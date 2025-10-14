Zahradničení jako součást běžné péče o domácnost? Synové chtěli 850 tisíc za péči o zahradu zraněného otce

Muž zraněný při dopravní nehodě (pokles pracovní schopnosti o 40 %, postižení levého ramene, omezená obratnost levé ruky) požadoval po České kanceláři pojistitelů v rámci plnění z povinného ručení proplacení částky 850 219 Kč.
Suma měla pokrýt náklady za péči o zahradu, o kterou se museli vlivem jeho špatného zdravotního stavu dlouhodobě starat jeho 2 synové. Spor postupně projednávalo několik soudů, celý případ nakonec dospěl až k soudu Ústavnímu.
Náhrada účelně vynaložených nákladů na domácnost: Co sem patří?
Podstatou sporu je výklad § 2960 občanského zákoníku. Podle něj škůdce, v tom případě tedy viník nehody (respektive jeho pojišťovna), krom škod na majetku hradí také účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného, s péčí o jeho osobu nebo jeho domácnost.
Zjednodušeně řečeno tedy náklady ošetřování daného člověka či výpomoc v domácnosti. Roli přitom nehraje, zda si daný člověk někoho na ošetřování či výpomoc najme, nebo mu ji bezplatně poskytnou například rodinní příslušníci.
V tomto konkrétním případě synové pečovali o zahradu otce v období od října 2016 do prosince 2018. Ačkoli šlo tedy o dlouhodobou výpomoc, mnohému asi přijde požadavek na náhradu nákladů v takové výši přemrštěný. Takový přišel i soudům a znalci.
Ačkoli autor textu není zahrádkář, a tedy nechce s jistou tvrdit, co přesně je potřeba zajistit na zahradě v zimním období, lze konstatovat: jako období vegetačního klidu se v naší zeměpisné oblasti všeobecně uvádí období od 1. listopadu do 31. března následujícího roku (tedy 5 kalendářních měsíců v roce). Pro zahradnické práce je tedy relevantních zbylých 7 měsíců v roce.
56 000 Kč měsíčně za péči o zahradu. Který zahradník profesionál to má?
Rodina si za 27 kalendářních měsíců péče o zahradu nárokovala více než 850 000 Kč. Ovšem relevantních je jenom 15 měsíců vegetačního období (říjen 2016, duben až říjen 2017 a duben až říjen 2018), což nám ve výsledku dává 56 000 Kč za každý kalendářní měsíc vegetačního období.
Logicky se proto nabízí několik otázek:
- Opravdu sám otec jako pečovatel o zahradu vykonával každý měsíc práci v hodnotě 56 000 Kč měsíčně?
- Skutečně ji následně v takové hodnotě vykonávali synové, když sám nemohl?
- Který zahradník asi tak v současnosti, natož v inkriminované době, dosáhne na mzdu 56 000 Kč měsíčně?
- Kdyby rodina práce zadala externí zahradnické firmě nebo zahradníkovi, který pracuje na sebe, fakturoval by rodině 56 000 Kč za každý měsíc?
- Jak rozsáhlá vlastně zmíněná zahrada byla?
- Nešlo náhodou o pokus dostat se v rámci odškodění k dalším penězům?
Proto se pojďme podívat na právní úpravu a na to, jak se k problému postavily soudy.
První soud náhradu snížil. Další nepřiznaly ani korunu
Podle otce šlo o náklady péče o jeho domácnost, jako poškozeného, a to na základě § 2960 občanského zákoníku.
Pro účely jednání před soudem prvního stupně došlo k vypracování znaleckého posudku. Po jeho zpracování vzal žalobce žalobu částečně zpět a domáhal se jen zaplacení částky 490 tis. Kč. I to je příliš, ale je zřejmé, že požadavek na 850 tis. Kč byl víc než přemrštěný.
Soud prvního stupně žalobě vyhověl a přiznal žalující straně 310 tis. Kč. Prvostupňový soud dovodil, že péče o zahradu tvořila širší domácnost poškozeného, kterou po jeho dopravní nehodě museli obstarávat výhradně jeho synové.
S takovým přístupem k výkladu toho, co je domácnost a péče o ni, se ovšem neztotožnil odvolací soud. Podle odvolacího soudu pod pojem domácnost použitý v § 2960 občanského zákoníku, spadají pouze ty činnosti, které se pojí prakticky s každou domácností tak, aby v ní bylo možno vést důstojný život. Tedy běžné úkony sebeobsluhy a dále zařizování běžného chodu domácnosti, nikoli však údržba zahrady, která není pravidelnou složkou domácnosti.
Dále soud konstatoval, že péče o zahradu byla koníčkem poškozeného, proto za péči o ni žádnou náhradu nepřiznal
Podobně věc posoudil i Nejvyšší soud. Pokud jde o péči o domácnost poškozeného, pak je potřeba uvažovat o běžné domácnosti a úkonech souvisejících s běžným chodem domácnosti, jak by je vynaložil průměrný poškozený. Náhradu za péči o zahradu, kterou poškozený v tomto konkrétním případě vykonával jako osobní zálibu a nyní ji vykonávají jiní příslušníci rodiny, nelze v rámci nároku na náhradu nákladů péče požadovat za domácnost poškozeného.
Podle Nejvyššího soudu nesplňuje riziko zpustnutí rekreační zahrady stěžovatele kritérium nákladů účelně vynaložených pro jeho důstojný život.
Náklady na údržbu zahrady poškozeného nejsou v ČR součást nákladů na domácnost
Případ se dostal ještě před Ústavní soud. Ten však nezjistil žádné kvalifikované pochybení obecných soudů, které by zapříčinilo porušení práv stěžovatele.
Podle nálezu Ústavního soudu spis. zn. IV. ÚS 1623/24, ze dne 3. 9. 2025 tak platí, že náklady spojené s péčí o zahradu nepředstavují účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného, s péčí o jeho osobu nebo jeho domácnost, které by měl ten, kdo jej poškodil, nahradit.
Všechny vyšší soudy tedy dospěly k závěru, že výklad pojmu péče o domácnost, který zaujal soud prvního stupně, je příliš široký, neboť do něj spadají pouze ty činnosti, které se pojí prakticky s každou domácností tak, aby v ní bylo možno vést důstojný život. Péče o zahradu do tohoto pojmu nespadá, protože zahrada není pravidelnou složkou domácnosti.
Jeden z ústavních soudců by náhradu přiznal
Odlišné stanovisko od nálezu však uplatnil ústavní soudce Milan Hulmák. Poukázal přitom například na to, že náhradu újmy spojené s péčí o domácnost v podobě zahradnických prací připouští i zahraniční soudní praxe a odborná literatura.
Nicméně i soudce Hulmák výslovně upozorňuje na to, že jeho odlišné stanovisko se nijak nevyjadřuje k důvodnosti uplatněného nároku na náhradu škody. Možná i jemu se zdál nárok přemrštěný. Pokud by snad náhrada byla v budoucnu na základě změněného výkladu zákona nebo přímo změny zákona v obdobném případě přiznána, nejspíš by to bylo v přiměřené výši, a to podstatně nižší, než byla požadována v daném případě.
Sám soudce Hulmák uvádí, že nijak nezpochybňuje ani nezbytnost zkoumat naplnění dalších předpokladů pro vznik nároku na náhradu škody, typicky příčinné souvislosti.