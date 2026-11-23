Rodiče dětí narozených v roce 2027 na ně budou pobírat vyšší rodičovský příspěvek. Celková dávka vzroste ze současných 350 000 Kč na 400 000 Kč za jedno dítě a ze 700 000 Kč na 800 000 Kč pro rodiče dvojčat a vícerčat.
Novinka naopak neovlivní rodiče, kteří v té době budou pobírat dávku na děti, které se narodily dříve. Zvýšení se totiž vztahuje jen na děti narozené od 1. ledna 2027 nebo převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů po dni nabytí účinnosti zákona. Změnu přinesla novela zákona o státní sociální podpoře, která začne platit 1. ledna 2027.
Rodičovský příspěvek dva měsíce před porodem
Od roku 2027 také bude možné začít čerpat tuto dávku už dva měsíce před očekávaným měsícem porodu. Těhotné ženy budou moci získat každý měsíc 15 000 Kč s tím, že vyplacená částka se pak odečte od celkové částky rodičovského příspěvku. (V případě narození mrtvého dítěte se část vyplacené dávky nevrací.)
Po vyčerpání příspěvku vypláceného před porodem bude nutné podat znovu žádost o klasický rodičovský příspěvek, který ale bude samozřejmě ponížený o vyplacené prostředky.
Opatření, která schválila ještě vláda Petra Fialy, má pomoci hlavně ženám, které nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství (lidově mateřská), jež se začíná vyplácet 6 – 8 týdnů před porodem a až po půl roce (přesněji 28 týdnů u jednoho dítěte a 37 týdnů u dvou a více dětí) na ni navazuje výplata rodičovského příspěvku.
Mateřská je však dávkou nemocenského pojištění a pro získání nároku na ni je třeba splnit několik podmínek. Nárok na tuto dávku tak nevznikne např. ženám, které nezískaly dostatečnou dobu nemocenského pojištění nebo se v době, kdy mají na mateřskou nastupovat, neúčastní nemocenského pojištění. Právě v takových případech se začíná vyplácet rodičovský příspěvek až od porodu dítěte.
|Účinnost změny
|Výše rodičovského příspěvku
|Koho se zvýšení týká
|1. 1. 2020
|300 000 Kč (před tím 220 000 Kč); u vícerčat 450 000 Kč
|všech rodičů, kteří k 1. 1. 2020 aktivní čerpají rodičovský příspěvek stále aktivně čerpali
|1. 1. 2024
|350 000 Kč; u vícerčat 525 000 Kč, čerpání zkráceno ze 4 na 3 roky
|pouze rodičů dětí narozených nebo převzatých do péče od 1. 1. 2024
|1. 1. 2026
|350 000 Kč; u vícerčat zvýšení na 700 000 Kč
|všech rodičů, jejichž vícerčata jsou k 1. 1. 2026 (stále) nejmladšími narozenými dětmi v rodině a nedosáhla 4 let při narození do konce r. 2023 nebo 3 let při narození od roku 2024
|1. 1. 2027
|400 000 Kč; u vícerčat 800 000 Kč
|pouze pro rodiče dětí narozených či převzatých od 1. 1. 2027
Připomeňme, že rodičovský příspěvek lze pobírat na nejmladší dítě v rodině, a pro jeho přiznání není třeba plnit žádné podmínky. Celkovou částku je nutné v měsíčních dávkách vyčerpat maximálně do 3 let věku dítěte (do 4 let u dětí narozených před rokem 2024). Nedočerpáte-li do této doby dávku, zbytek peněz propadá. Výjimka platí pouze v případě, že se vám před dosažením daného věku nejmladšího dítěte narodí další potomek. Pak máte právo na jednorázové doplacení nevyčerpaných peněz (a získáte nárok na novou dávku na právě narozené dítě).
Rychlost čerpání ale kromě věku dítěte závisí také na předchozích příjmech rodiče. Rodič si zvolí měsíční výši dávky a tím defacto určuje délku čerpání (celou částku najednou ale vybrat nejde). Výši dávky lze měnit jednou za tři měsíce. Abyste si mohli zvolit výši měsíční dávky, musí mít alespoň jeden z rodičů k datu narození nového dítěte příjem, ze kterého se dá určit tzv. denní vyměřovací základ (DVZ) pro stanovení mateřské. Dávku je pak možné čerpat až do 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu, přesahuje-li tato částka hranici 15 000 Kč (nebo dvojnásobku této částky u vícerčat).
Lidé s nízkými příjmy (70 % 30násobku DVZ nepřevyšuje 15 000 Kč) nebo bez příjmů mohou čerpat maximálně 15 000 Kč měsíčně, u vícerčat je měsíční maximum 30 000 Kč.
Podmínky pro vznik nároku na rodičovský příspěvek
- pobírá rodič, který osobně, celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině,
- dítě mladší 2 let je v jeslích či školce max. 120 hodin měsíčně (u starších dětí se hodiny nesledují),
- práce ani studium rodiče není na překážku, pokud zajistí péči jinou zletilou osobou (např. prarodičem),
- trvalý pobyt rodiče i dítěte je v ČR, nebo jde o cizince s povoleným pobytem (trvalý, dlouhodobý, zaměstnanecká karta, doplňková ochrana apod.),
- rodič, který nezískal nárok na mateřskou může čerpat měsíčně nejvýše 15 000 Kč,
- dávku může čerpat i osvojitel, poručník, osoba, které bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů, nebo manžel/manželka rodiče dítěte (při osvojení je rozhodným okamžikem místo narození okamžik převzetí do péče),
- pěstouni na přechodnou dobu nárok na dávku nemají.
Hlídačkovné a výhody pro rodiče od příštího roku
Připomeňme, že stát vyplácí od letošního září také tzv. hlídačkovné. Jde o sociální dávku určenou pro studujícího rodiče, kterou prosadila ještě minulá vláda.
Pro přiznání hlídačkovného není určující, jaký má vaše domácnost příjem. Rozhodující je naopak věk dítěte – dávku lze pobírat jen na dítě do 3 let věku, na které zároveň čerpáte rodičovský příspěvek. Vedle věku dítěte je rozhodující také věk rodiče, kterému by mělo být maximálně 26 let. Výjimku ohledně věkového limitu mají pouze rodiče, kteří si dělají první doktorát.
Nová dávka pro studující rodiče odstartuje v září. Na hlídání dostanou 7467 korun měsíčně
Další změny, které finančně ovlivní rodiče malých dětí, jsme shrnuli v samostatném článku.