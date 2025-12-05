Měšec.cz  »  Spotřebitel  »  Provoz kryptoměnové burzy není žádný punk. Procesy se zde v porovnání s bankou zas tolik neliší

Provoz kryptoměnové burzy není žádný punk. Procesy se zde v porovnání s bankou zas tolik neliší

Gabriela Hájková
Dnes
Doba čtení: 5 minut
Autor: Měšec.cz s využitím DALL-E
Rozdíl mezi bankou a kryptoměnovou burzou je menší, než byste si představovali. Jaká bezpečnostní pravidla zajišťují, abyste nepřišli o krypto, které na burze máte uložené?

Provozovat banku a kryptoměnovou burzu je podobnější, než byste možná odhadovali. V obou případech je nutné dodržovat přísné protokoly a bezpečnostní procesy. Jen s tím rozdílem, že banka drží hotovost v trezoru, zatímco Coinmate má aktiva na blockchainu.

O provozu kryptoměnové burzy jsme si v dalším dílu podcastové řady Bitcoin a blondýna povídali s Martinem Košťálem, šéfem rozvoje české burzy Coinmate. 

Zavřít banku je těžší, než ji otevřít

Před tím, než Martin začal pracovat pro českou kryptoměnovou burzu Coinmate, působil v Hello Bank ze skupiny BNP Paribas, která vznikla na základech bývalého poskytovatele úvěrů Cetelem. Martin tu měl na starosti nejprve rozvoj projektového portfolia v ČR a na Slovensku, později působil na pozici IT ředitele pro obě země. Finanční skupina však později rozhodla, že se z některých zemí byznysově stáhne a ČR a Slovensko byly mezi nimi.

Podcast si můžete poslechnout přímo tady:

Provoz kryptoměnové burzy není žádný punk. Procesy se zde v porovnání s bankou zas tolik neliší
Provoz kryptoměnové burzy není žádný punk. Procesy se zde v porovnání s bankou zas tolik neliší
0:00/

Martin tak měl příležitost vidět procesy, které probíhají při zavírání banky. Z minulosti přitom měl naopak zkušenosti s tím, jaké to je banku naopak budovat a rozdíl v náročnosti obou procesů ho překvapil: Zjistil jsem, že je těžší banku zavřít, než ji otevřít. To pro mě bylo velké prozření. Těch důvodů, proč to bylo náročnější, bylo víc. Jednak se tady v Čechách žádná banka posledních 15 let nezavírala, takže se nešlo inspirovat procesy odjinud a ani my, ani regulátor jsme vlastně nevěděli, jak se zavírá banka. Navíc to bylo složité i lidsky. Celá ta banka funguje do určité míry jako fabrika. Jsou tam nějaké pásy, lidi s nimi umí pracovat a teď ze dne na den se najednou ty pásy otočí, jdou druhým směrem a ještě se to musí udělat tak, aby jezdily úplně jinudy. Takže celá organizace se změní ze standardní, liniové na projektovou, co oddělení, to nový projekt a musí se to uřídit. Navíc je nutné se lidsky vypořádat s tím, že každý ví, že za nějakou chvíli bude končit. Vy naopak potřebujete, aby dělali víc než normálně, ale oni vědí, že na konci budou vyhozeni a je tam za tím tedy lidský stres. I s tím se musíte z pohledu managementu vypořádat. Takže to byla velmi zajímavá zkušenost, ale zvládli jsme to.

Banka vs. kryptoměnová burza

Zavřením banky Martin zároveň končil své působení v tradičním finančním světě, protože se následně nadchnul právě pro práci u kryptoměnové burzy Coinmate. Zpočátku byl překvapený, že se od sebe banka a kryptoměnová burza z hlediska bezpečnostních procesů a různých protokolů zas tolik neliší: Když jsem se víc dostal do těch procesů, tak jsem zjistil, že jediný rozdíl (v uvozovkách) je, že banky hlídají cash v trezoru, a my hlídáme aktiva na blockchainu.

Procesy kolem jsou podle něj v řadě ohledů podobné, protože i kryptoměnová burza může mít jen klienty, jejichž identifikace prošla ověřením, musí dodržovat procesy v rámci AML (anti-money-laundering) a musí dbát na vysokou úroveň zabezpečení. A cílem je, aby zkušenost klienta, když pracuje s Coinmate, byla obdobná, jako když pracuje se svým internetovým bankovnictvím. Aby si otevřel aplikaci, podíval se na zůstatek a mohl si nakoupit nějaká aktiva, o která se mu staráme. Takže jak z pohledu procesů, systémů i robustnosti je to velmi podobné jako ta banka.

Vítaná regulace

Ačkoli spousta bitcoinerů i subjektů, které poskytují služby spojené s kryptoměnami vnímá regulace jako něco špatného, Tomáš Krause, provozovatel portálu Bitcoinvkapse poukázal na to, že jiné firmy z této oblasti na regulace naopak čekaly. Měly bez nich totiž spoustu problémů, například kvůli nedůvěře ze strany bank. Pro ty bude regulace a získání licence signálem větší kredibility.

Regulace odmítají bitcoineři, kteří chtějí zůstávat mimo systém, používají bitcoin spíš jako platidlo a při jeho pořizování se vyhýbají nákupům s KYC protože nechtějí, aby kdokoli ovlivňoval jejich soukromé vlastnictví. Ti z logiky věci mezi klienty burzy Coinmate většinou nepatří. 

Klienti burzy naopak mohou v regulaci spatřovat výhodu například v tom smyslu, že regulátor za ně prověří, že daný subjekt, u kterého krypto nakupují a možná i uchovávají, má procesy z hlediska bezpečnosti správně nastavené. Naše firma má 40 lidí a poměrně robustní procesy, aby to celý fungovalo. Ale existovaly například i podvodné směnárny, které kryptoměny reálně ani nenakupovaly, jenom vám ukazovaly virtuální nákupy a ve skutečnosti vám vlastně kradly peníze. Ten regulátor by měl zajistit, aby se tohle nestávalo, popsal Košťál, podle kterého je neméně důležitý i fakt, že regulátor dohlédne na to, aby subjekty na trhu, které drží pro klienty aktiva v úschově, to dělaly bezpečně a nemohly s nimi nakládat, jak se jim zlíbí.

Coinmate byla v ČR první entita, která požádala o povolení k činnosti podle regulace MiCA. Podle Martina za tím stála rok a půl dlouhá příprava, asi 500 dokumentů a tisíce a tisíce stránek. Do poloviny příštího roku nyní běží přechodné období, kdy mají subjekty podnikající v tomto prostředí čas na to povolení získat.

Dále se v tomto dílu bavíme například o tom, jak Martin vnímal bitcoin, když ještě pracoval v bance a jak se jeho pohled měnil, když do světa kryptoměn začal pronikat hlouběji. Rozebíráme i to, co je to regulace Travel Rule, jak v praxi kryptoburza uchovává aktiva klientů nebo co si myslí o nákupu bitcoinů centrální bankou.

Podcast serveru Měšec.cz najdete na všech hlavních platformách – Spotify, Apple Podcasts i dalších. Sledovat můžete také náš kanál na YouTube, kam budeme jednotlivé epizody dávat.

Baví vás Bitcoin a blondýna? Můžete nás jednoduše podpořit. Stačí, když nás budete poslouchat v podcastových aplikacích nové generace, jako je Fountain. Co umí? Během poslechu podcastu posílají mikroskopické částky (např. 10 haléřů za minutu poslechu) autorům. Samozřejmě v bitcoinech a přes Lightning Network. Odkaz na tyto podcastové aplikace najdete na webu bitcoinablondyna.cz. Děkujeme.

