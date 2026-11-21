Peníze odešly na zahraniční účty a samotný podvod se odehrál v Itálii. Jenže případ měl vazbu na Česko: příjemcem části plateb byla společnost se sídlem v Praze. České orgány se proto podle Ústavního soudu nemohly spokojit se zjištěním, že firma na zapsané adrese ve skutečnosti nepůsobí a jde jen o tzv. schránku.
Rozhodnutí tím ukazuje, že i „jen“ adresa může být pro prověřování přeshraničního podvodu podstatná. Úřady tedy musí správně posoudit všechny zákonné podmínky, za kterých se mají případem zabývat. Jenže v této věci to neudělaly a porušily mužovo právo na přístup k orgánu veřejné moci, vyplývá z nálezu III. ÚS 2706/26 ze 4. 11. 2026.
Shrnutí v kostce
- Muž oznámil podvod za 31 000 €. Nejméně 26 000 € podle své stížnosti poslal na účet firmy se sídlem v Praze.
- České orgány odmítly případ prověřovat s odkazem na formální sídlo firmy a zahraniční účty.
- I pouze úředně zapsané sídlo může být důležité pro použití českého trestního zákoníku.
- Úřady musí prověřit, zda byl podvod spáchán ve prospěch firmy. Nemohou bez ověření předpokládat, že peníze jen přeposlala.
- Po zásahu Ústavního soudu musí oznámení prověřit. Vrácení peněz ani potrestání pachatelů tím ale zaručeno není.
Shrnutí v kostce je vytvářeno s pomocí AI.
Z 31 000 eur mířilo 26 000 na účet jedné firmy
Muž v trestním oznámení uvedl, že neznámí podvodníci z něj prostřednictvím kybernetického podvodu vylákali celkem 31 000 €. Podle jejich pokynů posílal peníze mimo jiné na účet společnosti se sídlem v Praze 3. Ve své ústavní stížnosti upřesnil, že na účet této firmy odeslal nejméně dvě platby v celkové výši 26 000 €.
Pomoc hledal nejprve v domovské Itálii. V dubnu 2026 se obrátil také na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 3. Žádal prověření pro podezření na podvod, případně praní peněz či další trestné činy.
Ale podle vyjádření státního zastupitelství české účty v případu nefigurovaly. Platby směřovaly k bankám či platebním institucím ve Spojeném království, Nizozemsku a Lucembursku. Českou stopou však bylo sídlo společnosti, na jejíž účet část peněz poslal.
Na pražské adrese firma nepůsobila
Na pokyn státního zastupitelství policie adresu společnosti ověřila. Zjistila, že firma na ní činnost nevykonává a ani tam není kontaktní. Její sídlo bylo pouze formální: šlo o úředně zapsanou adresu, na které společnost svoji činnost nijak neřídila.
Obvodní státní zastupitelství z toho dovodilo, že případ českým orgánům nepřísluší, a policii žádné konání úkonů trestního řízení nenařídilo. Muž se tak obrátil na nadřízené Městské státní zastupitelství v Praze, ale ani tam nepochodil. Obrátil se proto na Ústavní soud.
A ten postup státních zastupitelství odmítl. Samotný podvod ani další pohyb peněz totiž české orgány neprověřovaly a jednoduše jen skončily u kontroly firemní adresy, s čímž se spokojily a případ, lidově napsáno, hodily za hlavu.
Zahraniční podvod může patřit i do Česka
Pro náš příběh je důležitý § 8 odst. 2 trestního zákoníku. Ten za stanovených podmínek umožňuje podle českého práva posuzovat také trestný čin spáchaný cizincem v zahraničí, pokud byl spáchán ve prospěch právnické osoby se sídlem nebo organizační složkou v Česku.
Pro běžného čtenáře je tak důležité, že nemusí rozhodovat jen zákon země, ve které se nacházel podvedený člověk nebo ve které banka podvodníkovi vede účet. Zásadní význam může mít také firma, v jejíž prospěch se podvod uskutečnil, a její sídlo.
Zákon podle Ústavního soudu přitom nerozlišuje, jestli společnost na své české adrese skutečně sídlí a řídí odtud podnikání, nebo zda tam má sídlo pouze zapsané, jinými slovy, má tam jen registrační adresu. Ani formální sídlo totiž samo o sobě nevylučuje, aby se věcí zabývaly orgány činné v trestním řízení.
Vedle sídla ale musí posoudit ještě další zásadní otázku: zda byl čin skutečně spáchán ve prospěch této (české) společnosti.
Kam peníze odešly, úřady nezjišťovaly
Městské státní zastupitelství se před Ústavním soudem hájilo mj. tím, že česká firma z podvodu žádný prospěch neměla. Podle jeho úvahy pouze posloužila k přijetí peněz a jejich přeposlání dalším subjektům, tedy šlo o tzv. bílého koně a přeposílače peněz v rámci transakčního řetězu.
Ústavní soud připustil, že taková úvaha odpovídá zkušenostem s tímto druhem kriminality. V tomto konkrétním případě však zůstala neověřenou domněnkou. Důvodem bylo, že české orgány vůbec nezjišťovaly, co se s penězi po jejich přijetí na účet společnosti stalo, a případ již v počátcích smetly ze stolu.
Toto má objasnit další prověřování. Pokud se ukáže, že společnost z podvodu skutečně žádný prospěch neměla, tento zákonný důvod pro řešení případu v Česku tím může odpadnout. Takový závěr ale musí vycházet ze zjištěných skutečností, tedy ne z toho, že si to úřední orgány zjednoduší návštěvou formálního sídla bez dalšího šetření.
Co bude následovat
Ústavní soud napadené vyrozumění Městského státního zastupitelství v Praze zrušil. Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 3 zakázal pokračovat v odmítání řízení, které má mužovo oznámení prověřit. To má nyní zajistit další postup policie.
Součástí tak může být zjišťování toku peněz i informací od italských orgánů. Podle soudu není nutné zbytečně opakovat úkony, které už úřady provedly v zahraničí.
Ale to, že zahraniční šetření již probíhá, resp. probíhalo, nebo objasňování přeshraničního podvodu je velmi obtížné, podle soudu neospravedlňuje úplnou nečinnost českých orgánů.
Možnost, že muž své peníze znovu uvidí, je stále blízká nule. Nelze ani tvrdit, že zmiňovaná česká společnost je vinna. Ale české orgány (už) jeho oznámení prověřit musí.