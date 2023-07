Prázdninové brigády: Jak to studenti budou mít s odvody?

Jsou tu prázdniny a s nimi i letní brigády, nejčastěji řešené smlouvou o provedení práce nebo smlouvou o pracovní činnosti. Ukážeme si, kdy budete z takových příjmů odvádět daně a pojistné a připomeneme, jaké změny se v oblasti smluv mimo pracovní poměr chystají.

Změna hranice rozhodného příjmu

Než si řekneme více informací o smlouvách mimo pracovní poměr, připomeňme, že letos došlo v souvislosti s navýšením průměrné mzdy ke změně hranice rozhodného příjmu ze 3500 Kč na 4000 Kč.

Tato změna ovlivňuje hned několik oblastí a mezi nimi i dohodu o pracovní činnosti, protože určuje, zda váš příjem na tuto smlouvu založí účast na nemocenském pojištění, jakou formou budete platit daň a zda budete platit i odvody.

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti (dále jen DPČ) se uzavírá podle § 76 zákoníku práce. U jednoho zaměstnavatele ji můžete uzavřít jen v rozsahu nepřekračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby (posuzuje se za celé období trvání smlouvy, max. ale za 52 týdnů).

Placení pojistného

Pracujete-li na DPČ a váš měsíční hrubý příjem činí alespoň 4000 Kč, jste účastni nemocenského pojištění a zároveň platí, že budete odvádět i důchodové a zdravotní pojištění.

Zaměstnání malého rozsahu: není splněna podmínka výše měsíčního příjmu alespoň ve výši 4000 Kč v roce 2023, nebo příjem není sjednán vůbec. Při výkonu zaměstnání malého rozsahu je pracovník pojištěn jen v těch měsících, v nichž jeho příjem dosáhl výše zmíněné rozhodné částky.

Připomeňme, že u důchodového, resp. sociálního pojištění platí, že ho odvádíte jako u běžného zaměstnaneckého poměru kromě případů, kdy jde o zaměstnání malého rozsahu. A to je definováno právě příjmem nižším než 4000 Kč měsíčně.

U zdravotního pojištění zase platí, že zaměstnání u této dohody vzniká (a vy jste považováni za zaměstnance), pokud dosáhnete tzv. započitatelného příjmu. Jeho hranice se odvozuje od limitu pro povinnou účast na nemocenském pojištění, který začíná od částky 4000 Kč.

Limit pro pojistné platí pro každého zaměstnavatele, se kterým máte sjednanou DPČ, zvlášť. Pokud byste měli naopak více těchto dohod podepsaných u jednoho zaměstnavatele, příjmy z nich se pro tyto účely sčítají.

Placení daně z příjmů

V případě odvodu daně z příjmů z této dohody může nastat několik situací, které závisí na výši hrubého měsíčního příjmu a na faktu, zda jste u daného zaměstnavatele podepsali Prohlášení poplatníka daně z příjmů (dále jen Prohlášení). Připomínáme, že v jednom měsíci můžete mít Prohlášení podepsané pouze u jednoho zaměstnavatele. Pokud ho podepíšete, můžete uplatňovat daňové slevy.





V případě, že jste podepsali Prohlášení, platíte 15% zálohovou daň (a uplatníte daňové slevy) bez ohledu na výši příjmu.

V případě, že jste nepodepsali Prohlášení, záleží ještě na výši hrubého měsíčního příjmu. Pokud je v úhrnné výši u jednoho zaměstnavatele:

do 4000 Kč vč. odvedete 15% srážkovou daň (tento limit je opět nastaven podle částky rozhodné pro účast na nemocenském pojištění),

odvedete (tento limit je opět nastaven podle částky rozhodné pro účast na nemocenském pojištění), ve výši 4001 Kč a výše odvedete 15% zálohovou daň.

Srážková daň Jde o zvláštní sazbu daně, která je vybírána srážkou přímo u zdroje (zaměstnavatele). Zálohová daň Zálohová daň se aplikuje v případech, ve kterých se nepoužije zvláštní sazba daně. Zejména když pracovník podepíše Prohlášení. V daném měsíci to může udělat pouze u jediného zaměstnavatele. Pak si může od mzdy odečíst daňové slevy. Jak napovídá název, zálohová daň se strhává ve formě záloh a ty jsou po skončení zdaňovacího období zúčtovány.

Pozor na slovíčka

Ačkoli se zdá pojistný a daňový limit stejný, každý je definovaný jinak. Účast na nemocenském pojištění totiž vzniká při příjmu alespoň ve výši 4000 Kč, zatímco srážková daň se odvádí při příjmu do 4000 Kč.

Z toho vyplývá, že při příjmu do 3999 Kč vč. je možné danit srážkou a neodvádí se pojistné. Při příjmu 4000 Kč měsíčně vzniká účast na nemocenském pojištění a platí se i zdravotní a sociální pojištění a ještě je možné uplatnit i srážkovou daň. U příjmu o korunu vyššího, tedy od 4001 Kč, platí pro odvody to samé, ale daň už se odvádí zálohou.

Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce (DPP) se uzavírá dle § 75 zákoníku práce a dá se sjednat na 300 hodin ročně. Pokud máte u jednoho zaměstnavatele uzavřených víc takových dohod, rozsah hodin se z nich pro účely tohoto limitu sčítá. Takže i když máte u jednoho zaměstnavatele několik DPP, více než 300 hodin u něj za rok legálně na tuto smlouvu neodpracujete.

Jiná situace nastává, když máte několik DPP, ale u různých zaměstnavatelů. V tomto případě platí limit počtu hodin u každého z nich zvlášť.

Daň z příjmů

U dohody o provedení práce se z hlediska odvodů pracuje s limitem hrubého měsíčního příjmu ve výši 10 000 Kč. Výše příjmu rozhoduje o tom, jak budete platit daň z příjmů.

Záleží i na tom, zda jste u daného zaměstnavatele podepsali Prohlášení, díky kterému si můžete uplatnit daňové slevy a mít vyšší výplatu. Formulář Prohlášení můžete v jednom měsíci podepsat jen u jednoho zaměstnavatele. Pokud jich máte souběžně více, vyberte toho, kde máte vyšší hrubé příjmy. Uplatnit si můžete daňovou slevu na poplatníka a s potvrzením o studiu i měsíční slevu na studenta.

Z hlediska zdanění může nastat několik situací:

u zaměstnavatele jste nepodepsali Prohlášení a váš hrubý měsíční příjem nepřesáhne 10 000 Kč = platíte 15% daň srážkou,

a váš hrubý měsíční příjem = platíte 15% daň srážkou, u zaměstnavatele jste nepodepsali Prohlášení a váš hrubý měsíční příjem přesáhne 10 000 Kč = platíte 15% zálohovou daň,

a váš hrubý měsíční příjem = platíte 15% zálohovou daň, u zaměstnavatele jste podepsali Prohlášení a váš hrubý měsíční příjem nepřesáhne 10 000 Kč = platíte 15% zálohovou daň,

a váš hrubý měsíční příjem = platíte 15% zálohovou daň, u zaměstnavatele jste podepsali Prohlášení a váš hrubý měsíční příjem přesáhne 10 000 Kč = platíte 15% zálohovou daň.

Sociální a zdravotní pojištění

Hranice měsíčního hrubého příjmu ve výši 10 000 Kč rozhoduje i o tom, zda budete muset odvést i pojistné na zdravotní a sociální pojištění. Pokud se se svým měsíčním výdělkem z této dohody do limitu vejdete, pojistné odvádět nebudete.

V případě, že je váš měsíční hrubý příjem vyšší než 10 000 Kč, odvedete zálohy na sociální a zdravotní pojištění a vznikne vám tím i účast na nemocenském pojištění. Limit pro vznik účasti na nemocenském pojištění a pro povinné odvody je tedy u DPP stejný.

Limit příjmu ve výši 10 tis. Kč hrubého měsíčně platí pro každého zaměstnavatele zvlášť. Máte-li ale u jedné firmy více těchto dohod, posuzuje se příjem dohromady.

Srážku si uplatněte v přiznání

V případě, že jste platili daň srážkou, můžete si tyto příjmy zahrnout do daňového přiznání a započíst sem právě i sraženou daň. Tím vám může vzniknout nárok na přeplatek na dani v případě, že součet daňových slev přesáhne daň, kterou jste odvedli během předchozího roku. Dobrovolně se vyplatí vyplnit a odevzdat daňové přiznání studentům, kteří pracovali v některém měsíci na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč a méně a neměli podepsáno prohlášení k dani, a tak jim byla z dohody odvedena srážková daň z příjmu, uvedla Gabriela Ivanco, daňová poradkyně ze společnosti Mazars.

Chystané změny

V souvislosti s těmito dohodami je namístě připomenout, že se v této oblasti chystají změny.

Daňové úlevy pro brigádníky pracující na DPP se mají zastropovat, aby se zamezilo záměrnému řetězení dohod s cílem vyhnout se platbě odvodů. Nyní si brigádník může měsíčně vydělat v podstatě neomezenou sumu, pokud pracuje pro více zaměstnavatelů a u každého z nich v případě DPP nepřekročí měsíčně 10 000 Kč.

Nově vláda stanovila dva limity pro výši výdělku a nastavila tak novou hranici pro vznik povinnosti odvádět za zaměstnance sociální pojištění.

První limit se má vztahovat na situaci, kdy pracujete pouze pro jednoho zaměstnavatele. Pak výše měsíčního příjmu nebude smět překročit 25 % průměrné mzdy (nyní 10 081 Kč). Druhý limit se týká souběhu více DPP u více zaměstnavatelů a má být nastaven na 40 % průměrné mzdy (nyní 16 130 Kč).

Dále budou muset zaměstnavatelé lidem pracujícím na DPP a DPČ platit při splnění určitých podmínek dovolenou. „Dohodářům“ také vznikne nárok na příplatky za práci v noci nebo ve svátek, nárok na ošetřovné nebo na čerpání tzv. překážky v práci na straně zaměstnance.

Jak s pojistným po škole?

Studenti musí řešit pojistné nejen z dohod mimo pracovní poměr, ale i v situaci, kdy končí studium. V takové chvíli může nastat několik situací. Připomínáme na závěr proto ještě článek s modelovými příklady, kde napovíme, jak to bude s povinností odvádět pojištění v případě, že pokračujete na další školu, jak to bude v situaci, kdy se studiem opravdu končíte, a jak v případě, že se po něm chystáte do zahraničí.