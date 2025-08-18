Měšec.cz  »  Spotřebitel  »  Pro případ krize mějte doma zásoby na 72 hodin, radí experti. Co pořídit a kolik vás to bude stát?

Pro případ krize mějte doma zásoby na 72 hodin, radí experti. Co pořídit a kolik vás to bude stát?

Monika Veselíková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Nouzové zásoby pro případ krizových situací.
Autor: Shutterstock.com
Nejde proud, neteče voda. Budete mít vše potřebné, abyste krizi přečkali? Prošli jsme seznam Ministerstva vnitra a spočítali, na kolik vás může pořízení nouzových zásob přijít.

Ministerstvo vnitra ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému a experty na krizové řízení a komunikaci nedávno představilo příručku 72 hodin. Ta má pomoci připravit veřejnost na krizové situace jako je rozsáhlý výpadek proudu, povodně a další přírodní katastrofy.

V terénu vidíme každý den, jak zásadní rozdíl dělá připravenost. Domácnosti, které mají alespoň základní nouzové zásoby a vědí, jak postupovat, čelí krizím s mnohem větší odolností a menším rizikem, říká generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček s tím, že příručka obsahuje postupy, které se v praxi osvědčily jako nejužitečnější.

Při mimořádných událostech přitom podle expertů bývají nejkrizovější první 3 dny – právě odtud název projektu. Během těchto 72 hodin můžeme čelit výpadkům vody, tepla, elektřiny či internetu. Proto je zásadní mít doma nouzové zásoby jídla, vody a přístup ke spolehlivým informacím, abychom věděli, co se kolem nás děje. Připravenost nám umožní ochránit nejen sebe, ale i své blízké, a záchranné složky se tak můžou soustředit na pomoc lidem, kteří jsou v přímém ohrožení života, upozorňuje ministr vnitra Vít Rakušan

Výsledky průzkumu veřejného mínění

73 % domácností se na krizové situace nijak nepřipravuje,

31 % lidí ví, jak správně poskytnout první pomoc,

28 % ví, co dělat při dlouhodobém výpadku proudu,

22 % ví, jaké jsou potřebné zásoby potravin a vody.

Zdroj: Ministerstvo vnitra

V příručce najdete informace například o tom, jak se připravit na výpadek elektrického proudu a co v takových situacích naopak nedělat. Dozvíte se, jak se zachovat, když zazní varovný signál všeobecná výstraha nebo jak postupovat v případě nařízené evakuace.

Příručka je aktuálně dostupná pouze online na webové stránce www.72hodin.gov.cz. Během podzimu 2025 ale začne Česká pošta do schránek distribuovat její tištěnou verzi.

Nouzové zásoby: Co nachystat a kolik za to?

Součástí příručky je také seznam nouzových zásob, které by nám měly pomoci oněch nejkrizovějších 72 hodin v klidu přečkat. Seznam si můžete projít v následující galerii – první šestice položek je přitom nejdůležitější, zbývající lze chápat spíš jako doporučené.

Školení pro účetní - podzimní novinky

U každé položky ze seznamu pak najdete také cenu. Uvedené částky je samozřejmě potřeba brát orientačně – řadu věcí určitě máte doma už teď, další byste koupili ve slevě nebo našli levněji. 

My jsme v redakci počítali se zabezpečením čtyřčlenné rodiny o 2 dospělých a 2 dětech bez zvířat. Když bychom pořizovali pouze prvních 6 nejnutnějších položek, vyšly by nás nouzové zásoby na 3900 Kč. Dalších 5000 Kč bychom pak chtěli mít připravených v hotovosti. Pokud bychom se ale chtěli zásobit vším, co je na seznamu, konečný účet by narostl na 12 600 Kč.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Nejžádanější

Komerční sdělení

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Když se místo na banány stála fronta na burgery. Jaký byl příchod světových značek do Česka?
1/10 otázek
Spustit kvíz
Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní
30. 9. 2025
9:00
Více
Mzdová účtárna v příkladech
9. 10. 2025
9:00
Více
Aktuální problémy uplatňování DPH a změny pro rok 2026
7. 11. 2025
9:00
Více

Z našich webů

Aktuální kurzovní lístek - dne 15. 8. 2025

Dále u nás najdete

Papír stále neumírá. Jak vypadá moderní firemní tisk v digitální době

Co dělá ransomware s psychikou lidí? Vyvolává úzkost i výčitky

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

S transplantovanými plícemi se mladý muž vrátil zpátky do života

Znáte víc než McDonald’s? Ověřte si přehled o amerických firmách

České e-shopy sice prodávají na marketplacech, ale nefandí jim

Zkušební doba po novele zákoníku práce v praktických příkladech

Nejlepší domácí chléb: stačí správně založit kvásek

Magenta AI: T-Mobile spouští vlastní umělou inteligenci

Lékaři objevili další krevní skupinu. Úplnou náhodou

Chcete své podnikání na sítích zviditelnit? Tak buďte sami sebou

Chronickou bolest zad, kloubů nebo hlavy přeruší lékaři mrazem

Cukrovka 1. typu neznamená konec se sportem

Vyšetření může zachránit život lidem s rizikem rakoviny slinivky

Zatím 900 nádorů, na které se většinou přišlo včas

AI urychluje a vylepšuje kyberútoky. Jak se bránit?

Češi v červnu kupovali výbavu na dovolenou, e-commerce rostla

Léto v reklamě plné překvapení: Kečupové smoothie i Trump v Linzi

Osvobození zaměstnaneckých benefitů čeká další změna

Ledová káva jako z kavárny: Můžete si ji připravit i doma

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).