pohledu managementu vypořádat. Takže to byla velmi zajímavá zkušenost, ale zvládli jsme to.
Banka vs. kryptoměnová burza
Zavřením banky Martin zároveň končil své působení v tradičním finančním světě, protože se následně nadchnul právě pro práci u kryptoměnové burzy Coinmate. Zpočátku byl překvapený, že se od sebe banka a kryptoměnová burza z hlediska bezpečnostních procesů a různých protokolů zas tolik neliší:
Když jsem se víc dostal do těch procesů, tak jsem zjistil, že jediný rozdíl (v uvozovkách) je, že banky hlídají cash v trezoru, a my hlídáme aktiva na blockchainu.
Procesy kolem jsou podle něj v řadě ohledů podobné, protože i kryptoměnová burza může mít jen klienty, jejichž identifikace prošla ověřením, musí dodržovat procesy v rámci AML (anti-money-laundering) a musí dbát na vysokou úroveň zabezpečení. A cílem je, aby zkušenost klienta, když pracuje s Coinmate, byla obdobná, jako když pracuje se svým internetovým bankovnictvím. Aby si otevřel aplikaci, podíval se na zůstatek a mohl si nakoupit nějaká aktiva, o která se mu staráme. Takže jak z pohledu procesů, systémů i robustnosti je to velmi podobné jako ta banka.
Vítaná regulace
Ačkoli spousta bitcoinerů i subjektů, které poskytují služby spojené s kryptoměnami vnímá regulace jako něco špatného, Tomáš Krause, provozovatel portálu Bitcoinvkapse poukázal na to, že jiné firmy z této oblasti na regulace naopak čekaly. Měly bez nich totiž spoustu problémů, například kvůli nedůvěře ze strany bank. Pro ty bude regulace a získání licence signálem větší kredibility.
Regulace odmítají bitcoineři, kteří chtějí zůstávat mimo systém, používají bitcoin spíš jako platidlo a při jeho pořizování se vyhýbají nákupům s KYC protože nechtějí, aby kdokoli ovlivňoval jejich soukromé vlastnictví. Ti z logiky věci mezi klienty burzy Coinmate většinou nepatří.
Klienti burzy naopak mohou v regulaci spatřovat výhodu například v tom smyslu, že regulátor za ně prověří, že daný subjekt, u kterého krypto nakupují a možná i uchovávají, má procesy z hlediska bezpečnosti správně nastavené.
Naše firma má 40 lidí a poměrně robustní procesy, aby to celý fungovalo. Ale existovaly například i podvodné směnárny, které kryptoměny reálně ani nenakupovaly, jenom vám ukazovaly virtuální nákupy a ve skutečnosti vám vlastně kradly peníze. Ten regulátor by měl zajistit, aby se tohle nestávalo, popsal Košťál, podle kterého je neméně důležitý i fakt, že regulátor dohlédne na to, aby subjekty na trhu, které drží pro klienty aktiva v úschově, to dělaly bezpečně a nemohly s nimi nakládat, jak se jim zlíbí.
Coinmate byla v ČR první entita, která požádala o povolení k činnosti podle regulace MiCA. Podle Martina za tím stála rok a půl dlouhá příprava, asi 500 dokumentů a tisíce a tisíce stránek. Do poloviny příštího roku nyní běží přechodné období, kdy mají subjekty podnikající v tomto prostředí čas na to povolení získat.
Dále se v tomto dílu bavíme například o tom, jak Martin vnímal bitcoin, když ještě pracoval v bance a jak se jeho pohled měnil, když do světa kryptoměn začal pronikat hlouběji. Rozebíráme i to, co je to regulace Travel Rule, jak v praxi kryptoburza uchovává aktiva klientů nebo co si myslí o nákupu bitcoinů centrální bankou.
Podcast serveru Měšec.cz najdete na všech hlavních platformách – Spotify, Apple Podcasts i dalších. Sledovat můžete také náš kanál na YouTube, kam budeme jednotlivé epizody dávat.
