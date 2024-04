Potřebujete rychle půjčit pár tisíc? Zjistěte, kde vás oškubou nejméně

Když vám do výplaty zbývá několik dní a váš účet zeje prázdnotou, raději si půjčte od rodiny nebo známých. Jistě, jsou situace, kdy vám rodinný rozpočet naruší nečekaná splátka, kterou nejde odložit, může to být nedoplatek za bydlení či oprava auta nebo pračky. Vy peníze sice máte, ale víte, že s nimi vyjdete tak akorát do výplaty. Rodina ani známí vám nepůjčí, protože sami nemají peněz nazbyt. Nebo ještě studujete a rodiče o peníze žádat nechcete. Důvodů je spousta. Společností, ať bankovních, nebo nebankovních, které vám rychle půjčí finance, je stále hodně. Navíc půjčku v řádu několika tisíc si můžete sjednat online 7 dní v týdnu a 24 hodin denně.

Pokud potřebujete do výplaty jen 5000 Kč, do banky si pro ně nejspíš nepůjdete a zvolíte nebankovní společnost. Ale pozor, takzvané rychlé půjčky bez registru nebo mikropůjčky jsou mnohem dražší než běžné spotřebitelské úvěry u bank. U spotřebitelského úvěru kromě poplatku za sjednání nebo vedení je pro vás důležitá i úroková sazba. Čím je úrok vyšší, tím je půjčka dražší. Problém však nastává v situaci, kdy si potřebujete půjčit jen pár tisícovek, spotřebitelské úvěry totiž většinou mají minimální výši půjčky, často od 30 000 Kč.

Mikropůjčky naproti tomu úrokovou sazbu neuvádějí, protože ji nepoužívají. Místo ní poskytovatelé půjček účtují poplatky. Jak je půjčka drahá, vám ukáže roční procentní sazba nákladů (RPSN), tuto sazbu poskytovatelé půjček musejí uvádět. A opět, čím je sazba vyšší, tím je půjčka dražší.

Stačí zadat, jakou částku na jak dlouho potřebujete, a srovnávač vám ukáže základní údaje. Zjistíte, kolik budete muset společnosti vrátit, jak dlouhá je doba splatnosti úvěru, kolik činní poplatky z prodlení a jaká je pokuta za případné nesplácení v určitém časovém rozmezí. Díky tomu si můžete alespoň vybrat společnost, u níž vás splácení bude nejméně bolet.

Příklad: 5000 Kč na 2 týdny

Produkt Musíte vrátit za Budete muset vrátit Poplatek za prodloužení splatnosti o 7 dní Pokuta za zpoždění 7 dní Má smlouva rozhodčí doložku? Kamali 30 dní (neumí 14 dní) 5165 Kč 245 Kč 100 Kč Ne Půjčka Zaplo 14 dní 5630 Kč (první půjčka do 800 Kč je bez poplatku) 490 Kč 388 Kč Ne Půjčka Creditportal 14 dní 6250 Kč 1250 Kč 43,75 Kč Ne Půjčka Provident 315 dní (minimum je 45 týdnů) 6277 Kč 0 Kč 0 Kč Ne Půjčka 7 U této společnosti si nelze půjčit částku 5000 Kč, zkuste modelový příklad pro 3000 Kč.

Příklad: 10 000 Kč na 4 týdny

Produkt Musíte vrátit za Budete muset vrátit Poplatek za prodloužení splatnosti o 7 dní Pokuta za zpoždění 7 dní Má smlouva rozhodčí doložku? Kamali 30 dní 10 330 Kč 490 Kč 100 Kč Ne Půjčka Zaplo 30 dní 11 900 Kč 980 Kč 476 Kč Ne Půjčka Provident 315 dní (minimum je 45 týdnů) 12 554 Kč 0 Kč 0 Kč Ne Půjčka Creditportal 28 dní 14 200 Kč 4200 Kč 99,4 Kč Ne

Půjčí sice každému, ale zaplatíte

Zákon o spotřebitelském úvěru ukládá společnostem poskytujícím úvěry povinnost prověřovat bonitu žadatele. Většině společností ale stačí, když jim doložíte, že máte stálý příjem. Což lze zjistit i prostřednictvím bankovního účtu. Rychlou půjčku dostanete, i když máte záznam v registru, ať už v bankovním registru klientských informací (BRKI) a nebankovním registru klientských informací (NRKI), nebo úvěrového registru Solus, který eviduje ty, co mají záznam o placení splátek až po splatnosti. V takovém případě je další pořizování půjčky vstupem na tenký led, protože když třeba přijdete o svůj příjem a neuhradíte splátku včas, je pravděpodobné, že se dostanete do kolotoče poplatků, splátek a pokut za zpoždění, ze kterého jen tak nevystoupíte.

Některé společnosti vám přesto poskytnou půjčku i tehdy, když máte záznam v insolvenčním rejstříku nebo jste v exekuci. Banky sice mají pro poskytování půjček přísnější podmínky, ale současně i přijatelnější úrok než nebankovní společnosti, které vám sice půjčí na dobré slovo , ale zato se jim upíšete na tučný úrok. Čím vyšší je rizikovost jejich investice, tím větší zisk chtějí.





Půjčíte si rychle, splatit musíte „ještě rychleji“

Většina rychlých půjček má velmi krátkou dobu splatnosti. Záleží vždy na konkrétních podmínkách a také na tom, kolik si půjčujete. Většinou ale úvěr musíte splatit v termínu v rozmezí od dvou týdnů až do tří měsíců. Často bývá splatná pouze v jedné splátce, kdy zaplatíte celkovou výši úvěru včetně úroků a případnými poplatky. Krátká doba splatnosti a často jedna splátka snižují možnost si vracení úvěru přijatelně rozvrhnout. Možná si budete moci posunout termín splatnosti, ale společnosti si za to často účtují poplatek, což půjčku zbytečně prodraží.

Obdobu rychlé půjčky před výplatou má i Česká spořitelna. Produkt se jmenuje „Peníze na klik“ a umožňuje půjčit 500 – 50 000 Kč z předem dostupné rezervy. RPSN je okolo 20 % p.a.

Pokud si půjčujete, pořádně čtěte smlouvy. V situaci, kdy jste ve stresu a půjčujete si online nebo sedíte u přepážky a je vám podávaná smlouva rovnou i s propisovačkou, bude vaše koncentrace pravděpodobně narušená. Někdy stačí jen přehlédnout text psaný drobným písmem nebo poznámku pod čarou a můžete mít problém mnohem větší než jen pár chybějících tisíc. Proto si raději vyžádejte čas na přečtení, nebo v případě online sjednávání půjčky požádejte o přečtení podmínek třeba známého.

Když nesplácíte, můžete skončit v exekuci

Běžně se platí poplatek za zpoždění splátky, ale také za zaslání upomínky. Často společně s poplatkem za vystavení upomínky musíte zaplatit i náklady za její zaslání. Někde vám poplatek naúčtují i za podpis smlouvy. Pří nedodržení termínu splátky zaplatíte kromě pokuty často i denní úrok z dlužné částky. V případě neuhrazení splátky může společnost, která vám půjčku poskytla, přistoupit také k tomu, že po vás bude chtít splatit celý úvěr během několika málo dní, a to včetně úroků a pokut.

Pokud nebudete schopní splácet a společnost vám neumožní vyrovnat váš dluh pomocí splátkového kalendáře či se s vámi nedohodne jinak, může váš dluh předat vymáhací agentuře. Tím vám náklady na splácení mikropůjčky ještě narostou. Nakonec můžete skončit v exekuci, kdy vám budou peníze strhávat přímo z výplaty nebo dávek. Může dojít i k zabavení vašeho majetku.