Přišly vám na účet cizí peníze. Kdy je musíte vrátit a kdy vám je banka může strhnout

Pokud se spletl odesílatel, banka vám částku nemůže sama strhnout. Když ale chybovala banka nebo převod souvisí s podvodem, může být situace jiná. Vysvětlujeme, jak zjistit původ platby, co dělat s penězi, které vám nepatří a kdy vám hrozí právní problémy.
Na konci září se na sociální síti Reddit objevil příspěvek člověka, kterému na účet přišlo zhruba 5000 Kč od neznámého odesílatele. Podle svého popisu dostal na infolinkách bank doporučení peníze vrátit. Obával se ale, že by mohl naletět podvodníkovi: částku by odesílateli poslal zpět a ten by následně původní platbu zrušil. Přišel by tak o peníze dvakrát.
Nakonec se ukázalo, že převod měl legitimní důvod. Šlo o podíl na zisku platformy, pro kterou autor příspěvku pracuje jako externí dodavatel a plátce pro platbu autorovi použil zahraniční platební styk v českých korunách. Platba tak v tomto případě přišla přes Českou spořitelnu a nebylo snadné ji na první pohled identifikovat. Zprávu o platbě našel až ve webové aplikaci svého odběratele.
Co tedy dělat, když vám na účtu přistanou peníze, jejichž původ neznáte? Nejdřív si prohlédněte detail transakce. Pokud z něj nepoznáte, kdo peníze poslal a proč, požádejte svou banku o prověření. S částkou mezitím nijak nenakládejte.
Jak zjistíte, kdo vám peníze poslal
Otevřete si detail příchozí platby v internetovém nebo mobilním bankovnictví. U běžné tuzemské platby v něm vždy najdete jméno nebo název plátce, částku, datum a další údaje o transakci. K dispozici může být také zpráva pro příjemce, variabilní či specifický symbol.
Podobně je tomu u SEPA plateb, tedy převodů v eurech v rámci jednotné oblasti pro platby v eurech. V platebních údajích je vždy uvedeno jméno či název odesílatele a podle předaných údajů mohou být k dispozici i další informace včetně adresy.
Méně přehledná může být příchozí zahraniční platba v korunách, nebo v jiné ne eurové měně, která prochází přes korespondenční banku. V běžném přehledu nemusí být původní odesílatel na první pohled zřejmý. Proto si otevřete podrobnosti transakce a zkontrolujte také poznámku nebo zprávu k platbě. Pokud ani potom nedokážete původ peněz určit, požádejte banku, aby vám pomohla převod prověřit.
To, že v detailu platby nevidíte všechny údaje, ještě neznamená, že vám banka nemůže pomoci. Zároveň ale nelze automaticky předpokládat, že vám sdělí veškeré další informace o majiteli účtu.
Pokud jste naopak peníze omylem poslali vy na cizí účet a potřebujete zjistit, komu patří, jde o jiný problém. Tomu jsme se podrobně věnovali ve článku Poslali jste peníze na špatný účet. Jak zjistit majitele účtu v bance?.
Máte dvě cesty, jak majitele českého účtu svépomocí zjistíte:
- Převod v rámci stejné banky, při němž se jméno může objevit ve výpisu
- a vklad hotovosti na účet.
Nefunguje to u všech bank, ale u většiny nějakým z těchto dvou způsobů pochodíte.
Pokud původ příchozí platby nepoznáváte, peníze neutrácejte a už vůbec je nepřeposílejte je na jiné číslo účtu jen proto, že vás o to někdo požádá. Zvlášť opatrní buďte, pokud vám neznámý člověk sám zavolá a začne vám vysvětlovat, jak máte údajný omyl napravit. (Mimochodem, odkud má vaše číslo…?)
Může vám banka peníze sama strhnout?
Ano, může, ale záleží na tom, kdo chybu způsobil. Jinak se postupuje, pokud se spletl odesílatel, jinak při chybě banky a jinak tehdy, když převod souvisí s podezřením na podvod.
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Situace
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Co může banka udělat
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Odesílatel poslal peníze omylem
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Jeho banka vás může vyzvat k vrácení peněz. Při běžném omylu vám ale nemůže částku sama strhnout jen na žádost odesílatele a čeká se na vaši součinnost.
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Chybu udělala banka při zpracování platby
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U chybné korunové tuzemské platby může za zákonem stanovených podmínek dojít k opravnému zúčtování bez vašeho souhlasu, a to i do záporného zůstatku na vašem účtu.
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Platba souvisí s podezřením na podvod
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Banka může přijmout dočasná bezpečnostní opatření, například zablokovat prostředky, a případ předat příslušným orgánům. Trvalé odepsání nebo vrácení peněz však musí mít právní základ.
Když vám někdo pošle peníze omylem, nemůže si je jednoduše vzít zpět stornováním již dokončeného převodu. To opravdu nejde. Vždy musí požádat svou banku o součinnost, a teprve ta vás vyzve k vrácení částky. Pokud peníze nevrátíte, může odesílatel svůj nárok vymáhat právní cestou.
Jinak je tomu při takzvaném opravném zúčtování. Pokud chybu způsobila jiná banka při zpracování korunové tuzemské platby, lze ji za stanovených podmínek napravit do 3 měsíců i bez souhlasu majitele účtu. Nejde tedy o univerzální možnost, jak vzít zpět libovolnou chybně odeslanou platbu.
Pokud na účtu není dost prostředků k provedení opravného zúčtování, mohou být až do konce tříměsíční lhůty blokovány příchozí peníze, a to do potřebné výše. Jestliže se nepodaří vrátit celou částku ani tímto způsobem, povinnost vydat zbývající peníze trvá.
Co se stane, když peníze nevrátíte
Peníze, které vám někdo pošle omylem, nejsou dar. Jde o bezdůvodné obohacení (podle § 2991 občanského zákoníku) a máte povinnost je vrátit.
To platí i tehdy, když se vám odesílatel neozval nebo když zatím nevíte, komu částku poslat. Neměli byste proto čekat, jestli se někdo přihlásí, ale sami kontaktovat banku a informovat ji, že jste dostali platbu, kterou nepoznáváte.
Pokud peníze nevrátíte, může odesílatel svůj nárok vymáhat soudně. Ani skutečnost, že jste částku mezitím utratili, vaši případnou povinnost ji vydat automaticky neruší.
Za určitých okolností může mít ponechání cizích peněz také trestněprávní následky. Trestní zákoník v § 219 upravuje trestný čin zatajení věci. Pro jeho naplnění musí být splněny konkrétní zákonné podmínky, mimo jiné musí jít o cizí věc nikoli nepatrné hodnoty. Hranice této hodnoty činí nejméně 10 000 korun.
Povinnost vrátit bezdůvodné obohacení ale platí i u nižších částek. A pokud byste se vědomě nebo z nedbalosti zapojili do převodu peněz pocházejících z trestné činnosti, podle okolností mohou připadat v úvahu také jiné trestné činy.
Jak peníze bezpečně vrátit
Banky se shodují v tom, že chybně odeslané peníze se musí řešit, jejich doporučený postup se ale liší v detailech.
Česká spořitelna doporučuje s nečekanou platbou nenakládat, kontaktovat banku a vyčkat na další postup.
Standardním doporučením naší infolinky je, aby si klient nejprve ověřil, zda mu platba skutečně neměla přijít, a následně situaci řešil prostřednictvím banky, uvedl pro Měšec.cz Filip Hrubý, mluvčí České spořitelny.
Při běžném vracení chybně odeslané platby banka funguje jako prostředník. Na žádost plátce vás vyzve k vrácení peněz, sama vám ale částku nestrhne jen proto, že ji odesílatel označil za omylem zaslanou.
Česká spořitelna podle Hrubého ročně eviduje přibližně 17 000 chybně odeslaných plateb. V naprosté většině případů se podle něj peníze vrátí původnímu odesílateli do 1 měsíce. Přesný podíl úspěšně vyřešených případů banka neuvedla.
Air Bank na svém webu doporučuje, aby člověk, který obdrží neznámou platbu, poslal peníze zpět na účet, ze kterého přišly, a do poznámky uvedl, že mu nepatří. Banka dodává, že pokud skutečně došlo k omylu, může klienta později sama kontaktovat s žádostí o vrácení peněz.
To se liší od doporučení České spořitelny, která radí nejprve vše řešit prostřednictvím banky. Pokud si nejste jistí původem peněz, zejména u méně přehledné zahraniční platby nebo při podezření na podvod, je proto rozumné nejprve kontaktovat vlastní banku. Peníze v žádném případě neposílejte na jiný účet podle pokynů neznámého člověka.
MONETA Money Bank na svém webu popisuje postup pro případ, kdy její klient pošle peníze na nesprávný účet. Klient může požádat o součinnost prostřednictvím internetového bankovnictví, telefonicky nebo na pobočce. Banka následně požádá majitele účtu o vrácení částky, nemůže ale její vrácení garantovat ani peníze sama z cizího účtu inkasovat. Pokud částka není vrácena do 14 dnů, může odesílatel za stanovených podmínek požádat o identifikační údaje majitele účtu.
Pokud se ukáže, že jste peníze v dobré víře vrátili a až později zjistili, že souvisely s podvodem nebo napadeným účtem, záleží další postup na okolnostech konkrétního případu. I proto je bezpečnější původ platby nejprve ověřit.