Přehledně: dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v roce 2026

U dohod konaných mimo pracovní poměr nastalo k novému roku několik změn. Jaká nyní platí pravidla a jaké limity?
Podobná pravidla jako u pracovního poměru
Změny minulých let postavily dohody v lecčem skoro na roveň klasickému pracovnímu poměru. Zaměstnavatel „dohodářům“ například musí písemně určovat rozvrh pracovní doby, mají také nárok na hodinovou minimální odměnu, příplatky za práci (např. za práci o víkendu, ve svátek či v noci nebo za práci ve ztíženém pracovním prostředí) nebo na některé překážky v práci na straně zaměstnavatele i zaměstnance.
Dohodáři mají také na dovolenou, při jejímž výpočtu se ale vychází z dvacetihodinové týdenní pracovní doby. Nárok vzniká, pokud jejich pracovněprávní vztah na dohodu v daném roce u daného zaměstnavatele trval alespoň 28 kalendářních dní a daný zaměstnanec odpracoval v daném roce pro účely dovolené aspoň 4násobek týdenní pracovní doby (80 hodin).
Pokud příjem z dohody zakládá účast na nemocenském pojištění, mají od minulého roku dohodáři nárok i na ošetřovné.
Změny od roku 2026
Evidence pracovníků na DPP
V půlce loňského roku pak stát zavedl povinnou evidenci zaměstnanců na platnou dohodu o provedení práce (DPP), kdy bylo nutné je hlásit České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). Tato povinnost ale byla od letošního roku zrušena v souvislosti se zavedením Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele (JMHZ). Zaměstnavatelé mohou od ledna do konce března tyto pracovníky přihlašovat či odhlašovat dobrovolně. Jednodušší pro ně ale bude to teď nedělat a dohlásit je za první kvartál všechny zpětně po 1. dubnu po spuštění nového registru zaměstnanců a zaměstnavatelů. I nadále je vhodné hlásit pracovníky na DPP, jejichž odměna zakládá účast na nemocenském pojištění a existuje tedy pravděpodobnost, že by mohli během prvního čtvrtletí potřebovat čerpat nějakou z nemocenských dávek.
Nový limit pro dohody o provedení práce
Zaměstnancům, kteří pracují na dohodu o provedení práce (DPP), se strhávají platby na sociální a zdravotní pojištění, jen pokud jejich příjem přesahuje určitou, zákonem stanovenou mez. Tento limit se nyní zvýšil na 12 000 Kč.
To v praxi znamená, že se vás odvody netýkají, pokud si na DPP měsíčně nevyděláte víc jak 11 999 Kč hrubého.
Další z novinek se týká sezónních zaměstnanců v zemědělství, kteří od letoška získají slevu na pojistném na sociální pojištění – 7,1 % z vyměřovacího základu.
Slevu ovšem půjde uplatnit jen do určitého limitu, kterým má být průměrná mzda podle § 23b odst. 4 zákona o pojistném na sociální zabezpečení. Kdo tento limit přesáhne, ztratí na slevu nárok. Vyměřovacím základem se u zaměstnanců myslí hrubá mzda.
Brigádníci pracující v ovocnářství a při pěstování zeleniny nově také mohou na DPP odpracovat až 1280 hodin za rok. Pro ostatní zůstává platný limit 300 hodin za rok.
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o pracovní činnosti (dále jen DPČ) se uzavírá písemně podle § 76 zákoníku práce. U jednoho zaměstnavatele ji můžete uzavřít jen v rozsahu nepřekračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby, tedy max. 20 hodin týdně (posuzuje se za celé období trvání smlouvy, max. ale za 52 týdnů). Limit platí na jednoho zaměstnavatele. Máte-li více dohod u více zaměstnavatelů, platí limit pro každého zvlášť. Máte-li více těchto dohod u jednoho zaměstnavatele, hodiny se pro tyto účely sčítají.
V DPČ je nutné uvést sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a dobu, na kterou se dohoda uzavírá. Smlouva musí být sjednána a ukončena písemně.
Placení pojistného
Pracujete-li na DPČ a váš měsíční hrubý příjem činí alespoň 4500 Kč, jste účastni nemocenského pojištění a zároveň platí, že budete odvádět i důchodové a zdravotní pojištění.
Hranice pro odvod pojistného se u této dohody neměnila, stanovuje se vždy jako desetina průměrné mzdy pro daný rok po zaokrouhlení na pětistovky dolů.)
Pokud z titulu DPČ neplatíte zdravotní pojištění a nespadáte ani do skupiny státních pojištěnců, musíte si platit pojistné na zdravotní pojištění sami. Minimální záloha je v takovém případě letos 3024 Kč.
Limit pro pojistné platí pro každého zaměstnavatele, se kterým máte sjednanou DPČ, zvlášť. Pokud byste měli naopak více těchto dohod podepsaných u jednoho zaměstnavatele, příjmy z nich se pro tyto účely sčítají.
Placení daně z příjmů
V případě odvodu daně není situace tak jednoznačná. Způsob odvodu závisí na tom, zda jste u daného zaměstnavatele podepsali Prohlášení poplatníka daně z příjmů (dále jen Prohlášení) a jak vysoký je váš měsíční hrubý příjem. Připomínáme, že v daném měsíci můžete mít prohlášení podepsané pouze u jednoho zaměstnavatele. Pokud ho podepíšete, můžete uplatňovat daňovou slevu.
V případě, že jste podepsali prohlášení, platíte 15% zálohovou daň (a uplatníte daňovou slevu).
V případě, že jste nepodepsali prohlášení, záleží ještě na výši hrubého měsíčního příjmu. Pokud je v úhrnné výši u jednoho zaměstnavatele do 4500 Kč vč., odvedete 15% srážkovou daň. (Tento limit je opět nastaven podle částky rozhodné pro účast na nemocenském pojištění.) V případě, že činí více než 4500 Kč, odvedete 15% zálohovou daň.
Účast na nemocenském pojištění vzniká při příjmu alespoň ve výši 4500 Kč, zatímco srážková daň se odvádí při příjmu do 4500 Kč vč. Z toho vyplývá, že při příjmu do 4499 Kč vč. je možné danit srážkou a neodvádí se pojistné. Při příjmu přesně 4500 Kč měsíčně vzniká účast na nemocenském pojištění a platí se i zdravotní a sociální pojištění a ještě je možné uplatnit i srážkovou daň. U příjmu nad 4500 Kč platí pro odvody to samé, ale daň se odvádí pouze zálohou.
Dohoda o provedení práce
Dohoda o provedení práce (DPP) se uzavírá písemně podle § 75 zákoníku práce a dá se sjednat maximálně na 300 hodin ročně. Pokud máte v daném roce u jednoho zaměstnavatele uzavřených více těchto dohod, rozsah se sčítá. Máte-li tyto dohody u různých zaměstnavatelů, sjednaný rozsah se posuzuje za každého z nich zvlášť.
V dohodě o provedení práce musí být uvedena sjednaná práce a doba, na kterou se dohoda uzavírá.
Placení pojistného
U dohody o provedení práce platí pro platbu daně a pojistného jiný limit. Ten byl minulý rok stanoven tak, aby se automaticky valorizoval, a odpovídá čtvrtině průměrné mzdy pro daný rok (zaokrouhlené na celé pětistovky dolů).
Pro letošek platí, že pracujete-li na DPP, vzniká účast na nemocenském pojištění v případě, že je váš měsíční hrubý příjem aspoň 12 000 Kč. Kromě toho od této výše odměny odvádíte také zálohy na důchodové a zdravotní pojištění. Limit příjmu platí pro každého zaměstnavatele zvlášť. Máte-li ale u jednoho zaměstnavatele více těchto dohod, posuzují se měsíční hrubé příjmy dohromady.
Pokud se tedy chcete vyhnout odvodům pojistného, musí být váš měsíční hrubý příjem z této dohody u jednoho zaměstnavatele maximálně 11 999 Kč.
Příklad
Zaměstnanec pracuje na DPP za 11 500 Kč měsíčně. Není tak účasten nemocenského ani důchodového pojištění.
Pokud uzavře se stejným zaměstnavatelem další DPP, ze které mu je měsíčně zúčtováno dalších 500 Kč, příjmy z obou DPP se sečtou, vznikne mu účast na nemocenském pojištění a ze souhrnné částky 12 000 Kč odvede pojistné na důchodové a zdravotní pojištění.
Pokud by stejný zaměstnanec měl uzavřenu ještě další DPP u jiného zaměstnavatele, nebude to mít na účast na pojištění a odvod pojistného u prvního zaměstnavatele vliv. Příjmy z DPP u různých zaměstnavatelů se pro tyto účely nesčítají. Účast na pojištění a odvod pojistného se řeší u každého ze zaměstnavatelů zvlášť.
Opět platí, že pokud příjem nezakládá povinnost odvádět z DPP zdravotní pojištění, neodvádíte ho z titulu jiné výdělečné činnosti a nejste ani státní pojištěnec, spadáte do skupiny osob bez zdanitelných příjmů a musíte si platit zdravotní pojištění sami.
Placení daně z příjmů
Způsob zdanění opět závisí na tom, zda jste u daného zaměstnavatele podepsali prohlášení a jaký je váš měsíční hrubý příjem. Znovu připomínáme, že prohlášení můžete v jednom měsíci podepsat jen u jednoho zaměstnavatele, u kterého díky tomu můžete uplatnit daňovou slevu.
Pokud jste nepodepsali prohlášení a váš příjem nedosáhne 12 000 Kč měsíčně hrubého, odvedete srážkovou 15% daň a nemáte nárok na uplatnění daňových slev.
V případě, že jste nepodepsali prohlášení, ale příjem dosáhne 12 000 Kč měsíčně, zaplatíte 15% zálohovou daň (opět nemáte nárok na uplatnění daňových slev).
Máte-li u daného zaměstnavatele podepsané prohlášení a příjem nedosáhne 12 000 Kč měsíčně, odvádíte 15% zálohovou daň (máte nárok na uplatnění daňových slev).
Máte-li u zaměstnavatele podepsané prohlášení a příjem dosáhne aspoň 12 000 Kč, odvádíte 15% zálohovou daň (máte nárok na uplatnění daňových slev).