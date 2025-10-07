Poslední šance na levnější kurz digitálního vzdělávání od Úřadu práce

Dotované kurzy digitálního vzdělávání nabízí Úřady práce od roku 2024 s cílem zvýšit digitální dovednosti lidí napříč pracovním trhem. Posílení těchto kompetencí má pomoci s hledáním lepšího pracovního uplatnění, ale i přípravou na proměnu pracovního trhu. Tu odborníci předpovídají v souvislosti s rozvojem umělé inteligence a dalších technologií – jen do roku 2030 má zaniknout 330 tisíc pracovních pozic a 520 tisíc nových naopak vzniknout. U 90 % z nich se přitom uchazeči bez jistých digitálních dovedností neobejdou.
Co se dozvíte v článku
Kurzy za stávajících podmínek, tedy zejména s nižší spoluúčastí, lze ovšem absolvovat pouze do konce letošního roku. Samotnou přihlášku je přitom nutné podat nejpozději v pátek 31. 10. 2025. Jak se přihlásit a kdo přesně může dotovaný kurz absolvovat?
Kolik kurz stojí?
Jednotlivé kurzy sice financuje Úřad práce z dotačního programu Národní plán obnovy, ten ale vždy proplatí maximálně 82 % ceny kurzu a nanejvýš 50 tis. Kč v posledních 3 letech.
Zbylých 18 % si tedy musí každý zájemce zaplatit ze svého. Například za kurz, který vás vzdělá v oblasti umělé inteligence a stojí 19 000 Kč, tedy musíte hradit spoluúčast 3420 Kč. Příslušnou sumu byste měli danému vzdělávacímu zařízení uhradit ještě před nástupem na samotný kurz.
Zbytek si s vaším školitelem zúčtuje přímo Úřad práce poté, co kurz dokončíte. Podmínkou je, že absolvujete minimálně 80 % hodin výuky a vykonáte předepsanou zkoušku. Když povolenou absenci přešvihnete a nepůjde o vaše svobodné rozhodnutí, tedy například kvůli nemoci, ÚP proplatí alespoň poměrnou část kurzu.
Pro koho jsou kurzy určené?
Ačkoli jde o kurz zprostředkovaný Úřadem práce, okruh možných absolventů se neomezuje pouze na nezaměstnané. Přihlašování je otevřené i pro toho, kdo aktuálně práci má, ale rád by našel uplatnění v jiném oboru, případně si chce prohloubit dosavadní znalosti. Nezáleží ani na tom, zda jste v klasickém pracovním poměru nebo třeba podnikáte jako OSVČ.
Oproti klasickým rekvalifikacím navíc mají digitální kurzy mírnější vstupní podmínky. Úředníci při jejich schvalování například tolik neřeší, jak zvolený kurz zapadá do pracovního profilu daného zájemce.
Na skupinu lidí, kteří práci mají, pak Úřad práce pohlíží jako na takzvané zájemce o zaměstnání. Pro zájemce o zaměstnání, stejně jako pro uchazeče o zaměstnání (lidé bez práce), ovšem vždy platí povinnost se na Úřadu práce registrovat.
Jak se stát zájemcem o zaměstnání
Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání se obecně podává prostřednictvím online nebo klasického formuláře, který následně doručíte na kontaktní pracoviště Úřadu práce.
Pokud se ale chcete evidovat jen kvůli účasti na dotovaném kurzu, můžete tento krok přeskočit – žádost o zařazení do uvedené evidence se odešle automaticky spolu s přihláškou na daný kurz. Zároveň lze v přihlášce zakliknout, aby vás ÚP po skončení kurzu z evidence vyřadil. Pokud tuto možnost nezvolíte, budete v evidenci i po absolvování kurzu. Úředníci vás následně kontaktují a domluví se buď na další spolupráci, nebo na vyškrtnutí.
Hodí se vědět!
Být zájemcem o zaměstnání evidovaným na Úřadu práce se nemusí vyplatit jen kvůli digitálnímu kurzu. Zájemci o zaměstnání totiž mohou využívat také pomoc kariérních poradců, speciální programy pak ÚP nabízí lidem nad 55 let. Podrobnosti v článku:
Jak se na kurz přihlásit?
Pro podávání přihlášek na digitální kurzy slouží speciální stránky Jsemvkurzu.cz – jiným způsobem, například s pomocí klasického tištěného formuláře, se do kurzu přihlásit nejde. Online přihlášení se samozřejmě neobejde bez vzdáleného prokázání totožnosti – návod, jak si ho zřídit, najdete v článku: Online přístup ke státním portálům. Zřídíte ho na dálku, nebo budete muset na úřad?
Na zmíněných stránkách můžete na základě vámi zvolených filtrů jako termín, distanční či prezenční forma, místo konání a samozřejmě i konkrétní digitální oblast vyhledávat jednotlivé nabídky. Kurzy zahrnují základy práce na počítači, datovou analýzu, digitální marketing, kyberbezpečnost, naučí vás pracovat s nástroji umělé inteligence a mnoho dalších digitálních dovedností.
Žádost prostřednictvím online aplikace je ovšem nutné podat nejméně 30 dní před zahájením kurzu.
Tip od Úřadu práce
V souvislosti s ukončením financování kurzů za aktuálních podmínek evidují Úřady práce mimořádný zájem zejména v Praze. Úřad práce proto radí všem, kteří nejsou aktuálně v jeho evidenci vedení jako uchazeči nebo zájemci o zaměstnání, že nemusí při podání žádosti volit pobočku podle svého bydliště, sídla vzdělavatele nebo místa konání kurzu digitálního vzdělávání.
V žádosti můžete vybrat kterékoliv jiné kontaktní pracoviště ÚP ČR mimo Prahu. Obavy, že byste potom museli danou pobočku navštěvovat, přitom podle ÚP nejsou namístě. Tímto postupem naopak zvýšíte pravděpodobnost rychlejšího vyřízení vaší žádosti.
Od roku 2026 si připlatíme
Dotované kurzy chce Úřad práce nabízet i v příštím roce, zároveň ale dojde ke změnám v jejich financování: spoluúčast stoupne z 18 na 23 %. Za kurz, který stojí 19 000 Kč, tak v roce 2026 zaplatíte 4370 Kč namísto nynějších 3420 Kč.
Zároveň ale úřad řeší, jak učinit kurzy dostupnější pro některé skupiny žadatelů, například lidi s nižším vzděláním, či nízkými příjmy. Ve hře je nulová, nebo alespoň nižší spoluúčast.
Právě na lidi bez kvalifikace totiž mohou změny na trhu práce dopadnout nejcitelněji a zároveň může tato skupina ze získaných digitálních dovedností nejvíc těžit. Podle dat ÚP může být nárůst jejich mzdy až dvojnásobný.
Lidé s nižším vzděláním se ovšem do kurzů příliš nehrnou – podle průzkumu, který Úřad práce zveřejnil letos v květnu, bylo mezi účastníky těchto kurzů 61 % vysokoškoláků, 36 % středoškoláků a pouhá 3 % lidí se základním vzděláním, vyučením nebo střední školou bez maturity.