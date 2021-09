Produktové novinky: co je nového ve světě financí

Penzijko od České spořitelny sjednáte přes bankovní identitu

ČS penzijní společnost nově nabízí klientům všech bank možnost sjednat si doplňkové penzijní spoření přes bankovní identitu. Při online sjednání penzijka pomocí bankovní identity odpadá nutnost nahrát dva doklady totožnosti a výpis z účtu. Klient zároveň nemusí vyplňovat ani řadu osobních údajů, které se automaticky nahrají po ověření bankovní identitou.

Direct má virtuálního asistenta Tondu

Direct pojišťovna nově využívá v rámci asistenčních služeb pro auta také virtuálního operátora Tondu. Ten má proces objednání služby urychlit například v případě bouračky nebo píchlé pneumatiky. Pojišťovna nyní bude zjišťovat zpětné vazby klientů a podle toho systém ladit a po třech měsících se rozhodne, zda robota zařadí do svých služeb natrvalo.

Přes Sodexo seženete letenky či ubytování za benefity

Stravenková společnost Sodexo spustila portál Cestuj s benefity, který umožňuje kupovat letenky za benefity. Na webu si vyberete, kde chcete nakoupit, zvolíte hodnotu poukazu a následně zaplatíte přes platební bránu Sodexo. V současnosti portál nabízí pro cestování možnost zakoupit poukazy Letuška.cz a BeRider a pro ubytování ehotel.cz. V dohledné době by měla být sekce cestování doplněna o poukazy společnosti Driveto a Kiwi.com a sekce ubytování o možnost spa.cz, Amazing Places nebo Booking.com.

Nová pojistka Air Bank může vykompenzovat zdražení hypotéky

Air Bank nabízí nové pojištění schopnosti splácet hypotéku. Klienti, kteří si ho od 6. srpna 2021sjednají, získají slevu z úrokové sazby k hypotéce ve výši 0,15 procentního bodu. Banka zároveň od 6. srpna zvýšila sazby u hypoték o 0,2 procentního bodu. Po započtení slevy za pojištění je možné u banky získat sazbu od 2,34 % ročně (2,49 % ročně bez slevy). U nově převedených hypoték z jiných bank do Air Bank pak sazba začíná na 2,14 % ročně. I tato sazba už ale v sobě má započtenou slevu na pojistku. Pro přecházející klienty bez pojistky tedy činí 2,29 % ročně.

Air Bank však opět hypotéky zdraží.

Moneta umožní sjednání dalších produktů přes bankovní identitu

MONETA Money Bank od října umožní využití bankovní identity při online sjednávání dalších svých produktů. Ta nahradí čtyři kroky původního klasického online ověření. Už nebude nutné skenovat občanku a druhý doklad totožnosti, dělat selfie obličeje a zasílat potvrzující platbu na nově založený účet.

KB Penzijní společnost přidá k dětskému penzijku 1000 Kč

KB Penzijní společnost bude do konce roku ke každé smlouvě doplňkového penzijního spoření sjednané dětem či vnoučatům dávat odměnu 1000 Kč. Akce platí pro nové smlouvy uzavřené do 31. prosince 2021 s měsíčním příspěvkem minimálně 500 Kč.

Nové pojištění od Directu pokryje rizika na stanovenou hodnotu stavby či domácnosti

Direct pojišťovna v srpnu oznámila spuštění nového pojištění majetku. Klienty bude pojišťovat u všech rizik vždy na hodnotu stavby nebo domácnosti, nebude aplikovat žádná maxima limitů, která se používala např. u rizika zatečení vody nebo poškození spotřebičů zkratem. Pojišťovna také ve větší míře zruší vyplácení škod v časových cenách (tedy se snižování pojistného o amortizaci) a ve většině případů bude proplácet plnění v nových cenách.

Nově založený spořák od Trinity Bank s akční sazbou

Trinity Bank u svého spořicího účtu Výhoda+ s narozeninovou sazbou zvýšila dočasně úrok na 1,08 % p.a. Uvedené bonusové zhodnocení můžete získat při zřízení nového účtu a nově vložených prostředcích v minimální výši 100 000 Kč. Bonusová sazba se vztahuje na celou výši zůstatku a banka ji garantuje minimálně do 31. 12. 2021. Akce se mohou zúčastnit noví i stávající klienti. Nebonusová úroková sazba u spořáku Výhoda+ činí 0,21 % ročně.

Raiffeisen investiční společnost nabídne svůj realitní fond dalším investorům

Raiffeisen realitní fond získal do portfolia pátou nemovitost, která je rozšířením stávajícího objektu Galerie Písek. Fond se připravuje na další akvizice. Proto bude od 9. do 31. srpna 2021 nabízen na pobočkách Raiffeisenbank novým investorům. Vstupní poplatek činí 1,5 %. Výstupní poplatek pak 3 % z odkupované částky, pokud byly podílové listy drženy 3 roky nebo méně, poté 0 %.

Expobank zvýšila úročení na běžném účtu

Expobank od 1. září zvýšila úrok na běžném účtu Neo na 0,75 % ročně. Sazba se bude vztahovat na celý zůstatek na účtu. Změna bude platit pro nově založené i stávající účty.

Vodafone nabízí k pevnému internetu zlevněná mobilní neomezená data

Vodafone nabízí zvýhodněnou cenu datových tarifů mobilního internetu v případě, že si je sjednáte k internetu na doma. Operátor zvýhodní tarif Neomezený Basic, který samostatně stojí 599 Kč měsíčně. Při kombinaci s pevným internetem nově vyjde na 499 Kč. Rychlost poskytovaného připojení činí 2 Mb/s. Vyšší rychlost v kombinaci s pevným internetem může nabídnout tarif Neomezený Super, který obvykle stojí 799 Kč měsíčně, ale v kombinaci vyjde o stovku levněji. Tarif Neomezený Premium (5G rychlost neomezeně) operátor standardně zpoplatňuje 1199 Kč za měsíc. V kombinaci vyjde na 999 Kč měsíčně.

V appce Equa bank můžete hledat příjemce platby i podle fotky

Mobilní aplikace Equa bank od srpna nabízí přehlednější vytváření seznamů adresátů plateb. Klienti si k nim nově mohou do adresáře pro snazší orientaci vkládat také fotky nebo si je mohou libovolně pojmenovat. Nový kontakt na příjemce platby si vytvoříte z historie transakcí nebo zadáním čísla účtu příjemce a přiřazením jména a fotografie. V aplikaci je také nově k dispozici tlačítko, přes které můžete vygenerovat PDF potvrzení o provedení platby.

ČSOB vyplatí mladým klientům za otevření účtu tisícovku

ČSOB všem mladým klientům ve věku od 18 do 30 let vyplatí za otevření běžného účtu jednorázovou odměnu 1000 Kč. Podmínkou je se nejpozději do 30 dnů ode dne založení účtu přihlásit do mobilní aplikace ČSOB Smart a zároveň provést jednu platbu debetní kartou v jakékoli výši. Akce trvá do konce října 2021. Klient se po založení nového účtu také automaticky dostává do slosování o iPhone 13. Výherci mobilů se losují každou středu od 15. září do 3. listopadu 2021.

Fio banka otevřela třetí hypoteční centrum v Ostravě

Fio banka otevřela v Ostravě svou třetí pobočku specializovanou výhradně na hypoteční úvěry. Vyřídíte zde novou hypotéku nebo refinancování. Hypoteční centrum se nachází v prvním patře nad současnou pobočkou v Nádražní ulici.

MONETA Money Bank nově nabízí pojištění věcí, karet a internetových rizik

MONETA Money Bank nově nabízí pojištění cenností, karet, elektroniky a telefonů od pojišťovny BNP Paribas Cardif. Pojistka kryje riziko ztráty těchto osobních věcí, odcizení peněz nebo zneužití platebních prostředků.

Alza.cz začíná doručovat do zaparkovaných aut

Alza.cz začíná doručovat objednávky do kufrů aut. Službu pod názvem Doručení do mého automobilu mohou využívat registrovaní zákazníci e-shopu, kteří vlastní auto značky Škoda vyrobené v roce 2019 nebo později, s výjimkou vozů Enyaq iV, Kamiq a Scala. U nich bude podle Alzy služba zpřístupněna později.

MONETA oseká sazebník. Zvýšeným poplatkům se většinou můžete vyhnout

MONETA Money Bank od listopadu změní ceník. Banka ho zkrátí a zjednoduší, některé poplatky pospojuje, jiné škrtne. Některé služby ale zdraží. Jde o ty, které mají elektronickou alternativu, takže se klienti budou moci poplatku vyhnout.

Za založení účtu u ČSOB přes Mall.cz získáte kupon na nákup v hodnotě 2000 Kč

Klienti, kteří si založí běžný účet u ČSOB Plus Konto online přes Mall.cz, získají voucher na nákup v tomto internetovém obchodě v hodnotě 2000 Kč. Zájemci mají na výběr možnost založení Plus Konta se standardní debetní kartou nebo se sportovní kartou vybraných sportovních klubů (FK Dukla Praha, FC Baník Ostrava, FK Mladá Boleslav, FC Viktoria Plzeň a FC Slovan Liberec a v hokejovém zase HC Motor České Budějovice, HC Verva Litvínov, HC Kometa Brno a HC Dynamo Pardubice).