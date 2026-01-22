Preventivní prohlídky 2026: Lékaři budou dělat více vyšetření, s některými začnou v nižším věku

S novým rokem se změnila některá pravidla pro pravidelné preventivní prohlídky. Jde o důsledek novelizace vyhlášky č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, která rozšířila rozsah péče a klade větší důraz na prevenci.
Vzhledem ke stále se zvyšujícím nákladům na kurativní léčbu, je nutné přizpůsobovat preventivní prohlídky aktuálnímu zdravotnímu stavu populace a jejím zdravotním potřebám a podporovat pozitivní vliv preventivních intervencí v oblasti předcházení mnoha onemocněním nebo jejich včasné diagnostiky, vysvětlují autoři novely v důvodové zprávě s poukazem na to, že původní právní úprava už neodpovídala současnému medicínskému poznání, požadavkům na včasný záchyt některých onemocnění i větší individualizaci prohlídek podle věku a zdravotního stavu pacienta.
I nadále platí, že preventivní prohlídky u praktického lékaře budou dospělí absolvovat jednou za dva roky. Lékaři při nich ale budou kromě jiného nově zjišťovat i výskyt duševních onemocnění a dědičných chorob v rodině a kontrolovat účast v hrazených screeningových programech. Rozšířilo se i spektrum a četnost laboratorních vyšetření, která by měla pomoci se včasným odhalením onemocnění srdce, cév, metabolismu nebo ledvin.
Obecně ohledně četnosti preventivních prohlídek platí:
- děti a dorost: první prohlídka do 2 dnů po propuštění z porodnice, dále ve 14 dnech věku, v 6 týdnech, ve 3 měsících, poté ve 4 – 5 měsících věku a v 6, 8, 10 – 11 a ve 12 měsících. Následuje prohlídka v 18 měsících, 2 a 2,5 letech. Od 3 let jsou preventivní prohlídky ve dvouletých intervalech do 17 let. Poslední taková prohlídka probíhá před ukončením péče u praktického lékaře pro děti a dorost. Musí proběhnout nejpozději přede dnem dovršení 19 let,
- dospělí (od 19 let) u praktického lékaře: 1× za dva roky,
- gynekologická preventivní prohlídka: od 15 let každý rok,
- prevence u zubaře: u dětí do 1 roku 1× ročně, děti do 18 let 2× ročně, dospělí 1× ročně preventivní prohlídka a jedna prohlídka registrovaného pojištěnce nejdříve 5 měsíců po ní.
Děti do 18 let včetně
U dětí probíhá první vyšetření se souhlasem rodičů už v porodnici (odběr krve z patičky na tzv. novorozenecký laboratorní screening), dále screening sluchu, vrozené katarakty (očního zákalu) a screening dysplazie kyčelního kloubu (když ne v porodnici, tak do 3. týdne). Další kontrola kyčlí následuje u ortopeda mezi 6.-9. týdnem a třetí mezi 12.-16. týdnem života.
Praktický lékař na prohlídkách do jednoho roku obecně sleduje vývoj dítěte, jeho hmotnosti, reflexy, fontanelu, sluch a zrak (screening zraku se dělá nově mezi 6. – 12. měsícem s následnou kontrolou nejdéle do 18 měsíců. Při špatné rodinné anamnéze se vyšetření zraku opakuje ve 2 a 3 letech).
V 18 měsících lékaři navíc nově dělají diagnostiku autistického spektra.
Od 3 let lékař kontroluje zrak i testem barvocitu, vyšetřuje štítnou žlázu, krevní tuky (lipidogram – návaznost na rodinnou anamnézu), BMI a hodnotí vývoj a dovednosti.
V 5 letech také předběžně posuzuje školní zralost a posílá rodiče na vyšetření sluchu tónovou audiometrií (před zahájením školní docházky).
Pacienty starší 13 let by lékař teoreticky také poučit o rizicích sexuálního života a dívkám doporučuje preventivní vyšetření u gynekologa, který pravidelně provádí stěr z děložního čípku.
Od 19. narozenin by měla být hotová přeregistrace k všeobecnému praktickému lékaři. Do jeho péče je ale možné přejít už od 14. narozenin.
Pacienti do 40 let
U těchto pacientů bylo nově zavedeno provádění EKG vyšetření už při první vstupní prohlídce po registraci u praktika (tedy i při přeregistraci od dětského lékaře).
Cílem je získat výchozí EKG křivku pro srovnání v pozdějším věku. Vyšetření EKG při preventivní prohlídce se opakuje u osob s rizikem kardiovaskulárního onemocnění také ve 30 letech a dále ve stanovených intervalech, poukázala na novinky mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Viktorie Plívová. Bezrizikovým pacientům se EKG provádí i nadále jednou za čtyři roky od 40 let.
V případě, že není při vstupní preventivní prohlídce k dispozici aktuální laboratorní vyšetření, nabírá se krev pro krevní obraz, jaterní testy, hodnotu cukru v krvi, vyšetření moči a ukazatele funkce ledvin a lipidogram).
Krevní obraz a hodnoty tuků v krvi se nově zjišťují častěji, a to i během preventivní prohlídky ve 25 a 30 letech a dále ve čtyřletých intervalech až do 40 let věku, vysvětlila Plívová s tím, že glykémie se kontroluje každé dva roky i u osob mladších 40 let. U pacientů s kardiovaskulárním onemocněním, cukrovkou a vysokým krevním tlakem lékaři nově sledují ukazatele ledvinných funkcí častěji a bez ohledu na věk (ve dvouletém intervalu).
Harmonogram prohlídek:
- každé 2 roky preventivní prohlídka u praktického lékaře (může zahrnovat kontrolu zraku, tlaku, hmotnosti, laboratorní vyšetření moči a krve (vč. jaterních testů, glykemie, funkce ledvin, cholesterol) – četnost viz dále,
- 2× ročně stomatologické vyšetření,
- EKG v rámci každé vstupní prevence (přeregistrace od dětského nebo jiného obvodního lékaře) a u osob s rizikem kardiovaskulárního onemocnění také od 30 let věku ve 4letém intervalu,
- v rámci vstupní preventivní prohlídky nebo ve 25, ve 30 letech a dále ve 4letém intervalu vyšetření koncentrace tuků (cholesterolu a triacylglycerolů) přes tzv. lipidogram,
- v rámci vstupní prevence a dále každé 2 roky kontrola hladiny cukru v krvi,
- v rámci vstupní prevence nebo ve 25, ve 30 letech a dále ve 4letém intervalu krevní obraz,
- v rámci vstupní prevence a u rizikových osob každé 2 roky laboratorní vyšetření funkce ledvin,
- ženy od 25 let klinické vyšetření prsů při pozitivní rodinné anamnéze nebo při jiných rizikových faktorech,
- ženy 1× ročně preventivní gynekologická prohlídka (včetně pravidelného odběru cytologie, ve věku 35 let vyšetření na HPV.
Pacienti od 40 do 50 let
Pacienti od svých 40 let nově budou absolvovat laboratorní vyšetření lipidogramu a krevního obrazu každé dva roky místo čtyř.
Novinkou je také EKG u rizikových pacientů každé dva roky od věku 40 let, dosavadní čtyřleté intervaly jsou doporučeny jen osobám bez kardiovaskulárního rizika, informovala dál mluvčí VZP s tím, že pacientům s kardiovaskulárním onemocněním, cukrovkou a vysokým krevním tlakem se kontrolují ledviny častěji a bez omezení věku (každé dva roky).
Rizikovým pacientům (nadváha, cukrovka, větší konzumace alkoholu) může lékař od 45 let každé dva roky pravidelně kontrolovat funkci jater.
Lékař by měl sledovat i to, jestli se účastníte doporučených screeningů, jako je vyšetření na mamografu, koloskopie nebo testy na okultní krvácení u všech nově od 45 let a dále programů na časný záchyt rakoviny prostaty či plic.
Harmonogram prohlídek:
- každé 2 roky preventivní prohlídka (může zahrnovat kontrolu zraku, tlaku, hmotnosti, laboratorní vyšetření moči a krve (vč. jaterních testů, glykemie, funkce ledvin, cholesterol) – četnost viz dále,
- 2× ročně stomatologické vyšetření,
- EKG v rámci vstupní prevence nebo od 40 let každé 4 roky, u osob s rizikem kardiovaskulárního onemocnění od 40 let věku každé 2 roky,
- v rámci vstupní prevence nebo ve 40 letech a dále každé 2 roky vyšetření koncentrace tuků (cholesterolu a triacylglycerolů) v krvi (lipidogram),
- v rámci vstupní prevence a dále každé 2 roky kontrola hladiny cukru v krvi,
- v rámci vstupní prevence nebo ve 40 letech a dále každé 2 roky krevní obraz,
- v rámci vstupní prevence a u rizikových osob každé 2 roky laboratorní vyšetření funkce ledvin,
- v rámci vstupní prevence a od 45 let u rizikových osob vyšetření jaterního onemocnění každé 2 roky,
- od 45 do 74 let každé 2 roky test okultního krvácení ve stolici (TOKS),
- od 45 do 74 let jednou za 10 let koloskopie (druhá varianta k TOKS),
- muži od 45 let možný screening karcinomu prostaty,
- od 45 let doporučení na komplexní vyšetření očí na očním,
- ženy 1× ročně preventivní gynekologická prohlídka, včetně pravidelné cytologie a dalšího HPV testu ve 45 letech,
- ženy od 45 let každé 2 roky preventivní mamografické vyšetření.
Pacienti nad 50 let
Pacientům starším 50 let lékař nově sleduje funkce ledvin a každé dva roky absolvují rozšířené vyšetření.
Dvouletý interval, namísto dosavadních čtyř, platí i pro osoby s kardiovaskulárním onemocněním, cukrovkou a vysokým krevním tlakem. Ženy po menopauze absolvují také vyšetření hladiny lipoproteinu(a), protože v tomto období jeho koncentrace stoupá a přispívá ke vzniku aterosklerózy a riziku vzniku srdečně-cévního onemocnění, informovala Plívová.
Pacienti s pozitivní rodinnou anamnézou srdečního selhání, obezitou, diabetem atp. nově podle ní na základě individuálního rizika absolvují jednou za dva až čtyři roky laboratorní vyšetření hladiny NT-proBNP (ukazatel pro diagnostiku a sledování vývoje srdečního selhání).
Praktický lékař by měl i u těchto pacient sledovat účast na doporučeném screeningu (onkologická onemocnění, časný záchyt osteoporózy či aneurysmatu břišní aorty u mužů v 65 až 67 letech). U pacientů ve věku 65–80 let se stanovuje riziko demence.
Harmonogram péče:
- každé 2 roky preventivní prohlídka (může zahrnovat kontrolu zraku, tlaku, hmotnosti, laboratorní vyšetření moči a krve (vč. jaterních testů, glykemie, funkce ledvin, cholesterol) – četnost viz dále,
- 2× ročně stomatologické vyšetření,
- EKG v rámci vstupní prevence nebo každé 4 roky, u osob s rizikem kardiovaskulárního onemocnění každé 2 roky,
- v rámci vstupní prevence nebo každé 2 roky lipidogram,
- v rámci vstupní prevence nebo každé 2 roky kontrola hladiny cukru v krvi,
- v rámci vstupní prevence nebo každé 2 roky krevní obraz,
- v rámci vstupní prevence nebo každé 2 roky laboratorní vyšetření funkce ledvin,
- v rámci vstupní prevence a u osob s rizikem chronického jaterního onemocnění každé 2 roky jaterní testy,
- od 50 let, resp. 60 let věku dle individuálního rizika každé 2 roky stanovení hladiny NT-pro BNP v krvi (srdeční selhání) kromě pacientů, které jsou již sledováni nebo chodí ke kardiologovi,
- ženy každé 2 roky preventivní mamografické vyšetření,
- ženy 1× ročně preventivní gynekologická prohlídka (včetně cytologického vyšetření a HPV testu v 55 letech věku,
- muži od 50 do 69 let pravidelné vyšetření v rámci časného záchytu karcinomu prostaty (pravidelnost dle výsledků),
- do 74 let každé 2 roky test okultního krvácení ve stolici (TOKS),
- do 74 let jednou za 10 let koloskopie (druhá varianta k TOKS),
- muži od 65 do 67 let program časného záchytu výdutě břišní aorty,
- od 65 do 80 let program časného záchytu demence,
- ženy po menopauze a muži od 65 let program časného záchytu osteoporózy (řídnutí kostí),
- od 55 let program časného záchytu nádorů plic (silnější kuřáci – současní i bývalí).
O změnách v oblasti preventivních prohlídek byl také jeden díl podcastu našeho sesterského serveru Vitalia.cz.