Pro případ krize mějte doma zásoby na 72 hodin, radí experti. Co pořídit a kolik vás to bude stát?

Ministerstvo vnitra ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému a experty na krizové řízení a komunikaci nedávno představilo příručku 72 hodin. Ta má pomoci připravit veřejnost na krizové situace jako je rozsáhlý výpadek proudu, povodně a další přírodní katastrofy.
V terénu vidíme každý den, jak zásadní rozdíl dělá připravenost. Domácnosti, které mají alespoň základní nouzové zásoby a vědí, jak postupovat, čelí krizím s mnohem větší odolností a menším rizikem, říká generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček s tím, že příručka obsahuje postupy, které se v praxi osvědčily jako nejužitečnější.
Při mimořádných událostech přitom podle expertů bývají nejkrizovější první 3 dny – právě odtud název projektu.
Během těchto 72 hodin můžeme čelit výpadkům vody, tepla, elektřiny či internetu. Proto je zásadní mít doma nouzové zásoby jídla, vody a přístup ke spolehlivým informacím, abychom věděli, co se kolem nás děje. Připravenost nám umožní ochránit nejen sebe, ale i své blízké, a záchranné složky se tak můžou soustředit na pomoc lidem, kteří jsou v přímém ohrožení života, upozorňuje ministr vnitra Vít Rakušan.
Výsledky průzkumu veřejného mínění
73 % domácností se na krizové situace nijak nepřipravuje,
31 % lidí ví, jak správně poskytnout první pomoc,
28 % ví, co dělat při dlouhodobém výpadku proudu,
22 % ví, jaké jsou potřebné zásoby potravin a vody.
Zdroj: Ministerstvo vnitra
V příručce najdete informace například o tom, jak se připravit na výpadek elektrického proudu a co v takových situacích naopak nedělat. Dozvíte se, jak se zachovat, když zazní varovný signál
všeobecná výstraha nebo jak postupovat v případě nařízené evakuace.
Příručka je aktuálně dostupná pouze online na webové stránce www.72hodin.gov.cz. Během podzimu 2025 ale začne Česká pošta do schránek distribuovat její tištěnou verzi.
Nouzové zásoby: Co nachystat a kolik za to?
Součástí příručky je také seznam nouzových zásob, které by nám měly pomoci oněch nejkrizovějších 72 hodin v klidu přečkat. Seznam si můžete projít v následující galerii – první šestice položek je přitom nejdůležitější, zbývající lze chápat spíš jako doporučené.
U každé položky ze seznamu pak najdete také cenu. Uvedené částky je samozřejmě potřeba brát orientačně – řadu věcí určitě máte doma už teď, další byste koupili ve slevě nebo našli levněji.
My jsme v redakci počítali se zabezpečením čtyřčlenné rodiny o 2 dospělých a 2 dětech bez zvířat. Když bychom pořizovali pouze prvních 6 nejnutnějších položek, vyšly by nás nouzové zásoby na 3900 Kč. Dalších 5000 Kč bychom pak chtěli mít připravených v hotovosti. Pokud bychom se ale chtěli zásobit vším, co je na seznamu, konečný účet by narostl na 12 600 Kč.