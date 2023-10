Potvrzování přes SMS nebo přes mobilní aplikaci? Další banky zatlačí na své klienty

Banky by rády přesunuly potvrzování úkonů od SMS do svých mobilních aplikací. V minulosti plánovaly různé přístupy, jak toho docílit. Všechna tvrdá opatření se ale nakonec většinou transformovala do poplatků, kterým se mohou klienti vyhnout právě využitím mobilní aplikace.

Banky přechod na autorizační aplikace, jejichž funkce je u některých bank implementována do mobilního bankovnictví pro chytré telefony, zaklínají větší bezpečností. To potvrzuje například i Michal Vodrážka, expert na platební styk v České národní bance, podle kterého tyto autorizační aplikace splňují nároky silného ověření dle směrnice PSD2 a potvrzovací SMSky (které už musí být – právě kvůli směrnici – kombinovány při platbě kartou s PINem) jsou naopak překonanou technologií.

Faktorem, který ale v tomhle směru bohužel stále rozhoduje více než sebeneprůstřelnější technologie, je klient sám. Dokud klienti bank nebudou číst, co v autorizační aplikaci potvrzují, budou moci být zneužiti podobně jako ti, kteří bez přečtení přepošlou útočníkům autorizační SMSku.

Ať tak, či tak, z hlediska nákladů je pro banku výhodnější přesunout klienty do digitálního světa (kde autorizační zprávy sviští přes internet) a neplatit za SMSky.

UniCredit Bank

Skupina bank, která se snaží klienty nasměrovat na autorizační mobilní aplikace, už není malá a stále se zvětšuje. Už léta (na webu se dají najít ceníky od roku 2015 a v něm už se dá zpoplatnění SMS najít) autorizační SMSky zpoplatňuje UniCredit Bank. V současném ceníku stojí aktivace SMS klíče 200–250 Kč a samotná SMS pak 1,5 Kč.

Tyto ceny ale nebudou platit dlouho. Nový listopadový ceník totiž aktivaci SMS klíče zdraží na 400 Kč a SMSky na 4 Kč.

Dražší ale bude i hardwarový klíč k podepisování transakcí. Nově za něj zájemci zaplatí 1500 Kč (nyní stojí 1000 Kč).

Raiffeisenbank: tam a zase zpátky

V září roku 2020 se s podobným krokem přidala také Raiffeisenbank se svými 19 Kč měsíčně na jeden účet a jednoho uživatele.

Od října minulého roku ale banka poplatek zase zrušila.





Z plánů na tvrdá opatření sešlo

Kromě poplatků, kterým se budeme věnovat i dál, ale některé banky v minulosti uvažovaly i o tvrdším přístupu, jenž měl přimět klienty ke stažení mobilní aplikace.

Začátkem roku 2021 plánovaly SMS ověření při platbě kartou na internetu omezit Hello Bank! (už ukončila činnost) a UniCredit Bank s tím, že klienti budou muset platbu potvrdit v mobilní aplikaci. UniCredit Bank však potvrzovací SMS tiše toleruje i nadále. Omezit potvrzování plateb přes SMSky plánovala i Air Bank, která ale nakonec couvla a možnost klientům ponechala. Stejně jako ostatní banky, které pro platby kartou na internetu v důsledku unijní směrnice PSD2 většinou k potvrzovacím zprávám zavedly i zmíněný PIN.

Moneta Money Bank: poplatek místo zákazu

Omezit potvrzování přes SMS měla v plánu také Moneta Money Bank. Ta původně zamýšlela poměrně razantní krok. Klienti měli nově ovládat internetové bankovnictví jen přes mobilní aplikaci Smart Banka. V té by potvrzovali přihlášení do internetového bankovnictví i další transakce pomocí otisku prstu, Face ID nebo PINu Smart Banky. Potvrzování přes SMS už nemělo být možné (s výjimkou pasivního internetového bankovnictví u dětských účtů, ze kterého není možné odesílat platby).

Po čase banka plánovaný krok časově posunula a nakonec jej nezavedla vůbec. Od října však zpoplatnila zasílání SMS, včetně těch s mobilním klíčem. Stojí 5 Kč pro všechny kromě klientů nad 65 let. Ti mají i nadále SMS mobilní klíče bez poplatku.

Česká spořitelna: poplatek i odměna

Koncem loňského července zpoplatnila potvrzovací SMSky také Česká spořitelna s tím, že generální pardon dostali jen klienti od 70 let dál. Banka zpoplatnila SMS, které klienti používají k potvrzování plateb, přihlašování do internetového bankovnictví i k ověřování karetních plateb. Od 26. ledna se navíc tento poplatek zvýší ze současných 2,5 Kč na 3,5 Kč (výjimka pro seniory platí i nadále).

Spořka to ale zkouší i cestou pozitivní motivace. Každý klient, který v období od listopadu 2023 do ledna 2024 nově začne využívat mobilní a/nebo internetové bankovnictví George, dostane 500 Kč jako odměnu za digitalizaci. (Přesný termín akce banka upřesní.)

ČSOB: loni omezení, letos i poplatek

Omezování potvrzovacích SMSek oznámila loni s účinností od letošního roku i ČSOB. Od ledna se tak dají online platby v ČSOB Smart provést jedině přes aplikaci ČSOB Smart klíč.

Bez nutnosti potvrzování je možné posílat platby do pětistovky, převádět prostředky mezi vlastními účty nebo posílat peníze příjemcům, které jste v minulosti označili za důvěryhodné.

Klienti bez aplikace ČSOB Smart klíč se tedy od letoška sice do aplikace ČSOB Smart přihlásí, ale v případně potřeby jakéhokoliv úkonu, který vyžaduje autorizaci, jim je požadavek zamítnut.

Pro přihlášení a potvrzování plateb v internetovém bankovnictví se naopak nic nezměnilo. SMS autorizace zůstala zachována, ale s nutností zadávat heslo z ČSOB Identity. To je pro klienty bez chytrého telefonu tedy jediná možnost, jak účet ovládat online. (Smart klíč je možné samozřejmě využít i pro potvrzování v internetovém bankovnictví nebo nákupy kartou.)

Od listopadu však banka zpoplatní autorizaci odchozích plateb zadaných v internetovém bankovnictví prostřednictvím SMS klíče a vstupního hesla. Nově za ně bude účtovat 2,5 Kč. Poplatek se nebude vztahovat jen na klienty od 65 let a výš nebo naopak na nezletilé. Ostatní se mu vyhnou jen využitím zmíněné aplikace ČSOB Smart klíč.

Nový přístup: mobil only

Tanečky kolem digitalizace si plánuje odpustit Partners banka, která má svou činnost rozjet na jaře příštího roku. Ta totiž s internetovým bankovnictvím rovnou nepočítá a fungovat bude v provozu „mobile only“, tedy jen s mobilní aplikací.