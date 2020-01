 »   »  Pozor na DCC. U drobné platby kartou byl rozdíl téměř 320 Kč za nic

Skutečný rozdíl: 189,33 Kč. Rozdíl mezi platbou v CZK s použitím konverze First Data a platbou v PLN dle kurzu vydavatele karty (Komerční banka).

Jde o rozdíl s použitím čistého kurzu Mastercard. Po zaúčtování by zůstal podobný jen u karet, které používají čistý kurz Mastercard (kreditka Hello bank!, kreditka Miles & More od UniCredit Bank), anebo mají nízkou kurzovou marži (Banka CREDITAS, Twisto).

Prvotní rozdíl: 318,33 Kč. Rozdíl mezi platbou v CZK s použitím konverze dle First Data a platbou v PLN dle kurzu Mastercard.

DCC (Dynamic Currency Conversion) v praxi. Napoprvé obchodník nevědomě provedl transakci v CZK místo v PLN. Po reklamaci platbu stornoval a provedl v PLN. Rozdíl je téměř 320 Kč, které by získal provozovatel terminálu (First Data Polsko). (3. 1. 2020)

Po obdržení dokladu jsem si ale všiml, že bez mého souhlasu byla provedena konverze na české koruny pomocí DCC. Transakci jsem proto obratem reklamoval a společně s pokladní jsme pak zjišťovali, jak se to stalo (sama byla překvapená). Platební terminál daného obchodníka je totiž ve výchozím stavu nastavený na DCC, takže u každé zahraniční karty sice u obsluhy za kasou zobrazí hlášení o daném kurzu, ale držitel karty toto neví a nikde nevidí. U daného obchodníka hlášení o konverzi zobrazuje jen terminál obsluhy, PINpad držitele karty nikoli. Je to špatně nastaveno, ale co s tím naděláte.

Obrázek níže ukazuje, jak to v praxi probíhá. Vyšší částka 4072,92 Kč je blokace kartové transakce převedená do CZK s použitím DCC, přestože šlo původně o platbu v polských zlotých (PLN). Šlo o bezkontaktní platbu mobilem, kdy jako držitel karty jsem pouze přiložil mobil s Google Pay ke snímači a poté převzal stvrzenku. Nic jsem nepotvrzoval, vše proběhlo automaticky. Nebyla žádná možnost transakci ovlivnit, protože od pokladny jsem byl oddělen přepážkou se sklem.

Zatímco při transakci v originální měně převod na koruny provede vydavatel vaší karty (v obrázku níže je to Komerční banka), při použití DCC transakci na koruny převede přímo provozovatel platebního terminálu (v příkladu níže šlo o First Data Polska).



Autor: Dalibor Z. Chvátal Reálný příklad DCC v praxi. Původní transakce v korunách prostřednictvím DCC byla stornována a nově zaúčtována v originální měně státu, tj. v PLN.

Pokud bych transakci nereklamoval, First Data by ode mne dostala další dvě stovky jen tak. Obchodník by za využití DCC měl jako odměnu nižší, nebo nulový poplatek z transakce.

Jak se bránit?

Správně byste vždy předem měli na terminálu vidět nabídku volby transakce s konverzí, nebo bez konverze. Volte bez konverze, resp, nabídku konverze odmítněte. Až na výjimky bude pro vás velmi nevýhodná. Jenže v praxi se poměrně často stává, že o konverzi informováni nebudete a „prostě se stane“, protože ji potvrdí obsluha, která často o ní nemá ani tušení. Jsou tři cesty, co s tím.

Před transakcí zdůrazněte, že chcete platit v původní měně daného státu (v příkladu šlo o PLN). Pokud přesto k nechtěné konverzi dojde, transakci nechte obratem stornovat. To je povinnost obchodníka a každý musí mít pro tento postup návod. Není to složitá operace. Platba se vám do několika dnů vrátí zpět na kartu. Pokud se nic z výše uvedeného nepodaří (např. „to nejde,“ říká obchodník apod.), transakci po návratu reklamujte u svého vydavatele karty. Pokud to jde, zajistěte si důkazy, z vašeho domova se bude obtížně prokazovat, že jste o kurzu předem nebyli informováni a že jste jej nechtěli.

Pokud se vám výše uvedená situace přihodí ve velkém obchodě, měla by to zvládnout vyřešit informační přepážka. Když se vám to stane na čerpací stanici s velkým provozem a obsluha nebude mít možnost transakci stornovat (tuto operaci nemůže dělat každý kvůli riziku zneužití), bude vaše vyjednávací pozice ztížená a buď rozdíl oželíte, nebo po návratu transakci budete reklamovat.

Finty na držitele karet i v Česku

Pokud si myslíte, že nebezpečí číhá na české zákazníky jen v zahraničí a u nás jste v bezpečí, mýlíte se. Tak jako zahraniční banky a acquireři chtějí z kartových transakcí více peněz a číhají na české karty, u nás to funguje přesně opačně.

Příklad. Když budete mít v ruce zahraniční kartu (např. Curve, Revolut apod.) a budete s ní chtít zaplatit u českého obchodníka v českých korunách, tím, že karta je v systému vedena jako zahraniční, bude vám systémově nabízena konverze DCC. V případě karty Curve i Revolut půjde vždy o GBP, protože tyto fintechy sídlí ve Spojeném království a rovněž karty mají britský domicil. Pokud si nabídky nevšimnete, z vaší korunové složky se vám korunová transakce strhne v britských librách.

Příklad na obrázku níže ukazuje výběr hotovosti kartou Curve z bankomatu Euronet v Praze. Podkladovou kartou je česká debetní karta. Výběr hotovosti by vyšel velmi draze. Při přehlédnutí nabídky by se transakce zúčtovala v GBP a zároveň by se naúčtoval poplatek 99 Kč za výběr. K tomu je potřeba přičíst případný poplatek/úrok vydavatele karty, na kterou je Curve napojena.

Mimochodem, poplatky u zahraničních karet účtují i bankomaty České spořitelny, MONETA Money Bank a UniCredit Bank.



Autor: Dalibor Z. Chvátal DCC v praxi při použití zahraniční karty na českém bankomatu. (26. 11. 2019)

Provozovatelé terminálů a bankomatů navíc rádi hledají způsoby, jak DCC a další služby co nejvíce znepřehlednit. Není proto výjimkou, že pro zamítnutí transakce musíte zmáčknou jiné tlačítko než červený křížek, kterým byste to naopak potvrdili. Obdobné finty jsou i na bankomatech. Pro lidské oko je červená barva vnímána jako barva zamítací (NE) a zelená potvrzovací (ANO). Stačí ale do pole barevného tlačítka na displeji dodat správný text a najednou se význam mění.

Chcete z bankomatu stvrzenku? Zelené tlačítko s „ANO“ znamená „ANO, jsem ekologický, strzenku netiskněně“. Musíte kliknout na červné „NE“, které znamená „Chci papírovou stvrzenku“.