Příští rok nás čeká řada daňových novinek, které ovlivní vaši peněženku

Schvalovaný vládní návrh zákona o evidenci tržeb přinese řadu daňových změn. A to i těch, které s evidencí tržeb vůbec nesouvisí.
Oživená sleva za evidenci tržeb
Ta první popisovaná daňová novinka však ze znovuzavedení evidence tržeb (EET) přímo vyplývá. Vláda s jejím spuštěním vzkřísí také daňovou slevu pro OSVČ, které budou muset tržby evidovat. Tak jako minule bude ve výši 5000 Kč, jde ale jen o možné maximum. V praxi sleva může být i nižší. Bude totiž omezena výší kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevou na poplatníka, pokud je tento rozdíl nižší než 5000 Kč (pokud je vyšší, maximum je právě oněch 5000 Kč).
V případě, že je tento rozdíl (mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevou
na poplatníka) záporný nebo roven nule, pak není možné si tuto slevu odečíst.
Tuto daňovou výhodu bude možné uplatnit dle návrhu jen za první rok, ve kterém poplatník zaevidoval tržbu, kterou musí podle zákona evidovat. Nejdříve tedy bude vzhledem k plánované účinnosti (od ledna 2027) možné uplatnit slevu za rok 2027.
Osvobozená dýška
Spropitné, které získají zaměstnanci vykonávající činnost ve stravovacích službách (zaměstnanci restaurací, hospod a kaváren apod.), bude nově osvobozeno od placení daně a pojistného, a to do výše odpovídající podílu 7 % z měsíčních příjmů ze stravovacích služeb zaměstnavatele a počtu jeho zaměstnanců, kterým bylo za daný měsíc toto dýško přiděleno. A nebo do výše určené zaměstnavatelem tak, aby úhrn osvobozeného spropitného zaměstnanců nepřekročil 7 % z měsíčních příjmů zaměstnavatele ze stravovacích služeb. Osvobození míří jen na zaměstnance, nikoli na majitele podniku. Nemůže si ho uplatnit ani poplatník, který ho získá při výkonu činnosti, ze které má příjmy ze samostatné výdělečné činnosti.
Jak zjistil náš sesterský server Podnikatel.cz od ministerstva financí, spropitné podléhat ani evidenci tržeb.
Daňová přirážka pro podnikatele v režimu paušální daně, kteří se chtějí vyhnout EET
Zavedení druhé evidence tržeb nebude mít stejná pravidla, jako první zrušená vlna. Jednou z odlišností je možnost se EET vyhnout. Má platit pro OSVČ s nižšími příjmy v režimu paušální daně (jde o tzv. systém EET OFF). Ten budou moci využít jen podnikatelé, kteří jsou v prvním pásmu paušální daně s ročními příjmy do jednoho milionu Kč.
Tato možnost je však bude stát poměrně velké peníze navíc, konkrétně dalších 1400 Kč měsíčně na dani. Nyní je pro první pásmo v současnosti nastavena na 100 Kč, takže po navýšení by šlo celkově o daň ve výši 1500 Kč měsíčně, plus platba pojistného, která vychází z minimální výše zálohy na zdravotní pojištění a minimální výše zálohy na důchodové pojištění navýšené o 15 %.
Sleva na studenta
Jak vláda avizovala, vrací se do hry také sleva na studenta. Ta byla zrušena konsolidačním balíčkem s tím, že na ni studenti s nízkými příjmy v praxi stejně nedosáhnou a využít ji mohou jen ti, kteří mají (na studenty) nadstandardní příjmy (ostatním totiž stačí odečíst sleva na poplatníka, na kterou mají nárok všichni, aby dosáhli nulové daňové povinnosti).
Výše slevy se opět navrhuje na 4020 Kč. Uplatnit půjde pouze v případě, že:
- se poplatník soustavně připravuje na budoucí povolání (do dovršení 26 let) nebo
- poplatník studuje v prezenční formě studia v doktorském studijním programu, který
poskytuje vysokoškolské vzdělání (do dovršení 28 let).
Soustavnou přípravou na budoucí povolání se pro účely daní z příjmů myslí soustavná příprava dítěte na budoucí povolání tak, jak ji chápe zákon upravujícího státní sociální podporu.
Sleva za umístění dítěte (školkovné)
Dále vláda vrací také tzv. školkovné, tedy daňovou slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení. Tak jako v minulosti platí, že slevu je možné uplatnit do výše skutečně vynaložených (dokladem prokázaných) výdajů na platbu školkovného (stravné se tedy nezapočítává) za vámi vyživované dítě.
Předškolním zařízením se rozumí mateřská škola nebo obdobné zařízení v zahraničí, dále zařízení služby péče o dítě v dětské skupině nebo obdobné zařízení v zahraničí a také zařízení péče o dítě předškolního věku provozované na základě živnostenského oprávnění, pokud je charakter této péče je srovnatelný s péčí poskytovanou ve školce či dětské skupině.
Maximálně je možné školkovné odečíst ve výši minimální mzdy platné pro daný rok. Například letos jde o částku 22 400 Kč, příští rok to bude víc.
Sleva bude vázána na vyživované dítě, takže v případě střídavé péče, kdy žije ve více společně hospodařících domácnostech, dosahuje opět maximální výše slevy minimální mzdy a dělí se rovnoměrně mezi tyto domácnosti. Poplatníci se ale mohou písemně dohodnout i na jiném způsobu dělení slevy, kterou si každý bude uplatňovat. Úhrn však musí dosáhnout opět maximálně výše minimální mzdy.
V rámci jedné domácnosti, kde vyživuje dítě více poplatníků, si může slevu za školkovné odečíst za jeden rok vždy jen jeden z nich a to pouze, pokud:
- žije dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti alespoň po část zdaňovacího
období a
- nebyly výdaje prokazatelně vynaložené za umístění vyživovaného dítěte v předškolním
zařízení uplatněny poplatníkem jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných
příjmů.
Za vyživované dítě poplatníka se nepovažuje vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud péče o něj nenahrazuje péči rodičů.
Změny u osvobození zaměstnaneckých benefitů
Ke změnám opět dojde i v oblasti osvobození od daně u zaměstnaneckých benefitů. Řada volnočasových benefitů nově bude osvobozena bez limitu (např. o příspěvek na knihy či využití knihovny zaměstnavatele, příspěvek na kulturní a sportovní akce, na využití vzdělávacích, rekreačních, tělovýchovných a sportovních zařízení nebo příspěvek na školku či obdobné zařízení péče o předškolní děti).
Příspěvek na poskytnutí rekreace a zájezdu bude osvobozen v úhrnu do výše 20 000 Kč.
Nově budou zaměstnavatelé svým lidem nebo jejich rodinným příslušníkům moci přispět i na registrované sociální služby komunitního charakteru, např. na osobní asistenci, pečovatelskou službu, tísňovou péči nebo odlehčovací službu.
U zdravotních benefitů paradoxně limit pro osvobození ve výši průměrné mzdy zůstane. Vybrané příspěvky se ale nově budou osvobozovat od daně podle § 6 odst. 7 ZDP a podle nového písmena f) a nebudou se tak vůbec započítávat do limitu zdravotní benefity. Půjde o:
- nadstandardní preventivní prohlídky,
- rozšířené onkologické screeningy (např. kolonoskopie či mamograf),
- vyšetření kardiovaskulárního rizika,
- screening diabetu u rizikových skupin,
- související zobrazovací a laboratorní vyšetření,
- vybraná očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění.
Daňové přiznání bude muset podávat méně lidí
Zmenší se také skupina lidí, kteří musí podávat daňové přiznání, protože hranice ročních příjmů, která založí povinnost podat daňové přiznání (pokud nejde o příjmy osvobozené nebo daněné srážkou)
vzroste na 100 tis. Kč (v současné době jde o 50 tis. Kč).
Zvýší se také hranice pro vznik povinnosti podávat daňové přiznání u zaměstnanců, kteří mají zároveň i příjmy z podnikání, kapitálového majetku, nájmu nebo tzv. ostatní příjmy. Místo současných 20 tis. Kč se hranice opět zdvojnásobí, takže od příštího roku bude ve výši 40 tis. Kč.
Nižší DPH na nealkoholické nápoje zakoupené v restauraci
Nealkoholické nápoje, které si zakoupíte ve stravovacích službách budou mít do budoucna nižší DPH, konkrétně ve výši 12 %. Pravidlo nebude platit pro stánky ani v situaci, kdy si nealko nápoj budete chtít odnést s sebou.
Uznatelnost daru v podobě tichého vína
Od příštího roku bude opět možné uplatnit jako daňově uznatelný náklad tiché víno do 500 Kč (bez DPH) využité jako reklamní či propagační dar.