Pronajímatel může zadržet věci nájemce, který mu dluží. Jak je to ale s majetkem jiných osob, které zde jsou?

To, že věřitel za zákonných podmínek zadrží věci svého dlužníka a ponechá si je za účelem vynucení úhrady své pohledávky motivuje dlužníka k tomu, aby svůj dluh dobrovolně uhradil. Dlužník je motivován k zaplacení dluhu předně tím, aby mu byly vráceny jeho věci. Pokud to na dlužníka zabere, tak ani nemusí věřitel jeho věci zpeněžovat, prodávat někomu jinému. Takovéto zabavení majetku dlužníka věřitelem nazýváme uplatněním zadržovacího práva.
Věřitel má při něm jistotu, že pokud dlužník dluh neuhradí nebo uhradí jen částečně, tak bude moci uspokojit svou pohledávku z výtěžku jejich prodeje.
Je ale na místě pamatovat na to, že zpeněžení zadržených věcí má přísné podmínky, a tak není pro věřitele snadné dostat se k penězům z jejich prodeje resp. takový prodej uskutečnit.
Za jakých podmínek může věřitel prodat zabavené věci dlužníka, jsme vysvětlovali již dříve.
Věřitel však má možnost dosáhnout zaplacení dluhu ze zadržené věci, aniž by musel spoléhat na to, že se domůže úhrady z majetku (z jiného majetku) dlužníka (v rámci exekuce, insolvenčního řízení atp.).
Dvě úpravy zadržovacího práva v jednom zákoně
Podle § 1395 odst. 1 občanského zákoníku (o. z.) ten, kdo má povinnost vydat cizí movitou věc, kterou má u sebe, může ji ze své vůle zadržet k zajištění splatného dluhu osoby, jíž by jinak měl věc vydat. Jde o již zmíněné zadržovací právo.
Ještě je speciálně upraveno zadržovací právo pro nájemní vztahy: Podle § 2234 o. z. pronajímatel má právo na úhradu pohledávky vůči nájemci zadržet movité věci, které má nájemce na věci nebo v ní.
Zadržovací právo pronajímatele (ve vztahu k věcem nájemce dle § 2234 o. z.) je speciální ve vztahu k obecné úpravě zadržovacího práva (obsažené v § 1395 a násl. o. z.). Toto právo svědčí pronajímateli na úhradu pohledávky (mající původ v daném nájemním vztahu) vůči nájemci. Má jej tedy pronajímatel ve vztahu k věcem nájemce.
Jak je to s věcmi jiných osob? Může i ty pronajímatel zabavit?
Byť je smyslem speciální úpravy zadržovacího práva v nájemním poměru ve prospěch pronajímatele posílení jeho pozice (vůči nájemci), tak je třeba zvažovat i ochranu práv třetích (dalších) osob na takovém nájemním poměru (a jeho průběhu) nezúčastněných.
Jinak řečeno: Je nutno respektovat (chránit) vlastnická práva třetích osob k movitým věcem nacházejících se na nebo v pronajaté věci. Nelze připustit, aby takové osoby byly uplatněním tohoto zvláštního zadržovacího práva dotčeny (na svém vlastnickém právu; a pronajímatel se tak „vyhnul“ podmínkám obecného zadržovacího práva). Co to znamená v praxi?
Právní úprava účinná do 31. 12. 2013, tedy v předchozím, zrušeném občanském zákoníku (obč. zák.), ovšem zabavení věcí jiných osob než dlužníka do určité míry připouštěla. Podmiňovala (omezené) zadržení věci pronajímatelem (pro pohledávku na nájemném vůči nájemci) tím, že jde o věc nájemce nebo osoby, která s ním žila ve společné domácnosti. Připouštěla tak sice zadržení věci, která nepatřila nájemci, ale jen ohledně uvedeného okruhu třetích osob, jež měly k samotnému nájemci (z povahy svého postavení osoby spolužijící ve společné domácnosti) užší vztah – viz § 672 odst. 2 věty druhé zrušeného obč. zák. Ostatně neplnění povinnosti nájemcem hradit nájemné také do určité míry dopadalo na poměry těchto osob (bylo to připuštěno proto, že např. přispívaly na úhradu nájemného atp.).
Kdy nesmí věřitel zadržet dlužníkovu věc
Nicméně nyní, když platí současný (nový) občanský zákoník, je tomu tak, že věřitel nesmí zadržet cizí movitou věc (kterou má u sebe), tedy jinou než dlužníkovu věc, nejen tehdy, zmocnil-li se jí násilně nebo lstí (anebo jiným obdobně extrémním způsobem), ale ani tehdy, má-li ji u sebe jinak „neprávem“.
Tyto základní principy zadržovacího práva a kdy jej nelze použít, jsme si vysvětlili již dříve.
Proč věřitel nesmí zabavit věc někoho jiného, i když je umístěna v předmětu nájmu
Nelze tak připustit, aby (podle § 2234 o. z.) mohl pronajímatel zadržovací právo uplatnit též k (movitým) věcem třetích osob (jež nájemce umístil či s jeho souhlasem byly umístěny) v nebo na předmětu nájmu.
To by pak zadržovací právo dopadalo např. i na situace, kdy zákazník svěří svou movitou věc podnikateli – nájemci provozovny např. k opravě, úschově apod. (auto do servisu, boty do opravny, obraz za účelem jeho prodeje apod.), aniž má vůbec nějaké informace o samotné existenci a konkrétním obsahu nájemního poměru, natož (ne)plnění povinností nájemce z něj vůči pronajímateli.
Byť by zadržení věcí třeba zákazníků, kteří by na nájemce tlačili, aby jim je vrátil, motivovalo nájemce k úhradě dluhu vůči pronajímateli, neměl by vlastník zadržené věci – zákazník k dispozici efektivní možnost obrany proti zadržení své věci pronajímatelem, kterému dluží nájemce. To by odporovalo bezproblémovému provozování obchodu a služeb, vyložil Nejvyšší soud ČR v rozsudku ze dne 22. 10. 2025 (spis. zn. 26 Cdo 2057/2025).
Případ z praxe
Nejvyšší soud řešil případ, kdy Městská část Praha 8 zabavila v rámci zadržovacího práva věci nadnárodní firmy umístěné v provozovně nájemce (jemu propůjčené firmou jako provozovateli restauračního podniku), kterému městská část pronajala své prostory.
Soudy všech stupňů, které se sporem zabývaly, vyhověly žalobě firmy na vydání zabavených věcí, které nepatří dlužícímu nájemci, ale firmě. (A to firma – asi po negativních zkušenostech z jiných případů - nadto raději pro přesnost výslovně označila svůj majetek nápisem, že patří jí a ne tomu, komu jej propůjčila do provozovny). Městská část spor prohrála, jen zbytečně vynaložila náklady na vedení sporu (palmáre pro advokáta) a ještě musí uhradit náklady řízení vynaložené protistranou.
Rozsah zadržovacího práva pronajímatele
Ustanovení § 2234 o. z. [a v něm užitý pojem „movité věci, které má nájemce na (pronajaté) věci nebo v ní"] je nutno vykládat tak, že pronajímatel může zadržovací právo uplatnit a zadržovací právo může vzniknout pouze k věcem patřícím přímo nájemci (ve vlastnictví nájemce).
Případné hledisko „dobré víry“ pronajímatele, že věc patří nájemci, při uplatnění a vzniku zadržovacího práva k ní není významné.
Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 10. 2025 (spis. zn. 26 Cdo 2057/2025).