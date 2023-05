Inflace lze připodobnit ke špatnému herci, který stále zvyšuje cenu svého vstupného. Anebo ke kouzelníkovi – dokáže z vašich peněz udělat méně peněz. Ptali jsme se na ni robotického virtuálního chatovacího asistenta, fenomén dnešních dnů. Je to „kecálek“. Skládá slova do vět. Přeformuluje to, co se mu napíše. Vezme, co má v databázi, pospojuje a zodpoví na dotaz.

Ačkoli byly formulace odpovědí na naše otázky lingvisticky brilantní, nejednou byly pomýlené a zavádějící. Báze znalostí se zdá být excelentní, ale inteligence a kritický úsudek chybí. Tak jako tak toho robotický kecálek vysloví o penězích opravdu hodně. Peníze nevoní. Když inflace roste, klesá hodnota peněz. Peníze nejsou všechno. Když peníze mluví, pravda mlčí. Drahota, dluhy a chudoba – to jsou tři sestry, zní jedna z odpovědí.

Údajně inteligentní chatovací platforma

Fenoménem dnešních dnů se stal chatovací robot, zdánlivě inteligentní. Jsme finanční server, a tak jsme s tímto virtuálním diskusním partnerem debatovali na téma drahoty. Chtěli jsme třeba několik přísloví a úsloví, které se váží k tématu inflace a drahoty. Robotický chatovací asistent si s tím hravě poradil, leccos jsme se dozvěděli.

Doufám, že vám tyto vtipné a moudré výroky pomohou lépe pochopit téma inflace a drahoty, vyslovil v průběhu diskuse chatovací robot.

Kecálek toho ví opravdu hodně, kdo se ptá, ten se dozví. Člověk ani nepozná, že odpověď nepsala jiná osoba z masa a kostí. Dozvídáme se, že inflační znehodnocení peněz způsobovaly i mezinárodní události. Byly to významné konflikty, globální hospodářské krize, výkyvy cen komodit nebo obchodní nebo měnové války. Inflace je prostě jako horoskop, vyslovil chatbot.

Zeptali jsme se na zdroje a příčiny inflace. Kromě růstu poptávky a snížení nabídky, nárůstu cen surovin mezi faktory chatbot zahrnul i měnovou politiku centrální banky. Zvýšení inflace v poslední době prý souvisí s pandemií a nárůstem cen surovin. Válku v evropském prostoru kecálek nezmínil, ale zdůraznil, že inflačním faktorem byla i cena peněz.

Co se týká vtipkování o růstu cen, nejprve se kroutil. Vtipkovat na toto téma považuje za amorální: Omlouvám se, jako AI by mi nebylo vhodné vytvářet vtipy na téma inflace. Můžu Vám však poskytnout informace a odpovědi na konkrétní otázky týkající se inflace a inflačních očekávání. Pokud máte nějaké dotazy, rád Vám pomohu.

Chatbotovy inflační polopravdy

Po krátkém a překvapivě povedeném vysvětlení pozadí inflace přece jenom robot několik vtipů vyslovil. Stačí otázku přeformulovat a hned je to při jiném vyznění z pohledu robotické práce s textem zodpověditelné.

Inflace je jako špatný vtip – každý se tomu směje, dokud to nezasáhne jeho. Inflace je také jako mladší sourozenec – stále roste a dělá si legraci. A inflace je také jako horká země – musíme přizpůsobit své kroky, jinak se můžeme spálit.





Mezi odpovědi robotický chatovací robot zamíchal i cosi o tom, že inflace je mnoho muziky za málo peněz. Znalý člověk se napálit nedá, inflace je přece o málu muziky za hodně peněz. Ptáme se tedy na vysvětlení. Z hlediska množství muziky za peníze by se dalo říci, že inflace je spíše o málu muziky za hodně peněz, píše chatbot. Není úsečný, vysvětluje, že s rostoucí inflací musíme utratit více peněz za stejné množství zboží.

Když ale budeme mluvit o inflaci a tvrdit, že je to „mnoho muziky za málo peněz“, dozvídáme se od virtuálního diskutéra, že jde o pohled na inflaci z hlediska lidí, kteří mají dluhy nebo půjčky. Vysvětlení říká, že když inflace roste, snižuje se reálná hodnota dluhu, protože peníze ztrácejí na hodnotě.

A zaznívá také, že v konečném důsledku může vést k destabilizaci ekonomiky a zhoršení životní úrovně pro všechny. Vysvětlení bravurní, jen návěstí „hodně muziky za málo peněz“ mělo být použito pouze jako nadsázka.

Údajně Reaganovo tvrzení a omyl

Nejhorší zločin je inflace, (Ronald Reagan) poukázal chatový robot na jedno z úsloví týkajících se růstu cen. Zeptali jsme se na zdroj, pramen, odkud toto tvrzení pochází.

Lze ho prý nalézt v Reaganově knize An American Life z roku 1990, kde se … píše následující: Inflation is as violent as a mugger, as frightening as an armed robber and as deadly as a hit man. (Inflace je násilná jako lupič, děsivá jako ozbrojený lupič a smrtelná jako zabiják.)

Vypadá to důvěryhodně, dostali jsme jak anglický originál, tak český překlad. Říká se důvěřuj, ale prověřuj. Hledali jsme v odkazované knize a citát nenašli. Možná máme špatné vydání, možná to digitální asistent pro chatování popletl. Tak se ho ptáme.

Ptáme se, zda jde o omyl. Jedna z odpovědí zní: Ano, jedná se o poměrně častý omyl a citát není skutečným výrokem Ronalda Reagana. Je to spíše vtip, který se v průběhu let stal populárním, ale nemá žádného konkrétního autora a nebyl nikdy oficiálně vyjádřen Ronaldem Reaganem.

Jsme neuspokojeni, využíváme možnosti opakovaně generovat odpověď. Ano, pravděpodobně se jedná o omyl, říká tentokrát chatbot. Dodává, že citát je často připisován Reaganovi, ale ve skutečnosti není pravděpodobné, že by ho skutečně vyslovil. Připojuje úvahu, že prezident Reagan mluvil o inflaci jako o vážném ekonomickém problému a podnikl kroky k jejímu snížení během svého prezidentství. Kecálek sáhl pro jiné vstupy, skládal věty, uplatnila se jiná kritéria a vyznění robotem vytvořeného textu je úplně jiné.

Omyly, nedorozumění i makroekonomický rozměr inflace

Při druhém zopakování stejné otázky virtuální diskutér popřel, co vyslovil předtím. Uvedený výrok o inflaci jako o nejhorším zločinu se v Reaganových textech neobjevuje.

Když se ptáme potřetí, dozvídáme se cosi, co má i kontext: Ano, pravděpodobně jde o omyl nebo nedorozumění. V knize An American Life: The Autobiography od Ronalda Reagana se tento konkrétní citát nenachází. Mohlo se jednat o špatně interpretované nebo chybně citovaná slova od bývalého prezidenta Reagana.

Pokročme ale dále, co jsme se v diskusi s robotem pracujícím s textem dozvěděli. S inflací je to jako s alkoholismem, Dobře to začíná, špatně to končí. Také jsme se dozvěděli, že když peníze ztrácejí hodnotu, lidé to brzy zjistí a svou nespokojenost s drahotou projeví.

Inflace má ovšem i svůj makroekonomický rozměr. Když se státní dluh zvyšuje, inflaci je těžké se ubránit. Samotná inflace je daň za špatné hospodaření, je jako kouření. První kouření je vždycky příjemné, ale dlouhodobě zničí zdraví.

Poskládali jsme několik robotických replik do pořadí, které dává smysl, a pohled na to, co to inflace je.

Inflace je jako maraton, dozvěděli jsme se rovněž v diskusi s robotickým asistentem. Začíná sebevědomě, ale po cestě se mohou objevit překážky a vyčerpání. Inflace je prostě jako dieta – podnikatelé se snaží udržet ceny v rozumných mezích, ale někdy to nejde. Může být také jako lavina – jak se jednou utrhne, pak se stěží podaří zastavit ji.

Když inflaci nečekáte, doběhne vás

Inflace je jako autobus – čekáte na ni na zastávce, ale když přijde, může být plná a nepohodlná. A když pak jedna skupina cen stoupne, mnohé následují.

Napodobujeme robotického chatbota, reformulujeme a v rámci článku spojujeme některé věty, které jsme v diskusi s robotickou platformou obdrželi. Kromě toho něco doplňujeme a uvádíme na pravou míru.

V diskusi o inflaci chatbot neopomenul zmínit ani očekávání inflace – když lidé očekávají, že ceny budou stoupat, začínají více peněz vydávat dříve, než by to dělali jinak. Ekonom by řekl, že roste obrátka peněz. Jak už víme, když inflaci očekáváme, nechceme své peníze držet dlouho. Měníme své chování.

Při úvahách o budoucnosti inflace nemůžeme kromě vlivů ekonomických opomenout vlivy politické a mezinárodní. Ptáme se chatbota na nějaký příklad z historie, kdy nastoupila neočekávaná inflace.

Jedním z příkladů neočekávané inflace v moderní historii byla tzv. ‚stagflační krize‘ v 70. letech v USA, vychrlil chatbot.

Diskutující robot má nebývalou paměť a neopomene souvislosti. Dozvídáme se, že tehdy šlo o kombinaci stagnace ekonomiky a inflace, což většina ekonomů ani nečekala.

Pro ilustraci citujme část doslova: Hlavními faktory, které vedly k této neočekávané situaci, byla rostoucí spotřeba energie, zvýšené náklady na výrobu a prudký růst mezd. Kromě toho se na situaci podílela i změna monetární politiky, kterou v 60. letech přijal americký prezident Lyndon B. Johnson, který zahájil válečnou výrobu a zároveň se snažil financovat velké sociální programy.

Snahy utéct inflaci

Když mi řeknete, že inflace stoupá, tak vám virtuální kecálek řekne i to, že jde jen o novou formu diety. Musíte šetřit na jídle. Jindy virtuální diskutér vysvětluje, že růst cen je jako špatná návštěva zubaře – může vás dostat do bolesti. A když se snažíte utéct, nemůžete. Je to jako běhání v noční můře – vždycky vás dohoní.

Inflace je prostě jako šachová hra – vždy musíte myslet několik kroků dopředu, abyste nedostali mat vysokými cenami. Je jako počasí, stěží s ní něco uděláte. Můžete se ale přizpůsobit, komentuje virtuální diskutér.

Jde vlastně o závod, o to, kdo se dostane do cíle s nejmenším poškozením své peněženky. Při inflaci se kupující snaží utéct před rostoucími cenami, ale ceny je vždycky dohoní.

Položili jsme otázku co se stane, když se v ekonomice navýší ceny a lidé začnou utrácet méně. Chatbotova odpověď říká, že budou muset prodat ledničku a vyplnit díry ve svém rozpočtu.

Vzdorovat nominálně vysokým cenám a inflaci je možné změnou návyků a přemýšlení o hodnotě a kvalitě výrobků. Anebo voláním po valorizaci, indexaci o inflaci, když už ty ceny zběsile rostou. Naopak se vyvarovat spoření, které je zatížené inflační daní.

Inflace je jako pokuta za pozdní návrat knihy do knihovny – čím déle to trvá, tím více to stojí. Je jako rakovina ekonomiky, která ji pomalu ničí zevnitř. Čím vyšší vrchol, tím hlubší propad, uvedl virtuální diskutér.

Když inflace dosáhne extrémně vysoké úrovně, může mít vážné a dlouhodobé důsledky pro ekonomiku. Nelze nesouhlasit, ekonomika bez cenové stability je jako loď bez kotvy.

Inflace jako tichá loupež a zdanění

Kolik lidí je potřeba, aby změnili navýšené ceny? ptal se kecálek v jednom z vtipných pohledů na inflaci. A sám si i odpověděl: Ve změně navýšených cen vystupují dva – jeden, který ceny zvedne, a druhý, který je zkontroluje. Dalo by se chápat, že čím více bude cenových kontrol a šetření, tím to bude s inflací horší.

Inflace je podle chatbota jako jaro – všechno roste, ale někdy se to může vymknout kontrole. Vysoká inflace je jako moučník – vypadá krásně, ale když ho ochutnáte, zjistíte, že není tak dobrý, jak vypadal.

Pokud inflace dosáhne vysokých úrovní, může mít negativní dopady na ekonomiku, vyslovil chatbot. Uvedl i, co to znamená: Ztrátu kupní síly, zvyšování životních nákladů, snížení důvěry investorů. Inflace je jako vlak, který vás převáží do neznámého místa, ale nevíte, zda na cestě nedojde palivo. Je jako magnet, který vysává peníze z vašeho bankovního účtu, hodnoty finančního majetku a třebas i rezerv na penzi nebo horší časy.

Lidé přestanou akceptovat přemrštěné ceny, až budou vnímat, že nemohou utrácet víc, než si mohou dovolit. Když si stěžujeme na drahotu, koupíme si na dluh. Pokud se nebudeme v rozpočtech schopni přizpůsobit rostoucím cenám a budeme si nadále půjčovat (dodejme, že to platí zejména pro vládu), můžeme se dostat do spirály zadlužení doprovázené setrvačnou inflací.

Naordinovaná inflace nezvládnutou politikou ale není řešení, jde jen o přesunutí problému na jiné místo. Inflace je jako balónek, když ho jedna strana stlačí, druhá se vyboulí. Pokud dnes ceny potravin rostou rychleji než dvouciferná inflace a Ministerstvo zemědělství zahajuje šetření, stěží to něco vyřeší.

Cenová nestabilita a přeceňování je tichou loupeží, vodou, která postupně všechno zaplaví. Život se nezastaví, i když stoupnou ceny. Kdo draze platí, ten špatně kupuje, dodal kecálek několik replik na téma inflace a drahoty.

Budoucnost virtuální diskutér nezná, ale jistě v existujících textech dohledá, že se vzniklá inflační nejistota odráží i do spoření a investic. Pokud několik let česká centrální banka svůj inflační cíl ne(s)plnila, nezbývá věřit, že změna u kormidla skutečně přinese a ponese ovoce brzkého zkrocení inflace. Jinak dopadneme jak sedláci u Chlumce.