Produktové novinky v lednu: Se dvěma bankami si už vyzvednete e-recept

Přihlašování do Portálů státní správy je od ledna výrazně jednoduší a bezpečnější. Alespoň tedy pro ty, kteří mají účet u České spořitelny nebo ČSOB. Brzy k nim přibude i Komerční banka a další bankovní subjekty. Nejvíce novinek tento měsíc představila Komerční banka.

Air Bank: nižší úrokové sazby na spoření

Air Bank sníží od 1. dubna 2021 úrokovou sazbu na svých spořicích účtech vedených v českých korunách. U vkladů do 250 tisíc korun půjde o snížení o 0,2 %. Místo zhodnocení úspor ve výši 0,60 tak bude banka od 1. dubna 2021 nabízet úrok 0,40 %. Pro vyšší vklady od 250 tisíc do 1 milionu korun zůstává bonusová sazba 0,1 % p.a.

Banka o 3 měsíce prodloužila nabídku na bezúročný kontokorent

Nabídka pro nově sjednaný kontokorent u Air Bank pokračuje, banka ji prodloužila o tři měsíce. Stejná akční nabídka běžela od října loňského roku. Sjednání služby je bez poplatků, výše úvěrového rámce je od 5000 do 50 000 korun.

Proplatí některé poplatky spojené s převedením hypotéky

Kromě toho má Air Bank do 31. března 2021 akci spojenou s převodem hypotéky. Jestliže si převedete svou stávající hypotéku do Air Bank, umožní vám banka zpětné proplacení poplatků, které souvisejí s převedením půjčky na bydlení, a to až do výše 10 500 korun. Jde o poplatky spojené s katastrem nemovitostí a odhadem ceny nemovitosti, případně administrativními náklady.

Air Bank a BNP Paribas mají nové pojištění schopnosti splácet půjčku

BNP Paribas Cardif Pojišťovna a Air Bank představily nové pojištění schopnosti splácet půjčku. Pojištění je připravené na míru pro klienty této banky a pojišťuje 6 různých rizik.

Česká spořitelna: půjčka do měsíce bez poplatků i úroků

Česká spořitelna nabízí od 11. ledna 2021 půjčku na zkoušku . Jestliže uzavřete novou půjčku nebo si navýšíte svůj stávající úvěr v termínu od 11. ledna do 28. února 2021, můžete jej do 30 dnů od podpisu smlouvy kdykoliv vrátit bez úroků a poplatků. Půjčit si můžete od 2 tisíc korun do 2,5 milionu korun.

ČSOB: podporuje bankovní identitu

ČSOB umožňuje přihlašování do Portálů státní správy prostřednictvím údajů, které klienti banky používají při přihlášení ke svému bankovnictví. Jde o takzvanou bankovní identitu (ČSOB Identitu), již zná pouze uživatel. Banka oznámila, že ke 13. 1. 2021 ukončila testovací provoz a oficiálně službu spustila. Pokud patříte k jejím klientům, můžete si nyní po přihlášení do Portálu státní správy například ověřit platnost svých dokladů, nahlédnout do bodového systému řidiče, vyzvednout e-recept nebo založit datovou schránku.

Bankovní identitu k prokázání totožnosti při vstupu do Portálu občana spustila už během prvního týdne roku také Česká spořitelna. Během ledna banka aktivovala Bankovní IDentitu pro 1,8 milionu klientů, kteří ji až dosud využívali výhradně k přihlašování do internetového bankovnictví George.

Komerčka: také umí bankovní identitu

Komerční banka zahájila v pondělí 25. ledna 2021 pilotní provoz Bankovní identity. Do 7. února 2021 jej budou testovat desítky zaměstnanců banky. Pro běžné uživatele se systém spustí na konci února.

Bližší informace o bankovní identitě najdete v článku Na úřad i do banky budou stačit jedny přihlašovací údaje.

Equa bank: fond se zaměřením na zdravotnictví

Equa bank přidala do své nabídky akciový fond NN (L) Health Care (ISIN LU0119209004). Ten investuje do společností, které podnikají v odvětví zdravotnického vybavení a služeb, výzkumu, vývoje, výroby a prodeji léků či biotechnologických produktů.

Hello bank: operativní leasing pro soukromé osoby

Hello bank! své služby nově rozšířila o operativní leasing pro soukromé osoby, tedy nepodnikatele. Banka přímo leasing neposkytuje, na službě spolupracuje se sesterskou společností ARVAL, které se na operáky specializuje. Služba byla bankou spuštěna koncem roku 2020. Pokud si z nabídky banky nevyberete, připraví ji vám na míru.

J&T Banka: mírně mění podmínky

J&T Banka přestala od 18. ledna 2021 pro termínované vklady soukromých osob retailového bankovnictví používat označení Clear Deal (v překladu čistá/jasná/transparentní dohoda ). Změna souvisí s novým úrokovým lístkem, který zveřejnila. Nyní tak jde o standardní termínovaný vklad, jak v názvu, tak funkčností. Banka zároveň sjednotila úrokové lístky. Už má jen jeden pro všechny klienty z řad soukromých osob. Tedy bez ohledu na to, zda patří do segmentu prémiového, nebo drobného bankovnictví.

Komerční banka: nová doména pro internetové bankovnictví

Doména mojebanka.cz od Komerční banky, která sloužila pro přihlašování do internetového bankovnictví, skončila. Změna nastala v noci z pátku 22. ledna na sobotu 23. ledna 2021, kdy banka přesunula služby přímého bankovnictví na doménu kb.cz.

Nově bude přihlášení probíhat na internetových adresách:

Banka spustila web pro API služby

Komerční banka spustila novou generaci portálu Otevřeného bankovnictví, kterým chce pokračovat v transformaci banky do otevřené digitální platformy. Banka tím chce kombinovat současné trendy tzv. Bank-as-a-Platform a Bank-as-a-Service rozšířené o služby Bankovní identity.

Spořicí účet s 3 % ročně je zpět

Jak jsme vás informovali už na začátku ledna, Komerční banka má nyní akci na spoření. Musíte u ní mít ale běžný účet, avšak bez investiční historie. Tj. pokud jste už u Komerčky investovali, akční nabídka pro vás neplatí.

Akce trvá od 1. 1. 2021 až do 30. 6. 2021. Pokud si založíte spořicí konto Bonus Invest, bude vám banka úročit vklady do výše 3 milionů korun úrokem 3 % p.a., a to po celý rok 2021. Ovšem pouze tehdy, když stejnou, případně vyšší částku investujete do vybraných fondů.

Banka nově spolupracuje s Direct Fidoo

Komerční banka nově, od ledna 2021, spolupracuje se společností Direct Fidoo, která se specializuje na digitalizaci procesu zpracování a vyúčtování firemních výdajů. Banka díky tomu svým klientům nabídne aplikaci společnosti za zvýhodněných podmínek. Prostřednictvím předplacených karet Fidoo mohou klienti Komerční banky poslat peníze na dálku komukoliv ve firmě a zbavit se tak manipulace s hotovostí. Současně systém umožňuje zaplatit kartou jakýkoliv výdaj a vyfotit účtenku fotoaparátem chytrého telefonu.

Komerční banka s KB Pojišťovnou nabízí nový fond pro životní pojištění

Komerční banka společně s KB Pojišťovnou spustily v rámci pojištění Vital Invest nový zajištěný fond Protective 11 (ISIN XS2175939649). Slibují zhodnocení až 20 % a současně garantovanou návratnost až 98 % z investice. Fond, který je určený novým i stávajícím investorům, si můžete sjednat až do 9. dubna 2021 (nebo do vyprodání fondu). Jeho splatnost je šest let.

Telefonní bankovnictví Expresní linka už nebude nonstop

Během koronakrize telefonní bankovnictví Komerční banky, pod názvem Expresní linka, funguje jen od 6 do 22 hodin denně. (Před ní byla přitom linka nepřetržitá.) A to se už nezmění. Vyplývá to z návrhu nových obchodních podmínek banky, které budou platit od 30. března 2021. Služba zůstane k dispozici denně od 6 do 22 hodin z důvodu nižší vytíženosti služby v nočních hodinách , uvádějí nové podmínky.

mBank zlevňuje hypotéky. Nabídka je ale časově omezená

mBank snížila od 11. ledna 2021 úrokové sazby u účelové mHypotéky s fixací na pět let. Akce je časově omezená, trvá do 28. února 2021. Levněji pořídíte úvěry v pásmu od 80 % do 90 % LTV, což znamená, že žádáte o hypotéku a máte naspořeno 20 % nebo 10 % z celkové ceny nemovitosti. Úrokovou sazbu banka snížila z 2,64 % na 2,19 %.

Liška má (opět) akce

Pokud si u Českomoravské stavební spořitelny („Liška“) sami sjednáte stavební spoření, můžete využít nabídky za získání nových klientů stavební spořitelně. Funguje to tak, že jakmile si sjednáte novou smlouvu, získáte unikátní odkaz pro známé a přátele . Pokud si přes něj sjednají stavebko, vy získáte provizi 500 korun. Ta vám bude připsána na vaše stavební spoření do konce července 2021.

Mezi základní podmínky patří, že sjednat stavební spoření u ČMSS na doporučující smlouvu je nutné do 31. března 2021. Dále do 31. května 2021 musí být na účet doporučené smlouvy vloženo nejméně 1 % z cílové částky.

Spořitelna rozdává i další bonusy. Získat můžete až 3500 korun

Českomoravská stavební spořitelna nabízí od 11. ledna 2021 také dvě akce na stavební spoření. Pokud už nyní máte běžný účet od ČSOB (spořitelna je součástí skupiny ČSOB) a založíte si stavebko u Lišky, můžete získat slevu na vstupním poplatku ve výši 2500 korun. Jestliže běžný účet u ČSOB nemáte a rozhodnete se si ho společně se stavebním spořením založit, připíše vám banka při jeho aktivním používání odměnu ve výši 1000 korun.

Když si tedy založíte běžný účet u ČSOB a současně stavební spoření od Lišky, získáte slevu na vstupním poplatku 2500 korun u stavebka. A k tomu i bonus za aktivní využívání běžného účtu 1000 korun, které vám banka připíše na běžný účet. Dohromady tedy 3500 korun. V případě, že běžný účet u ČSOB nemáte a ani si ho neplánujete zřídit, můžete využít další akce. Při založení stavebního spoření s cílovou částkou do 150 tisíc korun získáte slevu na vstupním poplatku ve výši 1500 korun. Sleva platí do konce letošního března, a jestliže ji využijete, váš maximální výnos ze stavebka dosáhne 3,6 %.

RSTS má akci na úvěr

Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS) nabízí od 1. ledna 2021 úvěr na rekonstrukce a modernizaci bydlení REKOpůjčka bez poplatku za uzavření. Akce trvá do 31. března 2021. U RSTS je možné bez poplatků sjednat i úvěr hypotéčního typu HYPOsplátka, jehož úroková sazba začíná na 1,54 % ročně. Úvěr na úpravu bydlení REKOpůjčka spořitelna poskytuje do výše až 1 milion korun bez zajištění s dobou splácení až na 18 let. Pro jeho poskytnutí není nutná zástava nemovitosti. Během trvání úvěru si můžete měnit výši splátek a přizpůsobit je své aktuální finanční situaci.

Generali Česká pojišťovna: vyšší limity u podnikatelského pojištění

Generali Česká pojišťovna výrazně navýšila pojistné limity u klíčových pojistných rizik podnikatelského pojištění s názvem ProfiPlán. Navýšené pojistné limity se týkají oblasti pojištění majetku a oblasti pojištění odpovědnosti.

Pojišťovna VZP: kryje koronavirus

Pojišťovna VZP (PVZP) začala prodávat nové cestovní pojištění sloužící ke krytí rizik v případě onemocnění COVID-19 v průběhu cesty do zahraničí a eventuální karantény kdekoliv na světě, a to i v případě rizikových zemí.

Slavia pojišťovna: IT asistence

Ke stávajícímu majetkovému pojištění (domácnost, nemovitost) Slavia pojišťovna přidala novinku v podobě IT asistence. Nová asistence umí pomoci se zprovozněním chytrých technologií a elektroniky, jejich obsluhou či zajištěním adekvátního servisu.

ESSOX: kamarádi s Hyundai a Kia

Nebankovní poskytovatel finančních služeb, společnost ESSOX a Hyundai Motor Czech podepsaly dohodu o výhradní spolupráci při poskytování finančních služeb. Smlouva je uzavřená na tři roky a začala platit od 1. 1. 2021. ESSOX, která je součástí skupiny Komerční banky a patří také do mezinárodní finanční skupiny Société Générale, nabízí produkty v oblasti úvěru a finančního leasingu soukromým osobám, podnikatelům a firmám.

Společnost ESSOX zvítězila ve výběrovém řízení na nového poskytovatele značkového financování vozů Kia. Od 1. ledna 2021 se tak stala na tři roky výhradním finančním partnerem společnosti KIA MOTORS CZECH pro oblast financování vozidel. Stejnou exkluzivitu má ESSOX také u Hyundai. Mateřskou společností KIA je totiž Hyundai.

NEY spořitelní družstvo: nová hypotéka

Až 30 milionů bez ověřování příjmů s jednou splátkou na konci. Tak vypadá nový úvěrový produkt s názvem Americká investiční hypotéka od společnosti NEY spořitelní družstvo. Americká investiční hypotéka je účelový spotřebitelský úvěr, u nějž jako zástava slouží právě například kupovaný byt, rodinný dům či stavební pozemek.

Prošlé stravenky nevyhazujte

Sodexo prodlužuje papírové poukázky

Společnost Benefity prodloužila platnost papírových poukázek pro volný čas. Přestože byly platné do 31. prosince 2020, jejich platnost potrvá až do 31. března 2021. Platnost se prodlužuje u všech typů papírových volnočasových poukázek a vztahuje se také na body na Flexi Pass Card (včetně Flexi Pass CARD na kartě Multi Pass CARD), které expirovaly na konci loňského roku.

Máte ještě prošlé stravenky Sodexo Gastro Pass? Když je odevzdáte, přispějete potravinovým bankám

Vlastníte stravenky Sodexo Gastro Pass s platností končící 31. 12. 2020? Nevyhazujte je do koše. Společnost Sodexo Benefity se zavázala, že hodnotu propadlých stravenek, které jí lidé zašlou do konce února 2021, věnuje České federaci potravinových bank.

Za používání stravenek Up získáte slevy

Společnost Up Česká republika od ledna 2021 spustila pro své zákazníky službu Cashback Up Plná Peněženka. Nová služba vznikla ve spolupráci s cashbackovým portálem PlnáPeněženka.cz. Příjemcům stravenek a volnočasových benefitních poukázek umožní získat zpět část peněz z nákupu u vybraných partnerů. Up zároveň spustila speciální akci na nákupy potravin v řetězcích Lidl a Kaufland. Podmínkou je registrace na Můj Up na internetu.