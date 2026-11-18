Klientka polské banky PKO Bank Polski nabízela na internetové aukční platformě věc k prodeji. Ozval se zájemce a poslal jí odkaz údajně určený k potvrzení obchodu. Žena na něj klikla. Odkaz ji ale zavedl na stránku napodobující web její banky, kde zadala přihlašovací údaje do internetového bankovnictví.
Jde o situaci jako přes kopírák, kterou i v Česku každý týden sledujeme téměř v přímém přenosu na českých inzertních serverech.
Údajný kupující byl samozřejmě podvodník. Získal od ní potvrzovací kód zaslaný SMS a pomocí vylákaných údajů převedl z jejího účtu na svůj 3000 zlotých, cca 16 500 Kč. Převod podle popisu v rozsudku pomocí SMS kódu potvrdil sám podvodník. Následující den žena zjistila, co se stalo, a vše oznámila bance i policii.
Nejdřív vrácení peněz, potom spor o odpovědnost
Jenže banka jí, podle očekávání, odmítla vrátit peníze. Tvrdila, že si ztrátu sama způsobila
hrubou nedbalostí, protože dostatečně nechránila prostředky umožňující přístup k penězům. Žena se proto obrátila na soud. Spor nakonec vedl až k otázce pro Soudní dvůr EU: může banka kvůli hrubé nedbalosti klienta odmítnout okamžité vrácení neautorizované platby?
Odpověď zní: nemůže. A úplně přesně: Soudní dvůr EU v rozsudku z 15. října 2026 ve věci C‑70/25, označované jako Tukowiecka, uvedl, že banka takto odmítnout okamžité vrácení peněz nemůže. O rozsudku vydal Soudní dvůr 15. 10. 2026 tiskovou zprávu.
Podle evropského soudu má banka u neautorizované platby peníze zásadně vrátit bezodkladně, nejpozději do konce následujícího pracovního dne poté, co platbu zjistila nebo jí ji klient oznámil. Klient ji přitom musí nahlásit bez zbytečného odkladu po zjištění.
Soud však oddělil rychlou nápravu od konečné odpovědnosti za ztrátu.
To znamená, že banka následně může požadovat peníze zpět, pokud prokáže, že její klient ztrátu způsobil úmyslným nebo hrubě nedbalým porušením svých povinností. Hrubou nedbalost ale musí doložit přímo banka. To, že banka peníze vrátí, ještě ale neznamená, že tím končí spor nebo se vše „samo“ vyřešilo.
Existuje však situace, kdy banka ihned peníze vrátit nemusí, a to podle soudu v případě, kdy je důvodné podezření na podvod samotného klienta. Podle českého zákona musí banka své podezření spolu s odůvodněním písemně oznámit orgánu dohledu, tj. České národní bance.
Ale jen podezření, že klient neopatrně naletěl cizímu podvodníkovi, tuto výjimku nenahrazuje.
Cílem je, aby (podvedený/poškozený) klient nemusel sám zahajovat spor a nést jeho náklady a aby se k penězům vůbec dostal. Konkrétní nárok polské klientky s tímto výkladem tak musí dořešit vnitrostátní soud.
Ověření kódem nemusí znamenat souhlas s platbou
Příběh polské klientky nám mj. ukazuje, proč se ve sporu musí rozlišovat technické ověření platby a souhlas s konkrétním převodem.
Bankovní systém totiž může zaznamenat použití správného kódu, aniž tím bude jasné, kdo skutečně platbu provedl a zda s ní majitel účtu souhlasil.
Článek 72 směrnice o platebních službách PSD2 výslovně počítá s tím, že
záznam o použití platebního prostředku sám o sobě nemusí prokazovat souhlas klienta, jeho podvod ani hrubou nedbalost.
Podle soudu tak odpověď banky, že byl použit správný ověřovací kód, sama o sobě nemusí spor vyřešit.
Pozor ale na zásadní detaily.
V tomto konkrétním sporu se vycházelo z toho, že šlo o neautorizovaný převod, což bylo zásadní podmínkou pro uplatnění tohoto rozsudku.
Jiná situace ale může nastat v situaci, kdy klient na pokyn falešného bankéře sám zadá a schválí převod na údajný bezpečný účet. Pokud tím dal souhlas s konkrétní platbou, tento soudní výklad použít nejde a nelze tak aplikovat nárok na okamžité vrácení peněz jen proto, že podvodník klienta oklamal.
Vždy tedy záleží na tom, s čím klient skutečně souhlasil a jak souhlas udělil.
V Česku záleží na výkladu zákonné výjimky
Pro české čtenáře je důležité, že rozhodnutí Soudního dvora EU vykládá evropskou směrnici PSD2, z níž vychází také tuzemský zákon o platebním styku.
V § 181 stanoví stejnou nejzazší lhůtu pro nápravu. Stejný paragraf však ale obsahuje výjimku pro případy, kdy ztrátu nese plátce, typicky kvůli hrubé nedbalosti.
Když český zákon porovnáme s novým rozsudkem, získáme důležitý argument pro české reklamace.
Pokud vám česká banka sdělí, že jste se dopustili hrubé nedbalosti (a kvůli tomu jste přišli o peníze), neznamená to, že nemůžete úspěšně požádat o vrácení účtu do původního stavu před provedením platby z důvodu, že šlo o neautorizovanou transakci.
Rozhodující je, zda klient dal souhlas s konkrétní platbou. Samotné zjištění, kdo převod technicky zadal nebo kdo použil potvrzovací kód, tuto otázku totiž nemusí vyřešit.
A také pozor na to, že banku to nezbavuje možnosti po vás peníze požadovat zpět po dokončení šetření.
Na rozsudek C‑70/25 se lze odvolat také v české reklamaci. Výsledek ale nezávisí pouze na okolnostech případu. Důležité bude i to, jak lze výjimku v § 181 odst. 4 českého zákona vyložit v souladu s evropskými pravidly. Samotná směrnice totiž ve sporu se soukromou bankou obecně neumožňuje jednoduše obejít odporující české ustanovení.
Vrácení peněz a vyřízení reklamace mají různé lhůty
Lhůtu pro nápravu navíc odlišujte od lhůty na vyřízení reklamace.
Český zákon u reklamací platebních služeb stanovuje 15 pracovních dnů a při překážce nezávislé na vůli poskytovatele max. 35 pracovních dnů. Nezaměňujte to ale s vrácením neautorizované platby, na kterou se naopak vztahuje povinnost rychlé nápravy.
V reklamaci popište, co jste skutečně potvrzovali
Pokud se vám něco podobného stane, popište přesně bance průběh událostí. Uveďte, co jste zadávali, co se zobrazilo v SMS nebo aplikaci a co jste potvrzovali. Uchovejte zprávy i komunikaci s bankou a pořiďte si snímky obrazovky. Pokud jste sami předali cizí osobě údaje nebo potvrzovací kód, v reklamaci to uveďte a nezamlčujte. Právě tyto okolnosti mohou být pro posouzení vašeho případu důležité, jak jsme si vysvětlili výše.
Jestliže jste ke konkrétní platbě skutečně nedali souhlas, můžete použít následující redakční návrh reklamace. Upozorňujeme, že jde ale o volný způsob uplatnění a odůvodnění nároku. Nejde o oficiální formulář a jeho podáním nezískáváte ani záruku, že dojde k úspěšné reklamaci. Doplňte také přesný popis událostí:
Vzorová, neoficiální reklamace ve smyslu rozsudku C‑70/25
Reklamuji transakci ze dne [datum] ve výši [částka] ve prospěch [příjemce] jako neautorizovanou, protože jsem k ní nedal(a) souhlas.
Žádám o nápravu uvedením účtu do stavu před jejím provedením podle § 181 odst. 1 písm. a) zákona o platebním styku.
Při posouzení nároku žádám o zohlednění výkladu článků 73 a 74 směrnice PSD2 dle rozsudku Soudního dvora EU C‑70/25 ze dne 15. října 2026.
Pokud nárok odmítáte, žádám o uvedení konkrétního právního důvodu a doložení skutečností, o které se opíráte, včetně toho, z čeho dovozujete můj souhlas s platbou nebo mou odpovědnost za ztrátu.
Reklamaci bance nijak neodkládejte. Český zákon vyžaduje nahlášení bez zbytečného odkladu po zjištění a má hranici max. 13 měsíců od odepsání peněz. To ale v praxi neznamená, že máte na rozmyšlenou více než rok.
Spor může řešit finanční arbitr
Pokud banka nápravu odmítne, můžete se jako spotřebitelé obrátit na finančního arbitra. Nic vás to nestojí, podání je bezplatné.
Před samotným podáním návrhu ale musíte banku písemně vyzvat k nápravě. K návrhu přiložte zejména smluvní dokumentaci, výpis s reklamovanou platbou, výzvu k nápravě s dokladem o jejím odeslání a případnou odpověď banky. Arbitr následně může posoudit jak souhlas s transakcí, tak odpovědnost za vzniklou ztrátu.