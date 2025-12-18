Měšec.cz  »  Dávky a důchody  »  Příspěvek na péči 2026: Navýšení, přehled pravidel a chystané změny

Příspěvek na péči 2026: Navýšení, přehled pravidel a chystané změny

Monika Veselíková
Dnes
Příspěvek na péči pomáhá lidem, kteří kvůli zdravotnímu stavu nezvládají dřív běžné činnosti. Kdo na něj dosáhne, kolik činí a co bude od roku 2026 jinak?

I v roce 2026 se příjemci příspěvku na péči dočkají zvýšení. Valorizace se ale tentokrát týká pouze lidí v I. a II. stupni závislosti – pro I. stupeň jde přitom o první navýšení po 10 letech. 

Co se dozvíte v článku
  1. Příspěvek na péči 2026: Kdo na dávku dosáhne?
  2. Sociální šetření a posouzení zdravotního stavu
  3. Příspěvek na péči: Kolik dostanete v roce 2026
  4. Jak o příspěvek na péči žádat
  5. Jak na změnu výše příspěvku
  6. Otázky a odpovědi

Kolik příspěvek dělá, kdo na něj má nárok, jak probíhá sociální šetření a jak na žádost? Poradí následující článek.

Příspěvek na péči 2026: Kdo na dávku dosáhne?

Smyslem příspěvku na péči je pomoci s financováním péče lidem, kterým nemoc ale i vysoký věk nedovolují vykonávat pro druhého běžné činnosti. Žádat můžou všechny osoby starší 1 roku, jejichž špatný zdravotní stav trvá přinejmenším rok, nebo se během 1 roku nepředpokládá jeho zlepšení.

Příspěvek jako takový přitom náleží tomu, kdo péči potřebuje. Z dávky si potom může hradit péči příbuzných, známých ale i asistentů sociální pomoci. Kolik přesně daný člověk pečujícímu z příspěvku dá, záleží čistě na něm.

Vedle těchto jednotlivců může péči zajistit také poskytovatel sociálních služeb (domovy pro seniory, pečovatelské služby), hospice, dětské domovy nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Sociální šetření a posouzení zdravotního stavu

O tom, zda žadatel na příspěvek na péči dosáhne, rozhoduje Úřad práce na základě sociálního šetření a posouzení zdravotního stavu. Sociální šetření nyní provádí úřady práce, zdravotní kondici řeší Institut posuzování zdravotního stavu, který spadá pod Českou správu sociálního zabezpečení. 

Na základě těchto zkoumání pak úřady určí takzvaný stupeň závislosti. Ty jsou celkem 4 a odvíjí se od toho, kolik z 10 životních potřeb zvládne žadatel bez cizí dopomoci. Od stupně závislosti se také odvíjí výše dávky.

Sociální šetření provádí úředníci v přirozeném sociálním prostředí – tedy tam, kde daný člověk běžně žije. Pokud pobývá ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, provede se sociální šetření tam.

Všechny životní potřeby zahrnují několik úkonů – pokud žadatel z daného výčtu nezvládne jedinou, považuje se životní potřeba za nezvládnutou.

  • Mobilita: vstávání a usedání, zaujímání a změna polohy, stoj, pohyb chůzí krok za krokem v dosahu alespoň 200 metrů, otevírání a zavírání dveří, chůze po schodech (nahoru i dolů) v rozsahu jednoho patra, nastupování a vystupování z dopravních prostředků včetně bariérových a jejich používání.
  • Orientace: poznávání a rozeznávání zrakem a sluchem, přiměřené duševní kompetence, orientovat se osobou, časem a místem, orientovat se v přirozeném sociálním prostředí, orientovat se v obvyklých situacích a umět na ně přiměřeně reagovat.
  • Komunikace: vyjadřovat se srozumitelně mluvenou řečí a dorozumět se jejím prostřednictvím s jinými osobami v rozsahu běžné slovní zásoby odpovídající věku a sociálnímu postavení, chápat obsah přijímaných a sdělovaných zpráv, vytvářet rukou psanou krátkou zprávu, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům a zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky.
  • Stravování: vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nalít nápoj, rozdělit stravu na menší kousky a naservírovat ji, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim, konzumovat stravu v obvyklém denním režimu, přemístit nápoj a stravu na místo konzumace.
  • Oblékání a obouvání: vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, rozeznat rub a líc oblečení a správně je vrstvit, oblékat a obouvat se, svlékat a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.
  • Tělesná hygiena: použít hygienické zařízení, dodržovat tělesnou hygienu, mýt a osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se.
  • Výkon fyziologické potřeby: včas používat WC, zaujmout vhodnou polohu, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky.
  • Péče o zdraví: dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovené preventivní, léčebné a léčebně rehabilitační a ošetřovatelské postupy a opatření a používat k tomu potřebné léky nebo pomůcky, rozpoznat zdravotní problém a v případě potřeby vyhledat nebo přivolat pomoc.
  • Osobní aktivity: navazovat kontakty a vztahy s jinými osobami, plánovat a uspořádat osobní aktivity, styk se společenským prostředím, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí, například vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.
  • Péče o domácnost: nakládat s vlastními penězi v rámci osobních příjmů a příjmů domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si jednoduché teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, nakládat s prádlem, mýt nádobí, obsluhovat topení, udržovat pořádek.

Na základě počtu nezvládnutých životních potřeb, věku žadatele a také s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu, se určí stupeň závislosti podle následující tabulky:

Stupeň závislosti Nezvládnuté životní potřeby osoby do 18 let Stupeň závislosti Nezvládnuté životní potřeby osoby nad 18 let
I. lehká závislost 3 I. lehká závislost 3–4
II. středně těžká závislost 4–5 II. středně těžká závislost 5–6
III. těžká závislost 6–7 III. těžká závislost 7–8
IV. úplná závislost 8–9 IV. úplná závislost 9–10

Osoby v terminálním stádiu nemoci

U osob, které jsou v terminálním stádiu nemoci vyžadujícím poskytování paliativní péče, se od roku 2025 nedělá sociální šetření ani posouzení zdravotního stavu. Ode dne podání žádosti po dobu 12 kalendářních měsíců se považují za osobu závislou na péči ve III. stupni závislosti. Nutností je ovšem doložení potvrzení od ošetřujícího lékaře se specializací v oboru stanovém § 21 odst. 1 písm. a zákona o sociálních službách.

Příspěvek na péči: Kolik dostanete v roce 2026

Vedle stupně závislosti se výše příspěvku řídí také věkem žadatele – jiné částky platí pro osoby mladší 18 let, jiné pro starší.

Stupeň závislosti Výše příspěvku pro osoby do 18 let Výše příspěvku pro osoby nad 18 let
I. lehká závislost 4900 Kč 1300 Kč
II. středně těžká závislost 8200 Kč 5400 Kč
III. těžká závislost 16 100 Kč 14 800 Kč
IV. úplná závislost 27 000* Kč 27 000* Kč

*pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb činí příspěvek 23 000 Kč.

Ještě o další 2000 Kč lze příspěvek zvýšit, pokud je příjemcem nezaopatřené dítě do 18 let a jeho příjem, včetně příjmu společně posuzovaných osob (typicky členů domácnosti), je nižší než 2násobek životního minima.

S výpočtem životního minima pomůže naše kalkulačka:

Jak o příspěvek na péči žádat

Žádost o příspěvek na péči se nyní podává na kontaktním pracovišti Úřadu práce v místě trvalého pobytu osoby, která péči vyžaduje. Žádat lze elektronicky – s odesláním přes datovou schránku, uznávaným elektronickým podpisem nebo jedním z nástrojů Identity občana (bankovní identita, NIA ID apod.)

Druhou variantou je podání prostřednictvím klasických tištěných formulářů, které jsou  k dispozici na daném úřadu nebo si je lze stáhnout z webových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí. Konkrétně jde o tyto tiskopisy:

U dětí mladších 15 let je nutné doložit také rodný list. Pokud péči neposkytuje rodina, ale asistent sociální péče či jiná osoba, je třeba připravit také smlouvu o poskytnutí pomoci. Pro sepsání této smlouvy přitom není žádný závazný vzor, vždy by ale měla obsahovat označení smluvních stran, rozsah pomoci, místo a čas poskytování pomoci a výši úhrady za pomoc.

Pro inspiraci, jak by taková smlouva mohla vypadat, stačí do internetového vyhledavače zadat smlouva o poskytnutí pomoci a ve výsledku ihned uvidíte několik vzorových smluv.

Žadatel si také může pro jednání s úřady určit zmocněnce – což je nutné prokázat plnou mocí k zastupování s úředně ověřeným podpisem.

Poté, co Úřad práce žádost obdrží, provede sociální šetření a poté ji přepošle na Institut posuzování zdravotního stavu. Zde posudkový lékař s přihlédnutím k zdravotnímu stavu a výsledkům sociálního šetření určí stupeň závislosti a následně vaši žádost opět předá na Úřad práce, který vydá rozhodnutí.

Od 1. 7. 2026 ovšem dojde ke změně – nově bude o příspěvcích na péči od začátku do konce rozhodovat pouze Česká správa sociálního zabezpečení. Vedle posouzení zdravotního stavu tedy bude sociálka provádět i sociální šetření, což by mohlo celý proces zkrátit.

Jak na změnu výše příspěvku

V průběhu pobírání příspěvku na péči může oprávněná osoba kdykoli požádat o změnu výše příspěvku na péči na základě písemně podaného návrhu na tiskopisu  – Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči. Daný formulář lze podat také elektronicky.

Následně proběhne další šetření a vypracování nového posudku. Nový posudek a nové rozhodnutí může opět trvat i pár měsíců, pokud by ale úřad o navýšení příspěvku nakonec rozhodl, doplatí vám ho zpětně ke dni podání žádosti.

Otázky a odpovědi

Kdo může o příspěvek na péči žádat?

Osoba starší 1 roku, která má dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav (trvá alespoň rok, nebo se do roka nečeká zlepšení).

Musím čekat rok, než požádám?

Ne. Žádat lze už ve chvíli, kdy je zřejmé, že jde o dlouhodobě nepříznivý stav.

Komu se příspěvek vyplácí a na co je určen?

Vyplácí se tomu, kdo péči potřebuje. Ten z něj hradí pomoc (rodina, známí, asistent sociální péče nebo poskytovatelé sociálních služeb).

Co rozhoduje o tom, jestli dávku dostanu?

Sociální šetření a posouzení zdravotního stavu. Současně se určí stupeň závislosti (I–IV) podle počtu nezvládnutých životních potřeb.

Jak a kde se žádost podává?

Na kontaktním pracovišti Úřadu práce podle trvalého pobytu (lze i elektronicky – datová schránka, Identita občana).

Jak probíhá vyřízení žádosti (krok za krokem)?

Úřad práce žádost zpracuje, provede sociální šetření a postoupí ji na ČSSZ (Institut posuzování zdravotního stavu), kde posudkový lékař určí stupeň závislosti. Poté se věc vrací na Úřad práce, který vydá rozhodnutí.

