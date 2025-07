Příspěvek na péči se zvýší. Polepší si přes 200 tisíc lidí, tentokrát i v I. stupni závislosti

Zatímco lidem ve II. až IV. stupni závislosti vzrostl příspěvek na péči naposledy loni, výše dávky pro lidi v I. stupni závislosti se valorizovala naposledy v roce 2016. Jak ale opakovaně upozorňovaly některé organizace, zajistit si odpovídající pomoc je pro tuto skupinu příjemců vzhledem k vysoké inflaci v posledních letech čím dál náročnější. Výše příspěvku na péči v 1. stupni neplní svoji funkci, aby zajišťovala alespoň minimální dostupnost sociálních služeb pro jejich příjemce, což jsou nejčastěji osamocení senioři, kteří nejsou schopni se již plně sami o sebe postarat a potřebují návštěvu pečovatelské služby alespoň dvakrát až třikrát týdně, upozorňoval například předseda Národní rady zdravotně postižených Václav Krása.

Pro I. stupeň závislosti přitom příspěvek pobírá 101 691 lidí, z toho zhruba 12 tis. dětí a 89 tis. dospělých. Ve II. stupni, který má od 1. ledna 2026 stoupnout také, 114 836 lidí, z toho cca 9 tis. dětí a 105 tis. dospělých.

Navýšit příspěvek na péči se vládní i opoziční poslanci snažili nejprve prostřednictvím novely zákona o sociálních službách (sněmovní tisk 796). Nakonec se ale změnu, podle méně štědrého návrhu poslanců za KDU-ČSL, podařilo prosadit až jako přílepek k novele zákona o jednotném hlášení zaměstnavatele.

Podle Krásy je ovšem schválené zvýšení nedostatečné a nic neřešící. Při dnešních cenách si budou moci osoby v 1. stupni měsíčně koupit pouze osm hodin sociálních služeb. Je to almužna, je to ostudné a je to hanebné, komentoval.





Příspěvek na péči 2026: O kolik se zvýší?

Výše příspěvku na péči se vedle věku příjemce řídí hlavně takzvaným stupněm závislosti. O stupni závislosti aktuálně rozhoduje Úřad práce a Česká správa sociálního zabezpečení na základě posouzení zdravotního stavu žadatele (ČSSZ) a sociálního šetření (Úřad práce).

Sociální šetření provádí pracovníci Úřadu práce a posuzují při něm, kolik z 10 životních potřeb zvládne žadatel o dávku bez pomoci druhých. Všechny životní potřeby zahrnují několik úkonů – pokud žadatel z daného výčtu nezvládne jedinou, považuje se životní potřeba za nezvládnutou:

Mobilita : vstávání a usedání, zaujímání a změna polohy, stoj, pohyb chůzí krok za krokem v dosahu alespoň 200 metrů, otevírání a zavírání dveří, chůze po schodech (nahoru i dolů) v rozsahu jednoho patra, nastupování a vystupování z dopravních prostředků včetně bariérových a jejich používání.

: vstávání a usedání, zaujímání a změna polohy, stoj, pohyb chůzí krok za krokem v dosahu alespoň 200 metrů, otevírání a zavírání dveří, chůze po schodech (nahoru i dolů) v rozsahu jednoho patra, nastupování a vystupování z dopravních prostředků včetně bariérových a jejich používání. Orientace : poznávání a rozeznávání zrakem a sluchem, přiměřené duševní kompetence, orientovat se osobou, časem a místem, orientovat se v přirozeném sociálním prostředí, orientovat se v obvyklých situacích a umět na ně přiměřeně reagovat.

: poznávání a rozeznávání zrakem a sluchem, přiměřené duševní kompetence, orientovat se osobou, časem a místem, orientovat se v přirozeném sociálním prostředí, orientovat se v obvyklých situacích a umět na ně přiměřeně reagovat. Komunikace : vyjadřovat se srozumitelně mluvenou řečí a dorozumět se jejím prostřednictvím s jinými osobami v rozsahu běžné slovní zásoby odpovídající věku a sociálnímu postavení, chápat obsah přijímaných a sdělovaných zpráv, vytvářet rukou psanou krátkou zprávu, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům a zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky.

: vyjadřovat se srozumitelně mluvenou řečí a dorozumět se jejím prostřednictvím s jinými osobami v rozsahu běžné slovní zásoby odpovídající věku a sociálnímu postavení, chápat obsah přijímaných a sdělovaných zpráv, vytvářet rukou psanou krátkou zprávu, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům a zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky. Stravování : vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nalít nápoj, rozdělit stravu na menší kousky a naservírovat ji, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim, konzumovat stravu v obvyklém denním režimu, přemístit nápoj a stravu na místo konzumace.

: vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nalít nápoj, rozdělit stravu na menší kousky a naservírovat ji, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim, konzumovat stravu v obvyklém denním režimu, přemístit nápoj a stravu na místo konzumace. Oblékání a obouvání : vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, rozeznat rub a líc oblečení a správně je vrstvit, oblékat a obouvat se, svlékat a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.

: vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, rozeznat rub a líc oblečení a správně je vrstvit, oblékat a obouvat se, svlékat a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem. Tělesná hygiena : použít hygienické zařízení, dodržovat tělesnou hygienu, mýt a osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se.

: použít hygienické zařízení, dodržovat tělesnou hygienu, mýt a osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se. Výkon fyziologické potřeby : včas používat WC, zaujmout vhodnou polohu, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky.

: včas používat WC, zaujmout vhodnou polohu, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky. Péče o zdraví : dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovené preventivní, léčebné a léčebně rehabilitační a ošetřovatelské postupy a opatření a používat k tomu potřebné léky nebo pomůcky, rozpoznat zdravotní problém a v případě potřeby vyhledat nebo přivolat pomoc.

: dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovené preventivní, léčebné a léčebně rehabilitační a ošetřovatelské postupy a opatření a používat k tomu potřebné léky nebo pomůcky, rozpoznat zdravotní problém a v případě potřeby vyhledat nebo přivolat pomoc. Osobní aktivity : navazovat kontakty a vztahy s jinými osobami, plánovat a uspořádat osobní aktivity, styk se společenským prostředím, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí, například vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.

: navazovat kontakty a vztahy s jinými osobami, plánovat a uspořádat osobní aktivity, styk se společenským prostředím, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí, například vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti. Péče o domácnost: nakládat s vlastními penězi v rámci osobních příjmů a příjmů domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si jednoduché teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, nakládat s prádlem, mýt nádobí, obsluhovat topení, udržovat pořádek.

Na základě počtu nezvládnutých životních potřeb, věku žadatele a také s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu, se určí stupeň závislosti podle následující tabulky:





Stupeň závislosti Nezvládnuté životní potřeby osoby do 18 let Stupeň závislosti Nezvládnuté životní potřeby osoby nad 18 let I. lehká závislost 3 I. lehká závislost 3–4 II. středně těžká závislost 4–5 II. středně těžká závislost 5–6 III. těžká závislost 6–7 III. těžká závislost 7–8 IV. úplná závislost 8–9 IV. úplná závislost 9–10

Od stupně závislosti a také věku příjemce se pak odvíjí konkrétní výše příspěvku. V tabulce níž vidíte aktuálně platné částky a také zvýšení chystané od 1. ledna 2026.

Nejvýrazněji se změna dotkne osob mladších 18 let v I. stupni závislosti, které si přilepší o 1600 Kč, ve II. stupni závislosti pak o 800 Kč.

Příjemce dávky v I. stupni závislosti starší 18 let čeká zvýšení o 420 Kč, ve II. stupni závislosti o 500 Kč.

Stupeň závislosti Výše příspěvku pro osoby do 18 let Výše příspěvku pro osoby nad 18 let I. lehká závislost 3300 Kč → 4900 Kč 880 Kč → 1300 Kč II. středně těžká závislost 7400 Kč → 8200 Kč 4900 Kč → 5400 Kč III. těžká závislost 16 100 Kč 14 800 Kč IV. úplná závislost 27 000* Kč 27 000* Kč

*pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb činí příspěvek 23 000 Kč.

Ještě o další 2000 Kč lze příspěvek zvýšit, pokud je příjemcem nezaopatřené dítě do 18 let a jeho příjem, včetně příjmu společně posuzovaných osob (typicky členů domácnosti), je nižší než 2násobek životního minima.

Připomeňme, že z příspěvku na péči si mohou jeho příjemci hradit péči, kterou jim poskytuje rodina, asistenti sociální péče, poskytovatelé sociálních služeb (domovy seniorů, pečovatelské služby), hospice, dětské domovy nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Žádost o příspěvek: Od příštího roku snadněji

Aktuálně se o příspěvek na péči žádá na kontaktních pracovištích Úřadu práce v místě trvalého pobytu dané osoby. Žádost lze podat elektronicky nebo přes klasický tištěný formulář. Elektronická žádost se neobejde bez datové schránky nebo uznávaného elektronického podpisu. Online i tištěný formulář najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Následně žádost putuje na Českou správu sociálního zabezpečení, konkrétně na Institut posuzování zdravotního stavu, který se zabývá zdravotním stavem žadatele. Poté Úřad práce vydává rozhodnutí. Řízení o dávku tak většinou zabere několik měsíců – podle loňských údajů Úřadu práce se žadatelé dočkali výplaty dávky v průměru necelé 4 měsíce od podání žádosti.

Aby se celý proces o něco zrychlil, má nově řízení o dávku spadat pouze pod Českou správu sociálního zabezpečení – sociálka tak bude vedle posouzení zdravotního stavu provádět i sociální šetření. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka věří, že se tak řízení o dávku zjednoduší a zrychlí na 60 až 90 dní.

Do budoucna ministerstvo nadto počítá také s možností podávat žádost o příspěvek, ale i dávky pro zdravotně postižené, online skrze klientskou zónu Jenda. K přesunu agendy na správy sociálního zabezpečení by mělo dojít k 1. červenci 2026. Příslušnou novelu (sněmovní tisk 796) ale musí ještě odsouhlasit Senát a podepsat prezident.