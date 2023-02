Zdravotní neboli potravinářský průkaz je povinný pro zákonem určené profese. Co obnáší jeho vystavení?

K čemu slouží potravinářský průkaz

Potravinářský průkaz je lidové označení pro takzvaný zdravotní průkaz, který je nezbytný pro výkon celé řady profesí, a to zdaleka nejen těch, při kterých se manipuluje s potravinami. Držení tohoto průkazu je vyžadováno u zaměstnání, kde hrozí potenciální nákaza spotřebitelů infekčním onemocněním. Vlastnit ho přitom musí nejen zaměstnanci, ale také brigádníci, zaměstnavatelé nebo podnikatelé.

Profese, které vyžadují držení potravinářského průkazu, definuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Podle § 19 tohoto zákona musí potravinářský průkaz vlastnit osoby, jež provozují nebo se nějakým způsobem zapojují do následujících činností:

provozování stravovacích služeb,

výroba potravin,

uvádění potravin do oběhu,

výroba kosmetických přípravků,

kadeřnictví a holičství,

pedikúra a manikúra,

kosmetické služby,

masérské, regenerační nebo rekondiční služby,

provozování solária nebo tatérského studia,

úpravy vod a vodovodů.

Jak získat potravinářský průkaz

Potravinářský průkaz na počkání získáte u svého praktického lékaře. Pokud jste zdraví, postačí vám k tomu tedy jediná návštěva ordinace. Má-li podnik, kam nastupujete do zaměstnání, vlastního závodního lékaře, můžete požádat o vydání průkazu také jej, pakliže vám to zaměstnavatel umožní. Je však vždy potřeba mít na paměti, že zdravotní průkaz musí být vyřízen ještě před nástupem do práce.

Potravinářský průkaz: vyšetření

Vydání potravinářského průkazu závisí na zdravotním stavu vyšetřovaného. Pakliže lékař při prohlídce zjistí u žadatele o zdravotní průkaz podezření na infekční onemocnění, nemůže mu jej vystavit a bude potřeba nemoc nejprve vyléčit. Kromě standardní prohlídky a konzultace by měl lékař provést také kultivační vyšetření rekta a stěry zaslat do laboratoře k analýze.

V případě, že se žadatel o průkaz léčí se salmonelózou, kampylobakteriózou či jiným podobným průjmovým onemocněním, je nezbytné i po vyléčení nemoci zůstat v karanténě. Dobu této karantény stanoví lékař. Z epidemiologicky závažné činnosti je zaměstnanec vyloučen tak dlouho, dokud nejsou provedena tři kultivační mikrobiologická vyšetření s negativním výsledkem. Odběry se v tomto případě provádějí obvykle během tří po sobě následujících dnů. Stejně tak se vyšetření provádí také za předpokladu, že se infekční onemocnění objevilo u osoby, se kterou zaměstnanec nebo žadatel o průkaz sdílí společnou domácnost.

Cena potravinářského průkazu

Vystavení zdravotního průkazu je hrazený úkon, tudíž počítejte s tím, že u doktora necháte nějaké peníze. Cena se obvykle pohybuje od 300 do 600 korun v závislosti na tom, zda se jedná o doklad na dobu určitou, nebo neurčitou. Druhá možnost je pochopitelně dražší, neboť takový průkaz můžete využívat dlouhodobě. Někteří zaměstnavatelé jsou ochotni náklady na vyřízení potravinářského průkazu svému zaměstnanci uhradit, avšak jedná se spíše o výjimečnou situaci.

Vlastníte potravinářský průkaz? Ano Ne Zobraz výsledek

Platnost potravinářského průkazu

Jak bylo uvedeno výše, potravinářský průkaz je možné vystavit buď na dobu určitou se stanoveným termínem konce jeho platnosti, nebo na dobu neurčitou. První zmíněná možnost je určena spíše pro sezónní pracovníky a brigádníky, v jejichž zájmu není dlouhodobý pracovní poměr u příslušného zaměstnavatele, ale nastupují do práce pouze s vidinou krátkodobého nebo jednorázového přivýdělku.

V případě, že profesi uvedenou v § 19 zákona o ochraně veřejného zdraví plánujete vykonávat dlouhodobě, nebo jste brigádník a nevíte, jak dlouho budete tuto činnost provádět, vystaví vám lékař s největší pravděpodobností potravinářský průkaz na dobu neurčitou.





Jak vypadá potravinářský průkaz

Zdravotní průkaz se vydává standardně ve formátu A6, aby byl skladný a příslušný pracovník nebo podnikatel jej mohl nosit stále u sebe. Jedná se o tiskopis, který vyplňuje sám lékař, tudíž žadatel nemusí předem vyplňovat žádný formulář. Na kartičce je uvedeno jméno a příjmení žadatele, jeho datum narození včetně rodného čísla, číslo občanského průkazu, adresa bydliště a druh vykonávané činnosti. Dále se uvádí také údaje o zaměstnavateli a nakonec platnost daného dokladu.

Sankce za práci bez potravinářského průkazu

Každá osoba, která nastoupí do zaměstnání, pro jehož výkon je nezbytné vlastnit zdravotní průkaz, musí mít tento dokument v práci stále u sebe. Stejně tak to platí pro den nástupu do zaměstnání. Není možné, aby v zaměstnání, kde se vykonávají epidemiologicky závažné činnosti, neměl pracovník při nástupu vyřízený tento doklad. Pokud vykonáváte činnost uvedenou v § 19 zákona o ochraně veřejného zdraví a nemáte u sebe v práci potravinářský průkaz, hrozí vám jako zaměstnanci pokuta až ve výši 1000 korun.

Pokud se stane, že zaměstnanec pouze průkaz zapomněl doma, musí jej donést následující den do práce a předložit kontrole. V případě, že by jej ani tak nedonesl, bude vystavena pokuta také jeho zaměstnavateli. Ten by jej totiž bez příslušného dokladu neměl do zaměstnání vůbec pustit, natož jej nechat vykonávat činnost.

Kontrolu těchto průkazů provádí namátkově pověřený pracovník hygienické stanice. Vlastníte-li zdravotní průkaz, měli byste navíc disponovat znalostmi týkajícími se hygienických zásad, jež jsou uvedeny ve vyhlášce č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví. Kontrola vás může dle své vůle z těchto znalostí kdykoliv vyzkoušet. Pakliže přezkoušením neprojdete, hrozí vám zákaz činnosti až do doby, než úspěšně složíte zkoušky ze znalosti uvedené vyhlášky.

Kolik stojí potravinářský průkaz?

Cena za vystavení potravinářského průkazu se pohybuje ve stokorunových relacích. Konkrétní částku si stanovuje každý lékař sám, tudíž je možné zjistit ji v ceníku lékařských služeb u vašeho praktika. Obvykle platí, že za vydání potravinářského průkazu na dobu určitou zaplatíte o něco méně než za vystavení potravinářského průkazu na dobu neurčitou.

Jak dlouho platí potravinářský průkaz?

Platnost potravinářského průkazu závisí na tom, zda zaměstnanec plánuje pro daného zaměstnavatele pracovat dlouhodobě, nebo se jedná o nárazovou či krátkodobou brigádu. U sezónních pracovníků a brigádníků se obvykle vystavuje potravinářský průkaz s omezenou dobou platnosti. V případě dlouhodobé práce vám pak lékař na žádost vydá průkaz na dobu neurčitou.

Kde získat potravinářský průkaz?

Potravinářský průkaz vydává žadateli jeho praktický lékař. Pakliže podnik, kam zaměstnanec nastupuje, disponuje vlastním závodním lékařem, je možné zažádat o vystavení průkazu u něj. V rámci vyřízení potravinářského průkazu doktor zjišťuje, zda žadatel netrpí nějakou infekční nemocí.