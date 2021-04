Pošta zdražila psaní a poukázky, na oplátku zlevnila datovou zprávu

Pošta zvyšovala u vybraných služeb ceny o 5 Kč. Takto zdražilo například standardní doporučené psaní ze 47 Kč na 52 Kč. Doporučené psaní v takzvaném prioritním režimu, kdy je doručení zpravidla do druhého dne od podání, zdražilo z 54 Kč na 59 Kč. O 5 Kč se zvýšila také cena cenného psaní a všech typů poštovních poukázek.

Zvýšení cen České pošty u vybraných služeb od 1. 4. 2021 Název služby Ceny od 1. dubna 2021 Ceny před zdražením Doporučené psaní ekonomické (50 g) 52 Kč 47 Kč Doporučené psaní prioritní (50 g) 59 Kč 54 Kč Cenné psaní (50 g) 57 Kč 52 Kč Poštovní poukázka A (1 Kč až 5000 Kč) 44 Kč 39 Kč Poštovní poukázka B (písemně 1 Kč až 5000 Kč) 37 Kč 32 Kč Poštovní poukázka B (datově 1 Kč až 5000 Kč) 35 Kč 30 Kč Poštovní poukázka C 53 Kč 48 Kč Poštovní poukázka D 112 Kč 107 Kč

Česká správa sociálního zabezpečení v souvislosti se zdražením poštovní poukázky B uvedla, že se tato změna nejvíc dotkne nemocenského, u něhož se tradičně vyplácí největší objem dávek. Pokud se vás tento způsob výplaty týká a nechcete platit poplatky za poštovní poukázku, můžete si změnit způsob výplaty a nechat si dávku posílat na bankovní účet.

Naopak ceny se nezměnily například u obyčejného psaní. To stále pošlete v základní ceně ve standardním režimu do 50 g za 19 Kč, stejně jako dosud. Ceny se nezměnily ani u obyčejného psaní s vyšší hmotností. Nezdražoval ani obyčejný balík nebo doporučený balíček.

Ceny České pošty od 1. 4. 2021 u vybraných služeb Obyčejné psaní Do 50 g – standard Do 100 g Do 500 g Do 1 kg – Základní cena 19 Kč* 23 Kč* 27 Kč* 33* Kč - Cena se Zákaznickou kartou (podání do 9 ks zásilek včetně) 18 Kč* 22 Kč* 26 Kč* 32* Kč - Doporučené psaní Do 50 g – standard Do 100 g Do 500 g Do 1 kg Do 2 kg Základní cena 52 Kč 60 Kč 62 Kč 68 Kč 74 Kč Cena se Zákaznickou kartou (podání do 9 ks zásilek včetně) 50 Kč 58 Kč 60 Kč 66 Kč 72 Kč Cenné psaní Do 50 g Do 100 g Do 500 g Do 1 kg Do 2 kg Základní cena 57 Kč 61 Kč 63 Kč 69 Kč 75 Kč Cena se Zákaznickou kartou (podání do 9 ks zásilek včetně) 55 Kč 59 Kč 62 Kč 68 Kč 74 Kč Doporučený balíček S (nejdelší strana do 35 cm) M (nejdelší strana do 50 cm) L (nejdelší strana do 60 cm) – Základní cena 99 Kč* 119 Kč* 129 Kč* – – S podáním dat elektronicky 91 Kč* 111 Kč* 121 Kč* – – Obyčejný balík S (35 cm) M (50 cm) L (100 cm) XL (240 cm) Základní cena 89 Kč* 119 Kč* 169 Kč* 319 Kč

*Ceny zůstaly beze změny. Zdroj: Ceník České pošty

Poštovní datová zpráva výrazně zlevnila

Dobrou zprávou pro majitele datových schránek je zlevnění poštovní datové zprávy (PDZ), a to z 15 Kč na 5 Kč. Na stejnou úroveň zlevnily také odpovědní a dotované datové zprávy. Tyto ceny se týkají jen zpráv mezi občany a podnikateli. Pokud je příjemcem či odesílatelem zprávy orgán veřejné moci, je zpráva automaticky bezplatná.

Ceny zásilek doručovaných v prioritním režimu od 1. 4. 2021 Obyčejné psaní Do 50 g – standard Do 100 g Do 500 g Do 1 kg Do 2 kg Základní cena 26 Kč* 30 Kč* 34 Kč* 40* Kč – Cena se Zákaznickou kartou (podání do 9 zásilek vč.) 25 Kč* 29 Kč* 33 Kč* 39 Kč – Cena se Zákaznickou kartou (podání 10 a více zásilek) 22 Kč* 26 Kč* 30 Kč* 36 Kč – Doporučené psaní Do 50 g – standard Do 100 g Do 500 g Do 1 kg Do 2 kg Základní cena 59 Kč 67 Kč 69 Kč 75 Kč 81 Kč Cena se Zákaznickou kartou (podání do 9 zásilek vč.) 57 Kč 65 Kč 67 Kč 73 Kč 79 Kč Cena se Zákaznickou kartou (podání 10 a více zásilek) 52 Kč 60 Kč 63 Kč 69 Kč 75 Kč

*Ceny zůstaly beze změny. Zdroj: Ceník České pošty.

Poštovní datová zpráva funguje na principu datových zpráv přes datové schránky, a můžete ji tedy využívat jen v případě, že máte datovou schránku. Není ze zákona povinná, příjem PDZ si uživatel může dobrovolně zvolit a potvrdit. Pakliže příjemce umí přijímat PDZ, můžete takto levně odesílat důležitou smluvní korespondenci, například výpovědi nebo faktury, přičemž má identické parametry jako v případě klasické doporučení pošty s dodejkou.

Rozdíl je ve způsobu doručení a případných právních účinků. Zatímco u příjemců – státních orgánů, resp. osob veřejné moci je zákon naplněn odesláním datové zprávy (doručena je okamžitě), PDZ se považuje za doručenou až poté, co se příjemce skutečně přihlásí do datové schránky. Pokud se do ní nepřihlásí, je to totéž, jakoby se vám klasický dopis vrátil pro nevyzvednutí.

Pošta propustila přes 1000 zaměstnanců

Pošta na začátku března propustila 1229 zaměstnanců. Je to méně, než plánovala na konci loňského roku, kdy se hovořilo o propuštění až 1500 zaměstnanců. Zároveň se ale pošťákům od dubna zvýšily tarifní mzdy, a to o 3,9 procenta, uvedl server Novinky.cz.

Ze zaměstnanců, kteří odešli, bylo podle serveru 130 v důchodovém věku. „Z administrativy odešlo celkem 247 lidí. Za únor 2021 dosáhl průměrný počet zaměstnanců pošty 27 351.