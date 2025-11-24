Přikoupit, či nepřikoupit. Kdy se hodí a jak funguje prodloužená záruka

Do Štědrého dne zbývá přesně měsíc, ti zodpovědnější z nás tedy nejspíš začínají shánět dárky. Pokud letos chcete rodině nadělit elektroniku nebo domácí spotřebič, pravděpodobně se setkáte s možností přikoupit si k produktu takzvanou prodlouženou záruku.
Ne vždy se ale prodejce dostane k tomu, aby zákazníkovi princip a podmínky této služby vysvětlil. Když pak dojde na řešení poruchy, leckdo může být překvapený. Proto si dřív, než na prodlouženou záruku kývnete, projděte následující řádky.
Záruka ze zákona. Jak funguje?
Na úvod se hodí připomenout, jakými pravidly se řídí záruka, kterou mají všichni kupující ze zákona. Konkrétně podle občanského zákoníku, který už ovšem nepracuje s pojmem záruka – spotřebitelům přiznává práva z vadného plnění.
Pořád nicméně platí: pokud si koupíte zboží a ve lhůtě 2 let od jeho převzetí zjistíte, že je vadné, můžete požadovat jeho opravu či přiměřenou slevu z kupní ceny. Pokud vadu nelze odstranit opravou ani dodáním nové věci, můžete odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení peněz.
Reklamovat pak samozřejmě nelze vady, které si člověk na dané věci způsobí sám nebo vady vzniklé běžným opotřebením.
Co znamená obchodní záruka?
Krom klasické dvouleté záruky ale občanský zákoník pracuje také s pojmem záruka za jakost, které se také říká obchodní záruka.
Záruka za jakost de facto představuje dobrovolný slib výrobce nebo prodejce, že zboží bude po určitou dobu fungovat tak, jak má. Pokud se v této době objeví problém, poskytovatel záruky vám musí nabídnout řešení nad rámec běžné zákonné dvouleté lhůty pro uplatnění práva z vadného plnění. Jaké výhody konkrétně získáte, musí být jasně popsané v záručním listu.
Tuto obchodní záruku může krom obchodníka nabídnout přímo výrobce. Typickým příkladem je pětiletá záruka na motor u některých praček – přestože na zbytek spotřebiče se vztahuje jen standardní dvouletá zákonná záruka.
Pojištění prodloužené záruky. Na co si dát pozor?
Naproti tomu prodloužená záruka žádnou oporu v zákoně nemá – fakticky jde totiž o pojištění. A jak už to s pojištěním bývá, předtím než si ho sjednáte, se rozhodně vyplatí pečlivě prostudovat pojistné podmínky.
My jsme se podívali na 3 různé pojistky prodloužené záruky, které svým zákazníkům nabízí tuzemští prodejci elektroniky. Každý přitom spolupracuje s jinou pojišťovnou, tedy se podmínky prodloužené záruky v určitých ohledech liší.
Předně – pojištění prodloužené záruky se vždy týká pouze vad, na které se při prodeji vztahovalo právo z vadného plnění (zákonná záruka). Tedy pokud byste chtěli v rámci prodloužené záruky řešit vadu, kterou by vám v běžné záruční době prodejce neuznal – například mechanické poškození, vadu způsobenou pádem nebo třeba neodbornou instalací – neuspějete.
Výčet poruch, které toto pojištění nekryje, pak v pojistných podmínkách najdete takzvaně ve výlukách. Krom mechanického poškození, běžného opotřebení a dalších výše uvedených typů poškození, se tyto pojistky například nevztahují ani na vady vzniklé přepětím v elektrické síti nebo instalací škodlivého softwaru. Pojištění těchto
nahodile vzniklých poškození si pak můžete u některých obchodníků sjednat buď v rámci samostatné pojistky, někde vám ho zase nabídnou jako dražší prémiový balíček pojištění prodloužené záruky.
Pokud se vám následně daná věc porouchá v souladu s pojistnými podmínkami, může vám prodejce nabídnout několik způsobů plnění. Ty se přitom podobají řešení, které nabízí občanský zákoník, komplikovanější to ale může být s případným vracením kupní ceny.
Primárně se prodejci snaží závadu opravit. Samozřejmě jen pokud to finančně dává smysl. Cena opravy ovšem nesmí přesáhnout kupní cenu, která bývá pojistným limitem.
Pokud není oprava možná, nebo by byla příliš drahá, můžou být scénáře různé. Pojistné podmínky jednoho z prodejců nabízí buď výměnu za jiný nový kus nebo vrácení peněz v plné výši pořizovací ceny.
Jinde preferují výměnu za nový kus a pokud ta není možná, místo peněz dostanete poukaz na nákup zboží, který lze samozřejmě využít pouze u prodejce. V jednom z případů ještě ponížený o náklady na diagnostiku a dopravu v určité, předem stanovené výši.
Zároveň prodejci, respektive pojišťovny, omezují počet výše uvedených plnění. Někde máte nárok na plnění 3× ročně, jinde maximálně 3× za celou pojistnou dobu. Narazit můžete i na podmínku, dle které budete platit výjezd a práci servisního technika, pokud se zjistí, že vada vznikla v rámci jedné z výluk.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že výhody, které si v rámci prodloužené záruky koupíte, mohou mít v praxi nejrůznější podoby. Pokud o prodloužené záruce přemýšlíte a nakupujete v e-shopu, určitě zapátrejte a pojistné podmínky si stáhněte a pročtěte. Obvykle je najdete pod záložkou naše či další služby.
Jestliže nakupujete v kamenné prodejně, rozhodně si nechte podmínky ukázat ještě před podpisem. Ne všude pak musíte prodlouženou záruku přikoupit hned, některé obchody umožňují dokoupit pojištění i v průběhu standardní dvouleté záruky – nebojte se na tuto možnost zeptat a vše si dobře a v klidu promyslet.
Tip!
