Přelepení znaku EU na registrační značce není přestupek. Jde o neškodný politický projev, rozhodl soud

Krajský úřad Moravskoslezského kraje uložil majiteli vozidla pokutu ve výši 1500 Kč za to, že si na registrační značce svého auta přelepil znak Evropské unie červenou páskou. Škodlivost řidičova jednání úřad spatřoval především ve ztížené čitelnosti registrační značky zejména pro automatizované systémy, které slouží k zaznamenávání přestupků řidičů v provozu na pozemních komunikacích.
Řidič se proti rozhodnutí úřadu o přestupku bránil žalobou u soudu. Ten rozhodnutí úřadu zrušil a vrátil mu věc k dalšímu řízení. Podle soudu jsou stěžejními údaji na tabulce s registrační značkou znaky tvořící velká písmena a arabské číslice, které identifikují vozidlo, nikoli modrý proužek se znakem Evropské unie.
Pokud tedy řidič páskou vytvořil červený kříž přes znak Evropské unie, jeho jednání nemělo za následek poruchu žádného chráněného zájmu ani jeho ohrožení, a jednalo se tedy o bagatelní jednání s nulovou společenskou škodlivostí.
Úřad sice v řízení o žalobě uváděl, že taková nepovolená úprava tabulky s registrační značkou může zapříčinit, že automatizované měřící systémy nerozpoznají nebo mylně rozpoznají registrační značku vozidla, nepředložil k tomu však žádné důkazy.
Soud měl, na rozdíl od krajského úřadu a předtím prvostupňového městského úřadu, pochopení pro tento způsob vyjádření politického postoje a uzavřel, že v daném případě šlo o bagatelní záležitost, a nejde tedy o přestupek.
Podoba registrační značky vozidla a její identifikátory
Krajský úřad se obrátil na Nejvyšší správní soud, jelikož nesouhlasil s verdiktem krajského soudu, ani s jeho názorem, že řidičovo jednání mělo nulovou společenskou škodlivost.
Právní úprava totiž stanoví, jak přesně má tabulka s registrační značkou vypadat. Zároveň určuje, že se na tabulku s registrační značkou ani do její těsné blízkosti neumísťují nápisy nebo vyobrazení, které by narušily její čitelnost nebo rozlišovací schopnost.
Jestliže právní úprava stanoví přesnou podobu tabulky s registrační značkou a zakazuje umísťovat nápisy nebo vyobrazení nejen na samotnou tabulku, ale i do její blízkosti, pak nelze tvrdit, že přestupek spočívající v zakrytí části tabulky s registrační značkou má nulovou společenskou škodlivost. Znak Evropské unie není na tabulce s registrační značkou „na parádu“, ale slouží jako jeden z identifikátorů vozidla.
Argumentace úřadu
Pro automatizované systémy, které vyhodnocující například rychlost vozidel, představuje zakrytí tohoto znaku komplikaci, neboť přinejmenším ztíží identifikaci vozidla podle registrační značky. Tabulka s registrační značkou navíc není vlastnictvím vlastníka ani provozovatele vozidla, je státem přidělována a musí být státu zpravidla odevzdána zpět. Vlastník nebo provozovatel vozidla si s ní tedy nemůže dělat, co chce.
Úřad také zdůraznil, že řidič nebyl uznán vinným z přestupku spočívajícího v řízení vozidla s nečitelnou tabulkou s registrační značkou, ale řádově méně závažným přestupkem spočívajícím v řízení vozidla s tabulkou s registrační značkou nedovoleně upravenou.
Spadá tedy pod množinu nejméně závažných jednání, která zákon za přestupky považuje, a pro naplnění materiálního znaku přestupku tedy postačí i zcela nepatrná míra společenské škodlivosti.
Jak argumentoval řidič?
Řidič ve vyjádření pro Nejvyšší správní soud mimo jiné sdělil, že pásku umístil tak, že v žádném případě nenarušila čitelnost ani rozlišovací schopnost registrační značky – pro tu je klíčové, aby byla plně viditelná písmena a čísla na tabulce registrační značky.
Ostatně v provozu se stále vyskytují vozidla se staršími tabulkami s registrační značkou bez znaku Evropské unie. Znak EU byl i po přelepení bez potíží rozeznatelný a každý tedy mohl bez problému poznat, že tabulka s registrační značkou byla vydána členským státem Evropské unie. Současně však také každý mohl být seznámen s řidičovým symbolickým protestem proti politice EU.
Co řekl k úpravě registrační značky Nejvyšší správní soud
Podle Nejvyššího správního soudu nemůže být pochyb o tom, že samotná registrační značka, tedy kombinace velkých písmen latinské abecedy a arabských čísel identifikující konkrétní vozidlo, musí zůstat v maximální míře čitelná a i nevýrazná úprava tabulky s registrační značkou v části samotné registrační značky může vést ke zhoršení možnosti identifikovat vozidlo.
Je totiž třeba mít na paměti, že vozidlo musí být identifikovatelné i v provozu – tedy v různých povětrnostních a světelných podmínkách, z různých úhlů a během krátkého časového úseku. Lze tedy bezesporu považovat za společensky škodlivé, pokud je tato část tabulky s registrační značkou třeba i minimálně upravena, neboť i drobná úprava může znemožnit či ztížit identifikaci vozidla v běžném provozu.
To samé platí i pro úpravu bezprostředního okolí – nelze například připustit, aby do něj byly umísťovány znaky splývající se samotnou registrační značkou či jiné nápisy a vyobrazení, které by snadnou rozpoznatelnost registrační značky v provozu snižovaly.
Registrační značka musí být okamžitě zjistitelná i v běžném provozu, a musí tedy být rovněž okamžitě bez jakýchkoliv pochybností zjistitelné, který údaj je registrační značkou. Přísnost úpravy tabulek s registrační značkou je tedy v obecné rovině zajisté opodstatněná.
Znak EU nemá žádnou rozlišovací schopnost registrační značky
Červený křížek umístěný na znaku Evropské unie – na modrém pruhu umístěném na levé straně tabulky s registrační značkou, tj. zřetelně odlišený od samotné registrační značky, která je vyobrazena černě na bílém pozadí – však na čitelnost, respektive rozlišovací schopnost samotné registrační značky může mít vliv jen stěží.
I tato modrá část tabulky s registrační značkou nese určitou rozlišovací schopnost, nikoliv však v části, kde je vyobrazen znak Evropské unie. Znak Evropské unie podle názoru Nejvyššího správního soudu žádnou rozlišovací schopnost nemá, a narušení jeho čitelnosti tedy nijak neohrožuje zájem na snadné identifikovatelnosti vozidla.
Mimo registrační značku nese rozlišovací schopnost ještě rozlišovací značka státu. Z ničeho však nevyplývá, že by údaj o přináležitosti státu registrace k Evropské unii měl mít jakoukoliv rozlišovací schopnost.
Nejvyšší správní soud ČR konstatuje v rozsudku ze dne 13. 3. 2025 spis. zn. 5 As 219/2024, že pokud by červený kříž přes znak Evropské unie skutečně prokazatelně nezanedbatelným způsobem snižoval efektivitu měřících systémů, řidičovo jednání by určitou míru společenské škodlivosti bezesporu neslo. Úřad však nic v tomto smyslu neprokázal.
K argumentu úřadu, že registrační značka není vlastnictvím řidiče, soud uvedl, že řidič má možnost tabulku odevzdat bez pásky, kterou znak EU přelepil.
Znak EU není státní symbol a není chráněný před zneuctěním jako symboly ČR
Pokud jde o znak Evropské unie coby symbol určitých hodnot, které je namístě chránit, Nejvyšší správní soud podotýká, že tento znak není před „zneuctěním“ chráněn – na rozdíl od státních symbolů České republiky, jejichž hrubé znevážení může být přestupkem podle ust. § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 352/2001 Sb., o užívání symbolů České republiky.
Neškodný projev politického nesouhlasu
Nejvyšší správní soud dále uvádí, že si nelze nepovšimnout určité paralely řidičova jednání s dobře známým gestem několika reprezentantů tehdejšího Československa na Mistrovství světa v ledním hokeji 1969 ve Stockholmu.
Tito hokejisté si při zápase se Sovětským svazem na svých dresech přelepili černou páskou pěticípou hvězdu na tehdejším státním znaku, čímž vyjádřili nesouhlas s invazí vojsk Varšavské smlouvy v srpnu roku 1968 do Československa.
Hrdinství tohoto aktu lze spatřovat především ve skutečnosti, že tak hokejisté jednali navzdory tomu, že tehdejší režim obdobné názory potíral a jejich projevy vcelku důsledně trestal. A právě v tom je a musí nadále být rozdíl proti na první pohled obdobnému jednání, kterého se dopustil řidič.
Pokud má být Česká republika demokratickým právním státem respektujícím základní lidská práva, nemůže potírat jinak neškodné projevy politického nesouhlasu jen proto, že se s nimi většinová společnost či orgány státu neztotožňují, a nesmí dosažení takového cíle skrývat ani za trestáním malicherností.
Podobné jednání by měly úřady tolerovat
Nejvyšší správní soud vyjádřil přesvědčení, že podobné jednání jako je přelepení znaku EU, musejí správní úřady tolerovat.
Nejvyšší správní soud stížnost úřadu pro rozhodnutí nižšího soudu zamítl s tím, že ačkoli je podle účinné právní úpravy umístění znaku EU na tabulku s registrační značkou povinné, jeho symbolické přelepení, které nijak nesnižuje čitelnost rozlišovací značky státu ani registrační značky samotné, je jednáním bez jakékoli společenské škodlivosti. A tedy není přestupkem podle ust. § 125c odst. 1 písm. k) ve spojení s ust. § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, jak se domnívaly správní úřady.