Měšec.cz  »  Spotřebitel  »  Pro případ krize mějte doma zásoby na 72 hodin, radí experti. Co pořídit a kolik vás to bude stát?

Pro případ krize mějte doma zásoby na 72 hodin, radí experti. Co pořídit a kolik vás to bude stát?

Monika Veselíková
Včera
Doba čtení: 2 minuty
3 nové názory

Sdílet

Nouzové zásoby pro případ krizových situací.
Autor: Shutterstock.com
Nejde proud, neteče voda. Budete mít vše potřebné, abyste krizi přečkali? Prošli jsme seznam Ministerstva vnitra a spočítali, na kolik vás může pořízení nouzových zásob přijít.

Ministerstvo vnitra ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému a experty na krizové řízení a komunikaci nedávno představilo příručku 72 hodin. Ta má pomoci připravit veřejnost na krizové situace jako je rozsáhlý výpadek proudu, povodně a další přírodní katastrofy.

V terénu vidíme každý den, jak zásadní rozdíl dělá připravenost. Domácnosti, které mají alespoň základní nouzové zásoby a vědí, jak postupovat, čelí krizím s mnohem větší odolností a menším rizikem, říká generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček s tím, že příručka obsahuje postupy, které se v praxi osvědčily jako nejužitečnější.

Při mimořádných událostech přitom podle expertů bývají nejkrizovější první 3 dny – právě odtud název projektu. Během těchto 72 hodin můžeme čelit výpadkům vody, tepla, elektřiny či internetu. Proto je zásadní mít doma nouzové zásoby jídla, vody a přístup ke spolehlivým informacím, abychom věděli, co se kolem nás děje. Připravenost nám umožní ochránit nejen sebe, ale i své blízké, a záchranné složky se tak můžou soustředit na pomoc lidem, kteří jsou v přímém ohrožení života, upozorňuje ministr vnitra Vít Rakušan

Výsledky průzkumu veřejného mínění

73 % domácností se na krizové situace nijak nepřipravuje,

31 % lidí ví, jak správně poskytnout první pomoc,

28 % ví, co dělat při dlouhodobém výpadku proudu,

22 % ví, jaké jsou potřebné zásoby potravin a vody.

Zdroj: Ministerstvo vnitra

V příručce najdete informace například o tom, jak se připravit na výpadek elektrického proudu a co v takových situacích naopak nedělat. Dozvíte se, jak se zachovat, když zazní varovný signál všeobecná výstraha nebo jak postupovat v případě nařízené evakuace.

Příručka je aktuálně dostupná pouze online na webové stránce www.72hodin.gov.cz. Během podzimu 2025 ale začne Česká pošta do schránek distribuovat její tištěnou verzi.

Nouzové zásoby: Co nachystat a kolik za to?

Součástí příručky je také seznam nouzových zásob, které by nám měly pomoci oněch nejkrizovějších 72 hodin v klidu přečkat. Seznam si můžete projít v následující galerii – první šestice položek je přitom nejdůležitější, zbývající lze chápat spíš jako doporučené.

Školení pro účetní - mzdová účtárna v příkladech

U každé položky ze seznamu pak najdete také cenu. Uvedené částky je samozřejmě potřeba brát orientačně – řadu věcí určitě máte doma už teď, další byste koupili ve slevě nebo našli levněji. 

My jsme v redakci počítali se zabezpečením čtyřčlenné rodiny o 2 dospělých a 2 dětech bez zvířat. Když bychom pořizovali pouze prvních 6 nejnutnějších položek, vyšly by nás nouzové zásoby na 3900 Kč. Dalších 5000 Kč bychom pak chtěli mít připravených v hotovosti. Pokud bychom se ale chtěli zásobit vším, co je na seznamu, konečný účet by narostl na 12 600 Kč.

Vstoupit do diskuse (3 názory)

Autor článku

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

To se zase vrátil socialismus, kdy nás neustále strašili jadernou válkou a jako děcka ve škole jsme měli branná cvičení s plynovými maskami a podobnými hovadinami? Ukažte mi rodinu, která nemá doma ve špajzce vůbec nic, mouku koupí přesně na gramy a ostatní potraviny taky. Horší by to bylo s elektřinou, protože ani plyn bez ní nejde. Za socialismu jsme topili uhlím/dřevem, takže i nějaké to jídlo by se v nouzi uvařilo. Máme se připravovat na povodeň? Jo, kdo žije u vody, tak možná, ale ten, kdo…
Kousavka

Nejžádanější

Komerční sdělení

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Když se místo na banány stála fronta na burgery. Jaký byl příchod světových značek do Česka?
1/10 otázek
Spustit kvíz
Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní
30. 9. 2025
9:00
Více
Mzdová účtárna v příkladech
9. 10. 2025
9:00
Více
Aktuální problémy uplatňování DPH a změny pro rok 2026
7. 11. 2025
9:00
Více

Z našich webů

Aktuální kurzovní lístek - dne 19. 8. 2025

Dále u nás najdete

Příliš mladí na rakovinu? Lékaři častěji řeší nemoc u lidí pod 50 let

AI urychluje a vylepšuje kyberútoky. Jak se bránit?

Lidl potichu zdražil bedýnky s ovocem a zeleninou

Opět padl rekord počtu OSVČ. Jaký podíl má švarcsystém?

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Velké změny pro média: co chystají politici po volbách?

Chia semínka se musí jíst pomalu a po troškách

Mila už není jen jedna. Na trhu se objevily padělky

Mzda versus plat. Jak nechybovat při odměňování zaměstnanců

Ministerstvo: Ať e-shopy mají tlačítko pro odstoupení od smlouvy

Česká spořitelna se rozvádí s poradci Partners

Závod o studentské bydlení vrcholí. Kdo zaváhá, odejde s prázdnou

GPT-5 je tady. je lepší a méně halucinuje

Je léto žněmi pro pojišťovny? Češi připlácejí za storna i mazlíčky

Velké útraty i na malém displeji. Češi přesouvají nákupy do telefonu

Ledová káva jako z kavárny: Můžete si ji připravit i doma

AI investice v roce 2025: méně startupů a větší sázky

Zda a jak má zaměstnavatel provádět exekuční srážky?

Léto v reklamě plné překvapení: Kečupové smoothie i Trump v Linzi

Komáří přenášejí nebezpečného psího parazita

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).