Měšec.cz  »  Spotřebitel  »  Povánoční výprodeje jsou v plném proudu. Máme slevové kupony na vše.

Povánoční výprodeje jsou v plném proudu. Máme slevové kupony na vše.

Redakce
Včera
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Slevy
Autor: Redakce a AI
Povánoční výprodeje přinášejí úspory až 40 % na dekorace, nábytek i doplňky do bytu. Obchody jako SHEIN, Allegro nebo Baumax lákají na kvalitní produkty za poloviční ceny. A nezapomeňte na megavýprodeje na Alze.

Až 25% sleva na domácí dekorace a textil v SHEIN – speciální sekce výprodeje zahrnuje široký výběr bytového textilu jako polštáře a přikrývky, moderní dekorace na stěny a police, praktické úložné boxy na hračky či sezónní věci i designové doplňky jako vázy a svíceny, které promění obyčejný interiér v útulný domov za výhodné ceny.

Až 60% sleva na dámské šaty ze Zalando Outlet (slevový kupón) – outlet nabízí stovky modelů od ležérních každodenních šatů přes elegantní koktejlové kousky až po luxusní večerní róby od značek jako Mango, Vero Moda nebo Steffen Schraut, ideální pro osvěžení šatníku po svátcích bez velkých výdajů.

Slevy až 40 % na kuchyňský nábytek Baumax (slevový kód) – ve výprodeji najdete masivní jídelní stoly pro 4–8 osob, ergonomické židle s měkkým polstrováním a nastavitelnou výškou, prostorné úložné skříňky na nádobí i kompaktní kuchyňské ostrovy s pracovní deskou, vše v moderním skandinávském designu pro funkční jídelnu.

Až 40% slevy na bytový textil IDEAkupónem – měkké deky z mikrovlákna v teplých barvách, vysoce kvalitní bavlněné povlečení s vysokou gramáží pro celoroční pohodlí, tmavící závěsy blokující světlo i sváteční přikrývky pro rodinné gauče, perfektní pro zútulnění ložnice i obývacího pokoje.

Sleva až 40 % na pánské spodní prádlo Evona (promo kód) – nabídka zahrnuje pohodlné boxerky z bavlny s elastanem pro volný pohyb, klasické slipy bez otravných švů, teplé termoprádlo na zimu i celé sety s tílky v různých velikostech, vyrobené z prodyšných materiálů pro denní nošení.

Až 30% slevy pro dům a zahradu na Allegro (slevový kupón) – zahradní nábytek z odolného ratanu pro terasu, elektrické nářadí jako bezdrátové vrtačky a pily pro domácí kutilství, interiérové dekorace včetně váz a obrazů plus exteriérové LED osvětlení pro bezpečnou zahradu.

Akce 1+1 zdarma v Dr.Max (slevový kód) na léky, hygienu a kosmetiku – kupte jeden balíček vitamínů, šamponů nebo hydratačních krémů a druhý z akce získejte zadarmo, včetně obvazů, dezinfekcí a lékárničkových základů pro celou rodinu, skvělé pro doplnění zimních zásob.

MEGAVÝPRODEJ na Alze je v plném proudu:

  • sluchátka Marshall Major IV za 1 484 Kč
  • horkovzdušná fritéza Tefal EY905B10 levnější skoro o tisícovku
  • SMART QLED, televize Samsung QE43Q7F levnější o dva tisíce
  • … a dalších 26 tisíc zlevněných položek

25% sleva na 4 balení Kloubus (promo kód) – kompletní sada čtyř balení po 30 sáčcích poskytuje 120denní kúru s glukosaminem, chondroitinem, MSM a vitamíny C i D pro regeneraci kloubů, kolen, zad a pohybového aparátu, ideální pro sportovce i seniory.

Sleva 33 % na 6 měsíců SkyShowtime (předplatný kupón) – plný přístup k tisícům filmů, seriálů a dokumentů od Paramount+, HBO a Showtime v HD kvalitě bez reklam, včetně prémiových titulů pro rodinnou zábavu během dlouhých zimních večerů.

Školení Mzdové účetnictví - legislativní novinky 2026

Lyžování nejen v Alpách na jarní prázdniny? Vyberte si z dvou stovek nabídek za skvělé ceny na Slevomatu.

1 až 4 měsíce zdarma u PetExpert na pojištění mazlíčků (kupón) – při sjednání pro psy, kočky nebo fretky získejte 1 měsíc zdarma za druhé zvíře, 2 za třetí, 3 za čtvrté a 4 za páté, včetně krytí veterinárních výdajů, operací a léků.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Měšec - čtverec logo

Redakce

Kolektiv redaktorů serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz
Školení pro účetní
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2026
13. 1. 2026
9:00
Více
Nejčastější chyby ve mzdovém účetnictví a jejich opravy
16. 2. 2026
9:00
Více
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Retence v praxi: pět chyb, kvůli kterým přicházíte o zákazníky

10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob

Lehké silvestrovské pomazánky, které budete mít za chvilku hotové

Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025

Města, hrady, hory: poznejte zasněžené dominanty

Vyznejte se v nabídce domácí péče o seniory. Kdy ji platí pojišťovny

Finanční limity, které se od letoška mění

Vánočnímu vysílání vládly pohádky ČT s miliony diváků

České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby

Abyste drželi krok v 2026, musíte umět pružně pracovat s daty i AI

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

Daňový kalendář: Kdy podat přiznání a přehledy OSVČ?

Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025

Stáhli si Spotify, desítky milionů skladeb mají 300 TB

Co popřála k Vánocům a novému roku vláda na sítích?

Rok 2025 ve startupech: Češi si věří jako globální hráči

Změny, které přináší rok 2026 do oblasti zaměstnávání

Budete mít dva ležáčky, řekli lékaři. Díky rodině dívky chodí

Zdravotnictví v roce 2026: bílé plomby na pojišťovnu a prevence

Český eGovernment 2025: průšvih eDokladů a digitalizace „pod Babišem“

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).